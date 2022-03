Weite Teile der Ukraine sind offenbar vermint. Wie "Kyiv Independent" schreibt, sind nach vorläufigen Schätzungen 82.525 Quadratmeter mit Minen versehen. Dies ist eine Fläche größer als Schottland. Vor wenigen Tagen hatte der ukrainische Innenminister Denys Monastyrskyj festgestellt, dass das Land noch über Jahre mit der Räumung von Minen zu kämpfen haben. Dafür reichten aber die Kapazitäten der ukrainischen Spezialisten kaum aus.

+++ 07:03 Polizeigewerkschaft fordert Schutzzonen für Flüchtlinge am Bahnhof +++

Um ukrainische Flüchtlinge vor Menschenhändlern und Sexualstraftätern zu schützen, fordert die Gewerkschaft der Polizei (GdP) die Einrichtung von Schutzzonen in den Bahnhöfen. Der für die Bundespolizei zuständige GdP-Vorsitzende Andreas Roßkopf sagt der "Rheinischen Post": "Wir und die anderen Behörden müssen die ersten sein, die eine Registrierung und eine Abklärung vornehmen." Die Bundespolizei habe inzwischen festgestellt, dass Kriminelle sehr gezielt auf junge Frauen und Kinder zugingen, bevor die Beamten überhaupt in Kontakt mit den Flüchtlingen kämen, sagt Roßkopf. "Wir brauchen deshalb dringend Schutzzonen in den Bahnhöfen", fordert er. "Danach kann man die Menschen auch gezielt Freunden oder Bekannten zuführen."

+++ 06:53 Rotkreuz-Chef reist nach Moskau +++

Der Präsident des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK), Peter Maurer, will diese Woche nach Moskau reisen, um Besuche bei Kriegsgefangenen zu ermöglichen. In den nächsten Tagen werde er mit hochrangigen Vertretern des Verteidigungs- und des Außenministeriums zusammentreffen, so Maurer. In der vergangenen Woche war Maurer in der Ukraine. Dabei habe er von beiden Seiten "sehr positive Hinweise" erhalten, "was unser Mandat und unsere Rolle im Rahmen der Genfer Konventionen betrifft". Eine der Hauptaufgaben des IKRK in Konfliktsituationen besteht darin, dazu beizutragen, dass Kriegsgefangene menschenwürdig behandelt werden und mit ihren Familien kommunizieren können. Die Organisation hat bisher von keiner der beiden Kriegsparteien Zugang zu Gefangenen erhalten.

+++ 06:42 Japan empört über Moskau +++

Japans Ministerpräsident Fumio Kishida verurteilt den Rückzug Russlands aus den Verhandlungen über einen Friedensvertrag zur offiziellen Beendigung des Zweiten Weltkriegs. Dies sei unfair und vollkommen unverständlich, erklärt der Regierungschef. Russland hat die Verhandlungen mit Verweis auf die Sanktionen Japans wegen der Invasion der Ukraine ausgesetzt.

+++ 06:27 US-Botschafterin fordert deutsche Führungsrolle +++

Unmittelbar vor dem Besuch von US-Präsident Joe Biden in Europa lobt die neue US-Botschafterin in Deutschland, Amy Gutmann, die enge Zusammenarbeit mit Deutschland in der Ukraine-Krise. "Es gibt ein sehr hohes Niveau an Vertrauen", sagt Gutmann zum transatlantischen Verhältnis. Deutschland habe seine Verantwortung in der Ukraine-Krise übernommen, fügt sie mit Hinweis auf die Sanktionspolitik und die Hilfe für die Ukraine hinzu. Zugleich fordert Gutmann aber eine dauerhafte Führungsverantwortung Deutschlands als stärkster Wirtschaftsmacht in Europa. "Wenn Deutschland nicht die Führungsrolle in der EU einnimmt, werden wir alle zusammen schwächer sein", sagt sie. In der NATO müsse Deutschland ebenfalls mit führend sein.

+++ 06:16 Arzneimittelhersteller Stada erwartet Einbußen im Russlandgeschäft +++

Der Arzneimittelhersteller Stada erwartet wegen des Ukraine-Kriegs Einbußen in seinem wichtigen Russland-Geschäft. Es sei eine Herausforderung, die Lieferkette und die Produktion sicherzustellen, sagt Vorstandschef Peter Goldschmidt. "Entscheidend ist aus wirtschaftlicher Sicht vor allem die Entwicklung des Rubels", so Goldschmidt. Da Stada in Euro bilanziert, würde ein weiter schwacher Kurs der russischen Währung den Grippostad-Hersteller treffen. Russland ist einer der wichtigsten Märkte für Stada und trägt rund 14 Prozent zum Umsatz bei.

