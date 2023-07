UN-Generalsekretär António Guterres verurteilt die russischen Luftangriffe auf die ukrainische Hafenstadt Odessa. In der Nacht zum Sonntag war dabei die zum Weltkulturerbe gehörende Altstadt getroffen und auch die historische Verklärungskathedrale beschädigt worden. Guterres sei über die Gefahr besorgt, "die dieser Krieg zunehmend für die ukrainische Kultur und Erbe bedeutet", teilt er in einem Statement mit. Er fordert Russland zudem auf, Angriffe auf Kulturgüter, Zivilisten und zivile Infrastruktur einzustellen. Die UNESCO habe seit Kriegsbeginn im Februar 2022 Schäden an 270 Kulturstätten in der Ukraine nachgewiesen.

Nach einem russischen Raketenangriff inspizieren Kirchenmitarbeiter die schweren Schäden in der Verklärungskathedrale in Odessa. (Foto: Jae C. Hong/AP/dpa)

+++ 07:07 Ukraine: Russischer Luftangriff zerstört Getreidelager in Odessa +++

Bei einem erneuten russischen Luftangriff auf die ukrainische Schwarzmeer-Stadt Odessa sind vier Menschen verletzt worden. Bei dem Drohnenangriff sei ein Getreide-Lager am Hafen zerstört worden, teilt das ukrainische Militär mit. Bei den Verletzten handele es sich um Hafen-Arbeiter. Ersten Erkenntnissen zufolge habe die Luftabwehr drei Drohnen abfangen können. Russland hat nach dem Rückzug aus dem Getreide-Exportabkommen Odessa zuletzt fast täglich mit Raketen und Drohnen angegriffen.

+++ 06:36 ISW: Putin nutzt Lukaschenko-Besuch für symbolische Gesten +++

Der russische Präsident Wladimir Putin hat das Treffen mit dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko genutzt, um mehrere symbolische Gesten zum gescheiterten Wagner-Aufstand zu machen. Dies schreibt das US-Institut für Kriegsstudien (ISW) in seinem täglichen Lagebericht. Putin nahm Lukaschenko am Sonntag zu einem Besuch nach Kronstadt in St. Petersburg mit. Wie die US-Experten schreiben, sei das eine historisch bedeutsame Inselfestung, auf der russische Soldaten 1921 einen berühmten, erfolglosen Aufstand durchführten. Außerdem wurden die beiden von der Tochter des russischen Verteidigungsministers Sergej Schoigu sowie dem Gouverneur der Stadt begleitet - laut der US-Analyse handelt es sich dabei um zwei persönliche Gegner des Wagner-Chefs Jewgeni Prigoschin. Die Gesten, so schlussfolgern die Experten, zeigten, dass Putin um die Sicherheit seines Regimes besorgt sei und seine eigene Überlegenheit auszustrahlen versuchte.

+++ 05:40 Putin will Treffen mit Lukaschenko fortsetzen +++

Der russische Präsident Wladimir Putin möchte im Lauf des Tages sein Treffen mit dem verbündeten belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko fortführen. Gestern hatte Putin Lukaschenko erstmals seit dem Aufstand der Söldnertruppe Wagner empfangen.

+++ 04:29 Drohnen treffen zwei Gebäude in Moskau +++

Laut Bürgermeister Sergei Sobjanin sind in Moskau Drohnen in zwei Gebäude eingeschlagen. Es handelt sich nicht um Wohngebäude, teilt Sobjanin bei Telegram mit. "Es gab keine ernsthaften Schäden oder Verletzte." Die russische Luftabwehr habe "einen Versuch des Kiewer Regimes gestoppt, einen terroristischen Akt mit zwei Drohnen auf Objekte im Moskauer Stadtgebiet auszuführen", teilt zudem das russische Verteidigungsministerium am Morgen mit.

Die getroffenen Gebäude stehen unweit des russischen Verteidigungsministeriums in Moskau. (Foto: picture alliance/dpa/TASS)

+++ 03:50 Drohnen-Trümmer im Zentrum Moskaus entdeckt +++

In Moskau sind nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur TASS auf der Komsomolski-Allee Drohnenteile gefunden worden. Nach vorläufigen Informationen gebe es keine Verletzten, berichtet die russische Nachrichtenagentur unter Berufung auf Rettungsdienste. Bewohner mehrerer Bezirke im Südwesten und Süden Moskaus berichteten von Explosionsgeräuschen, heißt es auf Telegram-Kanälen, die mit dem russischen Geheimdienst FSB in Verbindung gebracht werden. Die Allee befindet sich im zentralen Verwaltungsbezirk Moskaus, unweit des russischen Verteidigungsministeriums.

