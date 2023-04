Nach dem russischen Raketenangriff auf die zentralukrainische Stadt Uman haben die Behörden die Opferzahlen korrigiert. Wie der Gouverneur der Region, Ihor Taburets, mitteilt, seien bei dem Beschuss drei Menschen getötet und fünf verletzt worden. Zuvor war die Rede von fünf Verletzten. Zudem seien die Bergungsarbeiten noch im Gange. In der Nacht wurde die Stadt in der Region Podolien Ziel russischer Raketenangriffe, nach ukrainischen Angaben wurden ein mehrstöckiges Wohnhaus und eine Lagerhalle getroffen.

Das Wohnhaus in Uman wurde in der Nacht von einer russischen Rakete getroffen. (Foto: via REUTERS)

+++ 06:51 Bislang 14.000 tote ukrainische Zivilisten identifiziert +++

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine haben Behörden nach eigenen Angaben bislang 14.000 tote Zivilisten identifizieren können. Wie der "Kyiv Independent" berichtet, habe das die Nationale Polizei mitgeteilt. Zudem seien noch mehr als 3000 Leichen von Zivilisten unidentifiziert.

+++ 06:32 Russische Rakete zerstört Wohnhaus - fünf Verletzte +++

Bei dem russischen Raketenangriff auf die zentralukrainische Stadt Uman wurden nach Behördenangaben mindestens fünf Menschen verletzt. Wie der Gouverneur der Region, Ihor Taburets, auf Telegram schreibt, seien bei dem nächtlichen Angriff ein mehrstöckiges Wohnhaus und eine Lagerhalle getroffen wurden. Videos, die in den sozialen Medien kursieren, zeigen, dass das Wohngebäude schwer beschädigt wurde.

+++ 06:01 Ukraine: Elf Marschflugkörper über Kiew zerstört +++

In der Hauptstadt Kiew werden in einer Mitteilung der Stadtverwaltung auf Telegram die Bewohner aufgerufen, Schutz zu suchen und nicht auf die Straßen zu gehen. Die Luftabwehr sei aktiviert worden und habe elf Marschflugkörper zerstört, heißt es. Auch aus der zentralukrainischen Stadt Uman wird ein Raketenangriff gemeldet.

+++ 05:20 Frau und Kind sterben bei Angriff auf Dnipro +++

Bei einem Angriff auf die zentralukrainische Stadt Dnipro sind eine Frau und ein Kind getötet worden. Dies schreibt der Bürgermeister der Stadt, Boris Filatov, auf Telegram. Zur Art des Angriffs macht er keine Angaben.

+++ 04:20 Fliegeralarm für die ganze Ukraine gemeldet +++

In der ganzen Ukraine herrscht Fliegeralarm. Das berichtet die Nachrichtenagentur Interfax Ukraine. Zudem seien Explosionen in weit voneinander entfernten Regionen wie Dnipro, Krementschuk und Poltava in der Zentralukraine sowie in Mikolajiw im Süden verzeichnet worden. Auf sozialen Netzwerken kursierten Berichte über Explosionen in und um Kiew und über nicht identifiziert Flugobjekte, die sich Richtung Westen bewegten.

+++ 01:49 Ukraine meldet Kämpfe um Nachschubwege nach Bachmut +++

Nach Angaben des ukrainischen Militärs versuchen russische Streitkräfte, wichtige Nachschubwege und Kommunikationswege in die umkämpfte ostukrainische Stadt Bachmut zu unterbrechen. Der Sprecher der ukrainischen Streitkräfte im Osten, Serhi Tscherevatji, sagt im ukrainischen Fernsehen, rund um Bachmut habe es in den letzten 24 Stunden dreizehn Gefechte gegeben. Die ukrainischen Truppen hätten mit ständigen Gegenangriffen dafür sorgen können, dass Nachschub geliefert und Verwundete evakuiert werden konnten. Das russische Verteidigungsministerium meldet Erfolge gegen ukrainische Stellungen in verschiedenen Sektoren. Die Angaben beider Seiten können nicht überprüft werden.

+++ 00:06 Selenskyj: Deportationen müssen als Völkermord eingestuft werden +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wirft Russland vor, seit Kriegsbeginn fast 20.000 Minderjährige verschleppt zu haben. "Die Deportation ukrainischer Kinder ist eines der komplett vorsätzlichen Elemente von Russlands Versuch, die Identität unseres Volkes auszulöschen und das Wesen der Ukrainer auszulöschen", so Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Dieses Verbrechen müsse sowohl politisch als auch juristisch als Völkermord eingestuft werden, fordert der ukrainische Staatschef. Das sei auch wichtig, um anderen potenziellen Täter-Staaten zu signalisieren: "Es wird Strafen für Völkermord geben." Russland bestreitet, dass es Verschleppungen gibt und spricht von Evakuierungen.

