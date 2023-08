Der Kommandeur des mit Russland verbündeten "Wostok"-Bataillons, Alexander Chodakowski, geht davon aus, dass Russland den Krieg in der Ukraine entlang der aktuellen Frontlinien einfrieren will. Das berichtet das Institut for the Study of War (ISW) unter Berufung auf Chodakowskis Telegram-Kanal in seinem aktuellen Lagebericht. Der Kommandeur erklärte demnach, dass Russland in naher Zukunft nicht in der Lage sein werde, die Ukraine militärisch zu besiegen und dass es unwahrscheinlich sei, dass die russischen Streitkräfte ohne weiteres weitere ukrainische Städte einnehmen könnten. Er bilanziert, dass Russland wahrscheinlich zu einem "Waffenstillstand" kommen müsse und in eine Phase eintreten werde, in der es "weder Frieden noch Krieg" mit der Ukraine gebe. Die Ukraine wäre in diesem Zustand ausreichend geschwächt und Russland könne mehr Einfluss auf das Nachbarland ausüben als während der sogenannten militärischen Spezialoperation. Der ISW selbst geht demnach weiterhin davon aus, dass ein vorübergehender Waffenstillstand in der Ukraine und eine Verlängerung des Krieges für Russland nur von Vorteil sind, da sie es den russischen Streitkräften ermöglichen, sich neu zu formieren, und die Unterstützung des Westens für die Ukraine zermürben.

+++ 07:44 London kauft Kiew Luftabwehrsysteme für mehr als 100 Millionen Euro +++

Das britische Verteidigungsministerium unterzeichnet drei Verträge im Wert von über 90 Millionen Pfund (ca. 105 Millionen Euro) über die Lieferung von Luftabwehrsystemen an die Ukraine. Das berichtet der britische Sender Sky News. Der größte der drei Verträge ist demnach ein Vertrag mit dem norwegischen Verteidigungsunternehmen Kongsberg über unbemannte Luftfahrtsysteme (UAS) im Wert von 56 Millionen Pfund. Damit werden fahrzeuggestützte Drohnenabwehrsysteme bezahlt, die die Ukraine einsetzen kann, um russische UAS zu entdecken, zu verfolgen, zu zerstören und zu stören. Ein Beispiel für die Ausrüstung ist laut Sky News das CORTEX-Typhon-System, das von nur zwei Benutzern bedient werden kann. Es könne schnell eingesetzt und in kürzester Zeit neu positioniert werden.

+++ 07:05 Litauen schließt zwei Grenzübergänge zu Belarus +++

Als Reaktion auf die Präsenz russischer Wagner-Söldner in Belarus schließt Litauen vorübergehend zwei seiner sechs Grenzübergänge zum Nachbarland. Auf Beschluss der Regierung des baltischen EU- und NATO-Landes sind von Freitag an die beiden Kontrollpunkte Sumskas und Tverecius bis auf Weiteres dicht. Nach Angaben des Innenministeriums sollten dort Betonblöcke und Stacheldrahtrollen errichtet werden. Die anderen vier Grenzübergänge zum autoritär regierten Belarus sollen geöffnet bleiben.

+++ 06:14 Moskau meldet Drohnenangriff - Trümmer beschädigen Gebäude +++

Über dem Zentrum der russischen Hauptstadt Moskau wird eine Drohne abgeschossen. Das teilt der Bürgermeister der Stadt auf seinem Telegram-Kanal mit. Trümmer seien im Bereich des Expo-Centers niedergegangen, nennenswerte Schäden am Gebäude seien nicht verursacht worden. Das russische Verteidigungsministerium teilt in seinem Statement auf Telegram mit, die unbemannte Drohne hätte seine Flugbahn geändert, nachdem es von der Luftabwehr ins Visier genommen wurde und sei auf ein Bürogebäude gestürzt.

