In den letzten 24 Stunden haben die russischen Streitkräfte laut ukrainischem Generalstab mindestens drei Raketen abgefeuert, 24 Luftangriffe geflogen und über 15 Siedlungen mit Mehrfachraketenwerfern beschossen. Zu den Zielgebieten gehörten Mykolajiw, Nova Kamianka und Mala Seideminukha in der Region Cherson und die Region Hatyschche in Charkiw. Außerdem schoss das ukrainische Militär 15 russische Drohnen ab und zerstörte zwei Flugabwehrraketensysteme. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben nicht.

+++ 07:43 US-Justiz klagt Personen wegen Ausfuhrplänen von Militärtechnologie nach Russland an +++

Das US-Justizministerium erhebt am 19. Oktober Anklage gegen "fast ein Dutzend Einzelpersonen und mehrere Unternehmen", weil sie an illegalen Plänen zur Ausfuhr leistungsfähiger zivil-militärischer Technologien mit doppeltem Verwendungszweck nach Russland beteiligt waren - von denen einige auf Schlachtfeldern in der Ukraine gefunden wurden. In Zusammenarbeit mit den lettischen Behörden fangen die US-Behörden außerdem ein ursprünglich in Connecticut hergestelltes und für Russland bestimmtes Gerät ab, das nach Angaben des Justizministeriums "für nukleare Verbreitungs- und Verteidigungsprogramme" verwendet werden kann. Vier Personen - drei Letten und ein ukrainischer Staatsbürger mit Wohnsitz in Estland - sind wegen angeblicher Verschwörung zum Schmuggel des Artikels, einer Hochpräzisionsschleifmaschine, an Personen in Russland angeklagt, so das Justizministerium.

+++ 07:27 Ukraine will zwei Munitionsdepots in Beryslaw zerstört haben +++

Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs, sind zwei Munitionsdepots der russischen Streitkräfte in der Stadt Beryslaw, nördlich des Flusses Dnipro, zerstört worden. Nach früheren Angaben sollen sich die russischen Soldaten mittlerweile aus der Stadt zurückziehen und auf das andere Flussufer fliehen.

+++ 07:15 Luftalarm in zahlreiche Regionen der Ukraine - Explosionen in Charkiw +++

In zahlreichen Regionen der Ukraine, vor allem im Osten des Landes, schlägt der Luftalarm in den frühen Morgenstunden an. Es ist gut möglich, dass Russland erneut Raketen und Drohnen auf Städte und kritische Infrastruktur abschießt. In der Stadt Charkiw Bürgermeister Ihor Terechow mehrere Explosionen.

+++ 06:52 Russen sollen sich aus weiteren Städten in Cherson zurückziehen +++

Nach Angaben des ehemaligen Journalisten Viktor Kowalenko sollen sich russische Truppen auch aus der Stadt Beryslaw zurückziehen. Demnach gäbe es Berichte von Einheimischen, dass die Truppen sich auf das südliche Ufer des Flusses in die Nähe des Kachowka-Damms zurückzögen. In der rund zehn Kilometer entfernten Ortschaft Kosazke gibt es demnach eine Fährverbindung, die das Militär auf die südliche Seite des Flusses bringt.

+++ 06:26 Sozialverband: Aktuelle Gaspreisbremse reicht nicht aus +++

Der Sozialverband Deutschland (SoVD) hält die bisherigen Pläne für eine Gaspreisbremse nicht für ausreichend. Die geplante Übernahme der Abschlagszahlung im Dezember sei zwar "ein gutes niedrigschwelliges Instrument, das den Menschen hilft", sagt die SoVD-Vorstandsvorsitzende Michaela Engelmeier den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Aber das reiche als Kompensation bis März 2023 nicht aus. Die geplante Regelung ab März 2023 deckele zudem einen Preis, der sich seit 2021 bereits verdoppelt habe, kritisiert Engelmeier. Daher müsse ein niedrigerer Preis angesetzt werden.

+++ 06:00 Russen sollen Fahrzeuge und Haushaltsgegenstände in Cherson plündern +++

In Berichten auf Telegramm aus Cherson wird behauptet, russische Streitkräfte hätten eine Feuerwache der Stadt aufgelöst und geplündert und Feuerwehrfahrzeuge, gestohlene Zivilfahrzeuge und andere Haushaltsgegenstände über den Fluss Dnipro nach Hola Prystan gebracht. Diese Berichte können nicht unabhängig bestätigt werden. Radio Free Europe/Radio Liberty berichtet zudem, dass die russischen Streitkräfte angesichts der jüngsten ukrainischen Vorstöße militärische Ausrüstung vom Westufer auf das Ostufer des Dnipro verlagern, und veröffentlicht Satellitenbilder, die eine russische Frachtfähre zeigen, die den Dnipro von Kozazke (Westufer) nach Nowa Kachowka (Ostufer) überquert. Radio Liberty stellt fest, dass die Fähre bei ihrer Ankunft in Nowa Kachowka voll beladen und bei ihrer Rückkehr nach Kosazke leer ist, und vermutet, dass diese Bewegung seit Anfang Oktober andauert.

