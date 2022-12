Russland strebt nach Einschätzung britischer Experten wahrscheinlich immer noch danach, die Kontrolle über die Regionen Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson auszudehnen. Das geht aus dem täglichen Geheimdienst-Update des Verteidigungsministeriums in London zum Ukraine-Krieg hervor. "Es ist höchst unwahrscheinlich, dass das russische Militär derzeit in der Lage ist, diese Gebiete zurückzuerobern", heißt es in dem Lagebericht. Darin wird auch als unwahrscheinlich eingestuft, dass die russischen Bodentruppen in den nächsten Monaten operativ bedeutende Fortschritte machen werden. Auch wenn Moskau seine militärischen Ziele momentan verfehle, halte die russische Militärführung den Briten zufolge dennoch an dem Plan fest, die Kontrolle in Donezk auszuweiten.

+++ 07:17 Selenskyj: Stromversorgung in Odessa teilweise wiederhergestellt +++

In der Hafenstadt Odessa ist nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj die Stromversorgung teilweise wiederhergestellt worden. Man tue alles, um unter diesen Bedingungen nach den russischen Drohnen-Angriffen das maximal Mögliche zu erreichen, sagt Selenskyj in seiner nächtlichen Videobotschaft. Odessa zähle zu den Regionen mit den häufigsten Blackouts. Nach russische Angriffen auf die Energieinfrastruktur waren am Vortag mehr als 1,5 Millionen Menschen in der südukrainischen Region Odessa ohne Strom.

+++ 06:26 Kiew: Knapp 400 russische Soldaten an einem Tag gestorben +++

Laut offiziellen Zahlen aus Kiew sind binnen eines Tages 380 russische Soldaten im Krieg ums Leben gekommen. Nach Angaben des ukrainischen Verteidigungsministeriums sind seit Beginn des Krieges im Februar 94.140 russische Soldaten "eliminiert" worden. Wie das Verteidigungsministerium in seinen täglichen Angaben zu den Verlusten Russlands verkündet, habe der Gegner unter anderem mehr als 2900 Panzer, mehr als 5900 gepanzerte Fahrzeuge und 1600 Drohnen verloren. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Moskau selbst hält sich mit Informationen zu eigenen Verlusten in der Ukraine zurück.

+++ 05:40 Ukraine-Waffen werden jetzt in der Slowakei repariert +++

Mit einem neuen Reparaturzentrum nahe der slowakischen Grenze zur Ukraine wollen Regierungen und die Rüstungsindustrie den weiteren Einsatz schwerer Waffen zur Abwehr des russischen Angriffskrieges sicherstellen. Der Stützpunkt habe den Betrieb aufgenommen, sagt Brigadegeneral Christian Freuding, Leiter des Sonderstabes Ukraine im Verteidigungsministerium. Der Panzerbauer Krauss-Maffei Wegmann (KMW) organisiert in der Region nun die Instandsetzung von Großwaffen, die in Gefechten in der Ukraine beschädigt wurden. Zu ihnen zählt etwa die Panzerhaubitze 2000.

+++ 04:00 Biden: Luftverteidigung der Ukraine hat Priorität +++

Die USA werden offiziellen Angaben zufolge der Unterstützung der ukrainischen Luftverteidigung Priorität einräumen. Biden habe dies in einem Telefonat dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zugesagt, teilt das Weiße Haus mit. Biden habe auch Selenskyjs "erklärte Offenheit für einen gerechten Frieden auf der Grundlage der in der Charta der Vereinten Nationen verankerten Grundprinzipien" begrüßt.

+++ 02:48 Tschechiens Präsident: Ukraine-Hilfe wichtiger als eigene Wirtschaftsinteressen +++

Der tschechische Präsident Milos Zeman räumt der Ukraine-Hilfe Vorrang vor eigenen Wirtschaftsinteressen seines Landes ein. "Jetzt ist nicht nur die Ukraine bedroht", betont er in einem Interview des öffentlich-rechtlichen Tschechischen Rundfunks. In einer solchen Situation müssten Wirtschaftsinteressen in den Hintergrund treten und die Hilfe für die Ukraine dürfe nun nicht schwächer werden, fordert der in der Vergangenheit oft als "pro-russisch" kritisierte Zeman, dessen Amtszeit als Staatsoberhaupt Anfang März endet.

+++ 01:31 Ukrainischer Verteidigungsminister: Gegenoffensive kommt bei Frost +++

Die ukrainischen Streitkräfte warten nach den Worten des Verteidigungsministers auf günstigere Witterungsbedingungen, um ihre Gegenoffensive gegen die russischen Besatzer wieder aufzunehmen. Der aktuelle Übergang "vom trockenen Herbst zum noch nicht frostigen Winter" biete weder für Rad- noch Kettenfahrzeuge günstige Einsatzbedingungen", sagt Minister Olexij Resnikow bei einem Treffen mit seinem schwedischen Kollegen Pål Jonson in Odessa. "Ich denke, der (gegenwärtige) Rückgang von Aktivität an der Front ist auf das Wetter zurückzuführen." Die ukrainischen Streitkräfte dächten aber nicht ans Aufhören, sondern warteten auf Frost, um wieder Gegenangriffe durchzuführen.

+++ 00:14 Ukrainische Truppen greifen Wagner-Söldner an +++

Ukrainische Streitkräfte haben nach Angaben des Gouverneurs in Luhansk ein Hotel in der Stadt Kadiwka angegriffen, in dem sich Mitglieder der russischen privaten Söldnergruppe "Wagner" aufhielten. Bei der Attacke seien viele Mitglieder der Gruppe getötet worden, sagt Serhij Gaidai in einem TV-Interview mit dem ukrainischen Fernsehen. Beim russischen Verteidigungsministerium ist bislang keine Stellungnahme zu erhalten. Die Söldnergruppe Wagner ist eine russische paramilitärische Organisation.

