Das russische Verteidigungsministerium soll das Armee-2023 Forum in Moskau dazu nutzen, Länder dazu zu bringen, die Zusammenarbeit mit der Wagner-Gruppe zu verweigern. Die in Ungnade gefallene Söldnergruppe soll demnach durch private Militärfirmen (PMCs) ersetzt werden, die vom Verteidigungsministerium kontrolliert werden. Das berichtet das Institut for the Study of War (ISW) unter Berufung auf Wagner nahestehende Quellen. Berichten zufolge droht das russische Verteidigungsministerium auch damit, die militärisch-technische Unterstützung und die Unterstützung bei den Vereinten Nationen zu beenden, wenn die Länder weiterhin die Beziehungen zu Wagner ausnutzen. Die Wagner-Quellen behaupten demnach, dass das russische Verteidigungsministerium Burkina Faso ein Ultimatum gestellt und gedroht habe, die russische Unterstützung einzustellen, wenn das Land weiterhin auf die Wagner-Söldner setzt. Diese Behauptungen seien unbestätigt, deckten sich aber mit früheren Einschätzungen, schreibt das ISW.

+++ 06:55 ISW: Militärblogger kritisieren fehlende Ausbildung der mittleren Offiziersebene +++

Russische Ultranationalisten kritisieren laut einem US-Institut zunehmend die russische Militärführung, weil diese es versäumt habe, Militäroffiziere der mittleren Ebene zu rekrutieren und auszubilden, die die russischen Streitkräfte in der Ukraine führen sollen. Kürzlich hätten Militärblogger ihre Wut über Offiziere der mittleren Ebene zum Ausdruck gebracht, schreibt das Institut for the Study of War (ISW) in seinem jüngsten Lagebericht zur Ukraine. Einige russische Militärblogger fordern aber, die Wut lieber gegen jene höheren Beamten zu richten, die schlechte Kommandeure ernannt haben. Laut ISW merken einige Militärblogger an, dass die oberste militärische Führung ein System unterstütze, das es versäumt, eine neue Generation von Offizieren der mittleren Ebene zu rekrutieren und auszubilden, und stattdessen alte und ineffektive Kommandeure an die Front beruft. Demnach würden eher loyale als kompetente Offiziere bevorzugt.

+++ 06:25 Ukraine meldet Erfolge an der südlichen Front +++

Ukrainische Truppen melden im Tawria-Sektor an der südlichen Front Erfolge. Laut Brigadegeneral Oleksandr Tarnavskyi zerstören sie 15 Einheiten russischer Militärausrüstung und besiegen 265 Kämpfer - 95 davon wurden demnach getötet, 159 verwundet, zudem gibt es 11 Gefangene. Nach Angaben des Brigadegenerals vom Mittwoch wurden im Laufe des Tages fast 1400 Schießeinsätze in russisch besetztem Gebiet durchgeführt. Zur zerstörten Militärausrüstung gehören drei Panzer, vier Artilleriesysteme und sechs Fahrzeuge.

+++ 05:12 Ukraine schließt Gespräche mit Russland über Gastransit aus +++

Die Regierung in Kiew will sich nicht an Gesprächen mit Russland über den Transit von russischem Gas durch ukrainisches Territorium beteiligen. "Wir werden ganz sicher nicht an Gesprächen mit den Russen teilnehmen, das ist absolut klar", sagt der ukrainische Energieminister Herman Haluschtschenko dem ukrainischen Dienst des von der US-Regierung finanzierten Senders Voice of America (VOA). "Das nächste Jahr wird zeigen, ob Europa ohne russisches Gas auskommen kann." Die Voraussetzungen dafür seien seiner Ansicht nach gegeben. Russland hatte in Aussicht gestellt, den Vertrag über den Gastransit durch die Ukraine über das Jahr 2024 hinaus zu verlängern, wenn die Europäische Union (EU) weiterhin russisches Gas benötige. Die EU hat sich im Rahmen der Sanktionen gegen Russland wegen des Einmarschs in die Ukraine verpflichtet, bis 2027 auf russisches Gas zu verzichten.

