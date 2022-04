Der russische Duma-Abgeordnete Pjotr Tolstoi stimmt die Russen auf Kriegsverluste ein. "Alle müssen erkennen, dass die Mobilisierung und ein globaler Krieg ums Überleben, um die Vernichtung aller Feinde, bevorstehen. Jemand wird seinen Job, sein Geschäft verlieren, jemand wird das Leben seiner Verwandten verlieren", so der Urenkel des Schriftstellers Leo Tolstoi, dessen Roman "Krieg und Frieden" zu den Klassikern der Weltliteratur zählt. "Unsere nationale Ideologie ist Krieg."

+++ 07:29 Mehrheit der Westdeutschen würden auf russische Energie verzichten +++

Die Menschen in Ost- und Westdeutschland reagieren nach einer aktuellen Umfrage unterschiedlich auf den Ukraine-Krieg und seine Auswirkungen. In Westdeutschland seien fast zwei Drittel der Menschen (64 Prozent) bereit, auch bei einer Energieknappheit auf Energie aus Russland zu verzichten, fasste die Eon-Stiftung das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey unter 10.000 Bundesbürgern zusammen. In Ostdeutschland befürworteten weniger als die Hälfte der Befragten (42 Prozent) einen solchen Schritt. Auch die Bereitschaft, im Falle von Energieengpässen die Heizung herunterzudrehen oder weniger Auto zu fahren, ist der Umfrage zufolge im Westen deutlich ausgeprägter.

+++ 07:16 Justizminister: Waffenlieferung kein Kriegseintritt +++

In der Debatte über die Lieferung von Panzern und anderen schweren Waffen an die Ukraine weist Bundesjustizminister Marco Buschmann darauf hin, dass dies völkerrechtlich gesehen kein Eintritt in den Krieg gegen Russland wäre. Die Ukraine führe einen erlaubten Verteidigungskrieg gegen Russland, sagt der FDP-Politiker der "Welt am Sonntag". "Wenn sie also ihr legitimes Selbstverteidigungsrecht ausübt, kann eine Unterstützung durch Waffenlieferungen nicht dazu führen, dass man Kriegspartei wird." Dies sei nicht nur seine persönliche Ansicht, sondern die der Bundesregierung. Ähnlich äußerte sich der ehemalige Generalsekretär der CDU, Ruprecht Polenz, auf Twitter.

+++ 07:05 Habeck: Pazifismus ist im Moment ein "ferner Traum" +++

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck warnt vor einem Missbrauch der Ostermärsche. "Frieden kann und wird es nur geben, wenn Putin seinen Angriffskrieg stoppt", sagt der Grünen-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Es sollte also bei den Ostermärschen deutlich werden, dass sie sich gegen Putins Krieg richten." Habeck betonte: "Es ist eindeutig, wer in diesem Krieg Angreifer ist und wer sich in schwerer Not verteidigt und wen wir unterstützen müssen - auch mit Waffen." Pazifismus sei im Moment "ein ferner Traum". Putin bedrohe die Freiheit Europas. "Kriegsverbrechen sind offenkundig Teil seiner Kriegsführung. Wehrlose Zivilisten werden gezielt getötet, Kriegsgefangene hingerichtet, Familien ermordet, Krankenhäuser mit Raketen beschossen." Für ihn gelte, dass "Zuschauen die größere Schuld" sei. In mehreren deutschen Städten sind heute Ostermärsche der Friedensbewegung geplant.

+++ 06:48 Explosionen bei Kiew und Lwiw ++

Nahe Kiew und Lwiw sind Explosionen zu hören. Dies berichten örtliche Medien. In weiten Teilen der Ukraine geben Sirenen außerdem Luftalarm.

+++ 06:24 Ukrainischer Soldat mit Stinkefinger - Kriegsbriefmarke wird zum Verkaufsschlager +++

In der Ukraine wird eine Briefmarke mit dem Motiv eines ukrainischen Soldaten, der einem russischen Kriegsschiff den Stinkefinger zeigt, zum Sammlerstück. Am Hauptpostamt in Kiew standen am Freitag Hunderte Ukrainer stundenlang Schlange, um Exemplare dieser Briefmarke zu ergattern. Die Briefmarke gewinnt durch den Untergang der "Moskwa", des Flaggschiffs der russischen Schwarzmeerflotte, neue Bedeutung. Die Hintergrundgeschichte des Motivs liegt jedoch schon in den Anfangstagen des Kriegs im Februar. Damals hatten ukrainische Grenzschützer auf der kleinen Schlangeninsel einem russischen Schiff, das sie zur Aufgabe aufforderte, "Russisches Kriegsschiff, fahr zur Hölle" entgegengerufen. Der Funkspruch ging um die Welt und wurde zum Symbol des ukrainischen Widerstands.

