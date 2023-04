Der Gründer der Wagner-Gruppe, Jewgeni Prigoschin, scheint bei Russlands Präsident Wladimir Putin aufgrund der schwachen Winteroffensive des russischen konventionellen Militärs im Donbass "wieder in der Gunst zu stehen", so das Institute for the Study of War (ISW). Demnach scheint das russische private Militärunternehmen Verstärkung, Munition und politische Anerkennung zu erhalten, im Gegensatz zu den "früheren Bemühungen des Kremls, die Wagner-Kräfte und Prigoschin in Bakhmut zu verausgaben". Putins scheinbar verbesserte Beziehungen zur Wagner-Gruppe könnten auch auf seine Zurückhaltung zurückzuführen sein, die Mobilisierungsbemühungen zu verstärken.

+++ 06:49 Ukrainische Generalstaatsanwaltschaft erfasst mehr als 80.000 russische Kriegsverbrechen +++

Laut Angaben der ukrainischen Generalstaatsanwaltschaft ist Russland seit Beginn des Ukraine-Kriegs für 80.840 Kriegsverbrechen verantwortlich. Die ukrainischen Strafverfolgungsbehörden erklären außerdem, dass seit Kriegsbeginn mindestens 470 Kinder getötet und mindestens 948 verwundet worden seien. Zuvor hatten zwei ehemalige Wagner-Söldner gegenüber russischen Oppositionsmedien erklärt, sie hätten den Befehl erhalten, jeden zu töten und keine Kriegsgefangenen zu machen oder zu verhandeln.

+++ 06:20 US-Regierung richtet scharfe Kritik an Lula wegen Äußerungen zum Ukraine-Krieg +++

Die US-Regierung übt scharfe Kritik an dem brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio da Silva wegen seiner Äußerungen zum Ukraine-Krieg. "Brasilien hat russische und chinesische Propaganda nachgeplappert, ohne die Tatsachen zu betrachten", sagt der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, Jonhn Kirby. Es sei zutiefst problematisch, wenn Brasilien behaupte, dass die USA und Europa nicht am Frieden interessiert oder für den Krieg mitverantwortlich seien. Brasiliens Staatschef Lula hatte vor einigen Tagen bei einem Besuch in China gesagt: "Die USA müssen aufhören, den Krieg zu fördern und anfangen, über Frieden zu reden. Die EU muss anfangen, über den Frieden zu reden."

+++ 05:56 Fast 2400 Asylanträge russischer Staatsbürger allein dieses Jahr +++

In den ersten drei Monaten dieses Jahres gehen in Deutschland 2381 russische Asylanträge ein. Das geht aus einem Medienbericht hervor. Damit erreicht die Zahl in nur wenigen Monaten fast den Gesamtwert des Vorjahres, in dem 2851 Anträge aus Russland verzeichnet wurden, berichtet das digitale Medienhaus Table.Media unter Berufung auf Zahlen des Bundesamts für Migration (BAMF). Einen deutlichen Anstieg gibt es demnach in der Altersgruppe der 19- bis 30-jährigen Männer und Frauen aus Russland. In den ersten drei Monaten dieses Jahres sei zudem der Anteil der Männer unter den Asylsuchenden größer gewesen als vergangenes Jahr: 2022 seien 59 Prozent der Antragsteller aus Russland männlich gewesen.

+++ 05:10 G7 drohen Russlands Unterstützern mit "hohem Preis" +++

Die G7-Außenminister drohen Ländern, die Russlands Ukraine-Krieg unterstützen, mit einem "hohen Preis". Nach ihrem Treffen im japanischen Karuizawa kündigen die Chefdiplomaten der sieben führenden Industrienationen in ihrer Abschlusserklärung weitere Sanktionen gegen Russland an. Moskaus Ankündigung, Atomwaffen in Belarus zu stationieren, verurteilen sie als "inakzeptabel".

+++ 04:29 "Befehl, alles zu töten" - Angebliche Wagner-Söldner berichten von Kriegsverbrechen +++

Die russische Menschenrechtsorganisation Gulagu.net hat ein Video veröffentlicht, in dem zwei angebliche ehemalige Wagner-Kämpfer ihre Kriegsverbrechen in der Ukraine schildern. Die beiden Männer werden namentlich genannt. Es soll sich um einstige Häftlinge handeln, die inzwischen durch Dekrete des Kremls begnadigt wurden. Einer der beiden beschreibt, wie er ein fünf oder sechs Jahre altes Mädchen erschossen habe. Es sei eine Entscheidung der Führung gewesen: "Ich durfte niemanden lebendig herauslassen, denn mein Befehl lautete, alles zu töten, was sich mir in den Weg stellte." In den Städten Soledar und Bakhmut in der Ostukraine hätten die Wagner-Söldner "den Befehl erhalten, alle zu vernichten". Wagner-Kämpfer, die Befehle nicht befolgten, seien getötet worden, erklärt der andere Mann in dem Video.

