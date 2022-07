Die in russische Hand übergebenen McDonald's-Filialen können ihren Kunden voraussichtlich bis zum Herbst keine Pommes anbieten. Wie die russische Nachrichtenagentur Tass berichtet, hat die Fast-Food-Kette Vkusno i Tochka, die nach dem Rückzug des US-Konzerns eine dreistellige Zahl ehemaliger McDonalds-Filialen übernommen hatte, Probleme, die richtigen Kartoffelsorten zu beziehen. Das russische Agrarministerium bestritt der Meldung zufolge umgehend, dass es in Russland irgendeine Mangellage bei der Kartoffelversorgung gebe.

+++ 06:58 Außenminister Chinas und der USA sprechen erstmals seit langem persönlich +++

US-Außenminister Antony Blinken und Chinas Außenminister Wang Yi haben sich am Samstag zu ihrem ersten persönlichen Gespräch seit Oktober getroffen. Beide Spitzenpolitiker hatten zuvor am G20-Gipfel teilgenommen. "Es gibt keinen Ersatz für direkte Gespräche...und in einer so komplexen und folgenreichen Beziehung wie der zwischen den Vereinigten Staaten und China gibt es viel zu besprechen", sagte Blinken zu Beginn des Treffens. "China und die Vereinigten Staaten sind zwei große Länder, daher ist es notwendig, dass die beiden Länder einen normalen Austausch pflegen", sagte Wang Yi gegenüber Reportern. Gleichzeitig müsse man miteinander reden, um sicherzustellen, dass sich die Beziehungen auf dem richtigen Weg weiterentwickeln würden. Es wird erwartet, dass Blinken China erneut davor warnen wird, Russlands Krieg in der Ukraine zu unterstützen.

+++ 06:31 USA: alle acht HIMARS-Raketenwerfer in Ukraine intakt und aktiv +++

Die USA weisen russische Berichte über die Zerstörung von zwei Raketenwerfer-System vom Typ HIMARS durch die russische Armee zurück. Alle an die Ukraine gelieferten HIMARS seien weiterhin im Einsatz, sagte eine Sprecherin des Pentagon. Bislang hat Washington acht Exemplare des modernen Systems geleifert. Wie am Freitag bekannt wurde, sollen demnächst vier weitere hinzukommen.

+++ 06:13 Netzagentur: Gas bleibt auch ohne Lieferstopp teuer +++

Der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, rechnet mit dauerhaft hohen Gaspreisen in Deutschland. "Auch wenn wir in keine Gasnotlage kommen, bleibt das Gas teuer", sagte Müller dem Magazin "Focus". Dabei seien die Folgen der aktuellen Gasknappheit preislich bei den Verbrauchern noch gar nicht angekommen. "Das kann für eine Familie schnell eine Mehrbelastung von 2000 bis 3000 Euro im Jahr bedeuten. Da ist die nächste Urlaubsreise oder die neue Waschmaschine dann oft nicht mehr drin." Deutschland drohe eine "Gasarmut".

+++ 05:52 Selenskij besucht Truppen an der Kriegsfront +++

Nach eigenen Angaben begutachtet der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij die vorderen Verteidigungslinien in den Regionen Dnipropetrovsk und Krywyj Rih. Zudem besucht er ein Krankenhaus in Dnipro, in dem verwundete Soldaten behandelt werden.



+++ 05:20 DIHK befürchtet Konjunkturabsturz bei Gasliefer-Stopp +++

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) warnt vor schweren wirtschaftlichen Folgen bei einem Totalausfall russischer Gaslieferungen. "Wir müssen leider mit dem Szenario umgehen, dass es nach der Wartung ab 21. Juli aus Nord Stream 1 erst mal kein Gas mehr gibt. Das wäre der Supergau", sagt DIHK-Präsident Peter Adrian. Er schließe nicht aus, dass die Wirtschaftsleistung in einem solchen Fall in den Wintermonaten sogar um einen zweistelligen Prozentwert abstürzen könne. Die geplanten Flüssiggas (LNG)-Terminals in Deutschland seien bis zum Winter nicht einsatzfähig. "Das heißt im Klartext: Wir bekommen ein großes Energieproblem", so Adrian.

+++ 03:31 Papst-Besuch in Kiew in diesem Sommer möglich +++

Papst Franziskus könnte noch in diesem Sommer nach Kiew reisen. Das kündigt sein wichtigster außenpolitischer Berater, Kurienerzbischof Paul Gallagher, im italienischen Sender Rai1 an. Der 85 Jahre alte Pontifex werde nach der Rückreise aus Kanada Ende Juli mit seinem Stab einen Besuch in Kiew erörtern, so der Sekretär für die Beziehung zu den Staaten. Auf die Nachfrage, ob so ein Trip schon im August denkbar sei, antwortet Gallagher: "Das ist möglich, ich würde es nicht ausschließen." Es hänge aber vom Zustand und der Gesundheit von Franziskus ab.