+++ 06:13 Selenskyj fordert Verzicht auf russisches Öl +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert erneut schärfere Sanktionen gegen Moskau gefordert. "Das nächste Sanktionspaket gegen Russland muss einen Verzicht auf russisches Öl beinhalten", sagte Selenskyj. Die aktuellen Strafmaßnahmen gegen Russland nennt Selenskyj "ernst", aber nicht ausreichend. "Wir fordern stärkere, zerstörerische." Geld für Energie aus Russland sei in Wirklichkeit Geld für die Zerstörung der Demokratie. Der Krieg könne auch verkürzt werden, wenn Kiew rasch alle geforderten Waffen erhalte, so Selenskyj.

+++ 05:59 Mehrausgaben durch Krieg: Lindner gegen Steuererhöhungen +++

Bundesfinanzminister Christian Lindner erteilt Forderungen nach Steuererhöhungen zur Finanzierung der kriegsbedingten Mehrausgaben im Bundeshaushalt eine klare Absage. "Weder ist eine höhere Steuerlast nötig, noch wäre sie ökonomisch sinnvoll", schreibt Lindner in einem Gastbeitrag für die Zeitung "Rheinische Post" laut einem Vorabbericht. Die enormen zusätzlichen Aufgaben des Staates finanziere er mit mehr Schulden.

+++ 05:42 Habeck lehnt Fracking in Deutschland ab +++

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck spricht sich gegen eine Ausweitung der Gasförderung in Deutschland aus. "In der norddeutschen Tiefebene sitzen wir auf einer großen Menge Gas, an das man nur mit Fracking herankommt. Man müsste also mit großem Druck und chemischen Substanzen tiefe Gesteinsschichten zerstören, um das Gas zu gewinnen", sagt der Grünen-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Das ist nach dem Wasserrecht schwer möglich, weil es mit negativen Folgen für unsere Umwelt verbunden sein kann. Im Moment gibt es auch keine Unternehmen, die das wollen." Außerdem würde es "Jahre dauern, neue Förderungen hochzuziehen und die Genehmigungsverfahren hinzubekommen".

+++ 05:15 Kiew: Stadt Sjewjerodonezk zu 70 Prozent zerstört +++

Durch den russischen Angriffskrieg hat nach ukrainischen Angaben die Großstadt Sjewjerodonezk im Gebiet Luhansk großen Schaden genommen. Laut dem Chef der Militärverwaltung der Stadt, Olexandr Strjuk, ist die Stadt zu rund 70 Prozent zerstört. Die wichtigsten Straßen seien zudem erheblich beschädigt und auch die Wasserversorgung sei bis zur Durchführung von Reparaturarbeiten eingestellt, sagt Strjuk im ukrainischen Einheitsfernsehen. Es mangle an einfachster Ausrüstung, sagte Strjuk weiter. In der Stadt sei kaum ein funktionierender Traktor oder unbeschädigter Wassertank zu finden.

+++ 04:45 Bayer-Chef warnt vor Hungersnot mit Millionen Todesopfern +++

Der Vorstandsvorsitzende des Pharma-Riesen Bayer, Werner Baumann, warnt vor einer dramatischen Hungersnot mit Millionen Toten. "In der Ukraine, der Kornkammer der Welt, drohen wegen des Krieges zumindest Teile der Winterernte auszufallen", sagt er der "Bild"-Zeitung. "Schon heute leiden 280 Millionen Menschen akut an Hunger, 40 Millionen von ihnen drohen zu sterben."

+++ 04:10 Russland erklärt neun weitere Kreml-Kritiker zu "ausländischen Agenten" +++

Die russischen Behörden sind erneut gegen prominente Regierungskritiker vorgegangen. Das Justizministerium in Moskau teilt mit, weitere neun Einzelpersonen seien auf die Liste "ausländischer Agenten" gesetzt worden. Entsprechend eingestufte Einzelpersonen und Organisationen sind per Gesetz verpflichtet, ihre Finanzquellen offenzulegen und alle ihre Publikationen speziell zu kennzeichnen. Seit dem Beginn des russischen Militäreinsatzes in der Ukraine am 24. Februar haben die russischen Behörden ihr Vorgehen gegen Kreml-kritische Stimmen ausgeweitet. Zu den neu als "ausländische Agenten" eingestuften Einzelpersonen gehören der 35-jährige Dokumentarfilmer Juri Dud, der über die Videoplattform Youtube große Bekanntheit erlangte, der 59-jährige Karikaturist Sergej Jelkin und die 43-jährige Politologin Jekaterina Schulmann.

