Die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft verzeichnet zehntausende russische Kriegsverbrechen, heißt es in einem Bericht der "Kyiv Independent". Demnach soll das russische Militär seit dem 24. Februar 66.743 Kriegsverbrechen und Angriffsverbrechen in der Ukraine begangen haben.

+++ 06:58 Kiew: Militär wehrt 16 Angriffe in Luhansk und Donezk ab +++

Das ukrainische Militär hat eigenen Angaben zufolge 16 russische Angriffe in Donezk in der Oblast Luhansk abgewehrt. Das sagte der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte in einem morgendlichen Update.

+++ 06:27 Medien: Große Explosion in Militäranlage im Iran +++

Im Iran hat sich in der Nacht zum Sonntag eine Explosion ereignet. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Irna berichtete, wurde eine Munitionsfabrik des Verteidigungsministeriums nahe der Metropole Isfahan im Zentraliran mit mehreren kleinen Fluggeräten angegriffen. Die Agentur Fars veröffentlichte dazu ein Video einer Explosion. Staatsmedien schrieben, der Angriff sei abgewehrt worden. Es habe keine Opfer gegeben.

+++ 05:43 Tschechiens neu gewählter Präsident will Ukraine besuchen +++

Der neu gewählte Präsident von Tschechien, Petr Pavel, will angeblich nach Kiew reisen. Er plane einen Besuch zusammen mit der slowakischen Präsidentin Zuzana Caputova, berichtet der "Kyiv Independent" unter Berufung auf den tschechischen Fernsehsender CT24. Der früher Kreml-freundliche bisherige Präsident Milos Zeman war nach Kriegsbeginn nicht in der Ukraine gewesen.

+++ 04:14 Nordkorea: US-Panzerversprechen ist Verbrechen gegen Menschlichkeit +++

Nordkorea kritisiert zum zweiten Mal die Entscheidung der USA, Panzer in die Ukraine zu schicken. "Der Versuch der Vereinigten Staaten, der Ukraine offensive bewaffnete Ausrüstung, wie z.B. den Kampfpanzer, unter Missachtung der legitimen Bedenken und der Verurteilung durch die internationale Gemeinschaft zuzuschanzen, ist ein krimineller Akt gegen die Menschlichkeit", sagt Kwon Chung-keun, Direktor für US-Angelegenheiten im nordkoreanischen Außenministerium, in einer von der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA verbreiteten Erklärung. Dies ziele darauf ab, die instabile internationale Situation aufrechtzuerhalten.

+++ 03:18 Argentinien betont: Keine Waffenlieferung in Konfliktgebiete +++

Der argentinische Präsident Alberto Fernández erteilt einer möglichen Waffenlieferung Argentiniens an die Ukraine eine Absage. "Ich kann nicht über Entscheidungen urteilen, die andere Länder treffen", sagt Fernández in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundeskanzler Scholz, der am Abend in Südamerika eingetroffen ist. "Argentinien und Lateinamerika denken nicht daran, Waffen an die Ukraine oder irgendein anderes Land in einem Konflikt zu schicken." Er könne aber versichern, so Fernández, dass der Kanzler und er sich am meisten wünschten, dass der Frieden so bald wie möglich wiederhergestellt werde.

+++ 01:52 Scholz will weiter mit Putin telefonieren +++

Bundeskanzler Olaf Scholz will auch weiterhin versuchen, in direkten Gesprächen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin auf ein Ende des Krieges gegen die Ukraine hinzuwirken. Es sei nötig, "dass miteinander gesprochen wird", sagt der SPD-Politiker dem "Tagesspiegel". Solange Russland den Krieg in unverminderter Aggression weiterführe, werde sich die jetzige Situation nicht ändern, sagt Scholz. Zwar seien die Telefonate mit Putin "im Ton nicht unhöflich", doch mache dieser immer wieder deutlich, dass er "sich Teile seines Nachbarlandes mit Gewalt einverleiben" wolle, was "unakzeptabel" sei.

+++ 00:26 Selenskyj-Berater: Ukraine spricht mit Alliierten über Langstreckenraketen +++

Die Ukraine und ihre Verbündeten führen nach Angaben des Beraters von Präsident Wolodymyr Selenskyj, Mychajlo Podoljak, derzeit Gespräche über Kiews Bitten um Langstreckenraketen. Diese Waffen seien nötig, um Russland von der Zerstörung ukrainischer Städte abzuhalten, sagt Podoljak dem ukrainischen Sender Freedom. Die Gespräche schritten in einem schnellen Tempo voran. In seiner täglichen Videobotschaft spricht Selenskyj von ATACMS-Raketen aus US-Produktion, die eine Reichweite von 185 Meilen hätten. Washington hat es bislang abgelehnt, solche Waffen an die Ukraine zu liefern.

+++ 23:33 Ukraine verhängt Sanktionen gegen "Kriegshelfer" +++

Die Ukraine setzt Sanktionen gegen 182 Unternehmen und drei Personen in Kraft, die Russlands Krieg unterstützen. Bestraft werden demnach Firmen und Unternehmer, die im Auftrag des "Aggressorstaates" Personal und Militärtechnik per Bahn transportieren, sagt Präsident Wolodymir Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft. Das beschlagnahmte verfügbare Vermögen komme der Landesverteidigung zugute. Auch belarussische Firmen, die Russland bei den Transporten unterstützen, stehen auf der Liste. Die Ukraine arbeite daran, dass auch andere Staaten die Aktiva der Firmen blockierten, so Selenskyj.

+++ 22:38 Kiew stellt klar: Lieferung von Kampfjets steht nicht unmittelbar bevor +++

Eine Lieferung von Kampfjets von Alliierten an Kiew steht nach ukrainischen Angaben nicht unmittelbar bevor. Nach der Veröffentlichung eines Artikel in der spanischen Zeitung "El Pais", in dem es um eine von der Ukraine gewünschte Lieferung von Kampfjets geht, sei in der ukrainischen Medienlandschaft der Eindruck vermittelt worden, die Lieferung von 24 US-amerikanischen F-16 stehe bevor, bemängelt Juri Ihnat, Sprecher der ukrainischen Luftsreitkräfte, im ukrainischen Fernsehen. Die Ukraine verhandele derzeit nur über Flugzeuge, stellt Ihnat klar. Zahl und Typen der Maschinen müssten noch festgelegt werden.

+++ 22:06 NATO-Admiral: "Sind bereit für eine direkte Konfrontation mit Russland" +++

"Die NATO ist bereit für eine direkte Konfrontation mit Russland", sagt der Chef des NATO-Militärausschusses, der niederländische Admiral Rob Bauer in einem Interview mit dem portugiesischen Sender RTP. Seiner Meinung nach gehen die strategischen Ziele Russlands über die Grenzen der Ukraine hinaus. Bauer stellte aber klar, dass er nicht an einen Atomkrieg glaube, da Putin nicht verrückt sei.

+++ 21:12 USA gründen Arbeitsgruppe zur Korruptionsbekämpfung in der Ukraine +++

Die USA wollen eine Arbeitsgruppe zur Bekämpfung der Korruption in der Ukraine gründen. Die Gruppe soll aus Inspektoren des Pentagon, des Außenministeriums, der USAID (Behörde der Vereinigten Staaten für internationale Entwicklung) und anderen US-Regierungsstellen bestehen. Sie wird monatlich zusammentreten, um "die kollektiven Überwachungsmaßnahmen in der Ukraine zu koordinieren, zusammenzuarbeiten und Transparenz zu gewährleisten", heißt es in Medienberichten.





