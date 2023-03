Linken-Chef Martin Schirdewan kritisiert die geplanten Rede des britischen Königs Charles III. im Bundestag. "Es ist nicht angemessen, dass sich das höchste demokratische Gremium vor einem Monarchen verneigt", sagt Schirdewan. "Ich finde es auch seltsam, dass sich der Bundestag in Zeiten von Inflation und rasant steigender Armut von jemandem ins Stammbuch schreiben lässt, der buchstäblich mit dem goldenen Löffel im Mund geboren wurde." Der stellvertretende Parteivorsitzende der Linken, Ates Gürpinar, kündigt bereits an, der Rede fernbleiben zu wollen. "Jetzt einen Monarchen mit allen Ehren ins Herz der Demokratie zu holen, ist hochgradig geschichtsvergessen", kritisiert Gürpinar. "Erinnern wir uns: Monarchien sind im Grunde Diktaturen mit mehr historischem Lametta."

+++ 07:30 Deutscher Verwandter: "Charles hatte ein Riesentrauma" +++

Der deutsche Hochadelige Eduard Prinz von Anhalt-Dessau, der den britischen König und seine Gemahlin seit Jahrzehnten persönlich kennt, hebt im Gespräch mit dem "Stern" Camillas positiven Einfluss auf ihren Mann hervor. "Charles hatte ein Riesentrauma, das Camilla aufgelöst hat", so Prinz Eduard. "Er kam früher nicht damit zurecht, wenn ihn jemand spontan berührte. Also, wenn jemand ihm die Hand auf den Arm oder gar auf die Schulter legte." Diese Empfindlichkeit gehe auf Mobbingerlebnisse während seiner Schulzeit zurück. "Seither war er, was körperlichen Kontakt betrifft, schwierig. Auch wenn er allein in einer Gruppe von Menschen war und kurz angefasst wurde, kriegte er die Panik", so Prinz Eduard weiter. "Aber jetzt ist er da ganz entspannt, auch wenn er unter Leute geht und die ihn anfassen. Das ist ganz klar Camillas Verdienst."

+++ 07:05 Bundestag und Käse: Den König erwartet ein straffes Programm +++

Der Morgen dämmert in Berlin, und König Charles III. hat ein straffes Programm vor sich am zweiten Tag seines Deutschlandbesuchs. Am Morgen trägt sich der britische Monarch in das Goldene Buch von Berlin ein und trifft Bundeskanzler Olaf Scholz. Auch ein Termin auf einem Berliner Wochenmarkt steht auf dem Plan und als Höhepunkt: eine Rede im Bundestag – die erste eines Monarchen überhaupt. Danach besucht Charles III. mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ein Ankunftszentrum für ukrainische Flüchtlinge. Am Nachmittag unternehmen König und Bundespräsident einen Abstecher nach Brandenburg. Dort treffen sie neben Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke Soldaten eines deutsch-britischen Pionierbataillons, und der britische König soll eine schwimmenden Brücke über die Havel-Oder-Wasserstraße besteigen. Danach kommt der für Charles III. wohl interessanteste Termin: Ein Besuch im Ökodorf Brodowin, wo er unter anderem Käse macht.

+++ 6.30 Das war Tag 1 des Besuchs: Ein König zum Anfassen +++

Es ist der erste Besuch von Charles in seiner Rolle als König in Berlin. Und der Jubel ist groß. Kurz nach seiner Ankunft am Mittwoch empfangen ihn und seine Frau Camilla Hunderte Schaulustige am Brandenburger Tor. Es folgen Pflichttermine, ein bisschen Gärtner-Arbeit und ein feierliches Bankett mit Rocksänger Campino, Moderatorin Motsi Mabuse, Stararchitekt Charles Chipperfield und auch noch etlichen deutschen Politikern. Bundeskanzler Olaf Scholz war übrigens nicht erschienen – zur Empörung der britischen Presse. Doch auch ohne den Kanzler gab es schöne Bilder - hier die besten vom ersten Tag des königlichen Besuchs in Deutschland:

