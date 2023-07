Tausende ukrainische Zivilisten werden laut einem Bericht der Nachrichtenagentur AP in Gefängnissen in ganz Russland festgehalten, wo sie gefoltert und zu Sklavenarbeit gezwungen werden. Es gebe in Russland ein komplexes System zur Inhaftierung und Misshandlung von Zivilisten, heißt es in dem Bericht. Nach Angaben des russischen Menschenrechtsaktivisten Wladimir Osechkin werden mehr als 4000 ukrainische Zivilisten festgehalten. Die ukrainische Regierung geht sogar von über 10.000 Menschen aus. Die Misshandlungen seien in den Gefängnissen an der Tagesordnung. Ehemalige Häftlinge berichten AP von "wiederholten Elektroschocks, Schläge, die Schädel und Rippen brechen, und simuliertes Ersticken". Einige Zivilisten würden dazu gezwungen, Massengräber und Schützengräben auszuheben.

+++ 07:04 Entminungs-Experten aus Kambodscha bilden Ukrainer weiter +++

Kambodschanische Spezialisten haben Mitglieder des ukrainischen Katastrophenschutzes in Entminungstechniken geschult. Das Treffen habe vergangene Woche in Polen stattgefunden, berichtet der US-Sender Voice of America. Die Experten hätten sich über fortschrittliche Technologie und Ausrüstung zur Erkennung von Landminen ausgetauscht. Das kambodschanische Zentrum für Minenräumung, das bei der Entwicklung von Schulungen für ukrainische Teams in Polen federführend ist, hat nach dem Ende des Krieges in Kambodscha Ende der 1990er Jahre Erfahrungen mit Entminungstechniken gesammelt.

+++ 06:24 Frankreich ehrt im Krieg getöteten Reporter +++

Der in der Ukraine getötete AFP-Journalist Arman Soldin ist posthum in die Ehrenlegion aufgenommen worden. Per Dekret des Präsidenten werde Soldin zum Ritter der Ehrenlegion ernannt, heißt es im französischen Amtsblatt. Es handelt sich um die höchste Auszeichnung in Frankreich. Der Video-Koordinator wurde am 9. Mai bei einem Raketenangriff im Osten der Ukraine getötet. Der 32-jährige Soldin war Teil eines fünfköpfigen Teams von AFP-Reportern, das ukrainische Soldaten an der Front begleitete. Die Journalisten gerieten am Rande von Tschassiw Jar nahe der seit Monaten umkämpften Stadt Bachmut unter russischen Raketenbeschuss. Soldin wurde tödlich getroffen, seine Kollegen konnten unverletzt entkommen.

+++ 06:06 G7-Finanzminister wollen über Ukraine-Hilfen sprechen +++

Die Finanzminister der G7 wollen am 16. Juli am Rande des G20-Treffens in Indien unter anderem Gespräche über die Unterstützung für der Ukraine führen. Das teilt der japanische Finanzminister Shunichi Suzuki mit. "Wir haben nicht vor, eine Erklärung abzugeben, aber wir werden Debatten führen, um die Probleme zu lösen, mit denen die Welt konfrontiert ist", sagt Suzuki.

+++ 05:39 USA: Wagner-Söldner nicht nennenswert in der Ukraine engagiert +++

Die Wagner-Söldner sind nach US-Angaben nicht in nennenswerter Weise an militärischen Aktionen in der Ukraine beteiligt. "Zum jetzigen Zeitpunkt sehen wir keine nennenswerte Beteiligung von Wagner-Truppen an Kampfeinsätzen in der Ukraine", sagt ein Pentagon-Sprecher. Die Wagner-Kämpfer hatten während des russischen Einmarsches in die Ukraine einige der heftigsten und blutigsten Kämpfe ausgefochten. Doch nach dem Aufstand vom 23. und 24. Juni wurde den Söldnern die Wahl gelassen, ins Exil zu gehen, sich den regulären russischen Streitkräften anzuschließen oder nach Hause zu gehen. Am Mittwoch teilte das russische Verteidigungsministerium mit, dass die Wagner-Söldner die Übergabe von Waffen an die regulären Streitkräfte Russlands abgeschlossen hätten.

+++ 04:55 Selenskyj telefoniert mit Ramaphosa zu Getreideabkommen +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach eigenen Angaben Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa telefonisch eingeladen, sich an der Initiative "Grain from the Ukraine" ("Getreide aus der Ukraine") zu beteiligen. Dabei sei man sich über die Notwendigkeit einer Verlängerung des Abkommens einig gewesen, so Selenskyj in seiner abendlichen Ansprache. Russland warf er einmal mehr vor, mit der Drohung, die Vereinbarung auslaufen zu lassen, die Welt in Geiselhaft zu nehmen.

