Ukraine-Krieg im Liveticker +++ 07:39 Kadyrow kündigt "separate Spezialoperation" in Ukraine an +++

Der tschetschenische Machthaber Ramsan Kadyrow hat nach einem Bericht des russischen Portals "Kommersant" die Durchführung einer "separaten speziellen Operation" unter dem Namen "Vergeltung" in der Ukraine angekündigt. Das schrieb er demnach auf seinem Telegram-Kanal. Unter wessen Leitung diese Operation steht, schrieb er nicht. Es gebe jedoch im Rahmen der Aktion bereits Verluste auf ukrainischer Seite in Richtung Mykolajiw und Kryvyi Rih.

+++ 07:20 Außenminister: Iran zu Gesprächen über Drohnen-Vorwürfe bereit +++

Zum Gespräch zwischen Irans Außenminister Hussein Amirabdollahian und seinem ukrainischen Amtskollegen Dmytro Kuleba am Freitag gibt es weitere Details: Demnach hat der Iran hat seine Bereitschaft erklärt, mit der Ukraine in bilateralen Treffen über die Vorwürfe des Einsatzes von iranischen Drohnen durch Russland zu sprechen. Das sagte Amirabdollahian, wie es nun auf der Internetseite des Außenministeriums in Teheran heißt. "Wir dementieren die Vorwürfe diesbezüglich und sind auch bereit, dies in bilateralen technischen Treffen mit Kiew zu besprechen und auszuräumen", wird er zitiert.

+++ 07:04 Separatisten: Ukrainer feuern in Donezk mit HIMARS und "Grad"-Raketen +++

An der Front in der Region Donezk haben die ukrainischen Streitkräfte nach Einschätzung des Separatisten und Regionalparlamentsabgeordneten Andrey Bayevsky fast vollständig auf Artilleriesysteme mit größerer Reichweite umgestellt. Der staatlichen russischen Nachrichtenagentur TASS sagt Bayevsky, es würden vor allem reichweitenstarke 152-mm- und 155-mm-Artilleriesysteme verwendet. "Und sie feuern auch weiterhin mit 'BM-21 Grad'- und HIMARS-Systemen aus der größtmöglichen Entfernung", so Bayevsky weiter.

+++ 06:43 Bericht: Russen stellen Einheimischen in Cherson Ultimatum +++

Die russischen Streitkräfte geben den Bewohnern in der Region um die umkämpfte Sadt Cherson nach Angaben des "Kyiv Independent" zwei Tage Zeit, um sich evakuieren zu lassen, danach würden die Menschen zwangsweise auf die russisch besetzte Krim gebracht. Entlang der sogenannten Evakuierungsrouten seien laut "Operationskommando Süd" zusätzliche Kontrollpunkte eingerichtet worden, wo "eine gründliche Inspektion und Überprüfung der Zivilbevölkerung" stattfinde, heißt es weiter.

+++ 06:21 Russen melden Drohnenangriff auf Schwarzmeerflotte auf Krim +++

In Sewastopol auf der Krim-Halbinsel hat die russische Schwarzmeerflotte nach Angaben von Gouverneur Mikhail Razvozhayev einen Drohnenangriff abgewehrt. Das meldet die staatliche russische Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf den Telegram-Kanal von Razvozhayev. "Schiffe der Schwarzmeerflotte wehren einen Drohnenangriff in der Bucht von Sewastopol ab", schrieb der Gouverneur dem Bericht zufolge. "In der Stadt wurden keine Schäden gemeldet. Die Situation ist unter Kontrolle. Alle Hilfsdienste sind bereit." Er forderte die Menschen auf, ruhig zu bleiben. Laut TASS sei gegen 4.20 Uhr eine starke Explosion zu hören gewesen.

+++ 06:02 ISW: Nur Bruchteil eingezogener Reservisten kämpft in Ukraine +++

Russlands Präsident Wladimir Putin hat am 28. Oktober das Ende der russischen Militärmobilmachung erklärt, nun hat er Details genannt zu der Verteilung der eingezogenen Männer. Wie das Institute for the Study of War (ISW) unter Berufung auf Angaben der russischen Führung berichtet, sind von den 300.000 Reservisten, die eingezogen wurden, zwar 82.000 in der Ukraine eingesetzt worden, davon dienen aber nur 41.000 in Kampfeinheiten. 218.000 Männer trainierten derzeit noch auf Übungsplätzen in Russland, 150.000 davon dürften laut den Experten "wahrscheinlich im Laufe des Novembers" in die Ukraine geschickt werden. Das ISW wiederholt seine Einschätzung, dass die Mobilmachung keinen nennenswerten Einfluss auf die Entwicklung der Kampfhandlungen an der Front haben wird.

