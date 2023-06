Das Technische Hilfswerk (THW) schickt acht Laster mit Hilfsgütern in Richtung Ukraine. Sie würden dort am Freitag oder Samstag erwartet, sagt THW-Präsident Gerd Friedsam. Zunächst würden Trinkwasserfilter und Stromgeneratoren geliefert. "Und wir ergänzen das jetzt nochmal mit Unterkunftsmaterial, wie Zelten, Decken, Feldbetten." Friedsam weist darauf hin, dass Minen und Munitionsreste eine besondere Gefahr in der ukrainischen Flutregion, auch für die Helfer, darstellten. Sie seien eine "schwere Behinderung" der Hilfsarbeiten und man müsse sie zunächst beseitigen, bevor die Helfer gefahrlos arbeiten könnten.

+++ 07:00 Pence stellt sich hinter die Ukraine +++

Die Hilfe richte sich nach den Anforderungen der ukrainischen Katastrophenschutzbehörden. Die Ukraine habe signalisiert, dass sie genügend Hilfskräfte vor Ort habe. Friedsam wies darauf hin, dass Minen und Munitionsreste eine besondere Gefahr in der ukrainischen Flutregion, auch für die Helfer, darstellten.Der frühere US-Vizepräsident Mike Pence würde die Ukraine als Präsident der Vereinigten Staaten eigenen Worten zufolge weiterhin militärisch gegen Russland unterstützen. "Wir müssen den Menschen in der Ukraine die Fähigkeit geben, zu kämpfen", sagt Pence. Dabei teilte er auch gegen seinen ehemaligen Chef, Ex-Präsident Donald Trump aus. Dieser habe Kremlchef Wladimir Putin bei dessen Einmarsch ein "Genie" genannt. "Ich kenne den Unterschied zwischen einem Genie und einem Kriegsverbrecher und ich weiß, wer im Krieg in der Ukraine gewinnen muss - und es sind die Menschen, die für ihre Freiheit und für die Wiederherstellung ihrer nationalen Souveränität in der Ukraine kämpfen", so Pence.

+++ 06:40 Kiew plant neuen Staudamm +++

Der Bau eines neuen Staudamms und eines Wasserkraftwerks an der Stelle des zerstörten Wasserkraftwerks Kachowka wird mindestens fünf Jahre dauern und mindestens 1 Milliarde Dollar kosten. Dies sagt der Leiter des staatlichen ukrainischen Energieunternehmens Ukrhydroenergo, Ihor Syrota, wie "Kyiv Independent" berichtet. "Dies ist ein komplexes Wasserkraftwerk, dessen Wiederaufbau einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Wir entwickeln derzeit ein Projekt für den Standort des Kraftwerks", sagte er. Bereits am 6. Juni hatte Syrota mitgeteilt, dass die Ukraine beschlossen habe, an der Stelle des zerstörten Kraftwerks in Kachowka ein neues Kraftwerk zu errichten, sobald sie das Gebiet befreit habe.

+++ 06:17 Selenskyj äußert sich zu Sabotageaktionen an Nord Stream +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bestreitet eine Beteiligung seiner Regierung an den Sabotage-Aktionen an den Gaspipelines Nord Stream 1 und 2. "Ich bin Präsident und ich gebe entsprechende Befehle. Nichts dergleichen hat die Ukraine getan. Ich würde nie so handeln", sagt Selenskyj in einem Interview von "Bild", "Welt" und "Politico". Angesprochen auf einen entsprechenden Artikel der "Washington Post" fordert er Beweise für eine ukrainische Beteiligung. In dem am Dienstag veröffentlichten Artikel in der "Washington Post" hieß es, dass die US-Regierung drei Monate vor den Explosionen im September 2022 von einem europäischen Geheimdienst von einem Plan des ukrainischen Militärs erfahren habe. In dem Bericht hieß es, die Ukraine plane einen geheimen Angriff auf die Pipelines mithilfe von Tauchern, die direkt dem Oberbefehlshaber der Streitkräfte unterstanden.

