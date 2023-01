Sechs bewaffnete Söldner der Wagner-Gruppe, die aus russischen Gefängnissen rekrutiert wurden, sind am Freitag aus einem Wagner-Ausbildungszentrum in der Region Luhansk entkommen. Das berichtet die US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW). Eine russische Quelle warnte demnach die Einwohner der Region Rostow, wachsam zu sein und "besonders auf Personen in militärischen Tarnuniformen zu achten", da die flüchtigen Wagner-Söldner möglicherweise nach Rostow gelangt seien. Der Finanzier der russischen Privatarmee, Jewgeni Prigoschin, behauptete laut ISW, er habe die Situation gestern unter Kontrolle gehabt - er wisse mehr als die Presse. Die russische Nationalgarde, die Polizei und der Wagner-Sicherheitsdienst hätten umfangreiche Erfahrungen mit der Festnahme von bewaffneten Personen, so Prigoschin. Sie hätten daran gearbeitet, "eine Menge Schurken festzunehmen, von denen [russische Bürger] nicht einmal etwas zu wissen brauchen", angefangen von den Frontlinien der Region Luhansk, des Gebiets Donezk und der russischen Grenzen.

+++ 07:21 Ukraine meldet mehr als 100 Angriffe zum Jahreswechsel +++

Die ukrainischen Streitkräfte haben gestern Angriffe in der Nähe von neun Siedlungen abgewehrt. Das meldet der Generalstab laut der staatlichen ukrainischen Nachrichtenagentur in einem morgendlichen Update. In den vergangenen 24 Stunden habe Russland unter anderem 31 Raketenangriffe und mehr als 70 Angriffe mit Mehrfachraketenwerfern durchgeführt. Die zivile Infrastruktur der Regionen Tschernihiw, Sumy, Kiew, Chmelnyzkyj, Donezk, Saporischschja, Mykolajiw und Cherson sei beschossen worden. Angaben über Opfer in der Zivilbevölkerung würden derzeit überprüft.

+++ 06:51 ISW sieht russisches Angriffstempo sinken +++

Die US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) geht davon aus, dass die russischen Streitkräfte ihr aktuelles Einsatztempo nicht aufrechterhalten können. Denn sie seien wahrscheinlich dabei, ihre Artilleriemunitionsvorräte aufzubrauchen.

+++ 06:26 Russland attackiert Kiew aus der Luft +++

Die Militärverwaltung von Kiew berichtet, die Luftabwehr habe 32 Ziele abgeschossen - bis tief in die Silvesternacht attackierte Russland die Ukraine mit Raketen und Drohnen, wie der "Kyiv Independent" meldet. Der Luftalarm in Kiew dauert demnach an.

+++ 06:02 Deutschland importiert ab sofort kein russisches Pipeline-Öl mehr +++

Deutschland hat zum Jahreswechsel alle Importe von Rohöl aus Russland gestoppt. Hintergrund ist der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Seit 5. Dezember galt bereits ein EU-Einfuhrverbot für russisches Rohöl, das per Tanker kommt. Nun folgt ein deutsches Importverbot für Öl aus der Pipeline Druschba. Die ostdeutsche Raffinerien in Schwedt in Brandenburg und Leuna in Sachsen-Anhalt müssen deshalb die Bezugsquellen umstellen.

+++ 04:45 Deutschland hat Führung der NATO-Eingreiftruppe VJTF übernommen +++

Deutschland hat mit dem Jahresbeginn die Führung der Schnellen Eingreiftruppe der NATO (VJTF) übernommen. Die Bundeswehr stellt damit etwa 8000 Männer und Frauen für die insgesamt rund 11.500 Soldaten zählende Truppe. Diese muss in 48 bis 72 Stunden bereit sein, um dorthin verlegt zu werden, wo das Bündnis sie jeweils benötigt. Die NATO bezeichnet ihre "Speerspitze", deren Führung jährlich wechselt, als einen wesentlichen Beitrag zur Abschreckung und Verteidigung in Europa.

+++ 00:38 Selenskyj wünscht 2023 Sieg der Ukraine +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wünscht sich für 2023 den Sieg der Ukraine im Krieg gegen Russland. "Wir sind bereit, für die Freiheit zu kämpfen", sagt Selenskyj in einer Videobotschaft kurz vor Mitternacht. "Deshalb ist jeder von uns hier. Ich bin hier. Wir sind hier. Ihr seid hier. Alle sind hier. Wir alle sind die Ukraine", so Selenskyi.

+++ 22:42 Ukraine meldet Einflug russischer Kamikaze-Drohnen +++

Kurz vor dem Jahreswechsel meldet die Ukraine den Einflug von Kamikaze-Drohnen aus Russland. In den Städten Odessa und Mykolajiw im Süden sowie Dnipro im Zentrum des Landes herrscht Luftalarm, berichtet die Agentur Unian. Der Militärverwalter von Mykolajiw, Vitali Kim, berichtet von zwei Formationen von Drohnen, die in seinem Gebiet gesichtet worden seien. Die Luftabwehr habe das Feuer auf die Schahed-Drohnen aus iranischer Produktion eröffnet.

+++ 21:49 Selenskyj wünscht Ukrainern ein Jahr des Sieges +++

In einer kurzen Glückwunschbotschaft zum Jahreswechsel wünscht der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj seinen Mitbürgern ein frohes neues Jahr und das "Jahr unseres Sieges". Das sei der einzige Wunsch, den es zum Jahreswechsel gebe, schreibt er unter anderem auf Twitter zu einem Foto von sich und seiner Frau Olena vor einem bescheiden geschmückten Weihnachtsbaum. "Und er wird nicht durch ein Wunder wahr werden, sondern durch unsere Arbeit, Kampf, gegenseitige Hilfe, Menschlichkeit."

+++ 21:05 Macron sichert Ukraine Hilfe bis zum Sieg zu +++

Frankreich sichert der Ukraine bis zum Sieg Unterstützung zu. Im neuen Jahr stünde Frankreich vorbehaltlos an der Seite der Ukraine, sagt Präsident Emmanuel Macron in seiner Neujahrsansprache.

+++ 19:46 Kiew: Luftangriffe verursachen keinen "schwerwiegenden Schaden" +++

Die russischen Luftangriffe am Silvestertag sind nach Angaben der ukrainischen Regierung ohne Erfolg geblieben. Es sei kein "schwerwiegender Schaden" an der landesweiten Energieinfrastruktur entstanden, schreibt Energieminister German Galuschenko auf Facebook. Die Luftabwehr habe "exzellente Arbeit" geleistet. Der Energieversorger der Hauptstadt Kiew soll dem Vernehmen nach sogar vorübergehende Notfall-Blackouts zum Stromsparen abgesagt haben. Bei den jüngsten Angriffen wurde in Kiew ein Hotel und ein Wohngebäude schwer beschädigt. Mindestens zwei Menschen kamen ums Leben.

+++ 18:22 Ukrainische Artillerie greift Luhansk an +++

Ukrainische Artillerie hat russische Stellungen im Osten der Ukraine angegriffen. Dabei sei das Dorf Perwomajskoje in der Region Luhansk im Donbass mindesten zweimal Ziel von Beschuss aus dem amerikanischen HIMARS-Mehrfachraketenwerfer geworden, meldet die russische Agentur TASS unter Berufung auf örtliche Behörden. Angaben zu Opfern oder Schäden gibt es nicht.

Die früheren Entwicklungen im Ukraine-Krieg lesen Sie hier.