+++ 06:01 EU-Kommission plant verpflichtende Gasreserven +++

Die Planungen in der EU für verpflichtende Gasreserven werden konkreter. Die Mitgliedstaaten sollen sicherstellen, dass ihre Gasspeicher jedes Jahr bis zum 1. November mindestens zu 90 Prozent gefüllt sind, wie aus einem Entwurf der EU-Kommission hervorgeht. Es sollen demnach Zwischenstände festgelegt werden, die auch von der Kommission überwacht werden sollen. Der Gesetzesvorschlag wird voraussichtlich am Mittwoch offiziell vorgestellt. Bis dahin kann sich der Entwurf noch ändern. In Deutschland gibt es bereits Pläne für ähnliche Maßnahmen, die nach Angaben des Wirtschaftsministeriums im Mai in Kraft treten sollen.

+++ 05:48 Söder: Kanzleramt soll Flüchtlingspolitik koordinieren +++

Angesichts der Massenflucht aus der Ukraine fordert Bayerns Ministerpräsident Markus Söder eine zentrale Koordinierungsstelle im Kanzleramt. "Wir brauchen eine Koordinierung, die im Bundeskanzleramt stattfindet", sagt der CSU-Vorsitzende bei "RTL Direkt". "Jetzt sollen bis Anfang April wieder Arbeitsgruppen eingesetzt werden. Es muss eigentlich viel schneller passieren." Die Länder und Kommunen seien bei der Unterbringung der Ankommenden bereits am Anschlag. "Wir haben jetzt in Bayern alleine eine Milliarde vorgeschossen für die Kommunen", sagt Söder.

+++ 05:01 Selenskyj appelliert an Ukrainer: "Kämpft und helft!" +++

Angesichts der zunehmenden Gewalt gegen Zivilisten in der Ukraine ruft Präsident Wolodymr Selenskyj seine Landsleute zum Widerstand gegen Russlands Truppen und zum Durchhalten auf. "Um unser Volk zu retten. Kämpft. Kämpft und helft!", so Selenskyj in seiner aktuellen Videobotschaft. In seiner Ansprache an das "große Volk der großen Ukraine" bezeichnet Selenskyj die russischen Militärs als "Touristen mit Panzern" und "Sklaven ihrer Propaganda, die ihr Bewusstsein verändert hat". Diese von Russland geschickten "Sklaven" hätten noch nie eine derartige Menge freier Menschen auf den Straßen und Plätzen erlebt. "Sie haben noch nie tausende Menschen gesehen, die vor ihnen keine Angst haben", sagt er mit Blick auf eine Protestkundgebung von Zivilisten im besetzten Cherson, die russische Truppen offenbar mit Waffengewalt aufgelöst hatten.

+++ 04:45 Russland wendet Staatspleite zunächst ab +++

Russland kann offenbar ein zweites Mal eine Staatspleite infolge westlicher Sanktionen zunächst abwenden. Die US-Bank JPMorgan Chase & Co. habe Russlands anstehende Zinszahlungen auf eine 2029 fällige Staatsanleihe in die Wege geleitet, sagt ein Finanzmarktteilnehmer der Nachrichtenagentur Reuters. Russland sollte am Montag eine Zahlung in Höhe von 66 Millionen Dollar für die Anleihe an die Gläubiger leisten. Vergangene Woche hatte Russland schon einmal die Eigner von Teilen einer Anleihe bedient. Die Zahlungen werden als Test gewertet, ob die Regierung in Moskau ihren internationalen Schuldenverpflichtungen nachkommen kann, nachdem der Westen auch den russischen Finanzmarkt mit Sanktionen treffen will.

+++ 03:57 EU-Kommissar will umfassende Einschränkungen für russische Importe +++

EU-Umweltkommissar Virginijus Sinkevicius fordert umfassende Einschränkungen für Importe aus Russland. "Diktatoren wie Putin setzen alles als Waffe ein, worauf wir in der EU angewiesen sind oder sein könnten", sagt er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. Das könnten fossile Brennstoffe sein, andere Rohstoffe oder bestimmte Waren wie Düngemittel. 15 Prozent des Kunstdüngers weltweit stammten aus russischer Produktion. "Jedes Jahr fließen Milliarden von Euro in den russischen Haushalt", erklärt der Litauer. Putin fülle damit seine Kriegskasse.

