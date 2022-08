Der Chef des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), Michael Hüther, warnt vor einem Ende der Sanktionen gegen Moskau. "Die Sanktionen sind richtig, weil der Westen damit seine Solidarität mit der Ukraine zeigt", sagt Hüther der Rheinischen Post. "Deutschland hat die Maßnahmen im engen Schulterschluss mit den transatlantischen Partnern beschlossen; aus dieser Solidarität sollte sich Deutschland jetzt nicht herausstehlen." Hüther warnte insbesondere davor, die fertiggestellte aber nicht in Betrieb genommene Gaspipeline Nord Stream 2 nun doch zu öffnen.

+++ 06:43 Ukraine meldet erneuten Beschuss der Cherson-Brücke +++

Ukrainische Verbände haben im Süden des Landes nach eigenen Angaben ein Munitionslager sowie ein Raketensystem vom Typ Buk und fünf gepanzerte Fahrzeuge zerstört. Auch die strategisch wichtige Antoniwkabrücke bei Cherson sei von ukrainischen Truppen beschossen und erneut Beschädigt worden. Die Brücke ist eine wichtige Nachschubroute für die russische Armee.

+++ 06:10 Ukraine-Flüchtlinge: Integrationsbeauftragte zieht positive Bilanz +++

Die Aufnahme und Integration der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine funktioniert aus Sicht der Integrationsbeauftragten der Bundesregierung bislang gut und sollte deshalb als Vorbild dienen. Die SPD-Politikerin Reem Alabali-Radovan sagt, mit sofortigem Zugang zu Arbeitsmarkt und Integrationskurs sowie mit Leistungen aus einer Hand von den Jobcentern sei das Ankommen insgesamt gut gelungen. "Das muss Blaupause für unsere Migrations- und Integrationspolitik sein, damit wir ein Einwanderungs- und Integrationsland auf der Höhe der Zeit sind."

+++ 04:43 Strack-Zimmermann ruft zu Opferbereitschaft in Krise mit Russland auf +++

FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann appelliert an die Deutschen, in der Auseinandersetzung mit Russland zu Opfern bereit zu sein. "Wir müssen Putin und den Diktatoren dieser Welt, die unser demokratisches Leben hassen und zerstören wollen, entschlossen entgegenstehen", sagt die Verteidigungsexpertin den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Das wird von uns allen auch persönlich Opfer erfordern, schwach sollten wir trotz alledem nicht werden."

+++ 03:24 USA erwarten russische Angriffe auf Infrastruktur der Ukraine +++

Russland bereitet nach Angaben der Vereinigten Staaten neue Angriffe auf die Infrastruktur der Ukraine vor. "Wir haben Informationen, dass Russland in den kommenden Tagen verstärkt Angriffe gegen die zivile Infrastruktur und Regierungseinrichtungen der Ukraine plant", sagt ein US-Regierungsvertreter unter Verweis auf US-Geheimdienstinformationen. "In Anbetracht der russischen Bilanz in der Ukraine sind wir besorgt über die anhaltende Bedrohung der Zivilbevölkerung und der zivilen Infrastruktur durch russische Angriffe." Die Ukraine selbst warnte zuletzt vor Luftangriffen am 24. August, dem Nationalfeiertag des Landes.

+++ 02:28 Höhe der Gasumlage könnte sich bald ändern +++

Die Höhe der Gasumlage dürfte sich dem zuständigen Unternehmen zufolge schon bald verändern. "Alle drei Monate kann die Umlage angepasst werden. Wegen der dynamischen Entwicklung gehe ich davon aus, dass die Umlage schon in diesem Winter angepasst werden muss", sagt der Geschäftsführer von Trading Hub Europe (THE), Torsten Frank, der "Rheinischen Post". "Die Umlage kann bei einer Beruhigung der Lage sinken, sie kann aber auch steigen, wenn zum Beispiel Gazprom seine Lieferungen weiter drosseln sollte oder sich die Prognosen der Firmen verändern", so Frank. Die Umlage soll Versorgern zugutekommen, die zu hohen Preisen Ersatz für ausbleibendes, günstigeres Gas aus Russland kaufen müssen. THE hatte die Umlage in der vergangenen Woche auf 2,4 Cent je Kilowattstunde beziffert.

+++ 02:28 IW-Chef Hüther: "Die Sanktionen wirken" +++

Ein halbes Jahr nach Kriegsbeginn zieht Michael Hüther, Chef des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), Bilanz zu den westlichen Sanktionen. "Die Sanktionen wirken, vor allem die auf den Export von Hochtechnologie-Gütern. Russland kann damit stets nur die vorletzte Technik einsetzen und wird so dauerhaft im technischen Fortschritt behindert", sagt Hüther der "Rheinischen Post". "Bei der Energie sitzen hingegen wir am kürzeren Hebel." Doch fossile Energie habe auf Dauer ohnehin keine Zukunft. Russland beschleunige damit am Ende nur den Umbau der deutschen Wirtschaft zu mehr Klimaschutz. "Die Sanktionen sind richtig, weil der Westen damit seine Solidarität mit der Ukraine zeigt." Die Debatte um Nord Stream 2 sei eine Scheindebatte, sagt Hüther weiter. "Es würde nichts ändern, wenn wir die Pipeline ans Netz ließen. Putin könnte auch hier Vorwände finden, um sie ab- und anzuschalten."