+++ 05:40 Guterres fordert zu Verlängerung von Getreideabkommen auf +++

UN-Generalsekretär António Guterres ruft zu Anstrengungen aller Parteien für eine baldige Erneuerung des Getreideabkommens zwischen der Ukraine und Russland auf. "Wir fordern alle Parteien dazu auf, jede Anstrengung zu unternehmen", die Vereinbarungen zu erneuern und vollständig umzusetzen, erklärt sein Sprecher Stéphane Dujarric. Das schließe die beschleunigte Beseitigung aller Hindernisse für den Export russischer Getreide und Düngemittel ein. Unter Vermittlung der Türkei und der UNO hatten sich Russland und die Ukraine im Juli auf die Wiederaufnahme der ukrainischen Getreidelieferungen geeinigt.

+++ 04:58 Militärexperte: Russische Offensivfähigkeit gebrochen +++

Desolate Truppenmoral und Waffenmangel stellen Russland im kommenden Winter in der Ukraine nach Einschätzung eines Militärexperten vor große Probleme. "Auch ohne Einwirkung der Ukrainer wird der Winter eine große Herausforderung für die Russen", sagt Niklas Masuhr, Forscher am angesehenen Center for Security Studies der Universität ETH in Zürich. "Für die Russen geht es noch darum, sich über den Winter einzugraben. Die Truppen seien in so schlechtem Zustand, dass nicht klar sei, ob sie das schaffen. "Die russische Offensivfähigkeit in der Ukraine ist gebrochen, weitere Vorstöße sind eher unwahrscheinlich", sagt er.

+++ 02:54 EU-Kommissar: Wiederaufbau mit eingefrorenem Vermögen möglich +++

Die vom Westen eingefrorenen Vermögen des russischen Staates und von Oligarchen können nach Einschätzung von EU-Justizkommissar Didier Reynders bei der Finanzierung des Wiederaufbaus in der Ukraine helfen. Den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagt Reynders, als Teil der westlichen Sanktionen seien auch 300 Milliarden Euro aus Devisenreserven der russischen Zentralbank eingefroren. "Die Ukraine möchte auch dieses Geld für den Wiederaufbau verwenden", erklärt der Kommissar. Aus seiner Sicht sei es zumindest möglich, diese 300 Milliarden Euro als Garantie zu behalten, bis Russland sich freiwillig am Wiederaufbau der Ukraine beteilige. Nach Reynders Angaben wurden im Zusammenhang mit den Sanktionen wegen des Ukrainekriegs in der EU bislang Vermögenswerte von russischen Bürgern und Einrichtungen in Höhe von über 17 Milliarden Euro eingefroren.

+++ 01:21 Scholz spricht mit Meloni über Ukraine +++

Bundeskanzler Olaf Scholz telefoniert erstmals mit der neuen italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Er gratuliert der Regierungschefin in Rom dabei zum Amtsantritt, wie sein Sprecher Steffen Hebestreit mitteilt. Außerdem sei über den Krieg in der Ukraine sowie "aktuelle bilaterale und europapolitische Fragen" gesprochen worden. Der sozialdemokratische Politiker und die Chefin der rechtsradikalen Partei Fratelli d'Italia drückten zudem ihr Interesse an guter Zusammenarbeit und Partnerschaft in der EU, NATO und G7 aus, wie Hebestreit weiter bekanntgibt.

+++ 23:41 Studie: Mehr als sieben Millionen Menschen in der Ukraine vertrieben +++

Innerhalb der Ukraine sind einer Studie zufolge bis August mehr als sieben Millionen Menschen vertrieben worden. Die meisten von ihnen seien Frauen, von denen fast ein Drittel mehr als einmal vertrieben worden sei, heißt es in einem gemeinsamen Bericht der EU-Asylagentur, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und der Internationalen Organisation für Migration (IOM). Gleichzeitig hätten sich mehr als sechs Millionen aller in oder aus der Ukraine vertriebenen Menschen bis August für die Rückkehr in ihre Heimat entschieden. Insgesamt sind bislang nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks 14,3 Millionen Menschen aus der Ukraine geflohen, wie es in dem Bericht heißt.

+++ 23:13 Selenskyj äußert Zweifel an Ende russischer Mobilisierung +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj äußert Zweifel an dem von Russland erklärten Abschluss seiner Teilmobilisierung. Er habe vielmehr den Eindruck, die russischen Truppen an den ukrainischen Fronten seien so mangelhaft vorbereitet und ausgerüstet, dass sie bald weitere Kräfte benötigten, sagt Selenskyj in einer Videoansprache.

+++ 22:23 Belarus soll Russland 65.000 Tonnen Munition geliefert haben +++

Belarus soll seit März 65.000 Tonnen Munition an Russland geliefert haben. Das berichtet die belarussische Aufsichtsbehörde Belarusian Hajun. Demnach hat Minsk seit Beginn der russischen Invasion rund 1940 Eisenbahnwaggons mit Munition nach Russland geschickt. Nach Angaben von Belarusian Hajun war der größte Munitionstransfer im April, als Belarus mehr als 22.000 Tonnen lieferte.

