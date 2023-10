In Australien haben sich in mehreren Städten Tausende Menschen an Demonstrationen zur Solidarität mit den Palästinensern beteiligt. Eine der größten Kundgebungen fand in Sydney statt. Die Veranstalter sprachen allein dort von 5000 Teilnehmern, ein Reuters-Mitarbeiter schätzte die Zahl auf rund 2000. Demonstrationen wurden auch in Adelaide und Melbourne abgehalten, wo ebenfalls Tausende auf die Straßen gingen, wie "The Guardian Australia" berichtet.

+++ 07:17 Israelische Regierung: Iran will über Syrien zweite Front eröffnen +++

Joschua Sarka, ein ranghoher Vertreter des israelischen Außenministeriums, wirft dem Iran vor, mit Waffenlieferungen nach oder via Syrien eine zweite Kriegsfront eröffnen zu wollen. Entsprechende Spekulationen in einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X bestätigt Sarka.

+++ 06:55 Israel: Weiterer Drahtzieher des Massakers getötet +++

Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben einen weiteren Drahtzieher der von Hamas-Angreifern unter Israelis verübten Massaker getötet. Billal Al Kedra, Befehlshaber terroristischer Einheiten im südlichen Chan Yunis, sei bei Luftangriffen am Vorabend getötet worden, teilte die Armee heute Morgen mit. Auch weitere Terroristen der Hamas und der militanten Palästinensergruppe Islamischer Dschihad seien dabei ums Leben gekommen. Bereits zuvor hatte Israels Militär den Tod zweier mutmaßlicher Hamas-Drahtzieher des Massakers vom vergangenen Wochenende gemeldet.

+++ 06:29 Israelisches Militär: Hamas hindert Menschen in Gaza an der Flucht +++

Die Israel Defence Forces (IDF) melden Versuche der Hamas, Konvoys ihrer Landsleute zu stoppen, die sich gemäß der israelischen Aufforderungen nach Süden begeben wollen, um Gebiet zu erreichen, das Israel in den kommenden Tagen nach eigener Ankündigung nicht attackieren will. Hamas habe "eigene Warnungen ausgesprochen, sich nicht in Sicherheit zu bringen, sie haben Zivilisten gestoppt, Konvoys gestoppt von Einwohnern des Gazastreifens, die versuchten, aus der Bedrohungslage zu fliehen. Drohnenbilder zeigen eine Autoschlange, die von zwei Fahrzeugen daran gehindert wird, weiterzufahren in südliche Richtung.

+++ 05:58 Bundeswehrmaschine mit evakuierten Deutschen gelandet +++

Eine erste Bundeswehrmaschine mit ausgeflogenen Passagieren aus Israel ist in Deutschland gelandet. Der Militärtransporter vom Typ A400M erreichte am frühen Sonntagmorgen den Militärflugplatz im niedersächsischen Wunstorf. An Bord waren nach Bundeswehr-Angaben 51 Passagiere. Eine zweite Transportmaschine mit 29 Passagieren sollte wenig später landen. "Weitere Flüge sind in Vorbereitung", hatte die Bundeswehr über die Online-Plattform X mitgeteilt. Eine Woche nach den Terrorangriffen der Hamas auf Israel beteiligt sich die Bundeswehr unmittelbar daran, deutsche Staatsbürger aus Israel herauszuholen - während die dortige Armee einen großangelegten Angriff auf den von den militanten Islamisten kontrollierten Gazastreifen vorbereitet.

+++ 05:14 "New York Times": Start der Bodenoffensive verschiebt sich +++

Laut einem Bericht der "New York Times" verschiebt Israels Militärführung die Bodenoffensive in den Gazastreifen um einige Tage. Grund ist einigen hochrangigen Offizieren zufolge das Wetter. Die derzeitige Bewölkung erschwere die Luftunterstützung der Bodentruppen durch Flugzeuge und Drohnen. Israel hatte die Bodenoffensive noch nicht offiziell angekündigt, am Freitag aber Zivilisten dazu aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen.