+++ 01:25 SPD-Außenpolitiker Roth kritisiert Neutralität der Schweiz im Ukraine-Krieg +++

Der SPD-Außenpolitiker Michael Roth wirft der Schweiz vor, mit einer neutralen Haltung im Ukraine-Krieg Russland in die Hände zu spielen. "Wer bei einem solchen verbrecherischen Angriffskrieg neutral sein möchte, nutzt indirekt dem russischen Aggressor", sagt Roth dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Er sei in dieser Hinsicht "sehr enttäuscht" von der Schweiz. Bundeskanzler Olaf Scholz empfängt den Schweizer Bundespräsidenten Alain Berset heute im Kanzleramt. Dabei dürfte das Nein der Schweiz zur Weitergabe dort hergestellter Munition in die Ukraine zur Sprache kommen.

+++ 00:29 US-Regierung sieht keinen Vertrauensverlust nach Datenleck +++

Die US-Regierung sieht trotz der Veröffentlichung vieler Geheimdokumente im Internet keinen großen Schaden im Verhältnis zu wichtigen Verbündeten. "Bislang hat diese bedauerliche Enthüllung von Verschlusssachen nicht dazu geführt, dass bei unseren Partnern Vertrauen oder Zuverlässigkeit zu Bruch gegangen sind", sagt der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby. Diese wüssten die Ernsthaftigkeit schätzen, mit der die USA diese Angelegenheit angingen. Ein 21 Jahre alter Militärangehöriger steht im Verdacht, Dutzende US-Geheimdokumente, in einer Chatgruppe veröffentlicht zu haben. Sie enthalten unter anderem Informationen zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine.

+++ 23:33 Russland will Grenzübertritt von "Saboteuren" vereitelt haben +++

Russland verhindert in der Region Brjansk nach eigenen Angaben erneut einen "illegalen" Grenzübertritt aus der Ukraine. "Der Eindringling explodierte auf der verminten Schutzlinie, die von den russischen Streitkräften geschaffen wurde, um das Eindringen in russisches Territorium zu verhindern und die Sicherheit der Bewohner der Grenzgemeinden zu gewährleisten", teilt der Gouverneur der Region, Alexander Bogomas, bei Telegram mit. Bereits am 6. April hatten nach Bogomas' Angaben Grenzschutzbeamte in Brjansk den Versuch von 20 ukrainischen "Saboteuren" vereitelt, die Grenze nach Russland zu passieren. In den vergangenen Wochen hatte Russland mehrfach über Versuche ukrainischer "Saboteure" berichtet, auf russisches Staatsgebiet vorzudringen.

+++ 22:17 Neue Möglichkeiten im Mittleren Osten? Ukrainischer Außenminister erstmals seit 2012 im Irak +++

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba ist zu einem Treffen im Irak mit seinem Amtskollegen Fuad Hussein zusammengekommen, um neue Möglichkeiten für die Beziehungen zwischen den beiden Ländern zu eröffnen. "Wir haben praktische Schritte zur Verbesserung der Zusammenarbeit in den Bereichen politischer Dialog, Handel, Investitionen, Digitalisierung und Bildung besprochen", schreibt Kuleba auf Twitter. Die russische Invasion hat die Wirtschaft des osteuropäischen Landes stark geschwächt. Es ist Berichten zufolge der erste offizielle Besuch eines Außenministers der Ukraine im Irak seit 2012.

+++ 21:42 Lawrow dankt Brasilien - und redet über schnelles Ende vom "Ukraine-Konflikt" +++

Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat Brasilien für Unterstützung im Konflikt mit der Ukraine gedankt. "Wir sind natürlich daran interessiert, dass der Ukraine-Konflikt so schnell wie möglich endet", wird Lawrow, der sich zu einem Besuch in der Hauptstadt Brasília aufhält, von der russischen Staatsagentur TASS zitiert. Russische Streitkräfte greifen die Ukraine bereits seit 2014 an, seit über einem Jahr in einer großangelegten Invasion. Der brasilianische Außenminister Mauricio Vieira bekräftigte das Interesse seines Landes an einer friedlichen Lösung und kritisierte Sanktionen gegen Russland. "Solche Maßnahmen haben negative Auswirkungen vor allem auf die Wirtschaft in Entwicklungsländern." Brasilien hängt als einer der weltweit führenden Agrarproduzenten von Düngemitteln aus Russland ab.

+++ 21:08 "Hohe Verluste des Feindes" - Ukraine vermeldet Abwehr vieler russischer Angriffe aus mehreren Richtungen +++

Die ukrainischen Streitkräfte haben im Osten des Landes nach eigener Darstellung erneut Dutzende Angriffe russischer Truppen abgewehrt. Als "Epizentrum der Kampfhandlungen" gibt der Generalstab in Kiew in seinem täglichen Lagebericht die Städte Bachmut und Marjinka an. Dort seien im Laufe des Tages rund 50 Angriffe aus fünf verschiedenen Richtungen "unter hohen Verlusten des Feindes" abgeschlagen worden. Die Angaben konnten nicht unabhängig geprüft werden. Die ukrainische Luftwaffe berichtet von einer Reihe von Angriffen auf russische Stellungen. Dabei sei unter anderem ein Stützpunkt zur elektronischen Kampfführung getroffen worden.

+++ 20:53 Russland soll Tausende ukrainische Zivilisten gefangen halten +++

Russland soll mehr als 20.000 ukrainische Zivilisten gefangen halten, berichtet das osteuropäische Nachrichtenportal "Nexta" unter Berufung auf den ukrainischen Ombudsmann Dmytro Lubinets. Die Zahl soll demnach auf den Ergebnissen der Appelle von Angehörigen basieren.