+++ 01:55 USA: Kennen keine Hintergründe zu Dugina-Anschlag +++

Die US-Regierung hat eigenen Angaben zufolge keine genauen Informationen über die Hintergründe des Mordanschlags auf die russische Kriegsunterstützerin Darja Dugina in Moskau. "Wir wissen nicht wirklich, wer dahinter steckt und was das Motiv gewesen sein könnte", sagt der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, dem Nachrichtensender CNN. Es habe keine direkte Kommunikation mit der von Russland beschuldigten ukrainischen Regierung gegeben. Kiew sei aber "sehr transparent" gewesen, als es jegliche Beteiligung abgestritten hatte. Dugina, die als Verfechterin von Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine galt, war in der Nacht zum Sonntag im Alter von 29 Jahren gestorben, als ihr Auto unweit von Moskau explodierte.

+++ 01:07 Handel gegen komplette Abschaltung der Ladenbeleuchtung +++

Der Handel warnt vor dem kompletten Abschalten aller Ladenbeleuchtungen in Innenstädten, um Energie zu sparen. "Mit der Schaufensterbeleuchtung sorgen wir auch für Sicherheit und soziale Verantwortung in den Städten - vor allen Dingen in den weniger frequentierten Zeitfenstern in der Nacht", sagt der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland (HDE), Stefan Genth, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Das Energiesparen dürfe an dieser Stelle nicht auf Kosten der Sicherheit gehen. "Komplett dunkle Innenstädte halte ich deshalb für schwierig, hier ist Augenmaß gefordert." Beleuchtungen könnten auf LED umgestellt werden.

+++ 23:59 Dugina-Anschlag: USA verurteilen jeden Angriff auf Zivilisten +++

Die USA erklären im Zusammenhang mit dem tödlichen Bombenanschlag auf die Tochter eines führenden russischen Nationalisten, man verurteile ohne Wenn und Aber jeden Angriff auf Zivilisten. Ein Sprecher des Außenministeriums in Washington lehnt es dabei ab zu sagen, ob die US-Regierung wisse, wer für die Tötung der Politikjournalistin Darja Dugina, Tochter des russischen Ideologen Alexander Dugin, verantwortlich ist. Es gebe keinen Zweifel, dass Russland "gewisse Schlüsse" vorlegen werde, sagt er weiter.

+++ 23:30 USA lehnen allgemeine Visa-Sperre für Russen ab +++

Die US-Regierung weist die Forderung der Ukraine zurück, eine allgemeine Visa-Sperre für Russen zu verhängen. "Die USA würden russischen Dissidenten oder anderen, die von Menschenrechtsverletzungen bedroht sind, nicht die Wege zu Zuflucht und Sicherheit versperren wollen", sagt ein Sprecher des Außenministeriums.

+++ 22:59 Ukraine und Nachbarländer gründen "Kiewer Initiative" +++

Die Ukraine und ihre EU-Nachbarländer haben zur Stärkung ihrer regionalen Zusammenarbeit die sogenannte Kiewer Initiative gegründet. Das teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in Kiew mit. Er nannte die Nachbarn Polen, Rumänien, Slowakei und Ungarn sowie die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen als Teilnehmer. Die Zusammenarbeit stehe anderen Ländern offen. Man wolle vor allem in Sicherheitsfragen kooperieren, sagte Selenskyj. "Das ist eine sehr aussichtsreiche Linie unserer Arbeit innerhalb der euro-atlantischen Ausrichtung."

+++ 22:24 Freigelassene ukrainische Soldaten berichten von "schwerer Folter" +++

Bei der Schlacht um Mariupol gefangengenommene ukrainische Soldaten werfen dem russischen Militär nach ihrer Freilassung aus der Kriegsgefangenschaft schwere Misshandlungen vor. In einer Online-Pressekonferenz erklärten ehemalige Kämpfer des Asow-Regiments unter anderem von Gefangenen, denen durch Schläge Knochen gebrochen worden seien. Die Angaben der ehemaligen Soldaten können nicht unabhängig überprüft werden. Die Männer waren im Rahmen eines Gefangenenaustauschs freigelassen worden. Einer der freigelassenen Soldaten sprach davon, Fälle von "schwerer Folter" beobachtet zu haben. "Sie zogen uns aus und zwangen uns, nackt in der Hocke zu sitzen. Wenn einer der Jungen den Kopf hob, schlugen sie ihn sofort", berichtete Denys Tscherpouko.

