Der britische Militärgeheimdienst rechnet mit verstärkten Kämpfen im Osten der Ukraine während der kommenden zwei bis drei Wochen. Russland konzentriere seine Angriffe weiterhin auf ukrainische Stellungen bei Donezk und Luhansk, teilt das Verteidigungsministerium in London per Twitter aus seinem regelmäßigen Bulletin mit. Um Cherson und Mykolajiw werde es weitere Kämpfe geben. Zudem planten die russischen Truppen nach Erkenntnissen des britischen Militärgeheimdienstes einen erneuten Vorstoß Richtung Kramatorsk. Die russischen Truppen zögen weiterhin aus Belarus ab, um im Osten der Ukraine eingesetzt zu werden.

+++ 07:09 Merkels Ex-Berater gegen Lieferung schwerer Waffen +++

Der ehemalige militärpolitische Berater von Altkanzlerin Angela Merkel, Brigadegeneral a.D. Erich Vad, spricht sich gegen die Lieferung von schweren Waffen an die Ukraine aus. Solche Lieferungen seien potenziell ein "Weg in den Dritten Weltkrieg", sagte Vad. Davon abgesehen, könne man komplexe Waffensysteme wie den Kampfpanzer Leopard oder den Schützenpanzer Marder nur nach jahrelanger Ausbildung systemgerecht bedienen und einsetzen, sagte Vad. Sie nützten den Ukrainern militärisch aktuell und auf absehbare Zeit also gar nichts.

+++ 06:52 Putin trifft Lukaschenko +++

Der russische Präsident Wladimir Putin und sein belarussischer Amtskollege Alexander Lukaschenko kommen heute zu Gesprächen in der russischen Amur-Region zusammen. Dabei solle es um die Situation in der Ukraine und die westlichen Sanktionen gehen, berichten die staatlichen Nachrichtenagenturen in Russland und in Belarus. Lukaschenko besteht darauf, dass Belarus mit in die Verhandlungen zur Lösung des Konflikts in der Ukraine einbezogen wird. Russland hat den Verbündeten Belarus als Schutzgarant der Ukraine vorgeschlagen.

+++ 06:26 Opec könnte russiches Öl nicht ersetzen +++

Die Opec sieht sich außerstande, einen etwaigen Ausfall der russischen Öl-Produktion als Folge von Sanktionen auszugleichen. Die Versorgungslücke könne mehr als sieben Millionen Barrel pro Tag (bpd) an Öl und anderen Flüssigexporten erreichen, erklärte Opec-Generalsekretär Mohammed Barkindo bei einem Treffen mit EU-Vertretern einem Redemanuskript zufolge. "Angesichts der aktuellen Nachfrageaussichten wäre es nahezu unmöglich, einen Verlust an Volumen in dieser Größenordnung zu ersetzen." Genau darum habe die EU aber gebeten.

+++ 06:02 Weitere Tote in Borodjanka entdeckt +++

Ukrainische Rettungskräfte finden sieben Leichen unter den Trümmern zweier zerstörter Wohnhäuser in der Stadt Borodjanka. Seit dem Abzug der russischen Truppen Ende März suchen 200 Retter in der Stadt nach vermissten Einwohnern. Bisher fanden sie laut Angaben der Rettungsdienste die Leichenvon 19 Menschen.



+++ 05:42 Bewohner Charkiws sollen auf Streuminen achten +++

Die ukrainischen Behörden in Charkiw warnen die Bevölkerung vor Landminen, die auf die nordöstliche Stadt abgeworfen worden seien. Am Montag sperrten die Sicherheitskräfte ein Gebiet im Osten von Charkiw ab, um eine Reihe kleiner, in Wohnstraßen verstreuter Sprengsätze zu beseitigen. Der Leiter der ukrainischen Minenräumungseinheit, Oberstleutnant Nikolaj Owtscharuk, sagt, es handele sich um PTM-1M-Minen aus Plastik, die mit Zeitzündern detonierten und von den sowjetischen Streitkräften in Afghanistan weithin eingesetzt wurden. Streuminen wie die PTM-1M-Minen sind nach dem Ottawa-Abkommen über Antipersonenminen wegen der Gefahr für die Zivilbevölkerung verboten. Reuters konnte nicht unabhängig bestätigen, um welche Minen es sich in Charkiw handelte.

