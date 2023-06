Laut ukrainischem Generalstab soll das Besatzungskommando neue Regeln für die Behandlung verwundeter Soldaten formuliert haben. Demnach sollen nur Offiziere zwecks Behandlung evakuiert werden. Wer einen geringeren Rang hat, muss in den besetzten Gebieten bleiben - unabhängig davon, wie schwer und komplex die Verletzungen sind. Um das durchzusetzen, erhöhen die Besatzer die Zahl der Betten in den von ihnen als Militärkrankenhäuser genutzten Einrichtungen.

+++ 07:09 Estland unterstützt Sondertribunal für Verbrechen der russischen Aggression gegen die Ukraine +++

Das estnische Parlament schreibt in einer Erklärung, dass es die Einrichtung eines Sondertribunals zur Verfolgung von Beamten in Russland unterstützt, die das Verbrechen der Aggression gegen die Ukraine geplant und begangen haben. In der Erklärung, die von 85 Abgeordneten verabschiedet wurde, wird die Einrichtung eines internationalen Sondertribunals für das Verbrechen der Aggression unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen gefordert. "Das Verbrechen der Aggression ist das höchste internationale Verbrechen, das die Ursache für alle anderen in der Ukraine begangenen Verbrechen ist", heißt es in einer Presseerklärung.

+++ 06:28 Jüdische Konföderation der Ukraine antwortet auf Putins Bemerkung, Selenskyj sei "nicht jüdisch" +++

Die Jüdische Konföderation der Ukraine (JCU) reagiert auf die Bemerkung des russischen Machthabers Wladimir Putin, dass Präsident Wolodymyr Selenskyj "nicht jüdisch" sei, obwohl der ukrainische Präsident einen jüdischen Hintergrund habe. "Wolodymyr Selenskyj ist eine Führungspersönlichkeit, die seinem Volk und der ganzen Welt ein Beispiel an Mut gegeben hat", heißt es in der Erklärung. Selenskyj ist nicht nur ein Held des jüdischen Volkes, sondern auch der gesamten politischen ukrainischen Nation, "zu der natürlich auch die Juden gehören".

+++ 05:58 Im russisch besetzten Mariupol droht Fahrerstreik +++

Nach Angaben des Nationalen Widerstandszentrums des ukrainischen Militärs wollen die Fahrer des städtischen Wasserversorgungsunternehmens in Mariupol streiken. Sie sollen wohl zwei Monate nicht bezahlt worden sein. Das Zentrum berichtet zudem, dass in den von Russland besetzten Gebieten der Ukraine ein Mangel an männlichen Arbeitskräften herrscht, insbesondere an "Bergleuten, Metallurgen, Ingenieuren, Bauarbeitern, Schlossern, Fahrern, Ärzten und anderen Fachkräften".

+++ 05:14 Chef der UN-Atombehörde kommende Woche in Moskau +++

Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) wird einem russischen Medienbericht zufolge kommende Woche nach Russland reisen. Rafael Grossi werde in Moskau erwartet, meldet die Nachrichtenagentur Interfax.

+++ 03:58 Treffen afrikanischer Staatschefs mit Putin steht an +++

Nach ihrem Besuch in der Ukraine reist die Friedensdelegation afrikanischer Staats- und Regierungschefs weiter nach Russland. In St. Petersburg ist am heutigen Samstag ein Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin geplant. Die Delegation, zu der der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa und Senegals Staatsoberhaupt Macky Sall gehören, will die Kriegsparteien zu Verhandlungen bewegen und eine Reihe vertrauensbildender Maßnahmen vorschlagen. Ein Thema werden auch Getreidelieferungen nach Afrika sein. Der Kontinent ist von dem Krieg in der Ukraine stark betroffen, weil er die Preise für Getreide und andere Nahrungsmittel in die Höhe getrieben und Hungersnöte verschlimmert hat.

+++ 02:14 Selenskyj: Jeder zurückeroberte Meter von größter Bedeutung +++

Jeder Meter, den ukrainische Streitkräfte zurückeroberten, sei von größter Bedeutung, sagt Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner nächtlichen Video-Ansprache nach einem Treffen mit hochrangigen Militärkommandeuren. "Das Wichtigste ins unser Vormarsch."

+++ 00:54 "Russische Einflussnahme": Abgeordnete beschließen in Polen Änderung von umstrittenem Gesetz +++

Nach heftiger Kritik aus Washington und Brüssel wird in Polen das Gesetz zur Einsetzung einer umstrittenen Untersuchungskommission zu "russischer Einflussnahme" noch einmal überarbeitet. Das von der nationalkonservativen Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) kontrollierte Abgeordnetenhaus brachte am Abend eine veränderte Version des Ende Mai verabschiedeten Gesetzestextes auf den Weg. Die neue Version hebt die vorgesehene zehnjährige Sperre von öffentlichen Ämtern auf, die für Menschen gelten sollte, welche nach dem Urteil der Kommission "unter russischem Einfluss" stehen. Diese ursprüngliche Regel richtete sich offensichtlich gegen die Opposition. Kritiker sahen darin unter anderem den Versuch der PiS-Partei, Oppositionsführer Donald Tusk vor der Parlamentswahl im Herbst politisch auszuschalten.

+++ 23:49 Insider: Stoltenberg bleibt vermutlich NATO-Chef +++

Jens Stoltenberg bleibt voraussichtlich ein weiteres Jahr NATO-Generalsekretär. Das sagten zwei mit dem Vorgang vertraute Personen Reuters. Stoltenberg ist seit neun Jahren im Amt und soll eigentlich im September zurücktreten. Der Norweger genieße eine breite Unterstützung in dem westlichen Militärbündnis und sei ein erfolgreicher NATO-Chef, sagt ein anonym bleiben wollender Informant. "Die Administration (von Präsident Joe Biden) hat sich mit dem Gedanken angefreundet, dass Stoltenberg ein weiteres Jahr im Amt bleibt", sagt ein hochrangiger Mitarbeiter der US-Regierung, der ebenfalls anonym bleiben wollte. "Es sieht nicht so aus, als gäbe es im Moment einen Konsens innerhalb der Allianz über seine Nachfolge." Biden sei der Ansicht, dass Stoltenberg in einer schwierigen Zeit hervorragende Arbeit geleistet habe.

+++ 22:13 Bericht: Ukrainische Truppen nehmen täglich fünf bis zehn Kriegsgefangene +++

Einem Bericht der "Kyiv Post" zufolge nimmt das ukrainische Militär seit Beginn der Offensive im Donbass und in der Region Saporischschja täglich fünf bis zehn russische Soldaten gefangen. Innerhalb einer Woche seien sogar mehr als 70 russische Kriegsgefangene registriert worden. Nach Durchsicht von 31 Videos, die von den ukrainischen Streitkräften zur Verfügung gestellt wurden, stellte das Medium fest, dass sich die meisten der russischen Soldaten ergaben, als die Kiewer Infanterie ihre Stellungen überrannte.

+++ 21:44 "Verstehe ich nicht wirklich": Selenskyj skeptisch bei afrikanischer Friedensinitiative +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zeigt sich skeptisch über eine Friedensinitiative afrikanischer Staaten. Zu dem Plan mehrerer afrikanischer Präsidenten am Samstag nach Moskau weiterzureisen, sagt er bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in Kiew: "Es ist ihre Entscheidung. Ob das vernünftig ist, verstehe ich nicht wirklich." Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa erklärt, man wolle mit Putin über die Charta der Vereinten Nationen sprechen. Die dort festgeschriebene territoriale Unversehrtheit der Staaten müsse respektiert werden.