+++ 21:52 Melnyk: Putin hat "auch den Deutschen" Krieg erklärt +++

Der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk warnt vor nachlassendem Engagement in Deutschland gegen den russischen Krieg in der Ukraine. "Man darf diesen Krieg nicht in Vergessenheit geraten lassen, denn dieser Krieg betrifft uns alle", sagte der scheidende Botschafter bei der Eröffnung der Ausstellung "Testament von Bucha (Butscha)". Es sei verständlich, wenn in Deutschland gesagt werde, man wolle nicht in den Krieg hineingezogen werden. "Wir wollen auch nicht, dass die Deutschen Kriegspartei werden", so Melnyk. "Aber das ist nicht Ihre Wahl. Putin hat diese Wahl getroffen." Putin habe den Krieg erklärt nicht nur gegenüber der Ukraine und Menschen auf der Flucht. "Dieser Krieg wurde auch den Deutschen erklärt."

+++ 21:32 Selenskyj erhält US-Freiheitsmedaille +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj soll mit der amerikanischen Freiheitsmedaille 2022 ausgezeichnet werden. Wie das National Constitution Center mitteilt, wird Selenskyj bei einer Zeremonie im Oktober für seinen "heldenhaften Einsatz für die Freiheit im Angesicht der russischen Tyrannei" geehrt. "Präsident Zelensky hat das ukrainische Volk bei der Verteidigung der Freiheit gegen die russische Tyrannei mutig angeführt, und sein Mut hat Menschen auf der ganzen Welt dazu inspiriert, die liberale Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit zu verteidigen", so Präsident und Geschäftsführer Jeffrey Rosen in einer Erklärung.

+++ 21:05 Flugabwehrsystem soll "Objekt" über der Krim abgeschossen haben +++

Auf der besetzten Krim hat ein Flugabwehrsystem ein "Objekt am Himmel" abgeschossen. Das schrieb der von Russland eingesetzt Gouverneur der Stadt Sewastopol, Michail Raswoshajew, auf Telegram. Demnach sei das System "in der Nähe" ausgelöst worden. Auf der Halbinsel ist es in den vergangenen zwei Wochen immer wieder zu Explosionen gekommen. Moskau beschuldigte Saboteure. Die Ukraine hat sich nicht zu den Anschlägen bekannt, aber eine Beteiligung angedeutet, wie Reuters schreibt.

+++ 20:51 Training zwischen Sirenen: Ukrainische Fußballsaison startet +++

Russlands Angriffskrieg bringt den Profifußball in der Ukraine nicht zum Erliegen. Die ukrainische Premier League beginnt morgen, die Mannschaften bereiten sich auf den Wettbewerb vor, wie "Sky News" berichtet. Der Club Schachtar Donezk hat vor dem morgigen Spiel gegen Metalist 1925 in Kiew zwischen den Sirenen der Flugzeuge trainiert. Die Mannschaft trägt seine Heimspiele wegen des Krieges seit 2014 nur in anderen Städten aus.

Die Spieler von Schachtar Donezk vor dem Freundschaftsspiel gegen AS Roma Anfang August in Rom. (Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com)

+++ 20:25 Scholz: Dürfen nicht in Putins Falle tappen +++

Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Zusammenarbeit mit Kanada im Streit um eine Turbine für die Gaspipeline Nord Stream 1 gelobt. "Russland versucht natürlich, die Weltgemeinschaft zu spalten. Und auch diejenigen, die sich verbündet haben, um die Ukraine zu unterstützen." Deshalb sei es wichtig, dass Kanada geholfen habe, dass die überholte Turbine wieder zurückgeliefert werden könne. "Das war eine wichtige Entscheidung. Denn sie hat entlarvt die Strategie von Putin, die darauf zielt, Verbündete zu spalten, darauf zielt, die Unterstützung für die Ukraine zu beeinträchtigen." Russland habe überall in Europa Gaslieferungen mit dem Hinweis auf technische Gründe reduziert, die es nie gegeben habe. "Und deshalb ist es wichtig, dass wir nicht in Putins Falle tappen und zusammenhalten und zusammenstehen."

+++ 19:57 Dugin ruft Russen nach Tod seiner Tochter zum Siegen auf +++

Nach dem Mord an seiner Tochter Darja ruft Alexander Dugin die Russen auf, im Sinne seiner rechtsnationalistischen und imperialistischen Ideologie zu kämpfen. "Unsere Herzen dürstet es nicht einfach nach Rache oder Vergeltung. Das wäre zu klein, nicht russisch", ließ Dugin über seinen Vertrauten, den Oligarchen Konstantin Malofejew, auf Telegram ausrichten. "Wir brauchen nur unseren Sieg. Auf dessen Altar hat meine Tochter ihr mädchenhaftes Leben gelegt. Also siegt bitte!"

Frühere Entwicklungen rund um den Ukraine-Krieg lesen Sie hier.