+++ 05:13 Ukrainische Firmen fordern russisches Vermögen ein +++

Elf ukrainische Unternehmen wollen vor einem US-Bundesgericht Zugang zu russischen Geldern erstreiten. Ein Schweizer Schiedsgericht hat ihnen 2019 34,5 Millionen Dollar Entschädigungsgelder für von Russland auf der Krim beschlagnahmte Tankstellen zugesprochen, wie aus den Gerichtsunterlagen hervorgeht. Der Anwalt der Unternehmen, James Boykin, sagt, das Einfrieren russischer Vermögenswerte im Rahmen der jüngsten US-Sanktionen sei eine Chance für seine Mandanten, das Geld zu erhalten. Ein internationales Übereinkommen und das US-Recht erlauben es den US-Gerichten, ausländische Schiedssprüche zu vollstrecken.

+++ 04:38 Europol hilft bei Sanktionen gegen Einzelpersonen +++

Die europäische Polizeibehörde Europol beteiligt sich an der Umsetzung der EU-Sanktionen gegen Russland. Europol habe zusammen mit den EU-Mitgliedstaaten und den EU-Behörden Eurojust und Frontex die Mission "Oscar" gestartet, erklärt die in Den Haag ansässige Behörde. Ziel sei zum einen die Ermittlung von Vermögenswerten sanktionierter Einzelpersonen und Unternehmen. Außerdem soll das Umgehen der EU-Sanktionen verhindert werden. Europol soll dafür den Informationsaustausch nationaler Behörden der EU-Länder bei ihren Finanzermittlungen erleichtern und operative Unterstützung leisten. Eurojust soll seinerseits die Zusammenarbeit der Behörden in juristischen Fragen verbessern. Die Grenzschutzbehörde Frontex will an den EU-Außengrenzen sanktionierte Einzelpersonen aufspüren.

+++ 04:05 Strack-Zimmermann: Scholz könnte "Ladehemmung" haben +++

Der ukrainische Botschafter, Andrij Melnyk, fordert in einem "Spiegel"-Doppelinterview mit FDP-Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann die Lieferung von schwerem Kriegsgerät aus Deutschland in die Ukraine. "Es gibt jetzt kaum noch den Nahkampf, wir werden aus größerer Distanz beschossen", sagt der Diplomat. Das Wichtigste sei die Versorgung der Ukraine mit Luftabwehrsystemen, "die den Himmel sicherer machen". Strack-Zimmermann befürwortet die Lieferung schwerer Waffen. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag kritisiert, die Kommunikation der Ministerien untereinander sei "mega schlecht". Dabei habe Olaf Scholz die Richtlinienkompetenz. "Jetzt muss Führung einsetzen", fordert sie. "Einer muss den Hut aufhaben." Es könne aber sein, dass Scholz salopp gesagt bei der Lieferung von schweren Waffen "Ladehemmung" habe, weil er es in seiner Partei dazu unterschiedliche Auffassung gebe.

