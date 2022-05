Das US-Institut für Kriegsforschung (ISW) geht davon aus, dass die Personalreserven der russischen Streitkräfte weitgehend erschöpft sind. Daher sei das russische Oberkommando gezwungen, dezimierte Einheiten mit Söldnern oder fachfremden Soldaten aufzufüllen, heißt es im aktuellen Lagebericht des Instituts. Die Militärexperten berufen sich dabei auf Berichte, wonach russische Söldner mittlerweile in Luftlandeeinheiten der regulären Armee dienen würden. Zudem soll die 810. Marineinfanterie-Brigade der Schwarzmeerflotte mit Besatzungsmitliedern von Marineschiffen aufgefüllt worden sein. Das Institut hält es für unwahrscheinlich, dass die umgruppierten Einheiten im Kampf effektiv sein werden.

+++ 06:32 US-Institut: Russen befestigen Stellungen im Süden +++

Das US-Institut für Kriegsforschung (ISW) geht weiterhin davon aus, dass Russland seinen Plan eines großen Zangenangriffs im Donbass verworfen hat und sich stattdessen auf eine kleinere Einkreisung in der Region Luhansk konzentriert. Das russische Oberkommando wird wahrscheinlich der Schlacht von Sjewjerodonezk in Zukunft Priorität einräumen, heißt es im aktuellen Lagebericht des Instituts. Die russischen Streitkräfte würden derzeit ihre Bemühungen fortsetzen, die Stadt von Norden und Süden her zu erobern. Im Süden der Ukraine im Gebiet Cherson sehen die US-Experten Anzeichen, wonach russische Truppen ihre Stellungen befestigen – wahrscheinlich um dauerhafte Kontrolle über das Gebiet auszuüben.

+++ 06:05 Ukraine plant Briefmarke zum ESC-Sieg +++

Die ukrainische Post will den Sieg der Band Kalush Orchestra beim Eurovision Song Contest rasch mit einer Briefmarke würdigen. Über die Motive entscheide zwar ein Kunstgremium, schreibt Post-Chef Igor Smilyanskij bei Facebook. Er denke aber, dass er genügend Argumente dafür haben werde, die Ausgabe einer solchen Briefmarke zu beschleunigen. Kalush Orchestra hatte den ESC in der Nacht zu Sonntag dank eines beispiellosen Zuspruchs der Fernsehzuschauer klar gewonnen. Zuletzt landete die ukrainische Post einen Hit mit einer Briefmarke, die ukrainischen Soldaten von der Schlangeninsel gewidmet war, die es mit obszönen Worten ablehnten, sich einem russischen Kriegsschiff zu ergeben.

+++ 05:26 Selenskyj will in Afrika und Asien um Unterstützung werben +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will verstärkt auch in Afrika und Asien um Hilfe im russischen Angriffskrieg gegen sein Land bitten. Er wolle dafür vor Parlamenten in weiteren Ländern sprechen, erklärt Selenskyj in einer Videoansprache. In den vergangenen Monaten hatte er bereits unter anderem bei Parlamentariern in Europa per Videoschalte um Unterstützung geworben. In einer Woche wolle er sich auch an das Weltwirtschaftsforum in Davos wenden, wo unter anderem über den Wiederaufbau nach dem Krieg gesprochen werde. Ein Ziel sei auch die Verschärfung der Sanktionen gegen Russland, betonte Selenskyj. "Die Besatzer müssen den steigenden Preis des Krieges für sie ständig spüren."

+++ 04:17 Ukraine nimmt Gasverteilerstationen in Charkiw wieder auf +++

Die Ukraine kann den Gastransit in zwei Verteilerstationen wieder aufnehmen. Der Betreiber des ukrainischen Gastransitsystems teilt mit, dass zwei Knotenpunkte in der Region Charkiw nach der Reparatur von kriegsbedingten Schäden an der Hauptgasleitung wieder in Betrieb seien und die Gasversorgung sichergestellt sei. Etwa 54 Gasverteilerstationen in sieben Regionen der Ukraine blieben weiterhin abgeschaltet.

+++ 03:37 Bericht: Sanktionen richten Milliardenschäden in Belarus an +++

Die westlichen Sanktionen gegen Belarus verursachen nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Belta Ausfälle in Milliardenhöhe. "Aufgrund der Sanktionen sind fast alle belarussischen Exporte in die Länder der Europäischen Union und nach Nordamerika blockiert", zitiert Belta Regierungschef Roman Golowtschenko aus einer Abschrift eines Interviews mit dem in Dubai ansässigen Fernsehsender Al-Arabija. Der Schaden belaufe sich "auf etwa 16 bis 18 Milliarden Dollar pro Jahr".

+++ 02:04 Generalstab: Russische Truppen teilweise nur zu 20 Prozent ausgerüstet +++

Bei den russischen Truppen herrscht nach ukrainischen Angaben ein teilweise desaströser Materialmangel. Auf Facebook teilt der Generalstab der ukrainischen Armee mit, dass Russland erhebliche Verluste bei Mensch und Material verzeichne. In einigen Fällen sollen russische Truppen deshalb nur noch zu 20 Prozent ausgerüstet sein. Bei Pospana hätten sich Soldaten deshalb mit Söldnertruppen zusammengetan, um den Angriff fortsetzen zu können.

