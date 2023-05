Die Söldnertruppe Wagner benutzt einem Bericht zufolge Twitter und Facebook, um neue Rekruten für Kampfeinsätze wie in der Ukraine zu finden. In Stellenanzeigen würden unter anderem Mediziner, Drohnenoperateure und Psychologen gesucht, schreibt das Portal "Politico". Die Annoncen würden in Dutzenden Sprachen veröffentlicht. Laut einer auf Desinformation spezialisierten, britischen Forschungsgruppe tragen die Einträge die Handschrift der Söldnertruppe. Ein westlicher Regierungsbeamter bestätigt der Zeitung gegenüber, dass mindestens zwei der angegebenen Telefonnummern mit der Wagner-Gruppe oder dem russischen Geheimdienst verbunden sind. Der Facebook-Mutterkonzern Meta erklärt, man habe Wagner als gefährliche Organisation eingestuft. Inhalte, die Unterstützung für Wagner enthielten, würden entfernt, wenn man davon erfahre.

+++ 07:07 Fast 50 Länder wollen Putin bei Moldau-Gipfel Botschaft schicken +++

"Moldau ist nicht allein" - unter diesem Motto steht ein Gipfeltreffen, zu dem an diesem Donnerstag die Staats- und Regierungschefs von 47 europäischen Ländern sowie die Spitzen der EU-Institutionen erwartet werden. Von dem Treffen soll ein gemeinsames europäisches Zeichen gegen versuchte russische Einflussnahme gesetzt werden, die das Nachbarland der Ukraine zuletzt zu destabilisieren drohte. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz reist zu dem Gipfel nahe der Hauptstadt Chisinau.

+++ 06:40 IAEA-Chef erkennt "Schritt in richtige Richtung" +++

Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, begrüßt die Reaktionen Russlands und der Ukraine auf "konkrete Prinzipien" zum Schutz des Atomkraftwerks Saporischschja. "Wir sind ermutigt durch die bekundete Unterstützung für unsere Arbeit, darunter die fünf Prinzipien, die ich heute dargelegt habe"; sagt Grossi vor dem UN-Sicherheitsrat in New York. Dies sei "ein Schritt in die richtige Richtung, wenn es um den Schutz und die Sicherheit des Atomkraftwerks Saporischschja geht", sagt Grossi. Kernpunkt der fünf Grundsätze ist, dass es keinen Angriff gegen die Anlage oder von der geben darf.

+++ 06:07 Brand in russischer Ölraffinerie ausgebrochen +++

In der Afipski-Ölraffinerie in der russischen Region Krasnodar ist nach Angaben des Gouverneurs der Region ein Feuer ausgebrochen. Es sei wahrscheinlich durch eine Drohne verursacht worden, schreibt Gouverneur Weniamin Kondratjew auf Telegram. "Es gibt keine Verletzten." Die Afipsky-Raffinerie liegt unweit des Schwarzmeerhafens Noworossijsk.

+++ 05:40 Ukrainer beschießen russisches Schebekino +++

Ukrainische Streitkräfte beschießen laut russischen Angaben zum dritten Mal innerhalb einer Woche die russische Stadt Schebekino. Mindestens eine Person sei bei dem Artillerieangriff verletzt worden, teilt der Gouverneur von Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, über den Nachrichtenkanal Telegram mit. Durch den Beschuss seien Gebäude und Fahrzeuge in Brand geraten. Schebekino nur etwa sieben Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt.

