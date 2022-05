Der Wiederaufbau der ukrainischen Wirtschaft und Infrastruktur wird Hunderte von Milliarden Dollar kosten. Dies sagt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bei einer Veranstaltung des "Wall Street Journal" und nennt eine grobe Schätzung von 600 Milliarden Dollar. In seiner Rede ermutigt Selenskyj globale Unternehmen, ihre wirtschaftliche Isolation von Russland durch Investitionen in die ukrainische Wirtschaft zu ergänzen, wenn das Land nach dem Krieg wieder aufgebaut wird. "Sie erhalten Zugang zu unserem Land, unserem Markt mit mehr als 40 Millionen Menschen", sagt Zelensky und bietet den Unternehmen ein günstiges Investitionsumfeld an. Der Erfolg der Ukraine im Krieg kommt diesen Unternehmen zugute, sagt Selenskyj.

+++ 07:32 CDU-Außenexperte befürchtet "ungeheure Eskalation" +++

Der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter warnt vor der Gefahr einer weiteren Verschärfung des Ukraine-Krieges durch eine russische Generalmobilmachung. "Man muss befürchten, dass Wladimir Putin am 9. Mai die Generalmobilmachung bekanntgibt", sagt der CDU-Politiker der "Augsburger Allgeneinen". "Wenn es dazu käme, wäre dies eine ungeheure Eskalation des Krieges", warnt Kiesewetter, der CDU-Chef Friedrich Merz bei dessen Reise in die Ukraine begleitete. Am 9. Mai wird in Moskau jährlich mit einer Militärparade an den Sieg Russlands über Hitler-Deutschland 1945 erinnert. Mit Spannung wird dabei die Rede des russischen Präsidenten Putin erwartet. "Bevor Putin am 9. Mai eine Generalmobilmachung ausrufen könnte, hat der Westen, hat Europa noch eine Woche Zeit, klare starke Signale zu setzen", so Kiesewetter.

+++ 07:14 Tass: Belarussische Truppen testen Kampfbereitschaft +++

Die Streitkräfte von Belarus beginnen laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Tass überraschend mit Manövern, um ihre Kampfbereitschaft zu testen. Die Agentur beruft sich auf das belarussische Verteidigungsministerium und zitiert dieses mit den Worten, dass die Übungen keine Bedrohung für die Nachbarstaaten oder die europäische Gemeinschaft im Allgemeinen darstelle.

+++ 06:58 Vier humanitäre Korridore aus Mariupol geplant +++

Die Evakuierungen in Mariupol sollen heute weitergehen. Dies berichtet das Nachrichtenportal "Kyiw Independent". Demnach kündigte die stellvertretende Ministerpräsidentin Irina Wereschtschuk für heute vier humanitäre Korridore an, um Zivilisten aus der weitgehend zerstörten Hafenstadt nach Saporischja zu bringen. Voraussetzung sei, dass alle Sicherheitsbedingungen erfüllt seien.

+++ 06:39 Steinmeier will Rumänien Bündnistreue zusichern +++

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier setzt heute seine Besuchsserie an der Ostflanke der NATO fort. Er will sich in der Hauptstadt Rumäniens mit Staatspräsident Klaus Iohannis treffen. Im Mittelpunkt der Gespräche steht der russische Angriffskrieg in der Ukraine und seine Folgen für Europa. Steinmeier wolle Rumänien versichern, dass Deutschland ein treuer Bündnispartner sei, heißt es dazu aus dem Bundespräsidialamt. Überall hatte er betont, dass Deutschland zu seinen Bündnisverpflichtungen in der NATO stehe. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit - aber wegen der als Zögerlichkeit empfundenen Linie von Kanzler Olaf Scholz bei der Unterstützung der Ukraine mit Waffen waren Zweifel an der Zuverlässigkeit Deutschlands aufgekommen.

+++ 06:25 Keine Kiew-Reise: CDU-Rechtsexperte kritisiert Scholz +++

Unionsfraktionschef Friedrich Merz erhält für seine Reise in die Ukraine demonstrative Unterstützung aus den eigenen Reihen. Der Rechtsexperte der Fraktion, Günter Krings, sagt der "Rheinischen Post", Merz habe mit seiner Reise die Solidarität des gesamten Bundestages und nicht nur der Unionsfraktion gegenüber der Ukraine ausgedrückt. "Unverständlich ist es eher, warum Kanzler Scholz das nicht tut." Es sei richtig gewesen Gespräche zu führen "über weitere Hilfen, die nun für die Ukraine und die Menschen dort wichtig sind". Dass Kanzler Scholz noch nicht in Kiew gewesen sei, sei kein Argument gegen die Reise des Oppositionsführers, so Krings. "Sondern es macht die Reise von Friedrich Merz umso wichtiger - als Zeichen an die Ukraine und an unsere Verbündeten."