+++ 03:37 Bürgermeister fordert Zivilisten zum Verlassen von Boryspil auf +++

Offenbar in Erwartung russischer Angriffe ruft der Bürgermeister von Boryspil die Zivilbevölkerung zum Verlassen der Stadt auf. "Die Erfahrung aus anderen Orten, um die gekämpft wird, hat gezeigt, dass die Arbeit der Streitkräfte einfacher ist, wenn weniger Zivilbevölkerung in der Stadt ist", sagte Borissenko. "Es gibt keinen Grund, in der Stadt zu bleiben, in der Umgebung wird bereits gekämpft", warnt Wolodymyr Borissenko. Boryspil mit knapp 60.000 Einwohnern liegt knapp 30 Kilometer südöstlich von Kiew.

+++ 03:05 UN-Vollversammlung berät über neue Resolution gegen Russlands Krieg +++

Die Vollversammlung der Vereinten Nationen soll über eine weitere Resolution im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg beraten. Für die Beschlussvorlage mit dem Namen "humanitäre Folgen der Aggression gegen die Ukraine" wird mit breiter Zustimmung in dem mit 193 Mitgliedern größten UN-Gremium gerechnet. Ziel ist Diplomaten zufolge, dass wie bei einer Resolution Anfang März erneut mindestens 141 Ja-Stimmen erreicht werden. Der damalige Beschluss hatte Russlands Krieg verurteilt. Allerdings gibt es nun auch einen konkurrierenden Resolutionsentwurf von Südafrika, der Russlands Aggression mit keinem Wort erwähnt.

+++ 02:17 USA prüfen Aufnahme von Ukraine-Flüchtlingen +++

Die USA erwägen Einreise-Erleichterungen für Geflüchtete aus der Ukraine. Die Regierung prüfe, ob es ukrainische Staatsangehörige gebe, die zum Beispiel nicht sicher in Europa bleiben könnten und für die eine Ansiedlung in den Vereinigten Staaten eine bessere Option sei, sagt die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki. Dabei arbeite man mit UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) und Europäischer Union zusammen. Die Anerkennung als Flüchtling in den USA kann Jahre dauern. US-Präsident Joe Biden hatte jüngst angekündigt, ukrainische Flüchtlinge willkommen zu heißen.

+++ 01:40 Russland bemängelt fehlende Mitarbeit der Ukraine bei Fluchtkorridoren +++

Russland wirft der Ukraine mangelnde Mitwirkung bei der Evakuierung von Zivilisten durch sogenannte Fluchtkorridore vor. Die ukrainische Seite habe im Laufe des Tages keinem einzigen Korridor zugestimmt, um Menschen nach Russland zu bringen, sagt Generalmajor Michail Misinzew. Millionen Zivilisten würden von der ukrainischen Armee als "menschliche Schutzschilder" festgehalten. Kiew hingegen wirft Moskau immer wieder vor, Ukrainer gegen ihren Willen nach Russland zu bringen.

+++ 01:05 Ukrainische Spionageabwehr stoppt möglichen Anschlag auf Selenskyj +++

Die ukrainische Spionageabwehr hat nach eigenen Angaben ein mögliches Attentat auf Präsident Wolodymyr Selenskyj verhindert. Eine Gruppe von russischen Saboteuren, angeführt von einem Geheimdienstler, sei in der Stadt Uschgorod im Dreiländereck zwischen der Ukraine, der Slowakei und Ungarn festgenommen worden, berichtet die Agentur Unian. Zum Auftrag der etwa 25 Männer hätte neben dem Anschlag auf Selenskyj in Kiew auch die Ausführung einer Reihe von Sabotageakten im Regierungsviertel sowie in anderen Landesteilen der Ukraine gehört. Sie wollten sich als Angehörige der Territorialeinheiten der Ukraine ausgeben und auf diese Weise nach Kiew gelangen. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

+++ 00:33 Biden: Russland zieht Einsatz chemischer Kampfstoffe in Betracht +++

US-Präsident Joe Biden erneuert Vorwürfe, Russland erwäge den Einsatz von Chemiewaffen in der Ukraine. Russland beharre auf dem erfundenen Vorwurf, die Ukraine verfüge über biologische und chemische Waffen. Das sei ein klares Zeichen dafür, dass Russlands Präsident Wladimir Putin selbst den Einsatz solcher Waffen in Betracht ziehe. Putin stehe mit dem Rücken zur Wand und beschuldige die Ukraine mit unwahren Unterstellungen. "Sie haben gerade die Hyperschall-Rakete gestartet, weil es das Einzige ist, was sie mit absoluter Sicherheit durchbringen können", so Biden. Der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, John Kirby, bestätigt den Einsatz der "Kischal"-Rakete nicht direkt: "Wir haben die Behauptung der Russen gesehen, dass sie eine Hyperschallrakete benutzen. Wir sind nicht in der Lage, diese Behauptung zu widerlegen, aber wir sind auch nicht in der Lage, sie unabhängig zu verifizieren".

