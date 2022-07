Die kanadischen Streitkräfte gehen davon aus, dass Russland "aufgrund erheblicher Personal- und Ausrüstungsverluste" nicht mehr in der Lage ist, seine ursprünglichen Kriegsziele in der Ukraine zu erreichen. In einer Reihe von Tweets heißt es unter anderem, dass die russische Armee "wahrscheinlich" nicht mehr über die dafür notwendigen "militärischen Kapazitäten" verfüge. Zuletzt hatten sich die russischen Angriffe vor allem auf den Osten und Süden des Landes konzentriert.

+++ 06:57 Netzagentur zu Gasspeichern: "In den letzten Tagen haben wir stagniert" +++

Der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, betont die Bedeutung der neuen Füllstandsvorgaben für Gasspeicher. "In den letzten Tagen haben wir stagniert", sagt Müller dem Radiosender "MDR aktuell". "Insofern haben wir in den letzten Tagen keinen Fortschritt gemacht. Der neue Wert von 75 Prozent bis zum 1. September unterstreicht die Dringlichkeit. Und wir erwarten jetzt von allen Speicherunternehmen, dass sie eben das Notwendige veranlassen, um schnell die Speicher zu befüllen."

+++ 06:29 Gasfluss durch Nord Stream 1 konstant bei 40 Prozent Auslastung +++

Netzdaten zufolge fließt seit Abschluss der Wartungsarbeiten weiter kontinuierlich Gas durch die Pipeline Nord Stream 1. Wie aus Angaben der Betreibergesellschaft Nord Stream AG auf ihrer Webseite hervorgeht (Stand 6.15 Uhr), wurden auch in der vergangenen Nacht sowie am frühen Morgen konstant knapp 29,3 Gigawattstunden pro Stunde geliefert. Das entspricht einer Lieferung von rund 700 Gigawattstunden pro Tag und etwa 40 Prozent der theoretisch möglichen Auslastung.

+++ 05:43 Staatssekretär warnt vor Logistikengpässen bei Kohleversorgung +++

Der Logistik-Koordinator der Bundesregierung, Oliver Luksic, warnt mit Blick auf die Kohlekraft-Reaktivierung im Winter vor mangelnden Verkehrskapazitäten für die Lieferung von Brennstoffen. "Die Steinkohlekraftwerke benötigen riesige Mengen an Kohle, das wird in der Logistik absehbar zu Engpässen führen", sagt der parlamentarische Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Die Betreiber von Kohlekraftwerken werden im Winter große Schwierigkeiten haben, die notwendigen Mengen an Brennstoff herbeizuschaffen", so der FDP-Politiker.

+++ 03:58 Putin und saudi-arabischer Kronprinz besprechen Lage am Ölmarkt +++

Kremlchef Wladimir Putin und Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman wollen die Kooperation auf dem Ölmarkt fortzusetzen. "Es wurde die Wichtigkeit einer weiteren Koordinierung innerhalb des Rahmens von OPEC Plus betont", teilt der Kreml nach einem Telefonat der beiden auf seiner Webseite mit. Erst in dieser Woche hatte US-Präsident Joe Biden bin Salman besucht, um Saudi-Arabien zu einer Erhöhung der Ölproduktion zu bewegen, die den Ölpreis auf dem Weltmarkt drücken soll. Laut russischer Lesart des Telefonats sind aber Moskau und Riad mit dem derzeitigen Ölpreis zufrieden. "Mit Befriedigung wurde erwähnt, dass die Teilnehmerländer des Formats (OPEC Plus) die selbst übernommenen Verpflichtungen konsequent umsetzen, um die nötige Balance und Stabilität auf den Weltmärkten für Energie zu unterstützen", heißt es.

+++ 02:20 Strack-Zimmermann für direkte Lieferungen schwerer Waffen an Kiew +++

Die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann setzt sich aufgrund der Erfahrungen des Ringtauschs mit Drittländern für Direktlieferungen schwerer Waffen an die Ukraine ein. "Die Idee des Ringtauschs macht Sinn. Aber es läuft nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben", sagt Strack-Zimmermann der "Rheinischen Post". "Wir müssen dann auch den Mut haben einzugestehen, dass es nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben und sollten gegebenenfalls stattdessen direkt an die Ukraine liefern", betont die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag.

+++ 01:29 Getreideexport aus Ukraine soll in Türkei überwacht werden +++

Die Ukraine und Russland wollen die Ausfuhr von Millionen Tonnen Getreide aus dem Kriegsland unter UN-Führung gemeinsam überwachen. Die Einigung zum Ende der russischen Getreideblockade im Schwarzen Meer sieht ein gemeinsames Kontrollzentrum in Istanbul vor, das von den Vereinten Nationen geleitet und mit Vertretern Russlands, der Ukraine und der Türkei besetzt sein soll. Unterschrieben ist das Papier noch nicht. In dieser Zentrale sollen auch die genauen Koordinaten für den humanitären Korridor auf dem Seeweg zwischen der Ukraine und dem Bosporus festgelegt werden.

