Die ukrainische Polizei hat einen russischen Soldaten verhaftet, der sich Berichten zufolge nach der Befreiung der Region Charkiw etwa sechs Monate lang in verlassenen Gebäuden versteckt hatte. Der 42-Jährige wurde demnach am Montag festgenommen, als Beamte der Regionalpolizei in Dörfern im Gebiet Kupiansk-Vuzlovyi patrouillierten. "Nach seiner Durchsuchung stellte sich heraus, dass der aus der Region Moskau stammende Mann ein Angehöriger der 27. motorisierten Schützenbrigade der Russischen Föderation ist", teilt die Polizei in einer Erklärung mit. "Der Festgenommene gab an, er habe sich seit der Befreiung des Bezirks Kupiansk durch die ukrainischen Streitkräfte versteckt." Der in Zivil gekleidete Mann floh offenbar während der ukrainischen Gegenoffensive im vergangenen September, nachdem er von seiner Einheit getrennt worden ist. Es ist noch unklar, wie er es geschafft hat, sich sechs Monaten lang seit dem russischen Rückzug zu verstecken.

Die Polizei verhaftet am Montag den 42-jährigen russischen Soldaten, der sich sechs Monate lang versteckt haben soll. (Foto: hk.npu.gov.ua)

+++ 07:03 Ukraine wehrt hundert Angriffe entlang der Frontlinie ab +++

Das ukrainische Militär hat nach Angaben des Generalstabs der ukrainischen Streitkräfte mehr als hundert Angriffe entlang der Frontlinie abgewehrt. Demnach hatten russischen Streitkräfte auch fünf Raketenangriffe auf zivile Infrastrukturen in Sumy und Donezk durchgeführt, bei denen es Tote und Verletzte unter der Zivilbevölkerung gegeben habe.

+++ 06:29 Ukrainisches Militär beklagt Fachkräftemangel im AKW Saporischschja +++

Aufgrund des anhaltenden Angriffskrieges von Russland fehlt es an Fachkräften im Kernkraftwerk Saporischschja, teilt das ukrainische Militär über Telegram mit. "Der Mangel an Fachkräften, die die lebenswichtige Tätigkeit des Kernkraftwerks sicherstellen können, nimmt katastrophale Ausmaße an." Zudem haben die russischen Besatzer demnach Menschen ohne entsprechende Ausbildung und Erfahrung im Atomkraftwerk beschäftigt. "All dies kann zu unvorhersehbaren Folgen führen", so das ukrainische Militär.

+++ 06:00 Luftwaffe stieg zu 27 Alarmstarts über Baltikum auf +++

Die Luftwaffe ist seit August vergangenen Jahres zu 27 Alarmstarts über dem Baltikum aufgestiegen. Dabei hätten die deutschen Besatzungen in ihren Eurofighter-Kampfflugzeugen russische Militärmaschinen über der Ostsee identifiziert, sagt ein Sprecher der Luftwaffe. Die Eurofighter werden alarmiert, wenn sich unbekannte Flugzeuge ohne Transpondersignal oder Funkkontakt nahe dem baltischen Luftraum befinden. Für den Schutz des Luftraums in diesem Gebiet der NATO-Ostflanke sind seit dem Sommer 2022 mehr als 150 deutsche Soldatinnen und Soldaten in Estland stationiert. Am morgigen Mittwoch will sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf der Luftwaffenbasis Ämari in Estland ein Bild von dem Einsatz machen.

+++ 04:53 Militäranalysten zweifeln an ukrainischer Bachmut-Strategie +++

Ukrainische Militäranalysten äußern sich kritisch über die Strategie, Bachmut so lange wie möglich zu verteidigen. "Wir haben Informationen, dass die Ukraine Reservisten nach Bachmut schickt, die in westlichen Ländern ausgebildet wurden. Und wir erleiden Verluste unter den Reservisten, die wir für Gegenoffensiven einsetzen wollten", sagt der ukrainische Militäranalyst Oleh Schdanow. "Wir könnten hier alles verlieren, was wir für diese Gegenoffensiven einsetzen wollten." Der ukrainische Militärhistoriker Roman Ponomarenko hält die Gefahr einer Einkesselung in Bachmut für "sehr real". "Wenn wir Bachmut einfach aufgeben und unsere Truppen und Ausrüstung zurückziehen, kann nichts Schlimmes passieren ... wenn sie den Ring schließen, werden wir Männer und Ausrüstung verlieren", sagt Ponomarenko dem ukrainischen Radio NV.

+++ 03:00 IOC weist Großbritanniens Russland-Forderung zurück +++

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) reagiert scharf auf die Forderung der britischen Regierung, Sportler aus Russland und Belarus von den Olympischen Spielen auszuschließen. "Es ist nicht Sache der Regierungen zu entscheiden, welche Athleten an welchen internationalen Wettkämpfen teilnehmen dürfen", heißt es in einem IOC-Statement, aus dem das Branchenmagazin "Inside the Games" zitiert. "Das wäre das Ende des Weltsports, wie wir ihn heute kennen." Das Sportministerium in London hatte in einem Brief an Olympia-Sponsoren um Unterstützung für seine Position geworben. Das Schreiben sei unter anderem an die Chefs von Coca-Cola, Intel, Samsung und Visa in Großbritannien gegangen.