+++ 01:24 Russland will ukrainische Getreidelieferungen ersetzen +++

Wenige Tage nach dem Stopp des Getreideabkommens durch Moskau erklärt der russische Präsident Wladimir Putin, Russland sei bereit, ukrainische Getreidelieferungen zu ersetzen. "Ich möchte versichern, dass unser Land in der Lage ist, ukrainisches Getreide sowohl auf kommerzieller als auch auf unentgeltlicher Grundlage zu ersetzen, zumal wir in diesem Jahr eine weitere Rekordernte erwarten", schreibt Putin in einem auf der Website des Kreml in der Nacht veröffentlichten Artikel für afrikanische Medien anlässlich eines bevorstehenden Russland-Afrika-Gipfels.

+++ 23:20 Selenskyj: Danke allen, die bei Odessa sind +++

Nach den russischen Angriffen auf die Hafenstadt Odessa richtet der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Worte der Dankbarkeit an die eigene Bevölkerung und internationale Verbündete. "Ich danke allen, die bei Odessa sind", sagt Selenskyj in seiner allabendlichen Videoansprache und würdigt die Leistungen der freiwilligen Retter, Ärzte und lokaler Behörden der Stadt im Süden des Landes. "Es ist sehr wichtig, einander und unserer Stadt zu helfen!"

+++ 22:21 Generalstab: Ukrainische Armee stößt auf schwere Gegenwehr im Osten - viele Gefechte +++

Die ukrainische Armee stößt nach Angaben des Generalstabs bei ihrer Gegenoffensive auf schwere russische Gegenwehr im Osten des Landes. Im allabendlichen Lagebericht ist von fortlaufenden russischen Angriffen zwischen Donezk im Osten und Kupjansk in der nordöstlichen Region Charkiw die Rede. Entlang einer Frontlänge von rund 230 Kilometern hat es demnach während der vergangenen 24 Stunden 27 Gefechte gegeben. Dabei habe die russische Seite verstärkt Artillerie und die Luftwaffe eingesetzt. Mehr als 60 Ortschaften in dem Frontabschnitt seien unter russischen Raketen- und Artilleriebeschuss geraten. Die Angaben lassen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

+++ 21:44 Russischer Angriff trifft zahlreiche Schulen und Kindergärten +++

Immer mehr Details zu der Attacke auf die Hafenstadt Odessa werden im Laufe des Tages bekannt. Das ukrainische Verteidigungsministerium teilt am Abend mit, dass der Angriff fünf Kindergärten, vier Schulen und zwei weitere Bildungseinrichtungen getroffen hat. Dazu werden Bilder veröffentlicht, die Trümmerteile neben Spielzeugen zeigen. Bei zwei Einrichtungen soll es sich um architektonische Wahrzeichen des Stadtzentrums von Odessa handeln, die nicht wiederhergestellt werden könnten. Zuvor hat das Ministerium Russland vorgeworfen, mit ungenauen Raketen angegriffen zu haben (Eintrag von 21:10).

+++ 21:10 Ukraine: Russland greift absichtlich mit ungenauen Raketen an +++

Das ukrainische Verteidigungsministerium wirft Russland vor, "willkürlich mit Hochleistungswaffen" anzugreifen. "Insbesondere bei der Kh-22-Rakete gibt es eine 50-prozentige Chance, dass sie ein Ziel mit einer Abweichung von 300 Metern erreicht", heißt es in einer Mitteilung. Und weiter: "Das bedeutet, dass die Kh-22-Raketen, selbst wenn sie gestern Abend auf militärische oder andere Infrastrukturen in Odessa gerichtet waren, diese nur zufällig treffen konnten. Diejenigen, die den Befehl dazu gaben und die Raketen abfeuerten, waren sich dessen durchaus bewusst. Das ist ein Kriegsverbrechen."

+++ 20:29 Warnung vor neuer Mobilisierungswelle in Russland +++

Anton Gerashchenko, Berater des ukrainischen Innenministers, warnt vor einer erneuten russischen Mobilisierungswelle. Er bezieht sich dabei auf Aussagen von Politikern und Militärbloggern. So hätten letztere bereits angedeutet, dass es im Oktober zu einer neuen Mobilisierung kommen werde. "Sie erklären dies mit der Tatsache, dass in dem Monat neue Änderungen inkrafttreten, die die Geldstrafen für das hundertfache Nichterscheinen bei der Einberufungsbehörde erhöhen", schreibt Gerashchenko bei Twitter. Er zitiert dazu einen Telegram-Kanal, auf dem es heißt: "Die Tatsache, dass es im Herbst eine zweite Mobilisierungswelle geben wird, ist offensichtlich." Zuletzt ist bekannt geworden, dass Russland das Höchstalter für den Einzug von Wehrpflichtigen um drei Jahren anheben möchte. Künftig sollten Männer bis 30 Jahre in die Armee eingezogen werden können, hat der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses der Duma, Andrej Kartapolow, angekündigt. Bislang liegt das Höchstalter bei 27 Jahren.

