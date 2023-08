Ein russisches Gericht verurteilt den bekannten Science-Fiction-Autor Dmitri Gluchowski in Abwesenheit zu acht Jahren Haft. Wie die russische Nachrichtenagentur TASS berichtet, wird der Schriftsteller der Verbreitung von "Falschinformationen" über die russische Armee für schuldig befunden. Gluchowski wird bereits am Montag auf Grundlage eines Gesetzes verurteilt, das kurz nach dem Überfall auf die Ukraine verabschiedet worden war. Gluchowskis bekanntestes Werk ist der Roman "Metro 2033", der auch als Grundlage für ein beliebtes Videospiel diente. Der von Moskau bereits zum "ausländischen Agenten" erklärte 44-Jährige lebt außerhalb Russlands. Er hat Moskaus Krieg mehrfach kritisiert. Zum Jahrestag erklärte er: "Wie schon vor einem Jahr bin ich fest davon überzeugt, dass dieser Krieg ebenso ruinös für Russland und unser Volk ist, wie er tödlich und zerstörerisch für die Ukraine ist, die ich liebe."

+++ 06:46 Kiew bleibt dabei: Erst Abzug der Russen, dann Friedensgespräche +++

Kiew bleibt bei seiner Haltung, dass der Abzug der russischen Truppen eine Voraussetzung für die Aufnahme von Friedensgesprächen ist. Dies schreibt "Kyiv Independent". Das "Wall Street Journal" hatte zuvor berichtet, dass die Ukraine bei einem Treffen am Wochenende in Saudi-Arabien, an dem Diplomaten und nationale Sicherheitsberater aus Dutzenden von Ländern teilnahmen, nicht auf der Forderung nach einem vollständigen Abzug der Truppen, dem Kernpunkt ihrer Friedensformel, bestanden habe. Mitglieder der ukrainischen Delegation dementieren laut "Kyiv Independent" allerdings die Berichte und erklären, die Ukraine habe ihre Haltung nicht geändert. "Wir haben gleich zu Beginn des Treffens gesagt, dass sich die russischen Streitkräfte vollständig aus der Ukraine zurückziehen müssen", zitiert "Kyiv Independent" Ihor Zhovkva, den stellvertretenden Leiter des Präsidialamtes. "Keiner der Teilnehmer hat das bestritten."

+++ 06:21 Abrams-Panzer sollen im Frühherbst in der Ukraine sein +++

Die ersten Abrams-Panzern aus den USA sollen im Frühherbst in der Ukraine eintreffen. Dies berichtet der US-Sender CNN und bezieht sich auf Aussagen des Leiters der Heeresbeschaffung, Doug Bush. "Sie sind fertig", sagt Bush demnach in einer Pressekonferenz. "Jetzt müssen sie nach Europa und dann in die Ukraine gebracht werden, zusammen mit allem, was dazugehört. Munition, Ersatzteile, Treibstoffausrüstung, Reparaturanlagen. Es geht also nicht nur um die Panzer, sondern um das gesamte Paket, das dazugehört. Das ist immer noch auf dem Weg." Wie CNN weiter berichtet, wurden die 31 Panzer, die für die Ukraine bestimmt sind, bereits seit mehreren Monaten überholt am Wochenende offiziell freigegeben. Die USA begannen im Frühjahr in Deutschland mit der Ausbildung der Ukrainer an den Panzern.

+++ 05:57 Ukraine berichtet von acht Toten nach russischem Raketeneinschlag in Pokrowsk +++

Beim Einschlag zweier russischer Raketen in ein Wohnhaus in der Stadt Pokrowsk in der Region Donezk werden nach ukrainischen Angaben acht Menschen getötet. Darunter seien fünf Zivilisten, teilt der Gouverneur der Region, Pawlo Kyrylenko, mit. Die zweite Rakete sei 40 Minuten nach der ersten in der ukrainisch kontrollierten Stadt nahe der Frontlinie eingeschlagen. Dabei seien Ersthelfer verletzt und getötet worden, berichten Augenzeugen des Einschlags. Bilder aus der Stadt zeigen, wie Rettungskräfte Trümmer, ein Autowrack und ein Wohnhaus mit abgerissenen Balkonen durchsuchen.

+++ 03:57 Neues Geschichtsbuch für Schüler in Russland rechtfertigt Ukraine-Krieg +++

In russischen Schulen wird ab September ein neues Geschichtsbuch ausgegeben, das die Sicht des Staates auf den Ukraine-Krieg darlegt. Laut Bildungsminister Sergej Krawtsow sei das Buch in "knapp fünf Monaten" geschrieben worden und für Elftklässler bestimmt. Es decke die Zeit von 1945 bis zum 21. Jahrhundert ab. "Es ist wichtig, den Schülern die Ziele" der im Februar 2022 begonnen "russischen Militäroperation" - so nennt Russland offiziell den Angriffskrieg - in der Ukraine zu vermitteln, sagt Krawtsow. Ihm zufolge zielt die "Militäroperation" darauf ab, die ehemalige Sowjetrepublik zu "entmilitarisieren" und zu "entnazifizieren". Das Buch lobt das russische Militär, das 2014 auf der Krim den "Frieden gerettet" habe. Damals hatte Russland die ukrainische Halbinsel völkerrechtswidrig annektiert und Krieg im Osten der Ukraine angefangen.