+++ 01:03 Ukrainische Truppen stoßen bei Charkiw zur russischen Grenze vor +++

Ukrainische Truppen melden einen symbolträchtigen Erfolg bei ihrer Gegenoffensive im östlichen Gebiet Charkiw: Sie sind zumindest an einer Stelle bis zur Grenze zu Russland vorgestoßen. Das ukrainische Verteidigungsministerium veröffentlichte in der Nacht ein Video mit einem Dutzend Soldaten neben einem Grenzpfahl in den Nationalfarben Blau und Gelb. Sie gehören den Angaben zufolge zu einer Freiwilligen-Brigade aus der Stadt Charkiw. Das ukrainische Militär hatte bereits in den vergangenen Tagen berichtet, dass es schrittweise gelinge, russische Truppen bei Charkiw zurückzudrängen.

+++ 00:27 Lwiw meldet russischen Hackerangriff auf Verwaltung +++

Die Stadtverwaltung der westukrainischen Stadt Lwiw ist Ziel eines Cyberangriffs mutmaßlich russischer Hacker geworden. Durch die Attacke am Freitag seien einige städtische Dienstleitungen nicht mehr verfügbar gewesen, schrieb Vize-Bürgermeister Andrij Moskalenko bei Facebook. Ein Teil davon sei bis Sonntag wiederhergestellt worden. Die Angreifer hätten auch interne Informationen der Stadtverwaltung erbeutet, die danach in "feindlichen" Informationskanälen beim Chatdienst Telegram veröffentlicht worden seien, schrieb Moskalenko. Russland führe auch Angriffe an der "IT-Front" und man müsse offline wie online vorsichtig sein.

+++ 23:30 Baerbock betont Bedeutung der NATO +++

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hebt die Bedeutung des transatlantischen Bündnisses hervor: "Die Nato ist als Bündnis aktueller und wichtiger denn je", sagt sie zum Abschluss des informellen Treffens der Nato-Außenminister in Berlin.

+++ 22:09 Weitere Militärhilfen: EU-Außenminister treffen ukrainischen Außenminister +++

Die Außenminister der Europäischen Union beraten am morgigen Montag in Brüssel mit dem ukrainischen Außenminister Dmytro Kuleba über den russischen Angriffskrieg. Erwartet wird, dass die EU-Staaten weitere 500 Millionen Euro Militärhilfe für die Ukraine billigen. Dies hatte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Freitag am Rande des G7-Treffens in Schleswig-Holstein vorgeschlagen. Auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock wird in Brüssel erwartet. Kuleba hatte zuletzt mehr Panzerhaubitzen von der Bundesregierung gefordert. Berlin hat bisher sieben Artilleriegeschütze zugesagt.

+++ 21:46 Gouverneur: Ukraine kontrolliert weiter zehn Prozent von Luhansk +++

Ungeachtet schwerer russischer Angriffe kontrolliert die ukrainische Armee Angaben des regionalen Gouverneurs zufolge weiter rund zehn Prozent des ostukrainischen Gebiets Luhansk. Insbesondere die Außenbezirke der Städte Rubischne, Sjewjerodonezk und Lyssytschansk hätten die Russen bislang nicht einnehmen können, teilte Serhij Hajdaj am Sonntag mit. Moskau hatte in der vergangenen Woche erklärt, dass prorussische Separatisten mit Hilfe der russischen Armee knapp elf Wochen nach Kriegsbeginn bis an die Verwaltungsgrenzen von Luhansk vorgedrungen seien. Hajdaj bezeichnete diese Aussagen damals als "Fantasie". In der ebenfalls ostukrainischen Region Donezk wurden unterdessen am Sonntag laut der Regionalverwaltung bei russischen Angriffen 3 Zivilisten getötet und 13 weitere verletzt.

+++ 21:15 "Historischer Tag": Litauen begrüßt Finnlands NATO-Entscheidung +++

Aus immer mehr der 30 NATO-Mitgliedsstaaten werden freudige Stimmen über eine mögliche Erweiterung des Militärbündnisses laut: Nun hat Litauen Finnlands Entscheidung begrüßt, einen Antrag auf Beitritt zur NATO zu stellen. "Historischer Tag", schrieb Staatspräsident Gitanas Nauseda auf Twitter. "Dies wird die Sicherheit Finnlands, der Ostseeregion und des gesamten Bündnisses stärken". Finnland könne auf dem Weg zu einer vollwertigen NATO-Mitgliedschaft auf die volle Unterstützung und Hilfe Litauens zählen, schrieb der Staatschef des baltischen EU- und NATO-Landes.

+++ 20:41 USA rechnen mit baldigem NATO-Beitritt von Schweden und Finnland +++

US-Außenminister Antony Blinken geht trotz kritischer Töne der Türkei von einem baldigen NATO-Beitritt von Schweden und Finnland aus. Es gebe dafür breite Unterstützung in der NATO und noch weitere Gespräche der Türkei mit den beiden skandinavischen Staaten.

+++ 20:12 Grünen-Urgestein Ströbele beklagt "Kriegsrhetorik" in seiner Partei +++

Der frühere und langjährige Grünen-Bundestagsabgeordnete Hans-Christian Ströbele hat die Haltung seiner Partei zur Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine kritisiert. "Wir sollten wirklich auf diese Kriegsrhetorik verzichten. Wenn einige immer mehr und immer mehr offensive Waffen liefern wollen, dann führt das zu einem noch größeren Krieg", mahnt Ströbele im Interview mit dem "Spiegel" laut Vorabmeldung. "Wenn die ukrainische Armee durch den Einsatz schwerer Waffen Geländegewinne erzielt, wird Putin noch viel mehr Truppen und Waffen einsetzen, am Ende vielleicht taktische Atomwaffen."

