Russland hat mehrere Raketenangriffe auf eine Vielzahl von Gebieten in der Ukraine gestartet. Sowohl in Kiew als auch in Regionen wie Odessa, Sumy, Kirowohrad und Saporischschja wurde entsprechender Luftalarm ausgelöst, wie verschiedene ukrainische Medien auf Twitter berichten. In einigen Orten, unter anderem in Kiew, soll es zu Explosionen gekommen sein. Dem "Kyiv Independent" zufolge waren in der Hauptstadtregion sieben bis acht Explosionen zu hören.

+++ 06:38 Kiew: Russland will schwere Artillerie aus Cherson abziehen +++

Der ukrainische Generalstab der Streitkräfte gibt an, Russland beabsichtige, seine schwere Artillerie aus Cherson abzuziehen, um möglicherweise Einheiten in andere Frontgebiete zu verlegen. Der "Guardian" zitiert aus dem jüngsten Lagebericht des Militärs: "Nach den vorliegenden Informationen trifft der Feind vorbereitende Maßnahmen für den Abzug von Artillerieeinheiten aus dem rechtsufrigen Teil der Region Cherson, die dann möglicherweise in andere Richtungen verlegt werden." Aus Moskau gibt es keine Bestätigung für diesen Vorgang.

+++ 06:03 Özdemir sieht Russland durch "mutigen Freiheitskampf der Ukraine" stärker unter Druck +++

Ernährungsminister Cem Özdemir ruft Russland zur Einhaltung des Abkommens zur Ausfuhr von Getreide aus der Ukraine auf. "Russlands einseitiges Aussetzen des Getreideabkommens ist angesichts von weltweit Millionen Hungernden unverantwortlich", sagt der Grünen-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Russland ist dringend aufgerufen, seiner vor der Weltgemeinschaft abgegebenen Verpflichtung gerecht zu werden und das Abkommen einzuhalten." Besonders zynisch sei, dass Russland das Platzen des Deals nun damit begründe, dass sich die überfallene Ukraine wehre, fügt Özdemir hinzu. "Es zeigt aber auch, dass Russland durch den mutigen Freiheitskampf der Ukraine zunehmend unter Druck gerät."

+++ 05:22 Baerbock führt Gespräche mit Energielieferant Kasachstan +++

Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine prägt auch den Besuch von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock in den zentralasiatischen Staaten Kasachstan und Usbekistan. Die Grünen-Politikerin führt heute zunächst Gespräche in der kasachischen Hauptstadt Astana. Kasachstan ist ein großer Energie- und Rohstofflieferant. Russlands Krieg stelle alle Nachfolgestaaten der Sowjetunion vor die Frage, ob auch ihre Staatlichkeit zur Disposition gestellt werden könnte, sagt Baerbock. Um die Chancen zur Zusammenarbeit zu nutzen, "müssen wir endlich damit vorankommen, Zentralasien besser mit Europa zu vernetzen".

+++ 02:43 SPD-Politiker setzt bei Getreide auf Landweg +++

Nach der russischen Aussetzung der Vereinbarung zu ukrainischen Getreidetransporten auf dem Schwarzen Meer fordert der SPD-Außenpolitiker Nils Schmid, die Ausfuhr auf dem Landweg zu stärken. "Wir müssen noch sehr viel stärker die Landwege ertüchtigen, um die Ausfuhr von Getreide zu ermöglichen", sagt der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Da der Seeweg offensichtlich sehr unsicher ist und das Abkommen über den Getreideexport instabil ist, müssen wir vor allem die Eisenbahnlinien entsprechend umrüsten." Schon jetzt sei etwa die Hälfte der Getreideexporte aus der Ukraine auf dem Landweg herausgebracht worden.

+++ 01:05 Selenskyj berät mit seinen Militärs +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat mit der Spitze der Streitkräfte und der anderen Sicherheitsorgane erneut über den Fortgang des Abwehrkampfes gegen Russland beraten. Dabei sei es auch um die möglichen Pläne des Feindes für die kommende Zeit gegangen, sagt der Staatschef. Einzelheiten nennt er nicht. Auf solche Sitzungen des Oberkommandos folgten schon mehrfach Offensiven der ukrainischen Streitkräfte.

+++ 00:42 UN: Getreidefrachter sollen weiter über Schwarzes Meer ausfahren +++

Trotz der russischen Aussetzung des Abkommens zum Export von Getreide aus der Ukraine sollen am heutigen Montag weiter Schiffe über den Korridor im Schwarzen Meer ausfahren. Die Delegationen der Vereinten Nationen, der Türkei und der Ukraine hätten sich auf einen entsprechenden Plan geeinigt, heißt es in einer Mitteilung des Koordinierungszentrums in Istanbul.

