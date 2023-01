Der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte berichtet, dass die russische Armee mindestens sieben Raketen, 31 Luftangriffe und über 70 MLRS-Angriffe gegen die Ukraine geflogen hat. Ukrainische Truppen schossen im gleichen Zeitraum drei russische Hubschrauber - einen Ka-52, Mi-24 und Mi-8 - sowie drei Drohnen vom Typ Orlan-10 ab. Zudem sollen ukrainischen Streitkräfte in den vergangenen 24 Stunden 17 Gebiete angegriffen haben, in denen eine Konzentration russischer Truppen sei und drei Angriffe auf deren Flugabwehrraketenstellungen durchgeführt. Auch ein italienischer Journalist vor Ort spricht von einem "Fehlschlag". Demnach habe eine der beiden Raketen auf eine Kaserne ihr Ziel verfehlt und einen Krater im Boden hinterlassen, aber keine umliegenden Gebäude beschädigt, schreibt der Journalist Daniele Raineri. Dazu twittert er ein Foto von der Stelle des Einschlags.

+++ 06:37 ISW: Angeblicher "Vergeltungsschlag" gegen Ukraine stimmt nicht +++

Bei dem Angriff in der ostukrainischen Kleinstadt Makijiwka an Silvester, bei dem der ukrainischen Armee ein bedeutender Schlag gegen russische Angreifer gelungen ist, sind mutmaßlich Hunderte Soldaten getötet worden. Russland spricht von 89, die Ukraine von 400 Todesopfern. Daraufhin behauptet das russische Verteidigungsministerium, dass der russischen Armee ein "Vergeltungsschlag" gelungen sei. Das Ministerium hatte am Sonntag von einem Angriff mit 600 toten Ukrainern in Kramatorsk in Donezk gesprochen. Das sei jedoch falsch, erklären die Analysten der US-Denkfabrik "Institute for the Study of War". Ein Reporter aus Finnland habe jedoch am selben Tag den mutmaßlichen Angriffsort besucht und festgestellt, dass eine leere Schule, nicht ein ukrainischer Stützpunkt getroffen wurde.

+++ 06:00 Ukraine meldet 144 Geschosse auf fünf Grenzgemeinden +++

Russische Truppen haben nach Angaben des Gouverneurs von Sumy, Dmytro Zhyvytskyi, gestern insgesamt 144 Geschosse auf fünf Grenzgemeinden in der nördlichen Region abgefeuert. Beschädigt wurden demnach zehn Privathäuser, eine Schule sowie ein Bauernhof, wie der "Kyiv Independent" meldet.

+++ 05:36 OSZE-Chefin: Russland als Mitglied ist "sinnvoll" +++

Die Generalsekretärin der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), Helga Maria Schmid, spricht sich gegen einen Ausschluss Russlands aus der Gruppe aus. Diplomatische Kanäle offen zu halten, heiße nicht, dass man sich einig sei, sagt Schmid der "Welt". "Ich halte es jedenfalls aus heutiger Sicht für sinnvoll, dass Russland weiterhin Mitglied in der OSZE bleibt." Die OSZE sei die einzige Sicherheitsorganisation, in der alle an einem Tisch säßen, die für die europäische Sicherheitsarchitektur von Bedeutung seien, so Schmid. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hatte angesichts des russischen Angriffskriegs gegen sein Land einen Ausschluss Moskaus gefordert.

+++ 01:16 Ukraine: Kämpfe auf Kinburn-Nehrung dauern an +++

Nach ukrainischen Angaben sind weiterhin russischen Truppen auf der Kinburn-Nehrung auf der östlichen Seite des Dnipro stationiert. Das sagt Natalie Humeniuk, Sprecherin des Operationskommandos Süd. Demnach finden dort noch immer Kämpfe statt. Laut Humeniuk konzentrieren sich die Operationen der ukrainischen Armee derzeit mehr auf die "Vernichtung feindlicher Streitkräfte" als auf die Einnahme von Gelände. In den Wochen nach der Befreiung von Kherson im November hatte Humeniuk berichtet, dass in der Gegend um die Nehrung ukrainische Spezialoperationen im Gange seien.

