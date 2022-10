Auf der strategisch wichtigen Krim-Brücke hat es Berichten zufolge einen Zwischenfall gegeben. Ukrainische Medien melden, dass sich am frühen Morgen eine Explosion ereignet habe. Die staatliche russische Nachrichtenagentur meldet unter Berufung auf einen Vertreter der lokalen Behörden, dass eine Treibstofftank in Brand stehe. Die Brücke führt über die Straße von Kertsch, einer Meerenge. Sie verbindet die Halbinsel Krim mit dem russischen Festland.

+++ 06:36 Charkiw von mehreren Explosionen erschüttert +++

Mehrere Explosionen haben um kurz nach Mitternacht die ostukrainische Stadt Charkiw erschüttert. Nach Angaben der Nachrichtenagentur AP stiegen gewaltige Rauchschwaden in den Himmel. Es gibt bisher keine Berichte über Verletzte. Ihor Terechow, Bürgermeister von Charkiw, erklärt auf Telegramm, die Explosionen seien die Folge von Raketeneinschlägen im Stadtzentrum gewesen. Sie hätten Brände in einer medizinischen Einrichtung und in einem unbewohnten Gebäude ausgelöst.

+++ 05:01 Russland beschlagnahmt Ölfeld Sachalin +++

Der russische Präsident Wladimir Putin verfügt per Erlass, dass das Öl- und Gasfeld Sachalin 1 einen neuen Betreiber bekommt. Die Anteile der Investoren würden von einem neu gegründeten Unternehmen der russischen Regierung übernommen und erstreckten sich auch auf die Anteile des Betreibers Exxon Neftegaz.Ltd. Das Ölfeld im Osten Russlands gehörte bislang zu 30 Prozent dem US-Energieriesen Exxon Mobil Corp , der sich jedoch seit dem Einmarsch Moskaus in die Ukraine bemüht, aus dem Russlandgeschäft auszusteigen. Das Unternehmen reduzierte die Öl- und Gasfördermengen und zog sein Personal aus dem Land ab. Exxon hat sich bislang nicht zu den Entwicklungen geäußert.

+++ 03:23 Selenskyj: Seit Ende September 96 Siedlungen befreit +++

Seit Beginn der jüngsten Gegenoffensive Ende September haben die ukrainischen Streitkräfte nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj fast 2500 Quadratkilometer und 96 Ortschaften von den russischen Truppen zurückerobert. "Allein diese Woche haben unsere Soldaten 776 Quadratkilometer im Osten unseres Landes und 29 Siedlungen befreit, darunter sechs in der Region Luhansk", sagt Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. In der ersten Gegenoffensive hatte die Ukraine bis Mitte September fast 6000 Quadratkilometer russisch besetzten Gebiets zurückgewonnen.

+++ 02:36 Melnyks Familie könnte zunächst in Deutschland bleiben +++

Der scheidende ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, denkt darüber nach, zunächst ohne seine Familie in sein Heimatland zurückzukehren. "Wir überlegen noch, ob ich zunächst alleine fahre", sagt Melnyk dem "Spiegel". Seine Frau Switlana Melnyk spricht von einer großen Herausforderung: "Wir haben einen 20-jährigen Sohn, der hier studiert, und eine elfjährige Tochter, die in Berlin in die sechste Klasse geht." Das größte Problem werde sein, für die gemeinsame Tochter eine Schule mit Schutzbunker zu finden, davon gebe es zu wenige. Andrij Melnyk wird am 14. Oktober Berlin verlassen, um einen neuen Posten im Außenministerium in der ukrainischen Hauptstadt Kiew zu übernehmen. Sein Nachfolger ist der ukrainische Top-Diplomat Olexij Makejew.

+++ 01:33 Ukraine beklagt Ausfall von Starlink-Systemen an Frontlinien +++

Ukrainische Truppen beklagen in den letzten Wochen Ausfälle bei der Kommunikation über Starlink-Satelliten von Elon Musks Firma SpaceX. Das berichtet die "Financial Times". Viele der Probleme seien aus den Regionen Cherson und Saporischschja gemeldet worden, wenn die Frontlinien in die von Russland kontrollierten Gebiete überschritten worden seien, schreibt die Zeitung unter Berufung auf einen ukrainischen Regierungsbeamten. Auch die Frontlinie im Osten von Charkiw, Donezk und Luhansk, sei betroffen. Teils hätten die Ausfälle zu einem "katastrophalen Kommunikationsverlust" geführt, so der Beamte. Die Starlink-Terminals hat SpaceX teils gespendet, zum Teil wurden sie auch von der US-Regierung gekauft oder über Crowdfunding finanziert. Der Koordinator einer Stiftung, die Satellitensysteme spendet, geht von einem Abstimmungsfehler aus. Starlink schalte die Systeme mutmaßlich ab, um die Nutzung durch russische Truppen zu verhindern. Musk hat auf Nachfrage keine Stellungnahme abgegeben.