+++ 01:51 Russland billigt Verlängerung von Getreide-Deal für 60 Tage +++

Russland stimmt einer Verlängerung der Vereinbarung über die weiteren Exporte von ukrainischem Getreide über drei Schwarzmeerhäfen zu. Allerdings gilt das Einverständnis anders als zuvor nur für 60 weitere Tage, wie der stellvertretende Außenministers Sergei Verschinin mitteilt. Zuvor hatten Vertreter Russlands in Moskau mit den Vereinten Nationen (UN) verhandelt. Weitere Verlängerungen macht der Kreml laut Verschinin von Fortschritten bei der Erleichterung russischer Exporte vor allem von Düngemitteln abhängig.

+++ 00:34 Nach Leopard-Schulung in Spanien: Ukrainische Soldaten reisen zurück an die Front +++

In Spanien steht die Ausbildung von 55 ukrainischen Soldaten an Kampfpanzern vom Typ Leopard-2 vor dem Abschluss. Am Mittwoch sollen sie über Polen zurück an die Front in der Ukraine reisen. Die ukrainischen Soldaten im Alter von 21 bis 60 Jahren seien zwölf Stunden täglich und an sechs Tagen pro Woche nahe der nordostspanischen Stadt Saragossa an den Leopard-Panzern ausgebildet worden, erklärt ein spanischer Offizier bei einem Pressetermin. Die Ausbildung habe teils auf dem Truppenübungsplatz, teils an Simulatoren stattgefunden und sei vor allem praktischer, technischer und taktischer Natur gewesen.

+++ 23:18 Moskaus Patriarch Kirill nimmt Kontakt zu Papst Franziskus auf +++

Nach monatelangem Schweigen gibt es wieder Kontakt zwischen dem Vatikan und Moskaus russisch-orthodoxen Patriarchen Kirill. Dieser gratuliert Papst Franziskus zu dessen zehnjährigem Jubiläum. In seiner Botschaft äußert er die Hoffnung, dass "in den schwierigen Zeiten, die wir erleben, der Dialog zwischen religiösen Führern gute Früchte bringen" könne. Franziskus hatte eine Weile lang darauf gesetzt, mit Kirill über Wege zum Frieden in der Ukraine sprechen zu können. Weil dieser ein starker Unterstützer des russischen Angriffs auf die Ukraine ist, erkannte der Papst aber selbst, dass ein Dialog so keinen Sinn mache. Ob Kirills Schreiben an Franziskus ein Zeichen für eine Entspannung der Beziehungen sein kann, ist unklar.

+++ 22:21 Selenskyj: "Müssen die militärische Kraft des Feindes brechen" +++

Die Zukunft der Ukraine hängt nach den Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj vom Ausgang der Schlachten in Schlüssel-Abschnitten der Front im Osten des Landes ab. "Bilohoriwka und Marinka, Awdijwka und Bachmut, Wuhledar und Kamjanka - und an anderen Plätzen entscheidet sich die Zukunft, die wir haben werden", sagt er in seiner nächtlichen Videoansprache. "Wir müssen die militärische Kraft des Feindes brechen. Und wir werden sie brechen."

+++ 21:45 Kommandeur in Bachmut: "Wagner-Söldner greifen aus mehreren Richtungen an" +++

Der Kampf der ukrainischen Verteidiger gegen die russische Söldnertruppe Wagner um Bachmut tobt weiter. "Die Sturmgruppen von Wagner greifen aus mehreren Richtungen an und versuchen die Verteidigung unserer Streitkräfte zu durchbrechen und ins Stadtzentrum vorzudringen", sagt der Kommandeur der ukrainischen Landstreitkräfte, Olexander Syrskyj. Der britische Geheimdienst geht davon aus, dass die Söldnertruppe mangels Rekrutierungsmöglichkeiten demnächst ein Personalproblem bekommen könnte.

+++ 21:11 USA: Kiew hat geplantes Telefonat von Selenskyj und Xi nicht bestätigt +++

Die Ukraine hat nach Angaben des nationalen Sicherheitsberaters der USA, Jake Sullivan, ein geplantes Telefonat zwischen dem chinesischen Präsident Xi Jinping und seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj nicht bestätigt. Das "Wall Street Journal" hat berichtet, in Kürze wollten beide Staatsoberhäupter erstmals miteinander telefonieren. Sullivan erklärt, die USA hätten Xi dazu ermuntert mit Wolodymyr Selenskyj zu sprechen, um nicht die "russische Perspektive" vermittelt zu bekommen. null

+++ 20:38 Jermak: Mindestens ein Mensch bei Raketenangriff auf Schule getötet +++

Russische Truppen haben zwei Raketen auf eine Schule in Awdijiwka in der Region Donezk gefeuert, schreibt Andrij Jermak, Leiter des Präsidialamts der Ukraine, auf Twitter. Mindestens ein Anwohner ist demnach bei dem Angriff ums Leben gekommen.

Die früheren Entwicklungen im Ukraine-Krieg lesen Sie hier.