+++ 03:55 Kiewer Stadtrat verbietet russischsprachige "Kulturprodukte" +++

In der ukrainischen Hauptstadt Kiew hat der Stadtrat ein Moratorium auf die öffentliche Nutzung russischsprachiger "Kulturprodukte" verhängt. "Es muss endgültig ein für alle mal das russischsprachige Kulturprodukt auf dem Gebiet der Hauptstadt der Ukraine eingeschränkt werden", sagt der Stadtratsabgeordnete Wadym Wassyltschuk von der nationalliberalen Partei Holos (Stimme) gemäß einer Mitteilung. Dem Verbot unterliegen demnach Bücher, Musik, Filme, Theater- und Zirkusveranstaltungen. Russisch sei die Sprache des "Aggressorstaates" und habe in Kiew nichts zu suchen, heißt es von Wassyltschuk. Für die Neuerung stimmten 71 der 120 Abgeordneten. Betroffen sind auch historische Werke von hohem künstlerischen Wert wie von Michail Bulgakow, einem der berühmtesten russischsprachigen Schriftsteller aus Kiew. Nicht mitgeteilt wurde, welche Strafen auf Verstöße stehen.

+++ 02:53 Europäische Investitionsbank stellt 400 Millionen Euro Übergangsfonds vor +++

Die Europäische Investitionsbank (EIB) stellt einen neuen Hilfsfonds mit einem Volumen von 400 Millionen Euro für die Ukraine vor. Das Geld soll als Überbrückungsmaßnahme zur Verfügung gestellt werden, bis geplante weitere Hilfen greifen. An dem Fonds beteiligen sich 16 der 27 EU Länder. Frankreich und Italien haben je 100 Millionen Euro beigesteuert. Deutschland nimmt nicht teil.

+++ 01:32 Von der Leyen: Putin soll Getreideabkommen verlängern +++

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen fordert den russischen Präsidenten Wladimir Putin dazu auf, das Getreideabkommen mit der Ukraine zu verlängern. Der Ball liege bei Putin und die gesamte Welt schaue zu, sagt von der Leyen auf einer Pressekonferenz. Andernfalls werde die globale Ernährungssicherheit gefährdet sein. Durch das Abkommen kann die Ukraine Getreide über das von der russischen Flotte kontrollierte Schwarze Meer exportieren. Es läuft am Montag aus. Russland moniert, dass es ihm Rahmen des Abkommens zwar Agrarprodukte exportieren könne, deren Bezahlung aber wegen Sanktionen blockiert werden.

+++ 00:30 Putin wollte Wagner-Söldner weiter in Ukraine kämpfen lassen +++

Russlands Präsident Wladimir Putin hat nach eigenen Angaben den Söldnern der Privatarmee Wagner nach ihrer Revolte gegen die Militärführung angeboten, in der Ukraine weiter unter eigenem Kommando zu kämpfen. "Viele haben genickt, als ich das sagte", beschreibt Putin in der Tageszeitung "Kommersant" (Freitag) ein Treffen im Kreml mit der Privatarmee von Jewgeni Prigoschin. Prigoschin sei es aber auch gewesen, der das Angebot abgelehnt habe. "Nein, die Männer sind mit so einer Entscheidung nicht einverstanden", sagte Prigoschin nach Angaben von Putin.

+++ 23:45 Selenskyj sieht Ausweitung des G7-Sicherheitspakts +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht breite internationale Unterstützung für einen Sicherheitspakt zugunsten seines Landes über die G7-Staaten hinaus. Der Gruppe sieben großer westlicher Demokratien hätten sich seit dem NATO-Gipfel in Litauen binnen kurzer Zeit "bereits sechs weitere Länder angeschlossen", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Er nannte Dänemark, die Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien und Tschechien. In Vilnius hatten die großen Industrienationen der G7 der Ukraine Schutz zugesichert. Selenskyj zeigte sich optimistisch, dass weitere Länder mitmachen. Zusammen mit den USA werde man eine Liste der Hilfswilligen erstellen. Der G7-Sicherheitspakt sieht langfristige finanzielle und militärische Hilfsmaßnahmen für die Ukraine vor, unter anderem moderne Ausrüstung für die Luft- und Seestreitkräfte.

