Mehrere Journalisten ausländischer Nachrichtenorganisationen haben nach Aussagen des Generalstabs der ukrainischen Streitkräfte ihre Medienakkreditierung in der Ukraine verloren, weil sie gegen die staatlichen Vorschriften zur Berichterstattung in Kampfgebieten verstoßen haben. "Kürzlich haben mehrere Medienvertreter unter Missachtung bestehender Verbote und Vorsichtsmaßnahmen und ohne die Zustimmung der zuständigen Kommandeure und der für die Öffentlichkeitsarbeit zuständigen Stellen der Militäreinheiten Informationsaktivitäten in der Stadt Cherson durchgeführt, bevor die Stabilisierungsmaßnahmen abgeschlossen waren. Diese Handlungen sind ein eklatanter Verstoß gegen [ukrainisches Recht]", heißt es in der Erklärung des Militärs. Welchen Journalisten die Genehmigungen entzogen wurden, ist unklar. Nach Angaben von Quellen, die mit dem Sender "Detector Media" sprachen, haben mindestens sechs Journalisten, darunter Reporter von CNN und Sky News, ihre Akkreditierung verloren.

+++ 07:24 USA kündigen neue Sanktionen gegen Lieferanten russischer Militärtechnik an +++

US-Finanzministerin Janet Yellen hat neue US-Sanktionen gegen ein Netzwerk von Einzelpersonen und Unternehmen angekündigt, die an der Beschaffung von Militärtechnologie für Russland beteiligt sind. "Dies ist Teil unserer größeren Bemühungen, Russlands Kriegsanstrengungen zu stören und ihm (Wladimir Putin) durch Sanktionen und Exportkontrollen die benötigte Ausrüstung zu verweigern", sagte sie laut dem Wall Street Journal. 14 Personen und 28 Unternehmen seinen im Visier der Sanktionen, darunter auch Finanzvermittler. Die Maßnahmen sollen heute offiziell bekannt gegeben werden.

+++ 06:42 ISW: Russland wird Offensive im Gebiet Donezk verstärken +++

Nach Angaben des ISW (The Institute for the Study of War) werden die russischen Streitkräfte die Offensive im Gebiet Donezk in den nächsten Wochen verstärken, wenn zusätzliche mobilisierte Soldaten und aus dem Westen Chersons abgezogene Truppen eintreffen. Das ISW geht davon aus, dass ukrainischen Streitkräfte im Gebiet Donezk "in Bedrängnis geraten" und wahrscheinlich einige Truppen abziehen müssen, um die erneuten russischen Offensivoperationen abzuwehren. Trotz der erneuten Bemühungen werde Russland dennoch keine nennenswerten operativen Erfolge erzielen, heißt es im Lagebericht. Dafür hätten sich die russischen Truppen als zu unzureichend ausgebildet, schlecht ausgerüstet und kampfunwillig erwiesen.

+++ 06:01 Außenminister besprechen Start von Ukraine-Militärtraining +++

Die Außenminister der EU-Staaten wollen an diesem Montag bei einem Treffen in Brüssel den Start einer Ausbildungsmission für ukrainische Streitkräfte beschließen. Die in den vergangenen Wochen erarbeiteten Pläne für den Einsatz sehen vor, dass zunächst etwa 15.000 ukrainische Soldatinnen und Soldaten in Deutschland, Polen und anderen EU-Ländern ausgebildet werden. Die EU will so mithelfen, dass sich die ukrainischen Truppen künftig noch besser als bislang gegen die Angreifer aus Russland verteidigen können. Im Rahmen der EU-Mission plant die Bundeswehr eine Gefechtsausbildung für Kompanien und Taktikübungen für einen Brigadestab und die untergeordneten Bataillonsstäbe. Zudem soll es ein Training für Trainer, Sanitätsausbildungen und Waffensystemschulungen in enger Kooperation mit der Industrie geben. Insgesamt könnte in Deutschland in den kommenden Monaten so eine Brigade mit bis zu 5000 ukrainischen Soldatinnen und Soldaten trainiert werden.

+++ 03:58 Ukraine meldet russischen Beschuss von Ortschaften im Raum Sumy +++

Der Gouverneur der Oblast Sumy, Dmytro Zhyvytskyi, berichtet von russischen Angriffen mit Mörsergranaten und Raketen auf die Orte Schalyhyne, Znob-Novhorodske, Khotin, Bilopillia, Yunakivka und Krasnopillia. Mindestens vier Häuser seien beschädigt worden, ebenso wie drei Traktoren und Stromleitungen, so Zhyvytskyi. Berichte über Verletzte gibt es nicht.

+++ 22:25 Selenskyj: Mehr als 400 Kriegsverbrechen in Cherson aufgedeckt +++

Ermittler haben in den zurückeroberten Teilen der Region Cherson mehr als 400 russische Kriegsverbrechen aufgedeckt, erklärt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. Es seien Leichen von Soldaten und Zivilisten entdeckt worden. Weiter sagt er in seiner regelmäßigen abendlichen Video-Botschaft, es würden russische Soldaten und Söldner festgenommen. In 226 Ortschaften mit insgesamt über 100.000 Einwohnern sei der Rechtsstaat wiederhergestellt worden.

+++ 22:03 Wagner-Gruppe soll geflüchteten Soldaten mit Vorschlaghammer exekutiert haben +++

Diese Aufnahmen sind nur schwer zu ertragen: Seit Samstagabend veröffentlichten Telegram-Kanäle, die der russischen Söldner-Gruppe "Wagner" zugeordnet werden, ein Video, das die Exekution eines Mannes durch mutmaßliche Wagner-Söldner zeigt, indem sie ihm mit einem Vorschlaghammer den Kopf zerschmettern. Bei dem Mann soll es sich um einen ehemaligen Wagner-Kämpfer handeln. Er soll nach seiner Rekrutierung aus einer Strafkolonie Anfang September in der Ukraine desertiert sein. Nun soll er nach einem Gefangenenaustausch wieder in die Hände der Wagner-Gruppe gelangt sein.

+++ 21:30 Selenskyj an die Ukrainer: "Wir alle spüren, wie unser Sieg naht" +++

Ungeachtet der anhaltenden russischen Angriffe spricht der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj seinen Landsleuten Mut zu. "Wir alle spüren, wie unser Sieg naht", sagt Selenskyj in seiner täglichen Videobotschaft. "Es gibt immer Menschen, die kämpfen und arbeiten für unseren Sieg." Selenskyj bedankt sich bei Soldaten, Ärzten und Diplomaten, die bereits seit mehr als 260 Tagen seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs rund um die Uhr in der Ukraine im Einsatz seien.