+++ 23:07 Selenskyj: Russische Offensive in Region Donezk abgewehrt +++

Die Ukraine hat nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj eine schwere russische Offensive in der Region Donezk zurückgeschlagen. Zudem habe die Ukraine mit der Gefangennahme russischer Soldaten ihre Reserven für einen weiteren Gefangenenaustausch vergrößert, sagt Selenskyj in seiner täglichen Videobotschaft.

+++ 22:14 Lawrow vergleicht Ukraine-Krieg mit Kubakrise +++

Der russische Außenminister Sergej Lawrow äußert die "Hoffnung", dass sich US-Präsident Joe Biden im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine an die Kubakrise von 1962 erinnern wird. In einem Interview für einen Dokumentarfilm des russischen Staatsfernsehens sagt Lawrow, es gebe "Ähnlichkeiten", weil Russland jetzt von westlichen Waffen in der Ukraine bedroht werde. "Diese Situation ist sehr beunruhigend." Damals hätten aber Chruschtschow und Kennedy Verantwortung und Weisheit gezeigt, "während wir heute eine solche Bereitschaft von Seiten Washingtons und seiner Satelliten nicht sehen", fährt er fort. Lawrow fügt hinzu, dass die Bereitschaft Russlands und seines Präsidenten, Wladimir Putin, zu Verhandlungen "unverändert" sei.

+++ 21:35 Özdemir: Russland handelt unverantwortlich angesichts Millionen Hungernder weltweit +++

Landwirtschaftsminister Cem Özdemir fordert Russland zur Rückkehr zum Abkommen für ukrainische Getreideexporte über das Schwarze Meer auf. "Russland ist dringend aufgerufen, seiner vor der Weltgemeinschaft abgegebenen Verpflichtung gerecht zu werden", sagt der Grünen-Politiker dem "Tagesspiegel". Das Abkommen habe zur Entspannung der globalen Märkte beigetragen und Millionen Menschen satt gemacht. Dessen einseitige Aussetzung durch Moskau sei "angesichts von weltweit Millionen Hungernden unverantwortlich".

+++ 20:51 Zehntausende protestieren in Prag für die Ukraine +++

Nach mehreren Großdemonstrationen gegen die tschechische Regierung haben sich heute Zehntausende Menschen "gegen die Angst" auf dem Prager Wenzelsplatz versammelt. Sie traten für weitere Unterstützung für den ukrainischen Abwehrkampf ein. Die Organisatoren wollten nach eigenen Angaben zeigen, dass Tschechien stark genug sei, die aktuelle Krise zu bewältigen, und daher keine Angst zu haben brauche. In einer Videobotschaft wandte sich auch die ukrainische Präsidentengattin Olena Selenska an die Kundgebungsteilnehmer. Die Ehefrau des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj verurteilte die jüngsten russischen Raketenangriffe auf die Energie-Infrastruktur der Ukraine. "Lassen wir nicht zu, dass Russland uns und die ganze Welt in Finsternis stürzt!", rief sie aus.

Die Demonstranten führten ukrainische, tschechische und EU-Fahnen mit sich. (Foto: picture alliance/dpa/CTK)

Putin auf einer goldenen Toilette mit eindeutiger Symbolik. (Foto: picture alliance/dpa/CTK)

+++ 20:15 Kreml stellt Bedingungen für Rückkehr zum Getreidedeal +++

Russland erwartet für die nächsten Tage Gespräche mit den Vereinten Nationen und der Türkei über das ausgesetzte freie Geleit für ukrainische Getreideexporte im Schwarzen Meer. Das sagt Vizeaußenminister Andrej Rudenko in Moskau. Bevor aber an eine Rückkehr Russlands zu der Vereinbarung zu denken sei, müsse der Drohnenangriff auf die Schwarzmeerflotte aufgeklärt werden. "Das war himmelschreiend, es wurden alle Bedingungen verletzt, die vereinbart waren", sagt Rudenko nach Angaben russischer Agenturen.

+++ 19:50 IAEA schweigt zu Inspektionen in der Ukraine wegen Bomben-Vorwurfs +++

Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) hat sich am Wochenende zunächst nicht über die eigentlich geplanten neuen Inspektionen in der Ukraine geäußert. IAEA-Chef Rafael Grossi hatte am Donnerstag bekräftigt, dass Inspekteure auf Einladung ukrainischer Behörden noch im Laufe der Woche zwei Standorte überprüfen wollten, an denen nach russischen Vorwürfen an einer "schmutzigen Bombe" gearbeitet werde. Ein IAEA-Sprecher ging heute jedoch nicht auf Fragen ein, wie es um diese Mission steht. Er verwies lediglich auf die Mitteilung von Donnerstag.