+++ 06:04 CDU befürchtet "enorme Konsequenzen" eines Ölembargos für Ostdeutschland +++

Die CDU warnt vor weitreichenden Folgen eines Ölembargos insbesondere für Ostdeutschland. "Die Bundesregierung ist gefordert, die Auswirkungen eines Ölembargos im Vorfeld genauestens zu prüfen. Bei einer so weitreichenden Maßnahme sollte Gründlichkeit vor Schnelligkeit gehen, da ein Lieferverbot insbesondere für Ostdeutschland enorme Konsequenzen hätte", sagt der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Thorsten Frei, der "Rheinischen Post". Es brauche auch eine ehrliche Antwort auf die Frage, wer von dieser Sanktion stärker betroffen wäre – Russland oder Deutschland. Die bisherigen Aussagen des Bundeswirtschaftsministers zu den Folgen für Ostdeutschland seien "eher schwammig" gewesen.

+++ 05:45 Wirtschaftsexpertin fordert Enteignung der Ölraffinerie Schwedt +++

Die Energieökonomin Claudia Kemfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) spricht sich für eine Enteignung der Ölraffinerie im brandenburgischen Schwedt aus, die mehrheitlich im Besitz des russischen Staatskonzerns Rosneft liegt. "Die Raffinerie Schwedt kann nicht in Rosneft-Hand bleiben. Genau wie Gazprom Germania ist eine andere Lösung nötig. Die treuhänderische Verwaltung nach dem Beispiel Gazprom Germania ist sinnvoll, ebenso eine Enteignung", sagt Kemfert der Düsseldorfer "Rheinischen Post".

+++ 05:20 Krieg bremst das Wachstum des deutschen Onlinehandels +++

Der Ukrainekrieg bremst das Wachstum des Onlinehandels in Deutschland. "Nach zwei Rekordjahren in 2020 und 2021 stößt das Umsatzwachstum im Onlinehandel in diesem Jahr mit Blick auf die schlechte Konsumstimmung wegen des russischen Krieges in der Ukraine wohl an seine Grenzen", prognostiziert der Handelsverband Deutschland. Der Verband senkt seine Umsatzprognose für den E-Commerce im laufenden Jahr um rund 1 Milliarde auf 97,4 Milliarden Euro.

+++ 4:44 Pro Asyl kritisiert Verschleppung von Ukrainern nach Russland +++

Die Flüchtlingshilfsorganisation Pro Asyl prangert Verschleppungen von Ukrainern nach Russland an. "Wenn man Menschen, die fliehen wollen, an der Flucht hindert und in einen anderen Staat bringt, dann ist das eine Verschleppung und damit eine krasse Menschenrechtsverletzung", sagt ihr Geschäftsführer Günter Burkhardt dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Das reiht sich ein in eine Kette verbrecherischer Handlungen, die das Putin-Regime begeht. Allerdings sind die Handlungsmöglichkeiten anderer Staaten in einem eskalierenden Krieg begrenzt." Burkhardt beklagt zugleich, dass Männer im wehrfähigen Alter die Ukraine auf Anordnung der Regierung in Kiew nicht verlassen dürften. "Es ist ebenfalls ein Menschenrecht, an einem Krieg nicht teilnehmen zu wollen", sagt er dem RND.

+++ 04:08 Russland transportiert nach Angaben Kiews 400.000 Tonnen Getreide ab +++

Russland hat aus den besetzten Gebieten der Ukraine nach Kiewer Angaben 400.000 Tonnen Getreide abtransportieren lassen. Das sei etwa ein Drittel der Getreidevorräte in den Regionen Cherson, Saporischschja, Donezk und Luhansk, sagt Vizeagrarminister Taras Wyssozkyj im ukrainischen Fernsehen. Vor dem Krieg hätten dort etwa 1,3 Millionen Getreide gelagert zur täglichen Versorgung, aber auch zur Aussaat. "Da gab es keine strategischen Reserven", sagt Wyssozkyj. Werde der Getreidebestand weiter reduziert, drohe in diesen Gebieten eine Hungersnot.

+++ 03:33 Nobelpreisträger Muratow hält Atomwaffen-Einsatz des Kreml für möglich +++

Der russische Journalist und Friedensnobelpreisträger Dmitri Muratow warnt davor, die russische Propaganda über einen Atomwaffeneinsatz in der Ukraine auf die leichte Schulter zu nehmen. "Ich würde die Möglichkeit nicht ausschließen, dass Atomwaffen eingesetzt werden", sagt Muratow bei einer Veranstaltung zum Internationalen Tag der Pressefreiheit vor Journalisten in Genf. Ziel der derzeitigen Propaganda des Kreml sei es, den Einsatz von Atomwaffen für die russische Öffentlichkeit akzeptabler zu machen, warnt der Chefradakteur der unabhängigen Zeitung "Nowaja Gaseta" weiter. "Schon seit zwei Wochen hören wir von unseren Fernsehsendern, dass die Atomsilos geöffnet werden sollten", sagt er. "Und wir hören auch, dass diese schrecklichen Waffen eingesetzt werden sollten, wenn die Waffenlieferungen an die Ukraine fortgesetzt werden".