+++ 03:42 Wissing spricht sich gegen Obergrenze für Flüchtlinge aus +++

Deutschland zieht laut Bundesverkehrsminister Volker Wissing keine Obergrenze für geflüchtete Menschen aus der Ukraine. "Deutschland kann und wird keine Flüchtenden aus der Ukraine zurückweisen", sagt der Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Zahl der Menschen, die mit dem Zug nach Deutschland flüchten, sei im Vergleich zur Höchstphase am Anfang des Krieges inzwischen deutlich zurückgegangen, von 8200 auf aktuell rund 2500 Personen pro Tag.

+++ 03:17 Ex-BND-Präsident rechnet mit zunehmender russischer Spionage in Deutschland +++

Der frühere Präsident des Bundesnachrichtendienstes (BND), Gerhard Schindler, geht davon aus, dass Russland angesichts seines Angriffskriegs in der Ukraine die Spionage in Deutschland verstärkt. "In Deutschland gibt es, wie in anderen europäischen Staaten auch, seit dem Kalten Krieg anhaltende russische Spionageaktivitäten", sagt Schindler den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Schon länger sei eine Zunahme der russischen Nachrichtendienst-Aktivitäten zu beobachten. "Wenn kriegerische Auseinandersetzungen mit wirtschaftlichen Sanktionen verbunden sind, liegt es auf der Hand, dass auch die nachrichtendienstlichen Aktivitäten zunehmen", erklärte Schindler. "Wir stehen sicherlich noch nicht am Ende dieser Entwicklung."

Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ 02:43 FDP erhöht Druck auf Scholz wegen Waffenlieferungen +++

Die FDP dringt auf Bundeskanzler Olaf Scholz, die Blockade bei der Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine schnellstmöglich zu beenden. "Entscheidend ist nicht, ob die Ukraine deutsche Waffen oder nicht-deutsche Waffen bekommt. Entscheidend ist, dass sie schwere Waffen bekommt, mit denen sie ihr Gebiet verteidigen kann", sagt der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Alexander Graf Lambsdorff der "Bild".

+++ 02:09 Selenskyj: Kiew hat Fragebogen für EU-Beitritt beinahe vollständig ausgefüllt +++

Die Ukraine hat den Fragebogen für einen EU-Beitritt nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj fast vollständig ausgefüllt. "Die Arbeit ist fast abgeschlossen, und wir werden die Antworten bald den Vertretern der Europäischen Union zur Verfügung stellen", sagt Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft. Der Fragebogen gilt als Grundlage für Beitrittsgespräche. Selenskyj hat den Fragebogen Ende voriger Woche bei einem Besuch der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in der ukrainischen Hauptstadt Kiew erhalten. Selenskyj hatte damals vorausgesagt, Kiew werde sehr rasch - vielleicht binnen einer Woche - antworten.

+++ 01:35 Ukraine: Bei Beschuss von Charkiw kommen zehn Menschen ums Leben +++

Bei einem Beschuss des Industriebezirks der ostukrainischen Metropole Charkiw sollen ukrainischen Angaben zufolge mindestens zehn Menschen getötet worden sein. Unter den Opfern sei ein sieben Monate altes Baby, teilt die Staatsanwaltschaft des Gebietes Charkiw mit. Mindestens 35 Menschen seien verletzt worden. Mehrere Wohnhäuser des Bezirks am östlichen Stadtrand seien zudem beschädigt oder zerstört worden, heißt es weiter. Zuvor haben die Behörden die Bevölkerung dazu aufgerufen, nur bei absoluter Notwendigkeit auf die Straßen zu gehen. Unabhängig überprüft werden konnten die Angaben zunächst nicht.

+++ 00:56 Flixbus fährt ab kommenden Montag wieder nach Kiew +++

Die deutsche Fernbusplattform Flixbus bietet wieder Reisen in die ukrainische Hauptstadt Kiew an. "Die Sicherheit unserer Fahrgäste und Fahrer hat für uns oberste Priorität", erklärt der Regionalleiter Michal Lehmann. "Wir haben auf den richtigen Zeitpunkt gewartet, um einige unserer Strecken, insbesondere in die ukrainische Hauptstadt, wieder aufzunehmen." Die Verbindungen von Warschau nach Kiew und von Prag nach Kiew werden am Montag wieder aufgenommen. Eine neue Strecke von Budapest nach Kiew soll am 28. April in Betrieb gehen. Das Unternehmen erklärt zudem, "sein Netzwerk weiter auszubauen, sobald sich die Lage stabilisiert".

+++ 00:15 Selenskyj: Aufräumarbeiten nach russischem Angriff "wirklich enorm" +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht sein Land in von russischen Einheiten verlassenen oder von dort vertriebenen Orten mit massiven Herausforderungen konfrontiert. Die Behörden setzten die Wiederherstellung des normalen Lebens dort fort, sagt Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft. Der Umfang der Arbeit in den 918 Orten und Städten unterschiedlicher Größe sei "wirklich enorm". Man führe Entminungen durch, stelle die Versorgung der Orte mit Strom, Wasser und Gas wieder her. Auch die Polizei, Post und lokale Behörden nähmen ihre Arbeit wieder auf. Zugverbindungen seien etwa in der Region Sumy im Nordosten des Landes wieder eingerichtet oder stünden etwa mit der Stadt Tschernihiw im Norden kurz vor der Wiederaufnahme.