+++ 22:15 Ukraine stellt klar: Nur 100 AKW-Mitarbeiter unterzeichnen Verträge mit Russland +++

Rund 100 Mitarbeiter des Kernkraftwerks Saporischschja sollen laut staatlichem ukrainischen Kernkraftwerksbetreiber Energoatom Verträge mit Russland unterzeichnet haben. Der Rest der rund 6700 Beschäftigten des Kraftwerks habe die Zusammenarbeit mit Russland trotz Nötigung verweigert, heißt es. 4300 Mitarbeiter hätten sich auf ukrainisch kontrolliertes Gebiet abgesetzt. Energoatom erklärt, die Behauptungen Moskaus, 1000 seiner Mitarbeiter hätten sich bereit erklärt, mit dem staatlichen russischen Atomkonzern Rosatom zusammenzuarbeiten, seien falsch.

+++ 21:59 Kreml gibt Propaganda-Leitfäden heraus - Misserfolge werden zu Siegen +++

Der Kreml versucht seine militärischen Misserfolge in der Ukraine mithilfe von "Leitfäden der Propaganda" umzudeuten. Die gibt die Präsidialadministration heraus, berichtet das unabhängige Portal Meduza in Zusammenarbeit mit dem Portal Dekoder. Darin würden alle Botschaften auf die Aspekte Einheit und Sieg ausgerichtet. So wolle Russland verhindern, dass sich widersprechende Aussagen in den Medien erscheinen. Dies wird als Eingeständnis von Schwäche ausgemacht. Die erste maßgebliche Linie taucht etwa in jeder Rede von Putin auf. Die russische "militärische Spezialoperation" richtet sich gegen die NATO - und nicht gegen die Ukraine. Meduza erhielt insgesamt zehn solcher "Leitfäden".

So ging Anfang Oktober an die Medien und Blogger die "Empfehlung" raus, über eine Umfrage des russischen Meinungsforschungsinstitutes "WZIOM" zu berichten. Demnach stünden 75 Prozent der Befragten hinter der Annexion der vier ukrainischen Regionen. Damit sollte transportiert werden, dass die Bürger "von der Rechtmäßigkeit und Legitimität" überzeugt sind. Zudem sollte Russlands Stärke verdeutlicht werden, die "Spezialoperation" führe zu Siegen, Russland wachse wieder zu alter Größe, so die Botschaft. Der letzte Aspekt zielt dabei nicht nur nach innen, sondern auch nach außen. Laut Meduza sollen Medien vermitteln, dass die ehemaligen Sowjetstaaten "eine Lehre aus dem Schicksal der Ukraine ziehen". Es wird als Kriegsandrohung an andere Staaten, die sich dem politischen Westen annähern, gedeutet. Zudem werden immer wieder Aspekte der kulturellen und politischen Einheit der beiden Staaten betont.

+++ 21:37 USA schicken Ukraine weitere Waffen im Wert von 275 Millionen US-Dollar +++

Zur Unterstützung der Ukraine im russischen Angriffskrieg stellen die USA dem Land weitere Militärhilfen im Wert von 275 Millionen US-Dollar zur Verfügung. Die Hilfe beinhaltet zusätzliche Waffen, Munition und Ausrüstung aus US-Beständen sowie vier Antennen für Satellitenkommunikation, wie das Pentagon in Washington mitteilt. Den Angaben zufolge erhöht sich die Militärhilfe für die Ukraine aus den USA damit auf 18,5 Milliarden US-Dollar seit Beginn der Amtszeit von US-Präsident Joe Biden im Januar 2021. US-Außenminister Antony Blinken teilt mit, man arbeite daran, die Flugverteidigungsfähigkeit der Ukraine zu verbessern. Die beiden bodengestützten Luftverteidigungssysteme des Typs NASAMS, zu deren Lieferung sich die Vereinigten Staaten verpflichtet hätten, würden nächsten Monat in die Ukraine gebracht.

+++ 21:12 Ukraine: Kontrollieren Verbindungsstraße zwischen Kreminna und Swatowe +++

Die strategisch wichtige Autobahn P66 in Luhansk soll nahezu unter Kontrolle der Ukraine stehen. Das berichtet der Gouverneur des Gebiets Luhansk, Serhij Hajdaj, auf Facebook. Dabei handelt es sich um eine Autobahnverbindung zwischen den Städten Kreminna und Swatowe. Entlang dieser Städte baut Russland nach der erfolgreichen Offensive der ukrainischen Streitkräfte zuletzt seine neue Verteidigungslinie auf. Sollten die russischen Streitkräfte die Straße tatsächlich nicht mehr kontrollieren, wäre die Versorgungslage deutlich erschwert. Truppen und Material müssten dann über große Umwege transportiert werden. Zuletzt behaupteten russische Militärblogger und vor Ort stationierten Soldaten, dass die Ukraine einen Angriff auf Kreminna plane. Wäre die Versorgung aus dem etwa 50 Kilometer entfernten Swatowe erschwert, würde dies die Lage in Kreminna verschlechtern.