+++ 03:49 Russischer Botschafter äußert sich zu inhaftierten US-Bürgern +++

Der russische Botschafter in den USA verweist in Bezug auf zwei wegen Spionagevorwürfen inhaftierte US-Bürger auf offizielle Kanäle. "Die Frage des Gefangenenaustauschs wird durch autorisierte Gremien gelöst, auf die sich die Präsidenten 2021 verständigt haben", schreibt Anatoli Antonow auf Telegram. Die Kanäle hätten sich als effektiv erwiesen, sagt er mit Blick auf den Gefangenenaustausch des russischen Waffenhändlers Viktor Bout und des russischen Piloten Konstantin Jaroschenko gegen den US-Basketballstar Brittney Griner und den ehemaligen US-Soldaten Trevor Reed im vergangenen Jahr. Die russischen Sicherheitsdienste sind jedoch oft nicht bereit, Personen freizulassen, die sie für Spione halten. Russland weigert sich bis heute, den ehemaligen Marinesoldaten Paul Whelan auszutauschen, der 2018 unter Spionagevorwürfen verhaftet und 2020 zu 16 Jahren Haft verurteilt wurde. Auch der US-Journalist Evan Gershkovich befindet sich weiterhin in Untersuchungshaft. Das US-Außenministerium bezeichnet die Vorwürfe gegen die beiden Männer als haltlos.

+++ 02:34 Ukrainischer Vize-Außenminister Melnyk lobt Scholz für Waffenlieferungen - und fordert mehr +++

Der ukrainische Vize-Außenminister Andrij Melnyk lobt Bundeskanzler Scholz für die deutschen Waffenlieferungen an die Ukraine, fordert gleichzeitig aber Raketen und Kampfjets von der Bundeswehr. "Ich bin froh, dass Bundeskanzler Olaf Scholz heute selbst so stolz verkünden kann: 'Deutschland ist nach den USA der zweitgrößte militärische Unterstützer der Ukraine.' Man sieht Scholz die Genugtuung an, er scheint diese führende Rolle zu genießen - und ich finde das gut", sagt Melnyk den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Es wäre für Kiew von enormem Vorteil, wenn ukrainische Piloten nicht nur die Taurus-Lenkflugkörper, sondern gleich dazu auch Tornado-Kampfjets als Träger dieser hochpräzisen Systeme von der Bundeswehr bekäme, so Melnyk. "Die Tornados werden in den nächsten Jahren ohnehin schrittweise ausgemustert und durch amerikanische F-35-Jets ersetzt. Sie werden verschrottet und könnten ohne Weiteres an die Ukraine abgegeben werden."

+++ 01:01 Ukraine gibt Hoffnung auf F-16-Einsatz noch in diesem Jahr auf +++

Die Ukraine kann nach eigenen Angaben in diesem Jahr keine F-16-Kampfjets aus US-Produktion einsetzen. "Es ist bereits klar, dass wir die Ukraine in diesem Herbst und Winter nicht mit F-16-Kampfflugzeugen verteidigen können", sagt Luftwaffensprecher Juri Ihnat im ukrainischen Fernsehen bei einer Spendengala. "Wir hatten große Hoffnungen in dieses Flugzeug, dass es Teil unserer Luftverteidigung wird und uns vor russischen Raketen und Drohnenterrorismus schützt." Die Ukraine hat ihre westlichen Verbündeten wiederholt um F-16-Kampfflugzeuge gebeten. US-Präsident Joe Biden unterstützte im Mai Ausbildungsprogramme für ukrainische Piloten an F-16-Flugzeugen, nannte aber noch keinen Zeitplan für die Lieferung. Der Westen hat wiederholt betont, keine direkte Konfrontation zwischen der NATO und Russland provozieren zu wollen.