+++ 22:15 Schmyhal: Russland hat Ukraine zum "größten Minenfeld der Welt" gemacht +++

Russland hat nach Aussage von Denys Schmyhal in seinem Land das "größte Minenfeld der Welt" geschaffen. Das sagte der ukrainische Ministerpräsident in einem Interview mit der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap. Laut Schmyhal haben russische Streitkräfte rund 250.000 Quadratkilometer ukrainische Land vermint. Das entspricht etwa 40 Prozent des Landes und ist eine Fläche, die größer ist als die koreanische Halbinsel und fast so groß wie Großbritannien. Abgesehen von den Minen, die wahllos Schaden verursachten, richte Russland seine Attacken gegen die Bevölkerung. "Russland zielt auf die Infrastruktur in dicht besiedelten Gebieten ab", sagte Shmyhal und gab an, dass 70 Prozent der Schäden in Wohnvierteln liege.

+++ 21:40 Selenskyj: Ukraine hält umkämpfte Orte im östlichen Donbass +++

Die ukrainischen Streitkräfte wehren nach Darstellung von Präsident Wolodymyr Selenskyj russische Angriffe im Osten des Donbass ab. "Bachmut hält trotz allem stand", sagt er in seiner abendlichen Ansprache. "Soledar hält stand, auch wenn die Zerstörung noch größer ist und die Lage sehr schwierig ist." Die Angaben können von unabhängiger Seite nicht überprüft werden. Eine russische Stellungnahme liegt nicht vor.

+++ 21:11 Vorher-Nachher-Bilder zeigen Ausmaß der Zerstörung in Bachmut +++

Raketenbeschuss, Granateinschläge und Angriffe zu jeder Tages- oder Nachtzeit: Seit Monaten schon halten ukrainische Soldaten in Bachmut dem brutalen Ansturm russischer Truppen stand. Im Süden und Osten der Stadt toben erbitterte Häuserkämpfe. Vorher-Nachher-Bilder aus Satellitenaufnahmen zeigen das Ausmaß der Zerstörung.

+++ 20:42 Kiew: Russische Nationalgarde erschießt sechs eigene Soldaten +++

Moskau soll die russische Nationalgarde eingesetzt haben, um sechs Soldaten aus den eigenen Reihen zu erschießen. Das schreibt der ukrainische Generalstab in seiner abendlichen Mitteilung. Der Vorfall soll sich demnach am 5. Januar ereignet haben im Süden der Oblast Saporischschja. "Um die militärische Disziplin aufrechtzuerhalten und die Ausbreitung von Panik innerhalb der Truppen zu verhindern", seien die russischen Soldaten erschossen worden. Die sechs Männer hätten zuvor laut Generalstab signalisiert, dass sie sich den ukrainischen Streitkräften ergeben wollen.

+++ 20:21 ISW: Besatzer verschleppen weiterhin ukrainische Kinder nach Russland +++

Die russischen Besatzer verschleppen weiterhin ukrainische Kinder aus den besetzten Gebieten. Zu der Einschätzung kommt der US-Thinktank Institute for the Study of War (ISW) in seinem jüngsten Update. Demnach werden die Kinder unter dem Deckmantel der medizinischen Notwendigkeit außer Landes gebracht. Der Leiter der Verwaltung des Gebiets Luhansk, Serhij Haidai, teilte laut ISW-Bericht mit, dass die russischen Besatzungsbehörden 300 ukrainische Kinder in Krankenhäuser im Raum Moskau transportierten, nachdem russische Feldärzte im Gebiet Luhansk medizinische Untersuchungen durchgeführt hätten, um Kinder mit "schweren Verletzungen" zu identifizieren. Dem Verwaltungschef zufolge sollen Lehrer in der besetzten Oblast Lugansk Bestechungsgelder von russischen Besatzungsbeamten angenommen und den Besatzern Listen von Kindern für medizinische Untersuchungen zur Verfügung gestellt haben.

