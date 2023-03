Der stellvertretende Vorsitzende des Duma-Ausschusses für internationale Angelegenheiten, Alexej Tschepa, erwägt offenbar ein Strafverfahren gegen Bundesjustizminister Marco Buschmann. Dies berichtet der oppositionelle belarussische Nachrichtenkanal Nexta. Tschepa habe sich geäußert nach Buschmanns Erklärung zum internationalen Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin. "Deutschland ist dann verpflichtet, Präsident Putin, wenn er deutsches Territorium betritt, zu inhaftieren und an den IStGH zu übergeben", so Buschmann.

+++ 07:25 Kiew: Massiver russischer Raketenbeschuss nimmt ab +++

Laut dem ukrainischen Geheimdienst gibt es nicht mehr so viele massive russische Raketenangriffe. Dies berichtet das Institute for the Study of War. Wie ein Geheimdienst-Sprecher erklärt habe, verfüge Russland nicht mehr über viele Kalibr-, Iskander- und Kinschal-Raketen – allerdings noch immer über zahlreiche Boden-Luft-Raketen des Typs S-300. Das Institute for the Study of War hatte bereits zuvor vermutet, dass die russischen Streitkräfte ihr Raketenarsenal weiter abbauen. Möglicherweise würden sie die Häufigkeit und das Ausmaß ihrer Raketenangriffe einschränken, aber wahrscheinlich weiterhin wichtige ukrainische Infrastrukturen und Zivilisten bedrohen.

+++ 07:00 Russische Truppen machen offenbar leichte Fortschritte bei Bachmut +++

Die russischen Streitkräfte machen offenbar leichte Fortschritte in und um die seit Monaten umkämpfte ostukrainische Stadt Bachmut. Das berichtet das Institute for the Study of War. Demnach erzielten die russischen Truppen wahrscheinlich zusätzliche Gewinne im Südwesten und Norden von Bachmut sowie nordwestlich der Stadt zwischen Bohdaniwka und Chromowe. Gleichzeitig nähme das Tempo der russischen Operationen um Awdijiwka zu, um die Voraussetzungen für die Einkreisung der Siedlung zu schaffen.

+++ 06:32 Russischer Botschafter: USA gießen "Öl ins Feuer" +++

Russlands Botschafter in Washington, Anatoli Antonow, kritisiert ein neues Hilfspaket der USA für die Ukraine. "Washington ist von der Idee besessen, unserem Land eine strategische Niederlage zuzufügen", sagt er. Die USA würden durch immer neue Waffen- und Munitionslieferungen "Öl ins Feuer" gießen und den "Konflikt" dadurch ausweiten. "Solche Handlungen bringen die Sicherheit in ganz Europa in Gefahr und erhöhen das Risiko eines direkten Zusammenstoßes Russlands und der NATO." Die USA verschlössen die Augen "vor dem korrupten Regime in Kiew", so der Botschafter. Ihm zufolge fühlt sich das Regime von dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj "mit jeder Lieferung von militärischem Gerät mehr und mehr ungestraft. Es tötet weiterhin Zivilisten in den russischen Regionen Donbass, Saporoschje und Cherson mit purem Zynismus". Tatsächlich hat der internationale Strafgerichtshof Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin erlassen. Auch sind seit Beginn des russischen Überfalls zahlreiche Kriegsverbrechen durch russische Soldaten in der Ukraine belegt.

+++ 06:01 Kiew weist Bericht zurück: Keine 100.000 ukrainische Soldaten getötet +++

Der Sekretär des ukrainischen Sicherheits- und Verteidigungsrats, Oleksij Danilow, weist einen US-Medienbericht zurück, wonach es seit Beginn des von Russland geführten Krieges 100.000 Tote unter den ukrainischen Soldaten gegeben habe. Vor einer Woche hatte "Politico" unter Berufung auf US-Beamte berichtet, dass "mehr als 100.000 ukrainische Soldaten in dem einjährigen Krieg getötet oder verwundet" worden seien. "Ich erkläre Ihnen mit voller Verantwortung, dass wir keine 100.000 Verluste im Militär haben", sagt Danilow der Nachrichtenagentur Interfax Ukraine. "Das ist unmöglich. Unser Militär kennt die genaue Zahl, der Präsident kennt sie. Während dieses Krieges handelt es sich um geheime Informationen, aber 100.000 ist völlig unwahr." Danilow fügt hinzu, dass Russlands Verluste "einfach wahnsinnig" seien. Die ukrainischen Streitkräfte hätten nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine 2014 gelernt, zu kämpfen.