+++ 04:04 WHO: Evakuierung wäre "Todesurteil" für viele Patienten +++

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnt angesichts des israelischen Evakuierungsaufrufs für Zivilisten in Gaza vor der Verschärfung einer "humanitären Katastrophe". Eine "erzwungene" Verlegung von 2000 Patienten und Gesundheitspersonal in den südlichen Gazastreifen könne "einem Todesurteil gleichkommen", erklärt die Organisation. Besonders betroffen seien demnach Schwerkranke, Intensiv- und Dialysepatienten, Neugeborene in Inkubatoren und schwangere Frauen mit Komplikationen. Sie alle riskierten "eine unmittelbare Verschlechterung ihres Zustands oder den Tod", wenn sie gezwungen würden, sich auf den Weg zu machen und während der Evakuierung zudem "keine lebenswichtige Versorgung" erhielten.

+++ 03:42 29 US-Bürger bei Hamas-Angriff ums Leben gekommen +++

Die Zahl der beim Angriff der Hamas in Israel getöteten US-Amerikaner steigt nach Angaben des US-Außenministeriums auf mindestens 29. Zuvor hatte Washington 27 tote US-Staatsbürger gemeldet. Es würden außerdem 15 US-Bürgerinnen und -Bürger vermisst sowie eine Person mit rechtmäßig ständigem Wohnsitz in den USA - damit sind in der Regel Besitzer einer sogenannten Green Card gemeint.

+++ 03:03 Israelischer Luftangriff: Flughafen von Aleppo außer Betrieb +++

Der Flughafen von Aleppo ist syrischen Angaben zufolge nach einem israelischen Luftangriff wieder außer Betrieb. Der Angriff sei von der Richtung des Mittelmeers aus erfolgt, erklärt das Verteidigungsministerium in Damaskus. Eine Stellungnahme des israelischen Militärs liegt nicht vor. Der Flughafen nahm am Samstag erst wieder den Betrieb auf, nachdem israelische Raketenangriffe ihn wie auch den Airport in Damaskus beschädigt hatten. Der Flughafen der Hauptstadt ist noch nicht repariert. Insidern zufolge sollen die Angriffe iranische Nachschublinien nach Syrien unterbrechen, wo zuletzt der Einfluss der Islamischen Republik zugenommen hat.

+++ 02:22 Zweite Bundeswehrmaschine landet in Tel Aviv +++

Eine zweite Bundeswehrmaschine ist zur Rückholung deutscher Staatsbürger aus Israel angekommen. Ein Militärtransporter vom Typ A400M sei um 00.25 Uhr MESZ in Tel Aviv gelandet, schreibt die Bundeswehr auf X. Eine erste Transportmaschine mit 51 Passagieren sei auf dem Weg zurück nach Deutschland. Die Maschine habe Israel am Vorabend gegen 23.00 Uhr MESZ verlassen.

+++ 01:53 Pentagon bestätigt Verlegung von Kriegsschiffen +++

Jetzt ist offiziell, was Insider vorher berichtet hatten: Die USA verlegen weitere Kriegsschiffe ins östliche Mittelmeer. Dazu zählten unter anderem der Flugzeugträger "USS Dwight D. Eisenhower", der Lenkwaffenkreuzer "USS Philippine Sea" und die Zerstörer "USS Mason" und "USS Gravely", teilt das Pentagon mit. Sie sollen sich demnach den bereits in die Region verlegten Schiffen anschließen.

+++ 01:19 Biden spricht mit Netanjahu und Abbas +++

US-Präsident Joe Biden führt getrennte Telefonate mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und seinem palästinensischen Kollegen Mahmud Abbas. Netanjahu sagte Biden seinem Büro zufolge, es seien "Einigkeit und Entschlossenheit" erforderlich, damit Israel seine militärischen Ziele erreichen könne. Laut dem Weißen Haus sei es auch um Zugang "unschuldiger Zivilisten" zu Wasser, Lebensmitteln und medizinischer Versorgung gegangen. Auch mit Abbas habe Biden über humanitäre Hilfe gesprochen und wie die USA diese mit den Vereinten Nationen und den Partnern im Nahen gewährleisten könnten. Von palästinensischer Seite heißt es, Abbas habe eine Vertreibung der Palästinenser aus dem Gazastreifen abgelehnt.