+++ 23:00 Bericht: Russisches Patrouillenschiff kurz vor Nord-Stream-Explosion nahe Tatort +++

Nach Angaben des dänischen Militärs hat sich vier Tage vor den Nord-Stream-Explosionen ein russisches Spezialschiff in der Nähe der Detonationsorte in der Ostsee befunden. Die Zeitung "Information" berichtet unter Berufung auf das dänische Verteidigungskommando. dass ein Patrouillenschiff am 22. September 2022 östlich der Insel Bornholm 26 Bilder von der "SS-750" gemacht habe. Bislang ist unklar, wer für die mutmaßliche Sabotage an den Pipelines verantwortlich ist, in Deutschland, Dänemark und Schweden laufen Ermittlungen Bereits Mitte April hatte "Information" berichtet, dass das dänische Patrouillenboot "P524 Nymfen" am 22. September insgesamt 112 Fotos von russischen Schiffen in der Nähe der Leitungen gemacht habe.

+++ 21:54 Kontrollgremium beklagt Defizite bei Überprüfung von deutschem Geheimdienstpersonal +++

Das für die parlamentarische Kontrolle der Geheimdienste des Bundes zuständige Gremium hält Verbesserungen bei der Sicherheitsüberprüfung von Mitarbeitern für dringend erforderlich. In einer öffentlichen Stellungnahme des Parlamentarischen Kontrollgremiums heißt es: "Die Bundesregierung muss sich zügig um eine Behebung von Defiziten im Bereich der Sicherheitsüberprüfungen kümmern. Auch ein Handeln des Gesetzgebers kommt in Betracht." Unter anderem müsse die Zahl der nicht fristgerecht durchgeführten Wiederholungsprüfungen "deutlich reduziert" werden. Die aktuellen Ermittlungen gegen einen Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes (BND) wegen des Verdachts des Landesverrats zeigten einen dringenden Handlungsbedarf zur Reform der Verfahren bei Sicherheitsüberprüfungen. Die Eigensicherung der Nachrichtendienste müsse fortwährend überprüft werden, um die Gefahr fremder Einflussnahme und von Informationsabflüssen zu verhindern. Der BND-Mitarbeiter war am 21. Dezember in Berlin festgenommen worden. Er soll nach dem russischen Angriff auf die Ukraine im vergangenen Jahr Informationen, die er im Zuge seiner Arbeit erlangt hat, an Russland übermittelt haben.

+++ 21:19 Bericht: Frankreich beteiligt sich an russischem AKW-Bau in Ungarn +++

Frankreich beteiligt sich nach einem Bericht der Zeitung "Le Monde" am russischen Bau zweier Atomkraftwerke in Ungarn. Die Regierung habe dem Unternehmen Framatome grünes Licht für eine Mitwirkung an der Errichtung zweier neuer Reaktorblöcke durch das russische Unternehmen Rosatom für das Atomkraftwerk Paks gegeben, berichtet "Le Monde". Ursprünglich hätte Framatome die Leittechnik für die neuen Reaktoren gemeinsam mit Siemens liefern sollen. Wegen des Ukraine-Kriegs gebe es aus Deutschland aber keine Exportgenehmigung für die Kraftwerkstechnik, deshalb setze Ungarn auf Frankreich, sagt Ungarns Außenminister Peter Szijjarto der Zeitung. Die Zusammenarbeit von Paris und Budapest bei der Kernenergie war bereits Thema eines Treffens des französischen Präsidenten Emmanuel Macron mit Ungarns Regierungschef Viktor Orbán Mitte März.

+++ 20:38 Bericht: Russe konnte trotz Sanktionen Inhaber britischer Firma werden +++

Ein britisches Unternehmen wurde offenbar auf den russischen Bevollmächtigten Volodymyr Saldo registriert, fünf Monate nachdem sein Name auf eine Sanktionsliste gesetzt wurde, berichtet der Guardian. Saldo hat im Auftrag Russlands in der besetzten Gebiet Cherson gearbeitet, wo er zum Leiter der regionalen Besatzungsverwaltung wurde. Er hat sich auch mit dem russischen Diktator Wladimir Putin getroffen und russische Staatsauszeichnungen erhalten. Russlands Krieg in der Ukraine dauert bereits mehr als ein Jahr an, aber "Gesetzentwürfe, die es für Personen, die unter Sanktionen stehen, zu einem Verbrechen machen würden, britische Unternehmen zu gründen, wurden noch nicht umgesetzt", berichtet der Guardian.