+++ 00:50 Strack-Zimmermann: EU sollte Ukrainer jetzt an Leopard-Panzern ausbilden +++

Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, spricht sich für eine Panzerausbildung der ukrainischen Soldaten in der EU aus. "Die Spanier wären bereit, in Lettland die ukrainischen Soldaten am Leopard 2 auszubilden", sagt die FDP-Politikerin bei ihrem Ukraine-Besuch in Kiew. Dafür müsste Deutschland aber grünes Licht geben. Aktuell stelle sich die Frage, wie die Ukraine militärisch durch den anstehenden Winter komme. "Daher wäre auch jetzt der optimale Zeitpunkt, die Ukrainer am Marder oder Leopard auszubilden, da das entsprechend Zeit in Anspruch nimmt", so Strack-Zimmermann.

+++ 00:05 Internationaler Währungsfonds stellt 1,3 Milliarden Dollar für Ukraine bereit +++

Die Ukraine bekommt vom Internationalen Währungsfonds (IWF) frische Milliardenhilfe aus einem neuen Programm zum Abfedern von Lebensmittel-Preisschocks. Der IWF-Rat billigt die Auszahlung von 1,3 Milliarden Dollar. Mit dem Geld sollten unter anderem die Einnahmeausfälle durch im Zuge des russischen Angriffskrieges weggefallene Getreideexporte ausgeglichen werden, teilt der Währungsfonds mit. Für die ukrainische Wirtschaft werde in diesem Jahr ein Schrumpfen um 35 Prozent vorhergesagt und der Finanzierungsbedarf bleibe hoch, betont der IWF. Zugleich lobt er die ukrainische Regierung dafür, dass sie unter diesen Umständen die finanzielle Stabilität aufrechterhalten habe.

+++ 23:11 Selenskyj erkennt russische Inselgruppe als Teil Japans an +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erkennt per Dekret die russische Pazifik-Inselgruppe der Südkurilen als Hoheitsgebiet Japans an. Die Sowjetunion hatte die im Norden von Japan gelegenen Gebiete als Siegermacht im Zweiten Weltkrieg erobert. Japan und Russland als Rechtsnachfolger der Sowjetunion haben wegen des Territorialstreits bis heute keinen Friedensvertrag. Selenskyj spricht von einer Anerkennung der territorialen Unversehrtheit Japans und fordert die Weltgemeinschaft auf, das Gebiet ebenfalls als japanisch anzuerkennen. "Eine wichtige Entscheidung ist heute getroffen worden. Sie ist fair, rechtlich einwandfrei. Historisch", sagt er in einem Video. Zuvor hatte das ukrainische Parlament einen entsprechenden Beschluss gefasst.

+++ 22:30 Massengrab in befreitem Lyman entdeckt +++

In der kürzlich von Kiew zurückeroberten Stadt Lyman im ostukrainischen Gebiet Donezk wurden nach Angaben des dortigen Militärgouverneurs rund 200 Gräber und ein Massengrab gefunden. Das erklärt Pawlo Kyrylenko über seinen Telegram-Kanal. Dazu veröffentlicht er Fotos, die viele kleine Holzkreuze und Einsatzkräfte in weißen Schutzanzügen zeigen. Mit den Exhumierungen sei bereits begonnen worden, schreibt Kyrylenko. Die zeitweise von russischen Truppen besetzte strategisch wichtige Kleinstadt war von den Ukrainern Anfang Oktober zurückerobert worden. Bei den Toten könne es sich ersten Erkenntnissen zufolge sowohl um ukrainische Soldaten als auch um Zivilisten handeln, heißt es. Wie viele Leichen in dem Massengrab lägen, müsse erst noch ermittelt werden.

+++ 22:06 Selenskyj entschärft Aussagen zu "Präventivschlägen" gegen Russland +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj entschärft seine umstrittenen Aussagen zu einem "Präventivschlag" gegen Russland in einem Fernsehinterview. "Man muss präventive Tritte ausführen, keine Angriffe. Wir sind keine Terroristen, wir greifen kein anderes Territorium an", sagt Selenskyj in einem BBC-Interview auf Englisch. Auch nach all dem Kriegsleid sei die Ukraine noch immer nicht bereit, "Menschen umzubringen, so wie die Russen es tun". Selenskyj hatte am Donnerstag mit Forderungen nach der entschiedenen Verhinderung eines russischen Atomwaffeneinsatzes für Aufsehen gesorgt.

+++ 21:40 Moskau erklärt Schriftsteller und Rapper zu "ausländischen Agenten" +++

Moskau erklärt weitere Oppositionelle zu "ausländischen Agenten", darunter der Schriftsteller Dmitri Gluchowski und der Rapper Oxxxymiron. Ihre Namen wurden heute von den russischen Behörden veröffentlicht. Gluchowski ist ein bekannter Science-Fiction-Autor, der wegen "Diskreditierung" der russischen Armee gesucht wird. Er hat ebenso wie der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Miron Fjodorow heißt, das Land bereits verlassen. Der 37-jährige Rapper hatte die russische Offensive in der Ukraine Ende Februar als "Katastrophe und ein Verbrechen" bezeichnet. Der besonders bei jungen Russen populäre Musiker hat mehrere Konzerte zur Unterstützung ukrainischer Flüchtlinge im Ausland organisiert.

