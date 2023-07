Die ukrainischen Streitkräfte der Tavria-Gruppe haben nach eigenen Angaben an der südlichen Frontlinie Gewinne erzielt. Neun Munitionsdepots seien zerstört und militärisches Gerät in den von Russland besetzten Gebieten vernichtet worden, schreibt der Brigadegeneral Oleksandr Tarnavskyi auf Telegram, wie "Kyiv Independent" berichtet. "Die Verteidigungskräfte vertreiben den Feind systematisch aus seinen Stellungen", so Tarnavskyi. Im Laufe des gestrigen Freitags hätten die ukrainischen Verteidigungskräfte "mehr als eine Kompanie" russischer Kämpfer getötet oder verwundet. Die Operative und Strategische Gruppe Tavria leitet die ukrainische Gegenoffensive im Süden des Landes.

+++ 06:28 Ukraine: Über 100 Explosionen in Region Sumy +++

Die Ukraine meldet schweren Beschuss auf das Gebiet Sumy. Die russischen Streitkräfte hätten acht Gemeinden angegriffen und 110 Explosionen verursacht, schreibt "Kyiv Independent" unter Berufung auf die Militärverwaltung der Region. Der Angriff mit Mörsern, Artillerie und Granatwerfern habe den ganzen Tag angedauert. Tote oder Verletzte wurden keine gemeldet.

+++ 06:02 Abt des Kiewer Höhenklosters Pawlo sitzt in U-Haft +++

Der bisher unter Hausarrest stehende Abt des weltberühmten Kiewer Höhlenklosters Pawlo ist von einem Gericht der ukrainischen Hauptstadt nun in Untersuchungshaft genommen worden. Dem Metropoliten der ukrainisch-orthodoxen Kirche werde die Rechtfertigung des russischen Angriffskriegs und nationale Hetze vorgeworfen, berichtet der nationale Rundfunk Suspilne Media. Die U-Haft gilt bis zum 14. September. Seit Monaten schon gehen die ukrainischen Behörden gegen die Mönche der ukrainisch-orthodoxen Kirche vor. Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht die Kirche von moskautreuen Spionen durchsetzt. Tatsächlich war die ukrainisch-orthodoxe Kirche bis zum Kriegsbeginn eng mit dem Moskauer Patriarchat verbandelt. Erst danach hat sie sich von Moskau losgesagt. Trotzdem gilt sie in Kiew als politisch unzuverlässig.

+++ 05:24 Ölfeldausrüster SLB stoppt alle Lieferungen an Russland +++

Der weltweit größte Ölfeldausrüster SLB stoppt Lieferungen von Produkten und Technologie an Russland von allen seinen Niederlassungen. Der Schritt sei "als Reaktion auf die fortgesetzte Ausweitung der internationalen Sanktionen" erfolgt, teilt der Konzern mit. Das Unternehmen, das früher unter dem Namen Schlumberger bekannt war, erklärt, das Russland-Verbot gelte nun für alle seine weltweiten Aktivitäten und damit nicht nur für die in Großbritannien, den USA, der Europäischen Union und Kanada.

+++ 04:06 Moskau meldet mehrere abgewehrte ukrainische Angriffe +++

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau haben russische Streitkräfte sechzehn ukrainische Angriffe an der Ostfront abgewehrt, darunter in der Nähe der umkämpften Stadt Marjinka und im Süden von Bachmut.

+++ 02:55 Russland: Haben britische Langstrecken-Raketen abgeschossen +++

Jewhen Balizkij, der von Russland eingesetzte Führer des besetzten Saporischschja, behauptet, russische Luftabwehrsysteme hätten am Donnerstag zwei von Großbritannien gelieferte Storm Shadow-Raketen abgeschossen, die die Ukraine auf Melitopol und Berdiansk abgefeuert habe. Wie die staatliche russische Nachrichtenagentur TASS berichtet, stellt er diese Behauptung auf Telegram auf und erklärt: "Es gab keine Opfer, und auch die Infrastruktur wurde nicht beschädigt." Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben nicht.

