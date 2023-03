Das Institut für Kriegsstudien (ISW) geht nach wie vor davon aus, dass die russische Offensive im Osten der Ukraine kurz vor ihrem Höhepunkt steht, wenn die Streitkräfte um die Wagner-Gruppe Bachmut einnehmen, da das russische Militär nicht über die nötige Kampfkraft oder Verstärkung verfüge, um einen Durchbruch nahe Bachmut zu erzielen. Die russischen Streitkräfte könnten laut ISW versuchen, entlang der Autobahn T0504 nach Westen in Richtung Kostiatynivka (etwa 20 km von Bakhmut entfernt) vorzustoßen, oder sie könnten entlang der Fernstraße E40 nach Nordwesten in Richtung des Gebiets Slovyansk-Kramatorsk im Nordwesten der Oblast Donezk (etwa 40 km nordwestlich von Bakhmut) vorstoßen. Doch diese beiden potenziellen Vorstoßachsen würden sich nicht gegenseitig stützen -und geschwächte russische Streitkräfte müssten wahrscheinlich der Verfolgung einer der beiden Achsen den Vorrang geben, um überhaupt eine Chance auf Erfolg zu haben.

+++ 06:56 Atomkraftwerk Saporischschja nach russischem Angriff vom Stromnetz abgeschnitten +++

Das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja ist nach Angaben des Betreibers nach einem russischen Angriff vom Stromnetz abgeschnitten. "Die letzte Verbindung zwischen dem besetzten Akw Saporischschja und dem ukrainischen Stromnetz wurde infolge von Raketenangriffen unterbrochen", teilt Energoatom mit. Derzeit laufe das Akw mit Hilfe von Diesel-Generatoren. Es handele sich bereits um das sechste Mal seit Beginn des russischen Angriffskriegs vor mehr als einem Jahr, dass das AKW in den Notbetrieb gehen müsse, heißt es. Der ukrainische Energieminister Herman Haluschtschenko spricht auf Facebook von einem "barbarischen, massiven Angriff" der Russen.

+++ 06:24 Heftiger Beschuss - Russland attackiert gesamte Ukraine +++

In der Nacht zum Donnerstag ist aus zahlreichen Städten in der gesamten Ukraine heftiger Raketenbeschuss gemeldet worden - darunter auch aus Kiew. Anwohner der Hauptstadt berichten in sozialen Netzwerken von einem heftigen Explosionsgeräusch. Bürgermeister Vitali Klitschko bestätigt auf Telegram Einschläge im südlichen Bezirk Holosijiw. Er teilt zudem mit, dass rund 15 Prozent der Bürger vorübergehend von der Stromversorgung abgeschnitten seien. Auch in der südlichen Region Odessa sowie in Charkiw im Osten des Landes berichten die Behörden von russischen Angriffen auf Energieanlagen und von Stromausfällen. "Infolge von massiven Raketenangriffen wurde ein Objekt der regionalen Energieinfrastruktur getroffen und ein Wohngebäude beschädigt", schreibt der Odessaer Militärgouverneur Maxym Martschenko.

+++ 05:59 Selenskyj: Bachmut hat entscheidende Bedeutung +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Entscheidung verteidigt, seine Truppen weiter in der hart umkämpften ostukrainischen Stadt Bachmut zu lassen. Im russischen Angriffskrieg gegen sein Land sei Bachmut von entscheidender strategischer Bedeutung, sagt Selenskyj zu CNN. "Nach Bachmut könnten sie weitergehen. Sie könnten nach Kramatorsk gehen, nach Slowjansk", sagte Selenskyj mit Blick auf die russischen Angreifer. Sollte Bachmut fallen, sei den Russen der Weg in andere Landesteile offen, so Selenskyj. "Deswegen stehen unsere Jungs dort." Die auf russischer Seite agierende Söldnertruppe Wagner hat die Stadt inzwischen von Osten, Norden und Süden eingekreist. Nach eigenen Angaben hat die Wagner-Gruppe den gesamten Ostteil von Bachmut erobert. Von ukrainischer Seite gibt es bislang aber keine Bestätigung für diesen Teilrückzug.