+++ 00:24 Habeck: "Putin wird Gashebel immer wieder einsetzen" +++

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck warnt davor, die Wiederaufnahme von russischen Gaslieferungen über die Pipeline Nord Stream 1 als Zeichen der Verlässlichkeit zu werten. Russlands Präsident Wladimir Putin nutze die Verfügbarkeit von Gas immer wieder strategisch, um Deutschland und Europa zu spalten, sagt der Grünen-Politiker im ZDF. "Wir müssen akzeptieren, dass Putin diesen Gashebel gegen uns einsetzt", mahnt Habeck. Deutschland müsse sich daher Alternativen besorgen und sparsam sein. Die fertiggebaute Pipeline Nord Stream 2 in Betrieb zu nehmen, komme nicht in Frage.



+++ 00:07 Moskau: EU-Sanktionen verschärfen Lebensmittelkrise +++

Das russische Außenministerium bezeichnet die neuen EU-Sanktionen als zwecklos, zugleich aber als rechtswidrig und gefährlich für die gesamte Weltwirtschaft. Die EU-Sanktionen gegen Russland seien ein Grund für die Verschärfung der weltweiten Lebensmittelkrise, kritisiert Außenamtssprecherin Maria Sacharowa das Paket. Die Europäische Union versuche, die Außenhandelsbeziehungen Russlands zu kappen und gehe dabei auch gegen den Agrarsektor vor. Auf der Sanktionsliste seien die Konzernspitzen russischer Düngemittelproduzenten gelandet, die für die Finanzierung der Landwirtschaft zuständige Bank "Rosselchosbank" sei vom System Swift abgeschaltet, klagt Sacharowa. Die im Sanktionspaket festgehaltenen Ausnahmeregelungen für den Agrarsektor hält sie für irrelevant: "Wir wissen leider, dass es bei der EU zwischen den Absichtserklärungen und realen Schritten eine riesige Distanz gibt", sagt sie.

+++ 23:08 Belarussische Oppositionelle Tichanowskaja: Lukaschenkos Drohungen sind "laute Rhetorik" +++

Die belarussische Oppositionspolitikerin Swetlana Tichanowskaja kritisiert den Weiterbetrieb der deutsch-russischen Gaspipeline Nord Stream 1. "Wir sind uns absolut sicher, es sollte keine Deals mit Diktatoren geben", sagt sie im ZDF-"heute journal". Sie verstehe zwar die einzelnen nationalen Interessen, aber um Tyrannei und Terror zu stoppen, sei es an der Zeit, entschieden zu handeln und die Gas-Geschäfte mit Russland einzustellen. Warnungen des belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko vor einem "Atomkrieg" seien nicht ernst zu nehmen, so Tichanowskaja weiter. Der Machthaber wolle lediglich die Solidarität gegenüber der Ukraine schwächen. "Es ist höchste Zeit, dass demokratische Länder ihre Zähne zeigen, zeigen, dass sie keine Angst haben vor so einer lauten Rhetorik", sagt die Oppositionelle.

+++ 22:13 Ukraine wertet Landeswährung Hrywnja um 25 Prozent ab +++

Die Notenbank der Ukraine hat die Landeswährung Hrywnja um 25 Prozent abgewertet, um ihre Devisenreserven zu schützen. Der offizielle Wechselkurs sei von 29,25 Hrywnja pro Dollar auf 36,57 Hrywnja pro Dollar herabgesetzt worden, hieß es in eine Erklärung der Nationalbank. Dadurch solle die Wettbewerbsfähigkeit ukrainischer Produkte erhöht und die wirtschaftliche Stabilität des Landes während des Krieges gefördert werden.

+++ 21:43 Kiew und Moskau bezichtigen sich gegenseitig gefährlicher Aktionen am AKW Saporischschja +++

Kiew und Moskau bezichtigen sich gegenseitig gefährlicher Aktionen an dem von russischen Soldaten besetzten Atomkraftwerk Saporischschja. Die Ukraine warf Russland zuletzt die Lagerung schwerer Waffen und Munition im Maschinenraum eines Reaktors im größten AKW Europas vor. Russland hatte der Ukraine kurz zuvor zwei Drohnenangriffe in der vergangenen Woche auf das Atomkraftwerk vorgeworfen. Die Geschosse seien nur wenige dutzend Meter von einem Tank mit Kühlflüssigkeit des Reaktors gelandet.

+++ 21:19 Unterzeichnung von Getreide-Abkommen steht laut Türkei unmittelbar bevor +++

Im Konflikt um die Blockade von Getreide-Exporten aus der Ukraine wollen UN-Generalsekretär António Guterres, der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sowie Vertreter aus Russland und der Ukraine am morgigen Freitag in Istanbul eine Vereinbarung unterschreiben. Das teilt das türkische Präsidialamt mit. Bis zuletzt war verhandelt worden.

+++ 21:00 Kreml will Jewish Agency in Russland verbieten +++

Inmitten der Spannungen mit Israel wegen der Ukraine-Offensive will der Kreml der Jewish Agency, die sich um die Einwanderung von Juden aus aller Welt nach Israel kümmert, die Arbeit in Russland verbieten lassen. Das Justizministerium habe die Auflösung der Organisation beantragt, teilt eine Gerichtssprecherin laut russischen Nachrichtenagenturen in Moskau mit. Zur Begründung habe das Ministerium "Verstöße gegen die Gesetze" angeführt. Welche Gesetzesverstöße genau der israelischen Organisation vorgeworfen werden, teilt die Gerichtssprecherin nicht mit.

