Die südukrainische Stadt Cherson ist nach ukrainischen Angaben in der Nacht erneut von russischen Truppen angegriffen worden. "Es gab mehrere Explosionen in Cherson", heißt es am Morgen von der Militärverwaltung der Region. Das russische Militär habe das Stadtzentrum unter Beschuss genommen. Eine 80-jährige Frau sei am Kopf verletzt worden. Die Militärverwaltung spricht zudem von mehreren beschädigten Häusern und Bränden. Der Angriff sei vom östlichen Ufer des Flusses Dnipro aus durchgeführt worden. Bereits am Abend hatte die Stadt russische Angriffe und Verletzte gemeldet.

+++ 07:20 Mützenich fordert diplomatische Initiative +++

SPD-Fraktionschef Mützenich pocht neben weiteren Waffenlieferungen auch auf diplomatische Anstrengungen, um die Ukraine zu unterstützen. "Es braucht humanitäre Hilfe und diplomatische Hebel, um die Aggression Russlands irgendwann zu einem Ende zu bringen", sagt Mützenich der "Rheinischen Post". Direkte Gespräche mit Russland seien derzeit sinnlos, Präsident Putin "wäre auch gar nicht bereit dafür", sagt Mützenich. "Aber die Vereinten Nationen können beispielsweise mit Ländern wie China, Indien, Südafrika und Brasilien Einfluss zugunsten humanitärer Feuerpausen und diplomatischer Zusammenarbeit nehmen. Das scheint mir wichtig zu sein."

+++ 06:45 ISW sieht keine Belege für russische Vorstöße bei Awdijiwka +++

Nach Angaben der US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) setzen die russischen Streitkräfte ihre Angriffe am Freitag in der Nähe von Awdijiwka im Osten der Ukraine fort. Es gebe jedoch keine visuellen Belege für russische Vorstöße, schreibt das ISW in seiner täglichen Einschätzung des Kriegsgeschehens. Russische Militärblogger hatten zuvor behauptet, dass russische Soldaten unter anderem die Kontrolle über Stellungen 1,5 Kilometer südwestlich von Awdijiwka erlangt hätten, zudem hätten seien Stellungen nördlich der Kleinstadt gefestigt worden. Der ukrainische Generalstab hatte am Freitagmorgen berichtet, dass die ukrainischen Truppen mehr als 20 Angriffe in der Gegend um Awdijiwka zurückgeschlagen hätten. Laut dem ISW führen die russischen Streitkräfte regelmäßig Angriffe nördlich und südlich von Awdijiwka durch, "haben aber seit dem Beginn größerer Offensivbemühungen am 10. Oktober nur einige Gewinne an der Nordflanke von Awdijiwka und nur wenige marginale Gewinne an der Südflanke erzielt".

+++ 06:04 Ukraine wirbt bei internationaler Konferenz für Friedensplan +++

In Malta findet an diesem Wochenende eine von der Ukraine organisierte internationale Konferenz statt. Bei dem Treffen, zu dem die Organisatoren Teilnehmer aus etwa 60 Ländern erwarten, will die Ukraine für ihren Zehn-Punkte-Friedensplan werben. Dieser sieht den Rückzug der russischen Invasionstruppen aus der gesamten Ukraine vor, auch aus den von Russland annektierten und kontrollierten Gebieten. Russland ist bei dem Treffen allerdings nicht vertreten. Moskau kritisiert die Konferenz vorab als "offen anti-russische Veranstaltung".

+++ 05:21 Ukraine entwickelt erste Maschine zur Räumung von Minen +++

Die Ukraine hat ihre erste Minenräummaschine in Charkiw entwickelt. Der Gouverneur der Oblast Charkiw, Oleh Syniehubov, sagte, die Ausrüstung sei "erheblich billiger als ausländische Pendants", aber nicht weniger effizient. Berichten zufolge ist die Maschine in der Lage, 95 Prozent der Minen zu entschärfen. Von Russland verlegte Minen sind für die ukrainischen Soldaten ein großes Problem. Sie zu räumen kostet viel Zeit, weshalb die Truppen nur langsam vorankommen.

+++ 03:13 Russland dementiert Behauptung um Hinrichtung eigener Soldaten +++

Russische Diplomaten weisen die Behauptungen des Weißen Hauses um die Hinrichtung ihrer Soldaten als Lüge zurück. "Wer auch immer sich diese weltfremden Lügen ausgedacht hat, kann nur eine Person mit einer übertriebenen Vorstellungskraft sein", erklärt die russische Botschaft in Washington in einer Stellungnahme, die von der Nachrichtenagentur Ria übernommen wurde. Der Sprecher des Weißen Hauses, John Kirby, hatte gegenüber Reportern gesagt, Moskaus Militär würde seine eigenen Soldaten hinrichten, wenn sie sich weigerten, Befehle auf dem Schlachtfeld in der Ukraine auszuführen.