+++ 05:28 Bundeswehr hat rund 18.800 neue Soldaten eingestellt +++

Bei der Bundeswehr haben vor dem Hintergrund des Kriegs im Jahr 2022 mehr neue Soldaten den Dienst angetreten als im Jahr zuvor. Die Zahl der Rekruten stieg im Jahr des russischen Angriffs auf die Ukraine um rund zwölf Prozent auf 18.775. Das teilt das Bundesverteidigungsministerium auf Anfrage mit. Das Vor-Corona-Niveau wird damit aber noch nicht erreicht: Im Jahr 2019 hatten 20.170 Männer und Frauen den Dienst bei der Bundeswehr aufgenommen.

+++ 04:54 Ukraine meldet heftige russische Raketenangriffe +++

Die russische Armee hat in der Nacht zum Donnerstag nach ukrainischen Angaben mehrere Regionen im Osten, Süden und Westen des Landes angegriffen. "Der Feind hat ungefähr 15 Angriffe auf die Stadt und die Region ausgeführt", erklärt der Gouverneur von Charkiw Oleg Sinegubow. Die Angriffe hätten offensichtlich wichtiger Infrastruktur gegolten. Die Stadtverwaltung von Charkiw sprach ihrerseits von Angriffen auf die "Energie-Infrastruktur". Es gebe in einigen Teilen der Stadt "Probleme" mit der Stromversorgung. Aus der südukrainischen Region Odessa berichtet Gouverneur Maksym Martschenko, dass "Raketenangriffe die regionale Energie-Infrastruktur getroffen und Wohngebäude beschädigt" hätten. "Zum Glück gab es keine Todesopfer", fügt er hinzu. In der Region Chmelnyzkyj wurden die Menschen aufgefordert, "Schutz zu suchen".

+++ 03:08 McCarthy schlägt Einladung von Selenskyj aus +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat angesichts von zunehmend kritischen Äußerungen aus den Reihen der US-Republikaner zur Unterstützung Kiews den Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, nach Kiew eingeladen. "Herr McCarthy sollte kommen und selbst sehen, was hier passiert, was der Krieg für uns bedeutet", sagt Selenskyj dem Sender CNN. McCarthy weist die Darstellung von Selenskyj zurück: Er müsse nicht die Ukraine besuchen, um die Situation vor Ort zu verstehen, sagt er CNN.

+++ 02:00 USA beschlagnahmen Rosneft-Flugzeug +++

Die Vereinigten Staaten erwirken bei einem US-Bezirksgericht in New York einen Beschluss zur Beschlagnahmung eines Boeing-Flugzeugs des russischen Ölkonzerns Rosneft. Aufgrund von Verstößen gegen Exportkontrollen und Sanktionen gegen Russland könne das Flugzeug im Wert von 25 Millionen Dollar festgesetzt werden, teilt das Justizministerium mit.

+++ 00:32 Ukraine sieht Stromprobleme überwunden +++

Die Ukraine sieht die Schwierigkeiten bei der Stromversorgung vorerst überwunden - falls nicht neue russische Angriffe das System beschädigen. In den vergangenen 25 Tagen habe es keinen Strommangel mehr gegeben, und es sei auch kein Defizit abzusehen, sagt der Chef des Versorgers Ukrenerho, Wolodymyr Kudryzkyj, im ukrainischen Fernsehen. "Der härteste Winter in unserer Geschichte ist vorbei", erklärt er in Kiew. "Das Stromsystem ist jetzt in der Lage, den vorhandenen Verbrauch zu decken, und das ist ein sehr gutes Zeichen für uns alle." Kudryzkyj führt die verbesserte Lage auf erfolgreiche Reparaturen am Stromnetz und die abgeschlossene Wartung der ukrainischen Kernkraftwerke zurück. Wegen des Frühjahrshochwassers liefern Wasserkraftwerke zudem mehr Strom. Höhere Temperaturen bedeuten einen niedrigeren Verbrauch.