+++ 03:37 Indien bleibt bei Energielieferungen aus Russland +++

Die USA und Indien erreichen bei einem Spitzentreffen keine Annäherung in der Frage der Beziehungen zu Russland wegen des Ukraine-Kriegs. "Es ist wichtig, dass alle Länder, insbesondere diejenigen, die Einfluss" auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin haben, ihn "drängen, den Krieg zu beenden", sagt US-Außenminister Antony Blinken nach dem virtuellen Gipfel von US-Staatschef Joe Biden mit dem indischen Regierungschef Narendra Modi. Anders als Biden verurteilt Modi den Einmarsch Russlands im Nachbarland nicht komplett; der indische Premierminister bezeichnete die Lage in der Ukraine lediglich als "sehr besorgniserregend". Er erklärt seine Unterstützung für die russisch-ukrainischen Verhandlungen, die Washington wiederum mit Skepsis beobachtet. Während der US-Präsident laut dem Weißen Haus bei der "offenen" Aussprache davor warnt, dass es nicht "im Interesse Indiens" sei, seine russischen Energieimporte zu auszuweiten, wies der indische Außenminister S. Jankhaisharan solche Forderungen zurück. "Unsere Einkäufe in einem Monat sind wahrscheinlich geringer als die Europas an einem Nachmittag", sagt er.

+++ 03:05 Kiew: Acht Zivilisten kommen durch Artilleriebeschuss in Charkiw ums Leben +++

Im ostukrainischen Gebiet Charkiw sind offiziellen Angaben zufolge durch russischen Artilleriebeschuss mindestens acht Zivilisten getötet worden. Weitere 19 seien verletzt worden, teilt Gouverneur Oleh Synjehubow mit. Unter den Todesopfern war demnach ein 13-jähriges Kind und unter den Verletzten zwei Kinder zwischen vier und neun Jahren. Die russischen Truppen sollen auch aus der Luft abgeworfene Verzögerungsminen einsetzen, die erst auf Bewegung reagieren. Die Angaben ließen sich zunächst nicht überprüfen.

+++ 02:33 Selenskyj: Schwere Waffen zur Befreiung Mariupols fehlen +++

Der Ukraine fehlen nach Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj die schweren Waffen, um die von russischen Kräften fast eroberte Stadt Mariupol zu befreien. "Wenn wir Flugzeuge und genug schwere gepanzerte Fahrzeuge und die nötige Artillerie hätten, könnten wir es schaffen", sagt er in einer Videoansprache. Er sei zwar sicher, dass die Ukraine irgendwann die Waffen bekommen werde, die sie brauche. "Aber nicht nur Zeit geht verloren, sondern auch das Leben von Ukrainern." Dafür seien diejenigen verantwortlich, die nicht jetzt die Waffen lieferten.

+++ 02:15 Mehr als 4000 Menschen gelingt Flucht aus umkämpften Städten +++

Am Montag konnten nach ukrainischen Angaben 4354 Menschen aus belagerten Städten evakuiert werden. Die stellvertretende Ministerpräsidentin Irina Wereschtschuk teilt mit, 556 Menschen sei es gelungen, die eingekesselte Stadt Mariupol zu verlassen.

+++ 01:44 Belarus bestellt deutschen Botschafter ein +++

Wegen der Ausladung offizieller belarussischer Vertreter zu einer Gedenkfeier im ehemaligen NS-Konzentrationslager Buchenwald hat das Außenministerium der autoritär geführten Republik den deutschen Botschafter einberufen. Manfred Huterer sei am Montag eine Protestnote übergeben worden, teilte die Behörde in Minsk mit. "Die Missachtung der Opfer des belarussischen Volkes in den Jahren des Zweiten Weltkriegs ist unzumutbar", hieß es. In dem früheren Konzentrationslager bei Weimar wurde am Sonntag an den 77. Jahrestag der Befreiung erinnert. Wegen Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine, der teilweise auch von belarussischem Boden aus geführt wird, waren offizielle Vertreter aus Russland und aus Belarus nicht erwünscht.