+++ 01:45 Selenskyj: "Arbeiten jeden Tag an der außenpolitischen Front" +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will sich im russischen Angriffskrieg gegen sein Land weiter mit Botschaften auch an das Ausland wenden. "Wir arbeiten jeden Tag und unter allen Umständen so viel wie möglich an der außenpolitischen Front", sagt er in seiner abendlichen Videobotschaft. Seine Videoansprache an das slowenische Parlament am Freitag sei bereits die 24. Rede an ein Abgeordnetenhaus eines EU-Mitglieds gewesen. Drei Ansprachen an die Parlamente der übrigen der insgesamt 27 EU-Mitgliedstaaten stehen noch aus. "Ich hoffe, dass auch die drei anderen EU-Länder spüren werden, dass es bei diesen Appellen nicht um Politik geht, sondern um den Schutz unserer gemeinsamen Freiheit, und deshalb werden wir an den Punkt kommen, an dem ich eines Tages sagen kann: Alle 27 Parlamente der Europäischen Union hören den Freiheitskampf besser als jede russische Manipulation", betont der Präsident.

+++ 00:21 Baumärkte verzeichnen hohe Nachfrage nach Gasheizungs-Alternativen +++

Angesichts steigender Energiepreise und einer befürchteten Gasknappheit schnellt die Nachfrage nach Alternativen zur Gasheizung in die Höhe. Die Kette Bauhaus verzeichne gegenüber dem Vorjahr eine deutlich gestiegene Nachfrage nach alternativen Wärmequellen, sagt ein Sprecher dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Darunter fallen Holz- und Pelletöfen sowie jegliche Arten von Elektroheizkörper." Auch in den Hornbach-Baumärkten hat sich die Nachfrage nach strombetriebenen Alternativen den Angaben des Unternehmens zufolge im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. Außerdem seien Dämmstoffe sehr stark gefragt.

+++ 21:32 USA schicken Ukraine weitere HIMARS-Raketenwerfer +++

Die USA wollen die Ukraine im Krieg gegen Russland mit weiteren Waffenlieferungen im Wert von rund 400 Millionen US-Dollar unterstützen. Zu dem neuen Paket gehören vier Mehrfachraketenwerfer vom Typ HIMARS, 1000 hochpräzise 155-Millimeter-Artilleriegeschosse, Radargeräte zur Artillerieaufklärung und Ersatzteile, wie eine hochrangige Vertreterin des US-Verteidigungsministeriums sagt. Mit den neuen Raketenwerfern verfügen die ukrainischen Streitkräfte dann über zwölf HIMARS-Systeme. Alle an die Ukraine gelieferten HIMARS seien weiterhin im Einsatz. Seit Kriegsbeginn Ende Februar haben die USA der Ukraine damit nach eigenen Angaben Waffen und Ausrüstung im Wert von 7,3 Milliarden US-Dollar zugesagt oder bereits geliefert.

+++ 20:55 Kreml bezichtigt Baerbock der Lüge +++

Russland wirft den westlichen Staaten vor, sie hätten Moskau auf dem G20-Treffen auf Bali zu isolieren versucht. "Der Plan der G7-Staaten, Russland zu boykottieren", sei jedoch "gescheitert", erklärt die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, auf Telegram. Sie bezichtigt zudem Bundesaußenministerin Annalena Baerbock von den Grünen der "Lüge", nachdem diese Moskau vorgeworfen hatte, am Austausch mit den anderen G20-Staaten "nicht interessiert" zu sein. Der russische Außenminister Sergej Lawrow hatte beim G20-Außenministertreffen in Indonesien bei Baerbocks Rede die Sitzung verlassen. "Was für ein absoluter Unsinn", erklärt Sacharowa zu Baerbocks Äußerungen.

+++ 20:34 Inflation in Russland geht leicht zurück +++

Angesichts des starken Rubels und schwacher Verbrauchernachfrage geht die Inflation in Russland leicht zurück. Der Verbraucherpreisindex lag im Juni 15,9 Prozent über dem Vorjahreswert, wie die Statistikbehörde Rosstat mitteilt. Im Mai lag die jährliche Inflation noch bei 17,1 Prozent.

+++ 20:12 Scholz verspricht "größtes Tempo" bei Sicherung von Gaslieferungen +++

Bundeskanzler Olaf Scholz sichert der deutschen Wirtschaft "größtes Tempo" bei der kurzfristigen Sicherung der Gaslieferungen und dem Aufbau einer CO2-neutralen Energieversorgung zu. "Unsere ehrgeizigen Ziele können nur mit größtem Tempo erreicht werden", sagt der SPD-Politiker in München nach einem Treffen mit den vier Spitzenverbänden BDI, BDA, DIHK und ZDH. Bei der Versorgung mit Gas werde die Regierung "in nicht gekanntem Tempo" versuchen, Flüssiggas-Terminals an der norddeutschen Küste und Gasleitungen bauen zu lassen. "Mein Ziel: Wir werden uns den Schneid nicht abkaufen lassen."