+++ 00:52 Innenministerium verstärkt Schutz für jüdische Einrichtungen +++

Angesichts befürchteter antisemitischer Übergriffe verstärkt das Bundesinnenministerium den Schutz von Juden und Israelis in Deutschland. Die Bundesregierung nehme die zunehmende Gefahr von Solidarisierungs- und Unterstützungsaktionen für den Terror der Hamas sehr ernst, sagt Bundesinnenministerin Nancy Faeser der "Bild am Sonntag". Die deutschen Sicherheitsbehörden setzten laut Faeser alle rechtsstaatlichen polizeilichen und nachrichtendienstlichen Mittel gegen die islamistische Szene ein. würden alle rechtlichen Möglichkeiten zu Ausweisung von Hamas-Unterstützern aus Deutschland genutzt.

+++ 00:21 Medienbericht: USA schicken weiteren Flugzeugträger +++

Die USA entsenden einem Medienbericht zufolge einen zweiten Flugzeugträger ins östliche Mittelmeer. Der Sender ABC beruft sich auf US-Kreise. Die USA haben nach eigenen Angaben bereits den Flugzeugträgerverband der USS "Gerald R. Ford" näher an Israel verlegt. Nun solle die Kampfgruppe "USS Eisenhower" folgen, um Iran und die Hisbollah-Miliz davon abzuhalten, in den Konflikt einzugreifen, berichtet ABC. Das Pentagon bestätigt die Entsendung bislang nicht.

+++ 23:58 Hamas-Chef trifft Irans Außenminister +++

Ford" näher an Israel verlegt.Irans Außenminister Hussein Amirabdollahian kommt in der katarischen Hauptstadt Doha mit dem Chef der Hamas, Ismail Hanija, zusammen. Das zeigen Videos der staatlichen Nachrichtenagentur Irna. Das Golfemirat Katar gehört seit etwa 15 Jahren zu den wichtigsten Unterstützern der Hamas. Das Emirat greift der islamistischen Bewegung vor allem politisch unter die Arme und leistet finanzielle Hilfe, etwa beim Wiederaufbau von Infrastruktur nach israelischen Angriffen. Hanija selbst lebt in Katar. Gleichzeitig spielt Katar bei Vermittlungen mit dem Westen eine wichtige Rolle.

+++ 23:35 Ex-Verteidigungsminister Liebermann tritt vorerst nicht in Notstandsregierung ein +++

Der israelische Oppositionspolitiker Avigdor Lieberman bestätigt Berichte über einen Eintritt in die Notstandsregierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu nicht. Netanjahus Likud-Partei hatte mitgeteilt, dass der frühere Verteidigungsminister einer Einladung Netanjahus zugestimmt habe, der Notstandsregierung beizutreten. Lieberman schreibt dazu auf X: "Wir unterstützen alle Maßnahmen, die die Regierung ergreift, um die Hamas und ihre Führer auszuschalten, und werden dies auch weiterhin tun." Er sei auch bereit, dem Kriegskabinett beizutreten, um so schnell wie möglichen einen Sieg zu erreichen. Er habe aber "kein Interesse daran, Minister Nummer 38 in der Regierung zu sein und wie ein Feigenblatt benutzt zu werden." Medienberichten zufolge soll Netanjahu Lieberman nur einen Platz im Sicherheitskabinett angeboten haben.

+++ 23:06 Hamas: Zahl der Todesopfer im Gazastreifen steigt auf 2228 +++

Die Zahl der bei Luftangriffen Israels im Gazastreifen getöteten Palästinenser steigt auf 2228. Mindestens 8744 weitere Menschen seien verletzt worden, teilte das Gesundheitsministerium im von der Hamas kontrollierten Gazastreifen mit.

+++ 22:28 Raketen aus Syrien - Israel antwortet mit Artillerie +++

Israels Militär reagiert mit Artilleriefeuer auf Raketenbeschuss aus Syrien. Ziel sei der Abschussort der Flugkörper gewesen, teilen die Israelischen Streitkräfte (IDF) mit. Nach ersten Erkenntnissen seien zwei Raketen auf Israel abgefeuert worden. Beide seien auf offener Fläche gelandet. In zwei Orten an der Grenze zu Syrien hatten zuvor Warnsirenen geheult. Welche Gruppierung den Abschuss aus Syrien verantwortet, ist bislang unklar. Laut syrischen Aktivisten soll eine eng mit der libanesischen Hisbollah verbundene Miliz die Raketen abgeschossen haben.