+++ 05:29 Selenskyj dankt Scholz für IRIS-T +++

In seiner Videoansprache beim EU-Gipfel in Brüssel bedankt sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bei Bundeskanzler Olaf Scholz für die Lieferung des Flugabwehrsystems IRIS-T. "Dieses deutsche System schirmt nicht nur den ukrainischen Luftraum ab. Es schützt die europäische Stabilität, indem es den russischen Terror eingrenzt, der sowohl unser Land trifft als auch in Zukunft Ihre Länder", sagt Selenskyj vor den Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Staaten. Das erste IRIS-T-System war vor einer Woche an die Ukraine übergeben worden. Der ukrainische Verteidigungsminister Olexij Resnikow hatte von einer "neuen Ära der Luftverteidigung" gesprochen. Deutschland will Kiew zunächst vier der jeweils 140 Millionen Euro teuren Systeme zur Verfügung stellen.

+++ 04:14 UNHCR schafft Schlafplätze in Ukraine +++

Das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) will Vertriebenen und Menschen in vom Krieg stark beschädigten Wohnungen in der Ukraine helfen, die kalten Wintermonate gesund zu überstehen. "Wir haben in der Ukraine 390 öffentliche Gebäude so umgebaut, dass dort jetzt 109.000 Schlafplätze vorhanden sind", sagte die stellvertretende UN-Flüchtlingskommissarin Kelly Clements. Das seien meist Schulen oder Turnhallen. Bulgarien, Tschechien und Moldau benötigten zudem weitere Unterstützung bei der Versorgung ukrainischer Flüchtlinge. "Was uns im Moment am meisten beschäftigt, das ist die Kälte", sagt Clements.

+++ 03:04 Biden sorgt sich um Ukraine-Hilfen bei Republikaner-Wahlsieg +++

US-Präsident Joe Biden fürchtet um die weitere militärische Unterstützung der Ukraine, falls die Republikaner bei den Parlamentswahlen im November die Mehrheit erringen. Er sei besorgt darüber, weil die Republikaner gesagt hätten, dass sie die Ukraine-Hilfen kürzen würden, sagt Biden bei einem Besuch im US-Bundesstaat Pennsylvania. Sie verstünden nicht, wie folgenreich und ernst dies wäre, nicht nur für die Ukraine, sondern auch für Osteuropa und die NATO, beklagt Biden.

+++ 02:15 Außenminister Kuleba spricht mit Israel über Verteidigungssysteme +++

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hat mit dem israelischen Ministerpräsidenten Jair Lapid Kiews Anfrage nach Luft- und Raketenabwehrsystemen besprochen. "Ich habe ihn über das unsägliche Leid, den Verlust von Menschenleben und die Zerstörung durch russische Raketen und iranische Drohnen informiert", twittert Kuleba. Dem Büro des israelischen Regierungschefs zufolge habe Lapid die Unterstützung Israels für die Ukraine bekräftigt und seine "tiefe Besorgnis" über die militärische Verbindung zwischen Iran und Russland zum Ausdruck gebracht. Israel hatte seine Unterstützung bisher auf humanitäre Hilfe beschränkt, weil es mit Russland weiterhin an einer Zusammenarbeit in Bezug auf das Nachbarland Syrien interessiert ist. Vor kurzem bot das Land der Ukraine jedoch an, bei der Entwicklung von Luftangriff-Warnsystemen für Zivilisten zu helfen.

+++ 01:21 Ungarn würde EU-Gaspreisdeckel nicht zustimmen +++

Ungarn würde laut einem hochrangigen Berater von Minister Präsident Viktor Orban einen etwaigen Erdgas-Preisdeckel der EU nicht mittragen. Sollten sich die anderen EU-Staaten auf einen solchen Schritt einigen, müsste es wie bereits beim Öl für sein Land beim Gas eine Ausnahme geben, sagt Balazs Orban der Nachrichtenagentur Reuters. Russland habe klargemacht, dass Ungarn im Falle eines EU-Preisdeckels kein Erdgas mehr erhalten werde.