+++ 05:15 Kadyrow kündigt Vergeltung für Angriff auf Moskau an +++

Nach den Drohnenangriffen in Moskau hat Russland der Ukraine mit Vergeltungsschlägen gedroht. Neben Kremlchef Wladimir Putin, der Kiew Terror vorwarf und eine Reaktion ankündigte, schwört sein enger Vertrauter Ramsan Kadyrow Rache: Der Anführer der russischen Teilrepublik Tschetschenien im Nordkaukasus fordert die Verhängung des Kriegsrechts in Russland, um härter gegen die Ukraine vorzugehen. Die immer wieder von Russland angegriffene Ukraine hatte eine direkte Verantwortung für die Attacken gegen Moskau zurückgewiesen. "Wir werden in der Zone der militärischen Spezialoperation bald zeigen, was Rache im ganzen Sinne des Wortes ist", schreibt Kadyrow in seinem Blog im Nachrichtenkanal Telegram. Einmal mehr drohte er auch Westeuropa mit russischen Angriffen, Russland könne an die Türen zum Beispiel Deutschlands oder Polens klopfen. Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ 04:15 ISW: Putin spielt Drohnenangriffe auf Moskau herunter +++

US-Experten gehen davon aus, dass Russlands Präsident Wladimir Putin die Drohnen-Attacken auf Moskau herunterzuspielen versuche. Der Kremlchef wolle seine limitierten Möglichkeiten zu einem Vergeltungsschlag gegen die Ukraine verbergen, heißt es in einer Analyse des Instituts für Kriegsstudien ISW in Washington. Ohne Belege habe Putin behauptet, dass russische Streitkräfte vor zwei oder drei Tagen das Hauptquartier des ukrainischen Militärgeheimdienstes angegriffen hätten. "Putins Betonung früherer und aktueller Raketenangriffe ist wahrscheinlich ein Versuch zu signalisieren, dass Russland bereits aktiv Vergeltungsmaßnahmen durchführt und nicht auf weitere ukrainische Provokationen reagieren muss", schreiben die Experten.

+++ 02:50 Reaktion auf Kara-Mursa-Urteil: Litauen setzt 15 Russen auf Sanktionsliste +++

Im Zusammenhang mit dem Fall des zu 25 Jahren Straflager verurteilten russisch-britischen Oppositionellen Wladimir Kara-Mursa hat Litauen Sanktionen gegen 15 Russen verhängt. "Die Entscheidungen der russischen Gerichte unter Präsident Wladimir Putin zeigen deutlich, dass diejenigen, die es wagen, für die Demokratie zu kämpfen, als Verräter angesehen werden", erklärt der litauische Außenminister Gabrielius Landsbergis. Litauen sende "eine klare Botschaft, dass Personen, die das Regime unterstützen und zu groben Menschenrechtsverletzungen in der Russischen Föderation beitragen.

+++ 01:20 Destabilisierung Moldaus: Rat der EU verhängt Sanktionen +++

Die EU-Länder haben gegen sieben Politiker und Geschäftsleute mit moldauischer oder russischer Staatsangehörigkeit Sanktionen verhängt. Ihre Vermögen werden eingefroren und es gilt ein Reiseverbot in und durch die Europäische Union, wie der Rat der EU am Abend in Brüssel mitteilt. Die nun Sanktionierten sollen versucht haben, im Auftrag Russlands die Republik Moldau zu destabilisieren, etwa durch die Planung gewalttätiger Demonstrationen oder durch unerlaubte Kapitalausfuhr. Manchen von ihnen wird auch vorgeworfen, den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine unterstützt zu haben, zum Beispiel indem sie mit den russischen Besatzungsbehörden zusammenarbeiteten.

+++ 00:20 IAEA-Chef legt Regeln zum Schutz von AKW Saporischschja vor +++

Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, hat Richtlinien zum Schutz des von Russland besetzten südukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja formuliert. "Es darf kein Angriff jeglicher Art von oder gegen die Anlage erfolgen, insbesondere gegen die Reaktoren, die Lager abgebrannter Brennelemente, andere kritische Infrastruktur oder das Personal", sagt Grossi zum Kernpunkt seiner Forderungen vor dem UN-Sicherheitsrat in New York. Er ruft Russland und die Ukraine dazu auf, die Regeln zu befolgen, um die Freisetzung radioaktiven Materials zu verhindern. Sämtliche Verstöße würden durch ihn öffentlich gemacht, so Grossi weiter.

