Die ukrainische Hauptstadt Kiew und umliegenden Regionen können am Sonntag von Stromausfällen verschont bleiben. Das teilte der führende Stromerzeuger DTEK mit. Auch die Gebiete Odessa und Dnipro können sich wieder auf regelmäßigen Strom freuen. Die Behörden arbeiten nach eigenen Angaben weiter daran, die durch einen massiven russischen Angriff vor zwei Tagen beschädigten Stromnetze zu reparieren.

+++ 06:11 Selenskyj feuert führenden Sicherheitsbeamten wegen Korruption +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj entlässt einen hochrangigen Sicherheitsbeamten wegen Bestechung. Selenskyj verspricht zudem, seine Bemühungen um eine saubere Regierung fortzusetzen. Die Bekämpfung der Korruption ist eine Voraussetzung für den Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union.

+++ 05:10 Ukraine: Streitkräfte halten Front in Donezk +++

Die ukrainischen Streitkräfte halten laut ihrem Oberbefehlshaber ihre Stellungen entlang der Frontlinie in Donezk. "Wir halten die Verteidigung zuverlässig. In einigen Bereichen der Front ist es uns gelungen, zuvor verlorene Positionen zurückzugewinnen und Fuß zu fassen", sagt der oberste Militärbefehlshaber Walerij Saluschnyj in einer Telegram-Nachricht. Russland führe täglich etwa 50 Angriffe in Donezk durch. Er fügt hinzu, dass die Ukraine weiterhin die Stadt Bachmut halte und versuche, die Frontlinie um die Stadt zu "stabilisieren". "In der Gegend von Wuhledar und Marjinka wird weiterhin heftig gekämpft."

+++ 02:55 DIHK-Chef: Ukrainische Frauen könnten in Kitas aushelfen +++

Der Präsident der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), Peter Adrian, schlägt Rentner und ukrainische Frauen als Aushilfen in Kitas vor, um das Betreuungsangebot zu verbessern. "Es braucht in den Kitas ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot von morgens halb sieben bis abends neun Uhr. Das schaffen wir nur, wenn wir in den Kitas auch auf Arbeitskräfte zurückgreifen, die vielleicht nicht allen Ausbildungskriterien genügen", sagt Adrian der "Bild am Sonntag". Es gebe unter den geflüchteten Ukrainerinnen viele, die problemlos aushelfen könnten, auch viele Rentnerinnen und Rentner wären bereit, in Randzeiten stundenweise mitzuarbeiten, so der DIHK-Chef.

+++ 01:54 NATO: Stoltenberg strebt keine weitere Vertragsverlängerung an +++

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg will seinen Posten im Herbst dieses Jahres wie geplant abgeben. "Er hat keine Absicht, eine weitere Mandatsverlängerung anzustreben", teilt seine Sprecherin Oana Lungescu mit. Das Mandat Stoltenbergs sei schon drei Mal verlängert worden und er sei bereits seit fast neun Jahren im Amt. Zuletzt war immer wieder spekuliert worden, dass die Amtszeit des 63-Jährigen vor dem Hintergrund des anhaltenden russischen Kriegs gegen die Ukraine ein weiteres Mal verlängert werden könnte.

+++ 00:51 Faeser fordert gerechtere Verteilung von Flüchtlingen aus der Ukraine +++

Bundesinnenministerin Nancy Faeser mahnt eine gerechtere Verteilung der Flüchtlinge aus der Ukraine innerhalb der EU an. "Sollte es eine weitere große Fluchtbewegung aus der Ukraine geben, müssen die Flüchtlinge in Europa besser verteilt werden", sagt Faeser der "Bild am Sonntag". "Dabei sollten besonders unsere osteuropäischen Nachbarn entlastet werden. Polen hat bislang über 1,5 Millionen ukrainische Flüchtlinge aufgenommen, Spanien 160.000. Das kann nicht so bleiben." Eine Aufnahmegrenze für geflüchtete Frauen und Kinder aus der Ukraine lehnt die Ministerin ab: "Acht von zehn Flüchtlingen sind im letzten Jahr aus der Ukraine zu uns gekommen, über eine Million Menschen. Sie haben ihr Leben retten können vor Putins grausamem Krieg. Für die geflüchteten Frauen und Kinder aus der Ukraine kann man keine Aufnahmegrenze definieren."

+++ 20:53 Ukraine meldet Abschuss von russischem Kampfflugzeug bei Bachmut +++

Der ukrainische Grenzschutz hat am Samstag nach eigenen Angaben ein russisches Kampfflugzeug abgeschossen. Der Vorfall soll sich im schwer umkämpften Bachmut ereignet haben. Ein Angehöriger der Grenzschutzeinheiten habe das Flugzeug mit einer westlichen, schultergestützten Flugabwehr-Waffen getroffen, heißt es. Bei dem Kampfjet habe es sich vermutlich um eine Su-25 gehandelt. Weil kein Fallschirmabsprung beobachtet worden sei, sei der Pilot wohl "demilitarisiert" worden. Die Formulierung spielt auf Kreml-Propaganda an, wonach die russische Invasion die "Demilitarisierung" der Ukraine zum Ziel habe.

+++ 20:49 Moskau setzt erstmals unbemannte Seedrohne ein +++

Das Video ist nur 18 Sekunden lang, dürfte der Ukraine allerdings Kopfschmerzen bereiten. Offenbar verfügt Russland über eine neue Fähigkeit, ukrainische Infrastruktur zu zerstören. Bei Odessa greift die russische Marine anscheinend mit einer unbemannten Seedrohne an.