+++ 23:42 Ukraine meldet schweren russischen Beschuss von Cherson +++

Russland hat nach ukrainischen Angaben das Stadtzentrum von Cherson unter schweren Beschuss genommen. "Am Abend hat die ganze Stadt gebebt", teilt der ukrainische Katastrophenschutz auf Telegram mit. Stadtvertreter berichten von acht Verletzten. Eine Stellungnahme der Regierung in Moskau liegt nicht vor. Russland nahm Cherson zwar nach der Invasion 2022 ein, gab sie im vergangenen Jahr jedoch wieder auf.

+++ 22:05 Insider: Ukrainischer Geheimdienst steckt hinter Angriff auf Überläufer Zarjow +++

Das Attentat auf den ehemaligen ukrainischen Abgeordneten und pro-russischen Politiker Oleg Zarjow wurde einem Insider zufolge vom ukrainischen Geheimdienst SBU ausgeführt. Zarjow habe lange auf "der Liste der Verräter" gestanden, sagt der SBU-Vertreter, der namentlich nicht genannt werden will, laut der Nachrichtenangentur Reuters. Er sei "ein absolut legitimes Ziel". Der SBU-Sprecher Andrij Jusow sagt im ukrainischen Fernsehen, man werde das Attentat zunächst nicht kommentieren. "Wenn bekannt wird, dass seine Körpertemperatur unter 36,6 (Grad) gefallen ist, wird es auf jeden Fall eine Erklärung geben." Russischen Behörden zufolge liegt Zarjow auf der Intensivstation.

+++ 21:34 Verletzte nach Beschuss von Cherson +++

Durch schweren russischen Beschuss sind offiziellen Angaben nach in der südukrainischen Großstadt Cherson mehrere Menschen verletzt worden. Mehr als zehn Wohnhäuser im Stadtzentrum seien beschädigt worden, teilt der Leiter der Stadtverwaltung, Roman Mrotschko, auf Telegram mit. Es habe mehrere Verletzte gegeben, die genaue Zahl müsse noch festgestellt werden. Eine Person wurde demnach ins Krankenhaus eingeliefert. Unklar ist derzeit noch, ob es sich um Artilleriebeschuss oder einen Angriff mit Raketen und Drohnen handelte. Zumindest wurde bekannt, dass zwei Kampfdrohnen russischer Produktion über dem Gebiet abgefangen worden sein sollen.

+++ 20:54 Selenskyj: Russische Verluste nehmen deutlich zu +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj berichtet von einer "bedeutenden Zunahme" der russischen Verluste in der vergangenen Woche. "Genau wie es sein soll", sagt er in seiner abendlichen Videoansprache. Er bezieht sich auf die Kämpfe an mehreren Stellen der etwa 1000 Kilometer langen Front. Schon vor der Veröffentlichung des Videos telefonierte Selenskyj laut eigenen Angaben mit dem britischen Premier Rishi Sunak und sprach mit ihm über die ukrainischen Abwehrkämpfe um die Stadt Awdijiwka. "Die Eindringlinge unternahmen mehrere Versuche, Awdijiwka zu umzingeln, aber jedes Mal stoppten unsere Soldaten sie und warfen sie zurück, was schmerzhafte Verluste verursachte. In diesen Fällen hat der Feind mindestens eine Brigade verloren", so Selenskyj.

+++ 20:12 Russischer Wissenschaftler wegen "Verrats" zu Haftstrafe verurteilt +++

Ein Gericht in Russland verurteilt ein auf Forschung zu Hyperschall-Flugzeugen spezialisierten Wissenschaftler wegen des Vorwurfs des "Verrats" zu zwölf Jahren Gefängnis. Die Pressestelle des Stadtgerichts von Moskau bestätigt die Haftstrafe gegen den Physikprofessor Anatoli Gubanow. Er wird in einem Hochsicherheitsgefängnis einsitzen müssen. Medienberichten zufolge war Gubanow im Dezember 2020 wegen des Vorwurfs festgenommen worden, geheime Informationen an ein europäisches Land weitergegeben zu haben. In Russland kommt es immer wieder zur Verfolgung von Wissenschaftlern durch Geheimdienste und Strafjustiz. Nicht immer ist klar, ob es sich um vermeintliche oder echte Spione handelt, ob die Prozesse politisch inszeniert sind, um Wissenschaftler einzuschüchtern - oder ob die Beschuldigten tatsächlich gegen Gesetze verstoßen haben.

+++ 19:33 Moskau erneut neuen Chef der Luft- und Raumfahrttruppen +++

Generaloberst Viktor Afsalow ist in Russland offiziell zum Chef der Luft- und Raumfahrtstreitkräfte ernannt worden. Der 55-Jährige sei durch ein Dekret des Präsidenten im Oktober auf den Posten bestellt worden, teilt das Verteidigungsministerium auf seiner Homepage mit. Bis zum Sommer war General Sergej Surowikin Chef der Luft- und Raumfahrttruppe. Er wurde aber nach einer Meuterei der Privatarmee Wagner kaltgestellt. Afsalow wurde auf der Halbinsel Krim geboren. Er selbst hat allerdings nie in der ukrainischen Armee, sondern erst in den sowjetischen und dann in russischen Streitkräften gedient. Die letzten Jahre war er Stabschef und Vizechef der Luft- und Raumfahrttruppen. Seit der Absetzung Surowikins im Sommer übernahm er bereits kommissarisch dessen Amt.