+++ 02:33 USA geben nach Buchungsfehler weitere Rüstungshilfen frei +++

Die USA werden der Ukraine heute Waffenhilfe in Höhe von 200 Millionen Dollar zusagen. Die Summe ist laut Regierungsvertretern eine erste Tranche der 6,2 Milliarden Dollar, die nach einer Überbewertung der ukrainischen Hilfe entdeckt wurden. Das Paket umfasst Minenräumgeräte, TOW- und AT4-Panzerabwehrwaffen, Gewehre und Munition, Lockheed Martin-Abfangjäger für das Patriot-System, GMLRS-Raketen (Guided Multiple Launch Rocket System) und Javelin-Panzerabwehrraketen. Im Mai hatte das Pentagon erklärt, es habe den Wert der gelieferten US-Waffen fälschlicherweise zu hoch angesetzt, weil Mitarbeiter bei der Berechnung des Wertes von Munition, Raketen und anderer Ausrüstung den Wiederbeschaffungswert anstelle des abgeschriebenen Wertes angegeben hätten.

+++ 00:56 Kiew "zufrieden" mit Friedensgipfel +++

Kiew sieht sich nach den Gesprächen in Saudi-Arabien über Wege zur Beendigung des Ukraine-Kriegs bestärkt. "Wir sind sehr zufrieden mit den Ergebnissen des Gipfels", erklärt der Stabschef des ukrainischen Präsidialamtes, Andrij Jermak. "Das Treffen in Saudi-Arabien ist eine Probe für eine Welt, in der es keinen Platz für wilde Aggression gibt." Demnach einigten sich die Teilnehmer auf ein weiteres Treffen, für das es aber noch kein genaues Datum gebe. Fast 40 Länder hatten an den Gesprächen in Dschidda teilgenommen, darunter auch Schwellenländer wie China, Indien und Südafrika und Entwicklungsländer. Russland war nicht eingeladen.

+++ 23:20 Zwei Tote bei Angriff auf Dorf bei Charkiw +++

Bei einem Angriff mit Luft-Bodenraketen töteten russische Streitkräfte am Abend zwei Menschen im Raum Charkiw. Nach Angaben des Gouverneurs der Region wurden vier Lenkwaffen auf das Dorf Kruhliakiva abgefeuert und töteten eine 45-jährige Frau und einen 60-jährigen Mann. Vier weitere Menschen seien in Krankenhäuser eingeliefert worden. Die Rettungskräfte seien wiederholt von den russischen Besatzern beschossen worden, so der Gouverneur.

+++ 22:07 Putin: Müssen Produktion neuester Waffentypen steigern +++

Russlands Präsident Wladimir Putin trifft sich nach Angaben aus Moskau mit dem Chef des staatseigenen Rostec-Konzerns, Sergej Tschemesow. Laut einer Mitteilung des Kreml sprchen beide über Fachkräftemangel und rasch steigende Löhne in der Militärindustrie. Den Angaben zufolge sagte Putin, es sei "notwendig, den Produktionsanteil der neuesten Waffentypen zu erhöhen". Dazu zählte der Kremlchef auch die Produktion von Kamikazedrohnen. Laut Mitteillung sagte Tschemesow, Rostec versuche, ausreichend hochqualifiziertes Personal zu finden.

+++ 21:20 Bericht: Russischer Raketenentwickler von Nordkorea gehackt +++

Die Computernetzwerke eines russischen Raketenentwicklers wurden nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters von einer "Elitegruppe nordkoreanischer Hacker" angegriffen. Demnach installierten mit der nordkoreanischen Regierung verbundene Hackergruppen "heimlich digitale Hintertüren" in Systemen des russischen Militärunternehmens NPO Maschinostrojenija. Das 1944 gegründete Unternehmen produziert Hyperschallraketen, Satelliten und ballistische Waffen. Offenbar ist unklar, ob durch den Cyberangriff sensible Informationen gestohlen wurden. Der Nachrichtenagentur zufolge konnten Experten des US-Sicherheitsunternehmens SentinelOne technische Beweise sichern, die zeigen, dass die Systeme des russischen Konzerns im vergangenen Jahr mindestens fünf Monate lang heimlich gehackt wurden.

+++ 20:40 Russische Raketen schlagen in Pokrowsk ein +++

Zwei russische Raketen beschädigen nach ukrainischen Angaben ein Wohngebäude in der Stadt Pokrowsk in der Donezk-Region. "Zwei Raketeneinschläge. Ein gewöhnliches Wohngebäude wurde getroffen. Leider gibt es Opfer. Die Rettungskräfte und alle notwendigen Dienste sind vor Ort. Die Rettung von Menschen geht weiter", schreibt Präsident Selenskyj auf seinem Telegramm-Kanal. "Fünf Tote und 18 Verletzte als Ergebnis von zwei Angriffen auf ein Wohngebäude in Pokrowsk", schreibt Innenminister Ihor Klymenko bei Telegram.