+++ 23:09 Selenskyj: Lage in Odessa und anderen Regionen ist schwierig +++

Nach den gezielten russischen Angriffen auf das ukrainische Stromnetz bleibt die Lage in der Hafenstadt Odessa sowie auch in anderen Regionen nach Einschätzung von Präsident Wolodymyr Selenskyj schwierig. "Wir tun alles, um das Licht in Odessa wiederherzustellen", sagt Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache. "Wir tun alles, um unter diesen Bedingungen nach den russischen Treffern das Maximum herauszuholen." Russische Truppen hatten Odessa in der Nacht zum Samstag mit einer Welle iranischer Kampfdrohnen angegriffen und dabei für einen Ausfall der Stromversorgung der Stadt sowie des gesamten Umlandes gesorgt. "Kiew und Umgebung, Oblast Lemberg, Oblast Winnyzja, Oblast Ternopil, Oblast Tschernowyz und die Oblast Transkarpatien, Oblast Sumy, Oblast Dnipropetrowsk - die Situation bleibt sehr schwierig", sagt Selenskyj. Es werde jedoch alles versucht, "die Situation zu entspannen" und die Menschen mit Strom zu versorgen.

+++ 21:58 Tschechien kritisiert deutsche Blockade beim EU-Gaspreisdeckel +++

Der tschechische Energieminister Jozef Sikela hat die Bundesregierung heftig für ihren Widerstand gegen die Einführung eines EU-Gaspreisdeckels kritisiert. Deutschland habe starke Verantwortung für die Abhängigkeit der EU vom russischen Gas, sagte Sikela im Gespräch mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". "Wenn ich Leadership anstrebe, muss ich die Interessen und Fähigkeiten der Schwächeren respektieren. Wenn wir scheitern, könnte das die Arbeit des ganzen Jahres vielleicht nicht vernichten, aber entwerten", betonte Sikela. Dann gebe es keinen Sieger, oder wenn, Wladimir Putin. Die EU-Kommission hatte vor einigen Wochen einen Gaspreisdeckel von 275 Euro je Megawattstunde vorgeschlagen, das aber zugleich an so strikte Bedingungen geknüpft, dass der Deckel selbst bei den Rekordpreisen in diesem Sommer nicht aktiviert worden wäre. Die Energieminister sollen auf einem Sondertreffen am Dienstag darüber entscheiden.

+++ 21:23 Charkiws Weihnachtsbaum steht in der U-Bahn +++

In der zweitgrößten Stadt der Ukraine, Charkiw, ist der Weihnachtsbaum aufgestellt worden. Und zwar nicht wie immer auf dem zentralen Freiheitsplatz, sondern kriegsbedingt im U-Bahnhof, der direkt darunter liegt. Auf dem Bahnsteig können die Bewohner der Stadt auch Silvester feiern – es wird ein kleines Konzert geben. Ab dem 19. Dezember werden zudem am Weihnachtsbaum Aufführungen für Kinder stattfinden. Wie der Bürgermeister der Stadt, Ihor Terehow, betont, sei für die Durchführung der Neujahrsveranstaltungen kein Geld aus dem städtischen Haushalt ausgegeben worden. Alle Kosten tragen demnach Sponsoren.

Zum Vergleich, so sah der Charkiwer Weihnachtsbaum im Jahr 2020 aus:

(Foto: imago images/Vitalii Kliuiev)

Und das hier ist der diesjährige:

+++ 20:48 Macron spricht Unterstützung für ukrainischen Friedensplan aus +++

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat seine volle Unterstützung für die ukrainischen Friedensvorstellungen ausgesprochen. In einem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj begrüßte Macron dessen Friedensplan, teilt der Élyséepalast im Anschluss an das Gespräch mit. Selenskyj hatte mehrfach einen Friedensplan unterbreitet, der unter anderem den vollständigen Abzug der russischen Truppen aus der Ukraine vorsieht. Auch von der seit 2014 annektierten Schwarzmeerhalbinsel Krim sollen sich die Truppen zurückziehen. Hinzu kommen Reparationszahlungen, die juristische Aufarbeitung von Kriegsverbrechen sowie Sicherheitsgarantien des Westens für die Ukraine.

+++ 20:08 Ukrainischer Außenminister: Bislang keine deutsche Zusage für Panzerlieferung +++

Nach Angaben des ukrainischen Außenministers Dmytro Kuleba gibt es derzeit keine deutschen Zusagen für Panzerlieferungen an die Ukraine. "Eine solche Entscheidung ist noch nicht gefallen. Es gibt da keine Zusagen. Aber wir arbeiten daran, ganz offen", sagt Kuleba in der ARD. Die Ukraine verstehe nicht, warum Deutschland Artillerie liefere, aber keine Panzer. "Mit Stand jetzt gibt es Projekte aus Deutschland, das ist die Lieferung der Iris-T-Systeme, das sind Flugabwehrwaffen." Auch die Gepard-Panzer seien Flugabwehrwaffen. "Aber zum derzeitigen Moment sind nach meiner Kenntnis Panzer nicht in dieser Liste enthalten. Das ist sehr schade." Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev, hatte zuvor gesagt, er habe in Berlin Zusagen für weitere Waffenlieferungen erhalten. "Welche, werden wir zu gegebener Zeit gemeinsam bekanntgeben", sagte Makeiev in einem Interview der "Welt am Sonntag".