+++ 02:54 Ukrainische Militärausrüstung soll in der Slowakei repariert werden +++

Beschädigte ukrainische Militärausrüstung soll künftig in der Slowakei repariert werden. Das Staatsunternehmen Konstrukta-Defence habe mit der Ukraine einen Vertrag zur Reparatur und Modernisierung ukrainischer Militärtechnologie abgeschlossen, erklärt eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums in Bratislava. In einer ersten Lieferung gehe es um Dutzende gepanzerte Fahrzeuge vom Typ BRDM-2. Verteidigungsminister Jaroslav Nad und Regierungschef Eduard Heger haben bereits Anfang des Monats die Bereitschaft erklärt, der Ukraine bei der Instandsetzung beschädigter Militärgüter zu helfen.

+++ 02:18 EU-Kommission schlägt Öl-Embargo vor +++

Unternehmen aus Deutschland und den anderen EU-Staaten sollen in Zukunft kein russisches Öl mehr importieren dürfen. Das sieht der Vorschlag der EU-Kommission und des Europäischen Auswärtigen Dienstes für ein neues Paket mit Russland-Sanktionen vor. Um den Ländern Zeit für die Umstellung zu geben, soll es Übergangsfristen geben. Konkret ist den Angaben zufolge geplant, dass nach einer Auslaufphase von sechs Monaten ein Einfuhrverbot für Rohöl gelten soll und nach einer Auslaufphase von acht Monaten dann auch ein Einfuhrverbot für Ölprodukte. Eine Rolle soll zudem spielen, ob Lieferungen per Pipeline oder per Schiff erfolgen.

+++ 01:49 Ukraine bereitet weitere Rettungsaktion für Mariupol vor +++

Die Ukraine bereitet sich für Mittwoch auf eine weitere Rettung von Zivilisten aus der von Russland fast vollständig eroberten Hafenstadt Mariupol vor. Als Treffpunkt für den Transport nennt die Gebietsverwaltung von Saporischschja ein großes Einkaufszentrum im Westen von Mariupol. Es liegt aber mehrere Kilometer entfernt vom Stahlwerk Asowstal, in dem sich die letzten ukrainischen Verteidiger der Stadt und immer noch zahlreiche Zivilisten versteckt halten. "Die Evakuierung findet mit Unterstützung der UN und des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz statt", teilt Gouverneur Oleksandr Staruch auf Telegram mit. Am Dienstag waren 156 Flüchtlinge aus Mariupol und Umgebung in Saporischschja angekommen. Mariupol zählte vor dem russischen Angriffskrieg etwa 400.000 Einwohner. Nach Schätzungen harren noch 100.000 Menschen in der weitgehend zerstörten Stadt aus.

+++ 01:15 Kiew sieht Zerstörung westlicher Waffen als Grund für Raketenbeschuss +++

Mit massiven Raketenangriffen auf ukrainische Eisenbahnanlagen will Russland nach Einschätzung der Kiewer Führung den Nachschub an westlichen Waffen stoppen. Das schreibt der Leiter des Präsidialamtes, Andrij Jermak, auf Telegram. Zuvor waren viele Landesteile von Explosionen erschüttert worden. Es werde aber nicht gelingen, den Nachschub an Rüstungsgütern aufzuhalten, sagt Jermak. "Es kommt alles an." Politisch deutet Präsident Wolodymyr Selenskyj die Angriffe als Zeichen einer Ohnmacht Moskaus. "Offensichtlich hat das russische Militär heute äußerst nervös auf unsere Erfolge reagiert", sagt Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache in Kiew. Er berichtet von Angriffen mit Raketen auf Lwiw, Winnyzja, Odessa, das Kiewer Gebiet und das Umland von Dnipro.

+++ 00:36 Sozialmediziner: Schwangere sind in der Ukraine hohen Gefahren ausgesetzt +++

Der Sozialmediziner und Linken-Kandidat bei der Bundespräsidentenwahl im Februar, Gerhard Trabert, wirbt für mehr Hilfe für Schwangere und Neugeborene in der Ukraine. "Schwangere Frauen stehen im Kriegsgeschehen nie im Fokus. Die Zahl der Früh- und Fehlgeburten ist durch Flucht und Todesangst im Krieg aber wesentlich höher als in Friedenszeiten", sagt der Mainzer Sozialmediziner dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Er werde sich gemeinsam mit dem Linken-Politiker Gregor Gysi bei seiner fünftägigen Reise zu Krankenhäusern, Hilfsorganisationen und sogenannten Armen-Küchen von Lwiw bis Kiew, Butscha und Irpin ein Bild von der Lage vor Ort machen. Nach seiner Rückkehr werde er Kooperationspartner in Deutschland suchen, um Brutkästen zu organisieren und in die Ukraine zu schicken.