+++ 04:36 Japans Ministerpräsident besucht Ukraine +++

Japans Ministerpräsident Fumio Kishida besucht Medienberichten zufolge die Ukraine. Kishida sei nach Abschluss eines Besuchs in Indien auf dem Weg in die Ukraine, wo er Präsident Wolodymyr Selenskyj treffen werde, berichtet der japanische Sender NHK World unter Berufung auf Vertreter der Regierung und Regierungspartei. Es werde erwartet, dass Kishida vor dem jährlichen G7-Gipfeltreffen wirtschaftsstarker Demokratien im Mai dem ukrainischen Präsidenten die Unterstützung seines Landes im Kampf gegen Russland zusichern wolle.

+++ 02:48 Scholz gibt Einblicke in Telefonate mit Putin +++

Bundeskanzler Olaf Scholz gibt Einblicke in seine Telefonate mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Diese Gespräche seien bis zu eineinhalb Stunden lang, berichtet der SPD-Politiker beim Ständehaus-Treff der "Rheinischen Post" in Düsseldorf. Das letzte sei im vergangenen Dezember gewesen. Manchmal verzichte Putin auf die deutsche Übersetzung, weil er schon verstanden habe, und manchmal spreche der Kreml-Chef auch Deutsch - "wenn's passt", sagt Scholz.

+++ 23:50 Ukraine: Russische Marschflugkörper auf der Krim zerstört +++

Bei einer Explosion auf der Krim werdend nach Darstellung des ukrainischen Verteidigungsministeriums russische Marschflugkörper zerstört. Die Detonation habe sich in Dschankoi ereignet, als die Waffen per Zug transportiert worden seien. Der von Russland eingesetzte Statthalter auf der Halbinsel, Sergej Askjonow, gibt seinerseits bekannt, dass nach dem Einsatz der Flugabwehr Trümmerteile ein Haus und ein Geschäft in der Stadt beschädigt hätten. Eine Person sei verletzt worden.

+++ 22:18 Heusgen: Russland ist "Discount-Tankstelle" für China +++

Der Besuch von Chinas Staatschefs Xi Jinping beim russischen Präsidenten Wladimir Putin ist nach Meinung des Leiters der Münchner Sicherheitskonferenz für beide Staatsmänner wichtig. Putin wolle seiner Bevölkerung so zeigen: "Russland ist nicht isoliert - er hat ja letzte Woche einen Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs kassiert", sagt Christoph Heusgen bei ntv. "Er ist sozusagen jetzt ein Aussätziger der internationalen Gemeinschaft." Der dreitätige Staatsbesuch passe ihm gut, zumal der Krieg nicht so laufe, wie Putin sich das vorgestellt habe, und es dem Land auch wirtschaftlicht nicht gut gehe. Mit Blick auf die Vorteile für Chinas Staats- und Parteichef und den russischen Öl- und Gasreichtum sagt Heusgen: "Russland ist jetzt eine Discount-Tankstelle für China. Das schätzt Xi natürlich." Xi brauche Russland im Systemwettbewerb mit den USA. Durch die Selbstisolierung Russlands sei Putin heute ein Juniorpartner für China.

+++ 21:42 Berichte über Explosionen bei Militärflughafen auf der Krim +++

Mehrere Explosionen sollen sich nahe der Stadt Dschankoj auf der Krim ereignet haben, bei der sich auch ein von Russland betriebener Militärflughafen befindet. Es handelt sich also um ein Gebiet weit hinter der derzeitigen Frontlinie im Ukraine-Krieg und mitten im Einflussgebiet Russlands. Es seien Schüsse und mehrere Explosionen gemeldet worden, berichtet das Medium "Euromaidan Press" unter Berufung auf lokale Medien. Eine russische Luftverteidigungseinheit soll demnach eine Drohne abgeschossen haben. Auch die in Charkiw lebende Politikwissenschaftlerin Maria Avdeeva schreibt auf Twitter von "Berichten eines Drohnenangriffs in Dschankoj" und ordnet ein: "Russland hat Dschankoj zu seiner größten Militärbasis auf der besetzten Krim ausgebaut und nutzt seinen Militärflugplatz ausgiebig." Seit dem vergangenen Jahr kam es auf der Krim speziell in der Nähe militärischer Einrichtungen öfters zu Explosionen.

+++ 21:13 Scholz: Es darf keinen "Diktatfrieden" Russlands mit der Ukraine geben +++

Bundeskanzler Olaf Scholz sieht keine Möglichkeit eines Friedens zwischen Russland und der Ukraine ohne einen Rückzug russischer Truppen. "Es kann nicht auf einen Diktatfrieden Russlands gegenüber der Ukraine herauslaufen", sagt Scholz bei einer Veranstaltung der "Rheinischen Post" in Düsseldorf. "Wir müssen uns auf die Möglichkeit einstellen, dass es länger dauern kann", sagte er auf die Frage nach der Dauer des Kriegs: "Das kann schon länger aus dem Lot bleiben." Der russische Präsident Wladimir Putin dürfe den Krieg nicht gewinnen, bekräftigt Scholz. Grenzen dürften nicht mit Gewalt verschoben werden.

Die früheren Entwicklungen im Ukraine-Krieg lesen Sie hier.