+++ 22:15 USA glauben selbst bei Fall Bachmuts nicht an größere Landgewinne durch Russland +++

Laut der Direktorin des US-Geheimdienstes Avril Haines ist es unwahrscheinlich, dass Russland in diesem Jahr weitere Gebiete erobern wird. Bei einer Anhörung im Senat erklärt sie, dass das Militär wahrscheinlich nicht in der Lage sein wird, sein derzeitiges Kampfniveau aufrechtzuerhalten, selbst wenn Bachmut möglicherweise erobert wird. Nach großen Rückschlägen und hohen Verlusten auf dem Schlachtfeld "rechnen wir nicht damit, dass sich das russische Militär in diesem Jahr ausreichend erholt, um größere Gebietsgewinne zu erzielen", sagt sie bei einer Senatsanhörung. Dennoch kalkuliert der russische Präsident Wladimir Putin "höchstwahrscheinlich, dass die Zeit zu seinen Gunsten arbeitet", so Haines. Putin glaubt wahrscheinlich, dass die Verlängerung des Krieges mit zeitweiligen Kampfpausen "der beste Weg ist, um die strategischen Interessen Russlands in der Ukraine zu sichern, auch wenn es Jahre dauert", sagt sie. "Wenn Russland nicht eine obligatorische Mobilisierung einleitet und beträchtliche Munitionslieferungen von Dritten feststellt, wird es für das Land immer schwieriger, auch nur das derzeitige Niveau der Offensivoperationen aufrechtzuerhalten", so Haines.

+++ 21:57 US-Geheimdienst glaubt weiterhin an Zusammenarbeit Chinas mit Russland +++

China wird nach Erkenntnissen von US-Geheimdiensten seine Zusammenarbeit mit Russland trotz internationaler Kritik an der Invasion der Ukraine aufrechterhalten. Damit wolle China versuchen, die USA herauszufordern, heißt es in einem Bericht der Geheimdienste für einen Senatsausschuss, der sich mit globalen Gefahren für die USA beschäftigt. Allerdings werde die öffentliche Unterstützung Russlands begrenzt sein.

+++ 21:42 Stoltenberg: NATO-Staaten haben Ukraine bereits mit 150 Milliarden Euro unterstützt +++

Die NATO-Mitgliedsstaaten stellen der Ukraine seit Beginn der russischen Invasion 150 Milliarden Euro an Hilfe zur Verfügung, sagt NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Diese Summe beinhaltet laut Stoltenberg 65 Milliarden Euro an militärischer Hilfe für Kiew. Im Vorfeld seines Treffens mit den Verteidigungsministern der Europäischen Union betont Stoltenberg die Notwendigkeit, dass die Allianz die Munitionsproduktion erhöht. Er fügt hinzu, dass die Verbündeten sich während des Treffens auf neue Standards für Munitionsvorräte einigen wollen, um ihre eigenen Bestände aufzufüllen und die Ukraine zu unterstützen. "Die NATO-Bündnispartner haben Verträge ... mit der Verteidigungsindustrie unterzeichnet, um die Produktion angesichts der langfristigen Nachfragesignale hochzufahren, und mehrere NATO-Bündnispartner haben auch gemeinsame Projekte oder die Beschaffung verschiedener Munitionstypen, aber auch die Lagerung von Munition in Angriff genommen", heißt es in der Niederschrift der Erklärung Stoltenbergs.