+++ 00:32 Ukraine: Russen haben Staudamm vermint +++

Russische Truppen haben nach Aussagen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj einen Staudamm in der südukrainischen Region Cherson vermint. "Unseren Informationen zufolge wurden die Aggregate und der Damm des Wasserkraftwerks Kachowka von russischen Terroristen vermint", sagt Selenskyj in seiner täglichen Videobotschaft. Im Falle einer Zerstörung des Staudamms würde "der Nord-Krim-Kanal einfach verschwinden", warnt der ukrainische Staatschef. Dies wäre "eine Katastrophe großen Ausmaßes". Der Staudamm des Wasserkraftwerks Kachowka liegt am Fluss Dnipro in der Region Cherson, die derzeit von russischen Truppen kontrolliert wird.

+++ 23:42 Haftbefehl gegen russische Journalistin Owsjannikowa +++

Ein russisches Gericht ordnet die Festnahme der durch eine Protestaktion im russischen Fernsehen bekannt gewordenen Journalistin Marina Owsjannikowa an. Das berichtet die Agentur Interfax unter Berufung auf Vertreter der Behörde. Die wegen "Fake News" eigentlich unter Hausarrest stehende ehemalige Mitarbeiterin des Staatsfernsehens ist ihrem Anwalt zufolge bereits ins Ausland geflohen. Owsjannikowa erregte im März weltweites Aufsehen, als sie während einer Live-Fernsehsendung mit einem Plakat ins Studio stürmte. Darauf war "Stoppt den Krieg" und "Sie lügen euch an" zu lesen. Die 44-Jährige wurde im August zu zwei Monaten Hausarrest verurteilt, nachdem sie im Juli an einem Flussufer gegenüber dem Kreml stand und ein Plakat hochhielt. Darauf bezeichnete sie Präsident Wladimir Putin als Mörder und seine Soldaten als Faschisten.

+++ 23:05 Selenskyj: Russland will durch Angriffe auf Energienetze neue Flüchtlingswelle auslösen +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wirft Russland in einer Rede vor dem Europäischen Rat vor, die Energie-Infrastruktur seines Landes in ein "Schlachtfeld" verwandelt zu haben. Die Folgen seien "sehr gefährlich" für alle in Europa, warnt Selenskyj. Russland löse dadurch eine neue Flüchtlingswelle aus der Ukraine in die EU-Länder aus. Moskau verfolge damit die Absicht, der Ukraine im Herbst und Winter Strom- und Heizprobleme zu bescheren und "so viele Ukrainer wie möglich in Ihre Länder zu schicken", sagt Selenskyj an die EU-Staaten gerichtet.

+++ 22:15 USA: Umsiedlungen in Cherson sind "plumpe Taktik" +++

Die US-Regierung kritisiert die Umsiedlungen im südukrainischen Gebiet Cherson durch die russische Besatzungsmacht. "Es überrascht uns nicht, dass die Russen mit solch plumpen Taktiken versuchen, Kontrolle über eine Bevölkerung auszuüben, die Putin und seinen Krieg eindeutig ablehnt", sagt die Sprecherin des Weißen Hauses auf die Frage eines Journalisten. Die Umsiedlungen seien ein weiteres Beispiel der Grausamkeit und Brutalität der Besatzer. Die russische Besatzungsmacht im südukrainischen Gebiet Cherson hat nach eigenen Angaben bereits mehrere Tausend Zivilisten auf sicher von Russland kontrolliertes Territorium gebracht. Die Ukraine spricht von Deportationen.

+++ 21:42 Kind aus Charkiw schildert Alltag ohne Strom und Wasser +++

Die durch den Krieg zerstörte Infrastruktur verändert den Alltag in manchen Orten Charkiws massiv. Ohne Strom, Wasser oder Gas sind die Bewohner auf offene Feuer angewiesen. Während die Regierung die Leitungen wieder reparieren will, droht der Winter die Situation noch zu verschlimmern.

+++ 21:26 Kiew sieht wachsende Gefahr einer Offensive aus Belarus +++

Die Ukraine sieht eine "wachsende Gefahr" einer neuen russischen Offensive aus dem nördlichen Nachbarland Belarus, das russischen Streitkräften bereits bei dem Einmarsch im Februar als Rückzugsgebiet gedient hatte. "Die aggressive Rhetorik der militärisch-politischen Führung Russlands und von Belarus verschärft sich", erklärt der ranghohe ukrainische Militärvertreter Oleksij Gromow. Die Gefahr einer Offensive der russischen Streitkräfte an der Nordfront wachse, sagte Gromow. Diesmal könnte sie im Westen von Belarus erfolgen, "um die Hauptversorgungswege für ausländische Waffen und militärische Ausrüstung abzuschneiden, die über den Westen, insbesondere Polen, in die Ukraine gelangen".

Frühere Entwicklungen rund um den Ukraine-Krieg lesen Sie hier.