+++ 01:13 Russische Polizei nimmt Kreml-Kritiker Kara-Mursa fest +++

Der russische Oppositionelle Wladimir Kara-Mursa ist am Montag vor seinem Wohnhaus in Moskau von der Polizei festgenommen worden. Kara-Mursa müsse über Nacht in einem Polizeirevier bleiben, teilt sein Anwalt Wadim Prochorow mit. Ihm werde Widerstand gegen die Staatsgewalt zur Last gelegt. Dies kann nach russischem Recht eine Arreststrafe von bis zu 15 Tagen nach sich ziehen. Von anderen Vorwürfen war zunächst nichts bekannt. Kara-Mursa ist allerdings ein prominenter Kritiker von Präsident Wladimir Putin.

+++ 00:44 Bislang bestätigen sich Berichte über Einsatz von Chemiewaffen nicht +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagt in seiner abendlichen Videoansprache, russische Streitkräfte könnten chemische Waffen im Ukraine-Krieg einsetzen. Er sagt aber nicht, dass bereits chemische Waffen eingesetzt wurden. Am Montag hatte es unbestätigte Berichte über den Einsatz chemischer Waffen bei der Belagerung der südukrainischen Hafenstadt Mariupol gegeben.

+++ 00:05 Berichte über Vergewaltigungen in der Ukraine häufen sich +++

Einer UN-Vertreterin zufolge gibt es immer mehr Berichte über Vergewaltigungen in der Ukraine. "Wir hören immer häufiger von Vergewaltigungen und sexueller Gewalt", sagt die Direktorin von UN-Frauen, Sima Sami Bahous, dem Sicherheitsrat. Die Massenvertreibungen, der Einsatz von Wehrpflichtigen und Söldnern sowie die Brutalität gegenüber der Zivilbevölkerung "lassen alle Alarmglocken schrillen". Die Präsidentin der Menschenrechtsgruppe La Strada Ukraine, Kateryna Tscherepacha, sagt dem Rat, über die Hotline ihrer Organisation seien neun Anrufe mit entsprechenden Vorwürfen gegen russische Soldaten eingegangen. Dies sei nur die Spitze des Eisbergs: Gewalt und Vergewaltigung würden "von den russischen Invasoren in der Ukraine als Kriegswaffe eingesetzt". Russlands UN-Botschafter Dmitri Poljanski sagte dagegen, sein Land führe keinen Krieg gegen die Zivilbevölkerung. Die Ukraine und ihre Verbündeten wollten "die russischen Soldaten als Sadisten und Vergewaltiger darstellen".

+++ 23:30 Nur jede dritte ukrainische Tankstelle in Betrieb +++

Infolge des russischen Angriffskrieges sind nur noch etwa ein Drittel aller ukrainischen Tankstellen geöffnet. "Fraglos ist der Hauptgrund Spritmangel", sagt der Direktor der Beratergruppe A-95, Serhij Kujon. Die Versorgungsprobleme hätten sich Anfang April nach der Zerstörung der Raffinerie in Krementschuk im Gebiet Poltawa durch einen russischen Raketenangriff verschärft.

+++ 22:55 Italien vereinbart Ausbau von Gas-Lieferungen mit Algerien +++

Italien schließt mit Algerien ein Abkommen zum Ausbau der Gaslieferungen ab, um künftig weniger Gas aus Russland importieren zu müssen. Ministerpräsident Mario Draghi sagt nach einem Treffen mit dem algerischen Präsidenten Abdelmadjid Tebboune in Algier: "Gleich nach der russischen Invasion in die Ukraine habe ich angekündigt, dass sich Italien so schnell wie möglich bewegt, um die Abhängigkeit vom Gas Russlands zu verringern. Die heutigen Vereinbarungen sind ein bedeutender Schritt hin zu diesem Ziel. Und es werden noch weitere folgen."