+++ 23:35 Selenskyj spricht von 2500 bis 3000 getöteten ukrainischen Soldaten +++

Im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sind nach Angaben aus Kiew bislang 2500 bis 3000 ukrainische Soldaten getötet worden. Das sagt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dem US-Fernsehsender CNN. Selenskyj berichtet zudem von etwa 10.000 verletzten Soldaten auf ukrainischer Seite. Es sei schwer zu sagen, wie viele davon überleben werden. Selenskyj nannte zum Vergleich ukrainische Zahlen, wonach auf der Seite Russlands bereits 20.000 Soldaten getötet worden seien. Westliche Schätzungen gehen von mehreren Tausend Toten auf russischer Seite aus. Moskau sprach zuletzt von etwa 1350 getöteten Soldaten in den eigenen Reihen.

Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ 22:57 Russland protestiert wegen Waffenlieferungen +++

Russland hat wegen Waffenlieferungen an die Ukraine Protestnoten an mehrere westliche Länder gesendet. Darunter seien auch die USA, sagt die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa. Nach Angaben der "Washington Post" warnt Moskau in dem Schreiben, dass solche Lieferungen "unvorhersehbare Folgen" haben könnten.

+++ 22:24 Nordmazedonien verweist russische Diplomaten des Landes +++

Sechs russische Diplomaten müssen Nordmazedonien verlassen. Dies teilt das Außenministerium des Balkanlandes mit. Die Diplomaten hätten mit ihren Tätigkeiten gegen die geltenden völkerrechtlichen Bestimmungen zur Regelung der Arbeit von diplomatischen Vertretungen verstoßen, heißt es zur Begründung. Im Zusammenhang mit der Ausweisung von Diplomaten verweist diese Formulierung in der Regel darauf, dass die Betroffenen spioniert haben. Es handelt sich um die zweite Ausweisung von russischen Diplomaten aus Nordmazedonien seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine.

+++ 22:00 Mehr als fünf Millionen Menschen aus der Ukraine geflohen +++

Die Zahl der wegen des russischen Angriffskriegs aus der Ukraine geflohenen Menschen überschreitet die Schwelle von fünf Millionen. Das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) teilt mit, dass 4.796.245 Millionen Ukrainer ihr Land verlassen haben. Hinzu kommen nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration (IOM) fast 215.000 Staatsangehörige anderer Länder, die in der Ukraine lebten und inzwischen ebenfalls aus dem Land geflohen sind. Es handelt sich damit um die größte Flüchtlingsbewegung in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Bei 90 Prozent der ins Ausland Flüchtenden handelt es sich um Frauen und Kinder, da Männer zwischen 18 und 60 Jahren die Ukraine derzeit nicht verlassen dürfen.

+++ 21:21 Moskau und Kiew tauschen Gefangene aus +++

Die Ukraine und Russland vereinbaren der ukrainischen Vize-Ministerpräsidentin zufolge einen neuen Gefangenenaustausch. Zunächst können 30 Ukrainer nach Hause zurückkehren, sagt Iryna Wereschtschuk. Es handele sich um fünf Offiziere, 17 Soldaten und acht Zivilisten.

+++ 20:50 Selenskyj will, dass die USA Russland als Terror-Unterstützer einstufen +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat der "Washington Post" zufolge jüngst seinen US-Präsident Joe Biden gebeten, Russland formell als staatlichen Unterstützer des Terrorismus einzustufen. Die Zeitung beruft sich auf mit dem Gespräch vertraute Personen. Eine Klassifizierung als "state sponsor of terrorism" hat unter anderem Handelsbeschränkungen zur Folge. Gegenwärtig befinden sich auf der Liste des US-Außenministeriums Kuba, Nordkorea, der Iran und Syrien.

+++ 20:25 Ukraine hat über ein Drittel der Eisenerz-Kapazität verloren +++

Die Ukraine hat dem größten Stahlhersteller des Landes zufolge mehr als ein Drittel ihrer Eisenerz-Kapazität eingebüßt. Grund sei der Ausfall der beiden Werke Illitsch und Asowstal in der belagerten Stadt Mariupol, heißt es in einer Mitteilung von Metinvest. "Wir haben keinen Zweifel, dass sie wieder arbeiten werden, aber dafür muss Mariupol ukrainisch bleiben." Wie groß der Schaden an beiden Anlagen sei, lasse sich gegenwärtig nicht einschätzen.

Die vorangegangenen Entwicklungen lesen Sie hier.