+++ 23:40 Selenskyj beziffert deutsche Waffenhilfe auf drei Milliarden Euro +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Kanzler Olaf Scholz für dessen "Entschlossenheit" bei der Hilfe für das von Russland angegriffene Land gewürdigt. Er habe Scholz bei einem Telefonat gedankt für die Luftverteidigungssysteme, die Deutschland geliefert und somit das Leben von Ukrainer gerettet habe, sagt Selenskyj in seiner in Kiew verbreiteten abendlichen Videobotschaft. "Und ich danke Olaf, Herrn Bundeskanzler, für seine persönliche Entschlossenheit, die in vielerlei Hinsicht zur Bestimmung für ganz Europas wird." Selenskyj beziffert die militärische Gesamthilfe Deutschlands für sein Land auf inzwischen drei Milliarden Euro.

+++ 23:01 Gouverneur von Belgorod meldet tote und verletzte Zivilisten +++

Bei einem ukrainischen Angriff auf ein Vertriebenenzentrum in der Grenzregion Belgorod ist nach russischen Angaben ein Mensch getötet worden. Zwei weitere Menschen seien durch den ukrainischen Artilleriebeschuss schwer verletzt worden, teilt der Gouverneur der Region, Wjatscheslaw Gladkow, im Onlinedienst Telegram mit. Seinen Angaben zufolge befanden sich in der Einrichtung ältere Zivilisten und Kinder. Bei dem Toten handele es sich um einen Wachmann. Die Region Belgorod an der Grenze zur Ukraine ist bereits wiederholt von ukrainischem Beschuss getroffen worden. Kiew bereitet nach eigenen Angaben eine große Gegenoffensive vor, um die russischen Streitkräfte aus den von ihnen besetzten Gebieten in der Ukraine zurückzudrängen.

+++ 22:01 "Gewaltige Explosionen" sollen besetzte Stadt in der Südukraine erschüttern +++

Der ukrainische Bürgermeister von Melitopol, das die Russen besetzt halten, berichtet über einen möglichen Angriff. So habe es "gewaltige Explosionen" gegeben, wie Fedorov auf Telegram schreibt. Anwohner hätten schwarzen Rauch am Westausgang von Melitopol bemerkt. Dieser könnte aus einer Fabrik kommen, die die russischen Truppen in eine Militärbasis umgewandelt haben sollen. Laut Fedorov wird von russischer Seite aus ein "Treffer der Flugabwehr" vermeldet, dennoch soll Rauch in den Himmel aufsteigen. Auch mehrere ukrainische Medien berichten über den Vorfall.

+++ 21:34 Fahrplan zum Frieden: Ukraine will die gesamte "zivilisierte Welt" zusammenholen +++

Die Ukraine und ihre Verbündeten planen ein Gipfeltreffen führender Politiker aus aller Welt unter Ausschluss Russlands. Ziel sei es, Unterstützung für Kiews Bedingungen zur Beendigung des Krieges zu gewinnen, so europäische Diplomaten und ein ukrainischer Präsidentenberater. Die Pläne für ein Treffen seien zwar noch vorläufig, würden aber von europäischen Staats- und Regierungschefs wie dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron nachdrücklich unterstützt. Befürworter der Zusammenkunft würden sich für die Teilnahme von Ländern einsetzen, die sich auf die Seite Russlands gestellt oder es abgelehnt haben, zum Krieg Stellung zu beziehen. "Wir brauchen einen einheitlichen Plan der verantwortlichen zivilisierten Welt, die wirklich in Frieden leben will", sagt Andrij Jermak, Leiter des ukrainischen Präsidialamtes. Gegenüber dem "Wall Street Journal" erklärt Jermak, dass direkte Verhandlungen mit Russland nicht möglich seien, solange dessen Truppen im Lande blieben. Die Ukraine werde keine Kompromisse in Bezug auf ihre territoriale Integrität eingehen, ergänzte er.