+++ 21:20 Russische Behörden verbieten 13-Jähriger nach Kritik am Krieg Kontakt zum Vater +++

In Russland wird einem 13-jährigen Mädchen nach Angaben einer Menschenrechtsgruppe wegen kritischer Kommentare zur Militäroffensive in der Ukraine der Kontakt zu ihrem unter Hausarrest stehenden Vater verweigert. Die in einem "Rehabilitationszentrum" für Jugendliche untergebrachte Maria Moskaljewa dürfe "nicht mit ihrem Vater telefonieren", erklärt die Organisation OVD-Info. Nach Angaben der Menschenrechtler hatten die russischen Behörden die Familie erstmals nach einem Vorfall im April 2022 ins Visier genommen: Wie die unabhängige Nachrichtenwebsite Medusa berichtet, hatte das Mädchen aus der Region Tula südlich der russischen Hauptstadt Moskau damals im Kunstunterricht eine pro-ukrainische Zeichnung angefertigt und darauf "Nein zu Krieg" und "Ruhm der Ukraine" geschrieben. Ihr alleinerziehender Vater Alexej Moskaljew wurde daraufhin zu einer Zahlung von 32.000 Rubel (umgerechnet rund 400 Euro) verurteilt, weil er in Kommentaren in den Online-Netzwerken die russische Offensive kritisiert hatte. Nun wird Moskaljew erneut vorgeworfen, in Beiträgen auf Online-Netzwerken die "Armee diskreditiert" zu haben. Anfang März wurde er nach Angaben der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Rua Nowosti unter Hausarrest gestellt und seine Tochter in das Jugendzentrum gebracht. Eine Online-Petition zur Unterstützung von Vater und Tochter hatte bis Mittwoch 65.000 Unterschriften erhalten.

+++ 20:55 Duda bereit, alle polnischen MiG-29-Kampfjets an Ukraine zu liefern +++

Polen ist nach Worten von Präsident Andrzej Duda bereit, der Ukraine im Rahmen einer internationalen Koalition seine Kampfjets vom sowjetischen Typ MiG-29 zu überlassen. "Wir sind bereit, diese Flugzeuge zu liefern, und ich bin sicher, dass die Ukraine bereit wäre, sie sofort einzusetzen", sagt Duda dem US-Sender CNN. Für die Zukunft sei es wichtig, mehr ukrainische Piloten auf US-Kampfflugzeugen F-16 auszubilden, so Duda bei seinem Besuch in Abu Dhabi am Persischen Golf. Die Diskussion über die polnischen MiG-29 kam schon vergangenes Jahr kurz nach der russischen Invasion in die Ukraine auf. Nach Angaben polnischer Militärexperten hat das Land an der NATO-Ostgrenze noch etwa 30 Maschinen dieses Typs im Einsatz. Viele stammen aus alten DDR-Beständen.

+++ 20:21 EU will Ukraine mehr Munition liefern, weiß aber nicht, woher sie kommen soll +++

Im russischen Angriffskrieg stellt die Europäische Union der Ukraine mehr Munition in Aussicht - woher diese kommen soll, ist aber unklar. "Wir werden rasch handeln, um den Bedarf der Ukraine an Munition zu decken", verspricht der schwedische Verteidigungsminister Pal Jonson nach einem Treffen der europäischen Verteidigungsminister mit dem ukrainischen Ressortchef Oleksij Resnikow in Stockholm. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell spricht zwar von einer "Grundsatzeinigung auf ein Verfahren". Es gebe aber noch eine Reihe "offener Fragen", räumt er ein. Resnikow fordert zuvor bei dem Verteidigungsministertreffen eine Million Geschosse im Wert von vier Milliarden Euro, damit sich die Ukraine weiter gegen den russischen Angriff verteidigen kann. Borrell schlägt vor, dass die EU-Länder der Ukraine in einem ersten Schritt Munition aus ihren Beständen im Wert von einer Milliarde Euro zur Verfügung stellen. Die europäischen Bestände sind aber weitgehend leer.

Die früheren Entwicklungen im Ukraine-Krieg lesen Sie hier.