+++ 04:58 Netrebko-Auftritt in Prag abgesagt +++

Ein für den 16. Oktober in Prag geplanter Konzertauftritt der russischen Star-Sopranistin Anna Netrebko wird abgesagt. Das teilen die Prager Stadtverwaltung und Netrebkos Agentur der tschechischen Nachrichtenagentur CTK mit. Die Absage sei einvernehmlich erfolgt, betonen beide. "Wir haben uns geeinigt, dass wir dem politischen Druck nachgeben und Anna keine Entschädigung verlangen wird", sagt eine Sprecherin der Konzertagentur. Der Prager Vizebürgermeister Jiri Pospisil begrüßt die Einigung und erklärt der CTK, ein Auftritt Netrebkos wäre vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine heikel gewesen: "Das ist eine richtige Entscheidung in Bezug auf unser Partnerland, das um seine Unabhängigkeit kämpft", sagte er.

+++ 04:27 Selenskyj kündigt "Forum der Rüstungsindustrie" im Herbst an +++

Präsident Selenskyj kündigt für den Herbst ein "Forum der Rüstungsindustrie" in der Ukraine an. "Zum ersten Mal wird auf der Staatsebene eine Veranstaltung von solchem Ausmaß stattfinden", sagt er bei seiner täglichen Abendansprache via Telegram. Bei der Veranstaltung sollen ukrainische und ausländische Rüstungshersteller ihre Produktion präsentieren. Selenskyj zufolge können dabei auch Möglichkeiten für neue Produktionsstätten in der Ukraine ausgelotet werden. Zudem sollen bei der Veranstaltung die bisherigen Errungenschaften des militärisch-industriellen Komplexes der Ukraine vorgezeigt werden.

+++ 03:02 USA genehmigen Entsendung von F-16 aus Dänemark und Niederlanden +++

Die USA genehmigen nach eigenen Angaben die Entsendung von F-16-Kampfjets aus Dänemark und den Niederlanden in die Ukraine zur Verteidigung gegen Russland, sobald die Pilotenausbildung abgeschlossen ist. Das teilt ein US-Regierungsvertreter mit. Die Ukraine hat sich aktiv um die in den USA hergestellten F-16-Kampfflugzeuge bemüht, um der russischen Luftüberlegenheit etwas entgegenzusetzen. Dänemark und die Niederlande, die die Ausbildungskoalition anführen, hatten kürzlich um diese Zusicherungen aus Washington gebeten.

+++ 01:42 Selenskyj begrüßt neuen deutschen Botschafter +++

Der neue deutsche Botschafter in der Ukraine, Martin Jäger, hat dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj sein Beglaubigungsschreiben überreicht. "Wir unterstützen die Ukraine in ihrem Kampf um Freiheit und Unabhängigkeit", schreibt Jäger zu diesem Anlass auf der Online-Plattform X, dem früheren Twitter. Der 59-jährige Diplomat hatte bereits im Juli als Botschafter in Kiew die Nachfolge von Anka Feldhusen angetreten. Der ukrainische Präsident begrüßte bei der Zeremonie auch die neuen Botschafter von Indonesien, Schweden, Chile, Kolumbien und Peru.

+++ 00:54 Russland: Angriff mit unbemanntem Boot abgewehrt +++

Zwei russische Kriegsschiffe wehren nach russischen Angaben einen ukrainischen Angriff mit einem unbemannten Boot nahe der Krim ab. Das russische Militär teilt mit, dass die Patrouillenschiffe "Pjotliwy" und "Wassili Bykow" auf das ukrainische Boot geschossen und es zerstört hätten.

+++ 00:03 Russland wirft US-Bürger Spionage vor +++

Die russischen Behörden gehen wegen "Spionageverdachts" gegen einen russischstämmigen US-Bürger vor. Das Lefortowo-Gericht gab die neuen Vorwürfe gegen den bereits wegen Bestechung zu einer Haftstrafe verurteilten Geschäftsmann nach Angaben russischer Staatsmedien bekannt. Informationen über die genauere Art der Vorwürfe seien derzeit noch nicht bekannt. Der Mann wurde nach Medienangaben in Russland geboren, zog aber später in die Vereinigten Staaten und nahm dort die US-Staatsbürgerschaft an. Im September 2022 wurde der Unternehmensmanager in Moskau nach Bestechungsvorwürfen zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt. Auch das Umfeld des früheren russischen Vizeregierungschefs Arkadi Dworkowitsch soll nach offiziellen Angaben in den Fall verwickelt gewesen sein.