+++ 05:55 Rotes Kreuz warnt vor Minenschwemme +++

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) weist nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms in der Ukraine auf die katastrophalen Auswirkungen auf die Lokalisierung von Landminen hin. "Wir wussten, wo die Gefahren waren", sagt Erik Tollefsen, Leiter der Abteilung für Waffen-Belastung beim IKRK. "Nun wissen wir es nicht mehr. Alles, was wir wissen, ist, dass sie irgendwo flussabwärts sind." Dies sei sehr beunruhigend sowohl für die betroffene Bevölkerung als auch "für all diejenigen, die kommen, um zu helfen". Unterhalb des Staudamms in der Region Cherson hätten die Konfliktparteien "viele sogenannte defensive Minenfelder angelegt", so Tollefsen. Normalerweise seien diese dicht bestückt mit Antipersonenminen und Minen zur Zerstörung von Fahrzeugen. Das IKRK wisse nicht, wie viele Minen durch die Wassermassen des Staudamms überschwemmt oder fortgespült worden seien. Die Konfliktparteien hätten keine Zahlen zu den verlegten Minen genannt. "Wir wissen nur, dass die Zahlen erheblich sind."

+++ 05:30 ISW zu Dammbruch: Russische Abwehrstellung in Cherson zerstört +++

Das US-Institut für Kriegsstudien (ISW) kommt zu dem Schluss, dass die Fluten nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms die von Russland vorbereiteten Verteidigungspositionen am östlichen linken Ufer des Flusses Dnipro stark beeinträchtigen. Laut den Experten hat die Überschwemmung viele russische Feldbefestigungen zerstört, die das russische Militär zur Verteidigung gegen ukrainische Angriffe nutzen wollte. Die Wassermassen hätten wahrscheinlich dazu geführt, dass russisches Personal und militärische Ausrüstung aus den russischen Hauptkonzentrationspunkten Oleshky und Hola Prystan abgezogen wurden. Die Flut schwemmte auch russische Minenfelder entlang der Küste davon, wobei Aufnahmen zeigten, wie Minen im Flutwasser explodierten.

+++ 04:40 Bericht: China liefert Moskau Truppentransporter +++

China soll Russland mindestens acht gepanzerte Truppentransporter Shaanxi Baoji Tiger geliefert haben. Das berichtet die niederländische Plattform für Militäranalysen Oryx. Wegen des großen Drucks aus Washington ist Peking bislang mit Waffenlieferungen an Moskau sehr zurückhaltend.

+++ 03:20 Staudammschäden: Weltbank will Ukraine helfen +++

Die Weltbank will eigenen Angaben zufolge die Ukraine mit einer zügigen Einschätzung der durch die Fluten ausgelösten Schäden und des Bedarfs unter die Arme greifen. Die Zerstörung des Staudamms habe "viele sehr ernste Folgen für die Erbringung grundlegender Dienstleistungen und die Umwelt im Allgemeinen", schreibt Anna Bjerde, Geschäftsführerin Betrieb bei der Weltbank, auf Twitter. Der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal erklärt ebenfalls auf Twitter, Bjerde habe ihm versichert, dass die Weltbank eine rasche Bewertung der Schäden und des Bedarfs vornehmen werde.

+++ 02:35 US-Experte: Dammbruch unschädlich für Kiews Offensive +++

Ein US-Experte für das russische Militär bezweifelt, dass der Zusammenbruch des riesigen Kachowka-Staudamms die kurzfristigen militärischen Pläne der Ukraine für eine Gegenoffensive behindern würde. Michael Kofman, Direktor des russischen Studienprogramms der in den USA ansässigen Denkfabrik CNA, schreibt auf Twitter, er glaube nicht, dass die Zerstörung des Staudamms "erhebliche Auswirkungen auf die Militäroperationen der Ukraine" haben würde. "Eine ukrainische Operation über den Fluss hinweg im Süden von Cherson, unterhalb des Staudamms, war immer eine riskante und daher unwahrscheinliche Aussicht. Es gibt keine Beweise dafür, dass eine solche Operation im Gange war oder notwendigerweise Teil der ukrainischen Offensivpläne gewesen wäre."