+++ 00:18 Bürgermeister: 45.000 Einwohner Moskaus kämpfen in der Ukraine +++

Bei der russischen Offensive in der Ukraine kämpfen nach Angaben des Bürgermeisters von Moskau 45.000 Bewohner der Hauptstadt. Diese stellten dort einen "beträchtlichen Teil der Kämpfer", sagt Bürgermeister Sergej Sobjanin nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur Interfax. Mindestens 5000 der eingesetzten Moskauer seien Berufssoldaten. Russische wie ukrainische Behörden erteilen nur selten Auskunft über die Anzahl der beteiligten Kämpfer oder die erlittenen Verluste. Anfang August hatte der russische Ex-Präsident und stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates, Dmitri Medwedew, erklärt, Russland habe seit Jahresbeginn über 230.000 zusätzliche Soldaten rekrutiert.

+++ 22:19 Selenskyj: Ukraine steigert Drohnenproduktion "erheblich" +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj betont die Bedeutung von Drohnen für die Verteidigung seines Landes gegen den russischen Angriffskrieg. "Drohnen sind die 'Augen' und der Schutz an der Front. (...) Drohnen sind eine Garantie dafür, dass Menschen nicht mit ihrem Leben bezahlen müssen in Fällen, in denen Drohnen eingesetzt werden können", sagt Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Die Ukraine sei dabei, die Produktion der unbemannten Objekte "erheblich" zu steigern. "In jeder Brigade fragen die Kämpfer als erstes nach Drohnen, elektronischer Kriegsführung und militärischer Luftverteidigung", sagt der ukrainische Staatschef.

+++ 21:31 USA kritisieren Angriffe auf ukrainische Donau-Häfen +++

Die USA verurteilen die russischen Angriffe auf für den Getreideexport wichtige ukrainische Häfen an der Donaumündung. Kremlchef Putin sei die weltweite Ernährungssicherheit egal, sagt ein Sprecher des US-Außenministeriums. Die Angriffe führten zu einer weiteren Eskalation der globalen Nahrungsmittelkrise und hielten die Nahrungsmittelpreise hoch. Das sei "inakzeptabel" und eine Eskalation. Es treffe diejenigen, die besonders auf das Getreide angewiesen seien, und ukrainische Landwirte.

+++ 20:54 Ex-Oberbefehlshaber von Russlands Invasionstruppen ist tot +++

Der russische Generaloberst Gennadi Walerjewitsch Schidko ist "nach langer Krankheit" im Alter von 57 Jahren gestorben. Das meldet der Gouverneur der Region Chabarowsk, Michail Degtarew, auf Telegram. Schidko befehligte 2022 für mehrere Monate die russischen Invasionstruppen in der Ukraine. Im vergangenen Oktober wurde er durch General Sergei Surowikin, bekannt als "General Armageddon", abgelöst.

Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ 20:34 Deutsches Schiff durchquert ukrainische Gewässer +++

Mehrere Stunden nach dem Auslaufen aus dem südukrainischen Hafen Odessa durchquert das deutsche Frachtschiff "Joseph Schulte" erfolgreich den ukrainischen Teil des Schwarzen Meeres. "Ich kann bestätigen, dass das Schiff die ukrainischen Gewässer verlassen hat", teilt eine Sprecherin der Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM) in Hamburg mit. Laut dem Schiffsinformationsdienst Marine Traffic fährt der Frachter aktuell in rumänischen Gewässern. Das Schiff unter der Flagge von Hongkong hatte wegen des russischen Angriffskrieges zuvor anderthalb Jahre in Odessa festgesteckt.

+++ 20:16 Geistlicher berichtet: So setzt Moskau die orthodoxe Kirche unter Druck +++

Kyrill I. ist ehemaliger KGB-Agent, Moskaus Patriarch und Vertrauter von Putin. Er wies seine Priester im vergangenen Jahr an, für den "Sieg" über die Ukraine zu beten. Wer dem nicht nachkommt, erlebt Repressionen - wie Ioann Koval, der nun in Antalya predigt.

Weitere Ereignisse des Vortages lesen Sie hier.