+++ 23:12 Selenskyj bedankt sich für IRIS-T-System aus Deutschland +++

Die Ukraine hat zwei IRIS-T-Luftabwehrsysteme aus Deutschland erhalten, wie der ukrainische Präsident Selenskyj in seiner abendlichen Ansprache mitteilt. Selenskyj bedankt sich bei Deutschland für die Lieferung der Waffen, die er als leistungsstarkes und dringend benötigtes System bezeichnet. Die Ukraine wehrt sich gegen russische Luftangriffe. IRIS-T ist ein Luftabwehrsystem mittlerer Reichweite. Es besteht aus einem Radar, Abschussvorrichtungen und Raketen.

+++ 22:37 Deutscher Frachter aus Odessa erreicht Istanbul +++

Der als erstes Schiff seit Mitte Juli aus dem Hafen im ukrainischen Odessa ausgelaufene Frachter "Joseph Schulte" hat Istanbul erreicht. Das unter der Flagge Hongkongs fahrende Schiff befindet sich vor dem Hafen der türkischen Metropole, wie auf Tracking-Websites für den Schiffsverkehr zu sehen ist. Die "Joseph Schulte" hatte seit Kriegsbeginn in der Ukraine festgesteckt und hatte Odessa am Mittwochmorgen über einen der Korridore für Handelsschiffe verlassen. Diese hatte die Ukraine eingerichtet, nachdem Russland im Juli aus dem Getreideabkommen ausgestiegen war.

+++ 22:15 Bekannte ukrainische Soldaten werben um Rekruten +++

Mitten in ihrer bereits seit mehr als zwei Monaten andauernden Gegenoffensive startet die Ukraine eine neue Rekrutierungskampagne. In professionell gestalteten Videos beschreiben in der ukrainischen Bevölkerung bekannte Soldaten ihre Ängste, was einem wesentlichen Hindernis bei der Rekrutierung entgegenwirken soll. "Wir sind alle nur Menschen", sagt Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar. "Wir überwinden diese Angst, um zu gewinnen." Einer der Soldaten auf einem Plakat sagt etwa: "Angst hat jeder. Aber der Feind hat vor uns noch mehr Angst."

+++ 21:47 Ukraine zuversichtlich zu EU-Beitrittsverhandlungen +++

Die ukrainische Vize-Regierungschefin Olha Stefanischyna äußert sich zuversichtlich, dass die Ukraine bis Oktober die Weichen für den Beginn von EU-Beitrittsverhandlungen stellen kann. Bis dahin werde das Land alle vereinbarten gesetzgeberischen und institutionellen Schritte sicherstellen, sagt sie bei einer Konferenz in Kiew. Für die vollständige Umsetzung dieser grundlegenden Reformen würden hingegen noch Jahre nötig sein. Im Oktober wird die EU-Kommission darüber entscheiden, ob sie den Staats- und Regierungschefs der EU empfiehlt, Beitrittsgespräche mit der Ukraine aufzunehmen.

+++ 21:00 Bericht: Russland macht Fortschritte bei der Produktion von Kamikaze-Drohnen +++

Russland macht laut einem Medienbericht kontinuierliche Fortschritte bei der Produktion einer eigenen Version der iranischen Shahed-Drohne. Das berichtet die "Washington Post". Demnach hat Russland in der autonomen Republik Tatarastan eine Produktionslinie aufgebaut, die darauf abzielt, bis zum Sommer 2025 6.000 Angriffsdrohnen zu bauen. Ziel sei es dabei auch, "Irans veraltete Fertigungstechniken" zu verbessern, um noch tödlichere Drohnen in größerem Maßstab zu produzieren.

Weitere Ereignisse des Vortages lesen Sie hier.