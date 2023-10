Die ukrainischen Streitkräfte haben der Analyse des ISW zufolge am Sonntag in der Region Saporischschja leichte Geländegewinne erzielt. Bildmaterial belegt demnach begrenzte Erfolge nördlich von Nowoprokopiwka. Ein russischer Militärblogger behauptete dem Bericht zufolge, dass ukrainische Truppen auch bei Kopani vorrückten. Auch die russischen Streitkräfte rückten Berichten zufolge in mehreren Gebieten vor: bei Bachmut, bei Makijiwka in der Region Luhansk sowie an der Donezk-Awdijiwka-Linie.

+++ 07:01 Wetter behindert ukrainische wie russische Operationen +++

Sowohl ukrainische als auch russische Quellen berichten, dass sich die Wetterbedingungen verschlechtern und Operationen beider Seiten beeinträchtigen. Das meldet die US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) in ihrer aktuellen Analyse. Demnach erklärte etwa der Sprecher der ukrainischen Tawrijsker Truppen, die russischen Drohnen- und Flugaktivitäten seien in den letzten Tagen aufgrund des schlechten Wetters zurückgegangen. Russische Militärblogger behaupteten der Analyse zufolge, dass die sich verschlechternden Wetterbedingungen sowohl die ukrainischen Offensivoperationen als auch die russischen Luftaufklärungsoperationen in den Richtungen Bachmut und Saporischschja beeinträchtigten.

+++ 06:17 Russische Organisation meldet steigende Zahl von Deserteuren +++

Die russische Organisation "Go through the Forest", die Russen hilft, sich einer Rekrutierung zu entziehen, beobachtet nach eigenen Angaben seit Mai unter russischen Soldaten eine steigende Zahl von Deserteuren. Das berichtet laut dem ISW das in Prag ansässige russischsprachige Medium "Current Time". Der Anstieg ist Berichten zufolge darauf zurückzuführen, dass das russische Militär begonnen hatte, Vertragssoldaten Ende April und Mai Urlaub zu gewähren - von dem viele Soldaten nicht zurückkehrten.

+++ 05:35 Intensiver Zugverkehr zwischen Nordkorea und Russland +++

Das Center for Strategic and International Studies (CSIS) verweist auf Satellitenbilder, die belegen, dass der Schienenverkehr zwischen Nordkorea und Russland seit dem Treffen des russischen Präsidenten Wladimir Putin mit dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong Un Mitte September "dramatisch" zugenommen hat. Das Beyond Parallel- Projekt des CSIS ergibt laut dem US-Institut Study of War (ISW), dass am 5. Oktober aufgenommene Satellitenbilder "beispiellose" 73 Güterwaggons in der nordkoreanischen Eisenbahnanlage Tumangang zeigten. Beyond Parallel stellte demnach fest, dass Satellitenbilder aus den letzten fünf Jahren maximal etwa 20 Triebwagen gleichzeitig am Standort Tumangang zeigten. Das ISW räumt ein, dass es weiterhin unklar ist, was die Züge transportieren.

+++ 02:35 Sprengsatz vor Reisebüro in Cherson: Russland auf Weltkarte ausradiert +++

Ukrainer lernen, bedeutsame Zeichen zu lesen: Bei einem russischen Angriff auf Cherson explodiert ein Sprengsatz vor einem Reisebüro. Ein Video zeigt, dass ein Schrapnell eine hölzerne Weltkarte an der Wand traf. Dabei wurde Russland ausradiert. Alle anderen Länder blieben unversehrt.

+++ 00:45 Kreml-Propagandist: Angriff auf Israel überschattet Putins Geburtstag +++

Kreml-Propagandist Wladimir Solowjow beklagt sich über die Ereignisse in Israel, weil sie den Geburtstag von Russlands Präsident Wladimir Putin überschatten. Zugleich freut er sich, dass der Hamas-Angriff auf Israel der antirussischen Koalition in die Quere kommt.

+++ 23:33 Selenskyj ruft zu gemeinsamem Kampf gegen Terror auf +++

Der ukrainische Präsident Selenskyj ruft angesichts des russischen Angriffskrieges gegen sein Land und der blutigen Gewalt in Israel zum gemeinsamen Kampf gegen den Terror auf. "Der Terror hat zu viele Fronten gegen die Menschheit aufgemacht: der Krieg gegen die Ukraine, der Krieg im Nahen Osten und die schreckliche Destabilisierung in Afrika", sagt er in einer Videobotschaft. "Und nächste Woche werden wir mit unseren Partnern zusammenarbeiten, um eine Einheit der Welt im Kampf gegen den Terror sicherzustellen", so Selenskyj. "Mehrere internationale Ereignisse sind geplant. Wie immer wird die ukrainische Position für Einheit und gemeinsames Agieren stehen." Selenskyj nennt keine konkreten Termine, allerdings kommen an diesem Mittwoch und Donnerstag die NATO-Verteidigungsminister in Brüssel zusammen. Bei dem Treffen wird es auch um die weitere militärische Unterstützung für die Ukraine in ihrem Kampf gegen die russische Invasion gehen.