+++ 00:10 Ukraine beklagt mangelnde Finanzierung von Wiederaufbau +++

Die von Russland angegriffene Ukraine beklagt eine ungenügende internationale Finanzierung der für dieses Jahr geplanten Projekte für den "schnellen Wiederaufbau". Von erwarteten umgerechnet rund 12,5 Milliarden Euro seien erst knapp 3,5 Milliarden Euro bereitgestellt worden, sagt Finanzminister Serhij Martschenko gemäß einer Mitteilung. Priorität habe der "schnelle Wiederaufbau", da er sichere Lebensumstände für die Ukrainer und eine wirtschaftliche Erholung sicherstelle, so Martschenko. Zu den Hauptbereichen gehören wichtige Infrastruktur und der Energiesektor, die Reparatur von Häusern und die Minenräumung. Martschenko zufolge erwarte das Land allein für die Finanzierung des Haushaltsdefizits in diesem Jahr umgerechnet gut 38 Milliarden Euro von internationalen Geldgebern. Der Westen gewährt neben der Militärhilfen immer wieder auch Finanzspritzen, damit das Land seinen Haushalt und die laufenden Kosten decken kann.

+++ 22:14 EU plant 17 Milliarden für Ukraine - uneinige Finanzminister zögern +++

Die Finanzminister der Europäischen Union sprechen sich einstimmig für zusätzliche Mittel für die Ukraine durch eine Aufstockung ihres langfristigen Etats aus. Bei anderen Ausgaben habe es jedoch Differenzen gegeben, die die geplante Hilfe für Kiew verzögern oder blockieren könnten, teilt die spanische Finanzministerin Nadia Calvino mit. Die Europäische Kommission schlägt eine Aufstockung des EU-Haushalts bis 2027 um 66 Milliarden Euro vor. Der Anteil für die Ukraine würde 17 Milliarden Euro betragen.

+++ 22:00 Selenskyj dämpft Erwartungen an Offensive - Westen macht aber keinen Druck +++

Der ukrainische Präsident Selenskyj dämpft die Erwartungen an die laufende Kiewer Offensive. "Wir müssen ganz klar - so klar wie möglich - begreifen, dass die russischen Streitkräfte in unseren südlichen und östlichen Gebieten alles ihnen Mögliche tun werden, um unsere Soldaten aufzuhalten", sagt Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Daher müsse man für jeden Kilometer, den die eigenen Truppen vorwärtskämen und für jeden Erfolg im Kampf dankbar sein, mahnt er. Die Aussage ist ein Indiz für die Schwierigkeiten, mit denen das ukrainische Militär bei seiner Offensive konfrontiert ist. Der Leiter des ukrainischen Präsidialamtes, Andriy Yermak, sagte bereits zuvor Reportern, dass die Kämpfe schwierig seien, aber dass die westlichen Verbündeten keinen Druck auf Kiew ausübten, schneller vorzurücken.

+++ 21:41 Ukraine braucht weitere 4,5 Millionen Arbeitskräfte für Wiederaufbau +++

Das ukrainische Wirtschaftsministerium erklärt, dass das Land in den nächsten 10 Jahren 4,5 Millionen zusätzliche Arbeitskräfte auf den Arbeitsmarkt bringen müsse, um sich erfolgreich zu erholen. Das Land hatte schon vor Beginn des Krieges mit einem Arbeitskräftemangel zu kämpfen, und nach der Invasion wurden mehr als 6 Millionen Ukrainer ins Ausland vertrieben, so das Ministerium. "Die Erholung des Arbeitsmarktes ist keine Folge des Sieges, sondern ein Weg zum Sieg", sagt die stellvertretende Wirtschaftsministerin Tetiana Berezhna. Nach einer Einschätzung der Weltbank vom März wird die Ukraine mindestens 411 Milliarden Dollar für die Erholung und den Wiederaufbau benötigen. Diese Summe entspricht dem 2,6-fachen des voraussichtlichen Bruttoinlandsprodukts der Ukraine im Jahr 2022.

+++ 21:18 Ukrainischer Stabschef hält atomare Bedrohung durch Russland derzeit für gering +++

Der Stabschef von Präsident Selenskyj, Andrij Jermak, erklärt gegenüber Reportern, dass die Gefahr, dass Russland Atomwaffen einsetzt, um die laufende Gegenoffensive der Ukraine zu stoppen, immer besteht, aber im Moment nicht sehr groß sei. Moskau hat seine nuklearen Drohungen gegen Kiew und seine Verbündeten in den letzten Wochen verschärft, während der Westen seine Militärhilfe für die Ukraine aufgestockt hat. Am Donnerstag erklärte der russische Außenminister Sergej Lawrow, der Kreml betrachte die mögliche Lieferung von in den USA hergestellten F-16-Kampfjets an die Ukraine als "nukleare Bedrohung", da diese Flugzeuge Atomsprengköpfe tragen können.