+++ 22:21 Kreml: Ukraine bereitet Lügen vor, nachdem Russen Sumy verlassen haben +++

Nachdem ukrainische Truppen die Kontrolle über Sumy an der Grenze zu Russland zurückgewonnen haben, wirft Russland wirft der Ukraine vor, erfundene Vorwürfe zu russischer Gewalt gegen Zivilisten vorzubereiten. Anhaltspunkte oder gar Beweise legte der Kreml allerdings nicht vor. "Das Kiewer Regime bereitet unter der Führung britischer Spezialeinheiten neue, falsche, inszenierte Provokationen vor", heißt es in einer Mitteilung des Verteidigungsministeriums. Darin würden "die Streitkräfte der Russischen Föderation einer angeblichen, grausamen Behandlung der ukrainischen Bevölkerung in der Region Sumy beschuldigt". Sumy liegt im Nordosten der Ukraine und grenzt an Russland. In Butscha und anderen Vororten Kiews waren nach dem russischen Abzug in den vergangenen Tagen hunderte Leichen gefunden worden. Moskau bestreitet jegliche Verantwortung für die Tötungen und spricht von gefälschten Fotos und Videos. Augenzeugenberichte, Satellitenaufnahmen und Mitschnitte von abgehörter Funkkommunikation sprechen aber für eine Verantwortung russischer Soldaten.

+++ 21:52 Russland wird vorgeworfen, Chemiewaffen in Mariupol einzusetzen +++

Dem "Asow-Regiment" zufolge setzen russische Einheiten chemische Kampfstoffe beim Angriff auf Mariupol ein. Die Substanz sei von einer Drohne auf ukrainische Verteidiger der Hafenstadt abgeworfen worden. Diese Angaben konnten bisher nicht bestätigt werden. Der Sprecher der prorussischen Kräfte in Donezk, Eduard Bassurin, hatte zuvor angedeutet das umkämpfte Mariupoler Stahlwerk Asow-Stahl möglicherweise mithilfe von Chemiewaffen einnehmen zu wollen. Zuerst müsse das Werk blockiert werden, meinte er im russischen Staatsfernsehen. "Und danach, denke ich, muss man sich an die Chemiewaffen-Truppen wenden, die einen Weg finden, die Maulwürfe aus ihren Löchern zu räuchern." Der Einsatz von Chemiewaffen ist weltweit verboten.

+++ 21:38 Kiew: Russland hat Zivilisten eingesperrt +++

Die Regierung in Kiew wirft Russland vor, ukrainische Zivilisten gefangen zu halten, einige von ihnen in Russland. "Es gibt viele Priester, Journalisten, Aktivisten, Bürgermeister und allgemein Zivilisten, die im Gefängnis sitzen", sagt Vize-Ministerpräsidentin Iryna Wereschtschuk in einer Fernsehansprache. Dies geschehe nicht einmal auf ukrainischem Boden, sondern in den russischen Regionen Kursk, Brjansk und Rostow. Die russische Regierung bestreitet, gegen ukrainische Zivilisten vorzugehen.

+++ 21:25 Demonstration vor deutscher Botschaft in Litauen +++

In Litauen haben etwa hundert Menschen bei einer Kundgebung vor der deutschen Botschaft von der Bundesregierung mehr Unterstützung für die Ukraine gefordert. Die Demonstranten riefen die Bundesregierung auf, Energieimporte aus Russland zu stoppen und mehr Waffen an die von Russland angegriffene Ukraine zu liefern.

+++ 21:00 "Geheimoperation aufgedeckt" - Frankreich weist sechs Russen aus +++

Frankreich erklärt sechs Russen zu unerwünschten Personen. "Nach einer sehr langen Untersuchung hat die Generaldirektion für Innere Sicherheit (DGSI) am Sonntag eine vom russischen Geheimdienst auf unserem Territorium vorgenommene Geheimoperation aufgedeckt", heißt es in einer Erklärung des Außenministeriums unter Bezug auf den französischen Inlandsgeheimdienst. Bei den Personen handle es sich um Agenten, die sich als Diplomaten ausgegeben hätten und deren Aktivitäten gegen die nationalen Interessen von Frankreich gerichtet seien. Konkreter wurde das Ministerium nicht.

Die vorangegangenen Entwicklungen lesen Sie hier.