+++ 23:59 Lettland unterstützt Bürger bei Aufnahme von Flüchtlingen +++

Lettland will seine Bürger bei der Unterbringung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine finanziell unterstützen. Das baltische EU- und NATO-Land wird monatlich 100 Euro an Haushalte zahlen, die einen ukrainischen Flüchtling aufnehmen. Für jede weitere aufgenommene Person soll es 50 Euro geben, beschließt die Regierung in Riga. Die Entschädigung soll für maximal 90 Tage und bis zu einer Summe von 300 Euro pro Monat gewährt werden. Das Parlament muss der Regelung noch zustimmen.

+++ 23:25 Russland greift mehrere Städte an +++

Städte in mehreren Regionen der Ukraine sind am Dienstagabend Ziel russischer Raketenangriffe geworden. Teile der Stadt Lwiw im Westen des Landes waren nach Medienberichten ohne Strom, nachdem nach Angaben von Bürgermeister Andrij Sadowyj drei Kraftwerke durch Raketen beschädigt wurden. In der Folge kam es nach seinen Angaben auch zu Problemen mit der Wasserversorgung, weil die Pumpen mangels Elektrizität ausfielen. Raketenangriffe werden außerdem aus Winnyzja im Zentrum, Odessa im Südwesten und Kirowograd im Zentrum des Landes gemeldet. Zum ersten Mal seit Beginn des russischen Angriffskrieges am 24. Februar wurde auch die Region Transkarpathien nahe der Grenze zu Ungarn mit einer Rakete angegriffen, wie Regionalgouverneur Viktor Mikita im Onlinedienst Telegram berichtet.

+++ 22:58 Biden zu Waffenlieferungen: "Kampf wird nicht billig sein" +++

US-Präsident Joe Biden verteidigt die US-Unterstützung der Ukraine mit Waffen gegen Russland. "Denn die Geschichte hat uns gezeigt, dass Diktatoren immer wieder kommen, wenn man sich ihnen nicht entgegenstellt", sagt Biden beim Besuch einer Waffenfabrik in Troy im US-Bundesstaat Alabama. Ihr Machthunger werde immer größer. "Entweder unterstützen wir das ukrainische Volk bei der Verteidigung seines Landes, oder wir sehen zu, wie Russland seine Gräueltaten und Aggression fortsetzt", so Biden. Seit Kriegsbeginn Ende Februar sagten die USA der ehemaligen Sowjetrepublik allein Waffen und Munition im Wert von mehr als 3,7 Milliarden US-Dollar zu. Biden hat den US-Kongress außerdem um weitere Milliardensummen für Militärhilfe und humanitäre Unterstützung gebeten. "Wie ich von Anfang an gesagt habe, wird dieser Kampf nicht billig sein", so Biden.

+++ 22:21 Ukraine: 21 tote Zivilisten nach Angriffen im Donbass +++

In der ostukrainischen Region Donezk sind infolge russischer Angriffe nach ukrainischen Angaben mindestens 21 Zivilisten getötet worden. Weitere 27 wurden verletzt, teilt die Gebietsverwaltung in ihrem Telegram-Kanal mit. Zu zivilen Opfern sei es demnach vor allem in den umkämpften Städten Awdijiwka, Lyman und Wuhledar gekommen. Im benachbarten Gebiet Luhansk hat es laut dem Gouverneur Serhij Hajdaj um die Stadt Popasna die schwersten Kämpfe gegeben.

+++ 21:45 Russland: Öffnen in Mariupol täglich Fluchtkorridore +++

Das russische Militär weist Vorwürfe zurück, Zivilisten die freie Ausreise auf ukrainisch kontrolliertes Gebiet zu verwehren. Seit dem 4. März öffneten die russischen Streitkräfte in Mariupol täglich "Fluchtkorridore ohne irgendwelche Einschränkungen für die Evakuierung von Zivilisten, in erster Linie Frauen, Kindern und älteren Menschen in jeder von ihnen gewählten Richtung", erklärt Generaloberst Michail Misinzew vom russischen Verteidigungsministerium. Die russische Militärführung antwortete damit auf eine Forderung von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der zuvor in einem Telefonat mit Kremlchef Wladimir Putin gefordert hatte, den Evakuierten entsprechend internationalem Recht freie Wahl über ihren Zielort zu lassen.