+++ 01:40 Statt Sicherheitsgarantien für Zeit nach dem Krieg: Länder erwägen Truppen für Ukraine +++

Eine Gruppe von NATO-Ländern könnte bereit sein, ihre Truppen in die Ukraine zu schicken, wenn die Mitgliedstaaten Kiew auf einem Bündnisgipfel in Litauen keine Sicherheitsgarantien geben. Das sagt der frühere NATO-Generalsekretär Anders Rasmussen, wie der "Guardian" berichtet. Rasmussen zufolge könnten Polen und die baltischen Staaten die Möglichkeit in Betracht ziehen, sich "in diesem Zusammenhang" noch stärker zu engagieren. Rasmussen fügt jedoch hinzu, dass die Sicherheitsgarantien nicht ausreichen würden - das Bündnis sollte sich auf dem Gipfel auf einen klaren NATO-Weg für die Ukraine einigen. Die Entsendung von Truppen würde allerdings wohl erst für die Zeit nach dem Krieg gelten - so wie mögliche Sicherheitsgarantien der NATO für die Ukraine. Laut Generalsekretär Jens Stoltenberg braucht es Vorkehrungen, um sicherzustellen, dass Russland nach dem Kriegsende seine Truppen nicht einfach woanders für einen weiteren Angriff stationiere.

+++ 00:55 NATO kündigt Dringlichkeitssitzung zu Dammbruch an +++

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg kündigt für diesen Donnerstag eine Dringlichkeitssitzung mit der Ukraine über die "empörende Zerstörung" des Kachowka-Staudamms in der Südukraine an. Der Vorfall habe "Tausende Menschen vertrieben und eine ökologische Katastrophe in der Ukraine verursacht", erklärt Stoltenberg auf Twitter. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba werde per Videoschalte an dem Treffen der NATO-Ukraine-Kommission teilnehmen. Weitere Angaben macht die NATO zu dem Treffen nicht. Kuleba schreibt bei Twitter, dass die Sitzung auf seine Bitte hin stattfinde. Stoltenberg habe versprochen, dass "NATO-Mechanismen genutzt werden, um humanitäre Hilfe bereitzustellen".

+++ 00:15 Erste Todesfälle nach Dammbruch bestätigt +++

Mindestens drei Menschen sind bei Überschwemmungen nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms in der Südukraine ums Leben gekommen, berichten ukrainische Medien unter Berufung auf Jewhen Ryschtschuk, den im Exil lebenden Bürgermeister der von Russland besetzten Stadt Oleschki in der Region Cherson . Die Opfer sollen Berichten zufolge ertrunken sein, berichtet der "Kyiv Independent".

+++ 23:45 Selenskyj fordert sofortige internationale Hilfe für russisch besetztes Cherson +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert sofortige Hilfe durch internationale Organisationen. "Wenn eine internationale Organisation nicht im Katastrophengebiet anwesend ist, bedeutet das, dass sie überhaupt nicht existiert oder unfähig ist", sagt er in seiner abendlichen Videoansprache. Die Bewohner der russisch besetzten Gebiete im Süden des Landes seien ohne Wasser, Lebensmittel oder medizinische Versorgung.

+++ 23:10 Fast 6000 Menschen in Cherson in Sicherheit gebracht +++

Nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms in der Südukraine sind nach Angaben russischer und ukrainischer Behörden knapp 6000 Menschen auf beiden Seiten des Flusses Dnipro in Sicherheit gebracht worden. "Unsere Rettungskräfte, Polizisten und Freiwilligen haben bereits 1894 Bürger evakuiert", sagt der ukrainische Innenminister Igor Klymenko am Abend im Fernsehen. Der von Moskau eingesetzte Regionalgouverneur Wladimir Saldo berichtet im Onlinedienst Telegram von "mehr als 4000" evakuierten Menschen in dem von Russland besetzten Teil der Region Cherson. Die Evakuierungen auf der von der Ukraine gehaltenen Seite des Flusses gehen laut Klymenko weiter. Insgesamt seien 30 Ortschaften überflutet, darunter zehn unter russischer Kontrolle.

Die Ereignisse vom Vortag finden Sie hier.