+++ 23:58 Ukraine wirft russischer Armee Verschleppung von drei Israelis vor +++

In der von der russischen Armee besetzten Stadt Melitopol in der Südukraine sind nach Angaben der Regierung in Kiew drei israelische Staatsbürger entführt worden. Auf Facebook schreibt die ukrainische Vize-Regierungschefin Iryna Wereschtschuk, es handle sich um einen israelischen "Verleger" sowie um dessen Frau und Tochter. Russische Soldaten hatten am 11. März Melitopols Bürgermeister Iwan Fedorow entführt. Fünf Tage später kam der Politiker wieder frei - nach Angaben Kiews im Austausch für neun von der ukrainischen Armee gefangen genommene russische Soldaten.

+++ 23:31 Russland sperrt Euronews-Website +++

Die russische Medienaufsichtsbehörde sperrt den Zugang zur Website des europäischen Senders Euronews. Auf Ersuchen der Staatsanwaltschaft habe die Behörde Roskomnadsor auch das russischsprachige Angebot des Senders blockiert, berichten russische Nachrichtenagenturen. Seit dem Beginn des Militäreinsatzes in der Ukraine haben die russischen Behörden den Zugang zu Online-Medien massiv eingeschränkt. Gesperrt wurde unter anderem die Website der BBC. Am Montag verbot ein Gericht auch noch Facebook und Instagram.

+++ 23:14 Selenskyj: Ukraine wird keine russischen Ultimaten erfüllen +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erteilt Ultimaten aus Russland eine grundsätzliche Absage. "Die Ukraine kann keine Ultimaten der Russischen Föderation erfüllen", sagt er im Fernsehen. "Man muss uns alle vernichten. Dann wird ihr Ultimatum automatisch erfüllt." Russland hatte am Sonntag die ukrainischen Truppen in der belagerten Hafenstadt Mariupol aufgefordert, die Waffen niederzulegen und die Stadt am Montagvormittag zu verlassen. Eine solche Kapitulation lehnte die ukrainische Führung kategorisch ab.

+++ 22:48 Polens Zentralbank bietet Ukraine bis zu einer Milliarde Dollar +++

Die polnische Nationalbank (NBP) bietet der Zentralbank der Ukraine Unterstützung im Volumen von bis zu einer Milliarde Dollar an. Diese Summe werde den Ukrainern im Rahmen eines Devisentauschgeschäfts (Swaplinie) zur Verfügung gestellt, teilt die NBP mit. Als Gegenleistung akzeptiere die NBP ukrainische Hrywnja. Mit dem Angebot berücksichtige die polnische Notenbank die außergewöhnliche Situation aufgrund der russischen Aggression gegen die Ukraine, die sich auch negativ auf die Stabilität des Finanzsystems in Polen auswirken könne.

+++ 22:25 Lindner: Einigung auf Energiepreis-Entlastung diese Woche +++

Bundesfinanzminister Christian Lindner geht davon aus, dass sich die Koalition diese Woche auf Entlastungen für die Bürger angesichts der hohen Energiepreise einigt. "Ja, das ist sehr realistisch", sagt der FDP-Vorsitzende in der ARD. Wichtig sei eine schnelle Umsetzung. Dem komme auch sein Vorschlag eines Tankrabatts entgegen, der direkt vom unverändert gültigen Spritpreis abgezogen würde. "Ich bin für diesen Rabatt, weil er im Zweifel ohne Gesetzgebung direkt (vom Kabinett) entschieden werden kann, weil der Preis an der Zapfsäule gleichbleibt", sagt Lindner. "Mit mir wäre auch zu sprechen über eine steuerliche Maßnahme - die braucht allerdings mehr Zeit, die braucht Gesetzgebung."

+++ 22:04 Botschafter Melnyk wütet: "Ihr russischen Mistkerle werdet dafür bitter bezahlen" +++

Nach dem russischen Angriff auf ein Einkaufszentrum und mehrere Gebäude in Kiew, bei dem mindestens acht Menschen ums Leben gekommen sind, äußert sich der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, mit drastischen Worten. Auf Twitter schreibt er, dass sein Bezirk in Kiew von dem Raketenbeschuss betroffen gewesen sei: "Ihr russischen Mistkerle werdet dafür bitter bezahlen." Im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung sagt der Diplomat: "Hier wohnen wir. Daher traf dieser mörderische Raketenangriff auch meine Familie mitten ins Herz." Und weiter: "Wir sind echt wütend!"

