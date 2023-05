Den Äußerungen einer russischen Freiwilligen nach, über die der "Focus" berichtet, sollen sich die Söldner der Wagner-Gruppe und die regulären russischen Truppen teilweise in Fehden befinden. „Jeder kämpft nur für sich und sieht nicht, was um ihn herum passiert. Jeder hält sich für den Helden und die anderen für Faulenzer“, heißt es demnach von Anastasiya Kashewarowa auf Telegram. Beide Seiten würden keine Einheit bilden, was die Ukraine ausnutze. Es gebe gegenseitige Schuldzuweisungen und mangelnde Kommunikation. So käme es dazu, dass die Wagner-Söldner in heftige Kämpfe geraten und die reguläre Armee ihnen nicht hilft, obwohl sie in der Nähe seien und Munition hätten. Der Chef der Wagner-Gruppe, Prigoschin, hat sich kürzlich öffentlich heftig über die russische Armee beschwert und dieser vorgeworfen, Stellungen in Bachmut aufgegeben zu haben. Kiew verkündet kurz darauf, Einheiten Moskaus zurückgedrängt zu haben.

+++ 07:20 Ukraine greift wohl erneut auf russischem Staatsgebiet an +++

Laut dem Gouverneur der grenznahen russischen Region Belgorod sollen zwei ukrainische Drohnen über dem Gebiet explodiert sein, wie "Euromaidan Press" berichtet. Es gebe Schäden an zwei Wohnhäusern und einem Auto. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Angaben nicht. Am Vortag hat die russische Seite mitgeteilt, die Ukraine habe mit zwei Drohnen einen russischen Militärstandort in der westrussischen Region Woronesch ins Visier genommen. Laut Medienberichten sollen bei dem Angriff mehr als zehn russische Soldaten verletzt worden sein. Die Ukraine hat zuletzt vermehrt Angriffe auf russischem Territorium durchgeführt, unter anderem auf Treibstoff-Tanklager.

+++ 06:55 Ukraine bekommt weitere Flugabwehrsysteme - und kann sie sofort einsetzen +++

Tschechien überlässt der Ukraine zwei Flugabwehrraketensysteme des sowjetischen Typs 2K12 Kub. Die Lieferung umfasse auch eine "relativ große Zahl an Raketen", sagt der tschechische Präsident Petr Pavel. Die Ukraine könne diese Technik sofort einsetzen, da ihre Soldaten mit ihr vertraut seien. Das System kann etwa Panzerverbände vor Angriffen aus der Luft schützen. Kürzlich hat die Ukraine auch aus Deutschland ein weiteres Flugabwehrsystem bekommen - vom Typ Iris-T SLM. Außerdem verfügt das Land in seinem Verteidigungskampf unter anderem über das Patriot-System aus den USA, mit dem kürzlich erstmals eine der berüchtigten Kinschal-Raketen abgeschossen worden sein soll.

Tschechische Soldaten stehen an einem sowjetischen Flugabwehrraketensystem 2K12 Kub. (Foto: picture alliance / Pancer Václav/CTK/dpa)

+++ 06:29 Trump weicht Fragen zum Ukraine-Krieg aus - und stellt wilde Friedens-Behauptung auf +++

Der frühere US-Präsident Donald Trump ist bei seinem ersten Auftritt beim Nachrichtensender CNN seit sieben Jahren der Frage ausgewichen, ob er sich einen Sieg der Ukraine oder einen Sieg Russlands wünsche. "Ich sehe das nicht unter dem Gesichtspunkt von siegen und verlieren. Ich sehe das unter dem Gesichtspunkt, ihn (den Krieg) zu beenden", sagt der Ex-Präsident, der sich in der Vergangenheit immer wieder anerkennend über den russischen Staatschef Wladimir Putin geäußert hat. "Ich will, dass alle aufhören zu sterben." Er selbst könnte "in 24 Stunden" für Frieden sorgen, sagt Trump. Zugleich will er sich nicht darauf festlegen lassen, ob er an den massiven Militärhilfen der USA für die Ukraine festhalten würde. Trump möchte bei der Wahl im nächsten Jahr erneut Präsident werden. Die Vereinigten Staaten sind der größte Unterstützer der Ukraine und haben diese massiv mit Geld und Waffen unterstützt.

+++ 05:59 Russische Streitkräfte attackieren Nordosten der Ukraine - ein Toter +++

Wie in den letzten Tagen auch, haben russische Streitkräfte erneut die Region Sumy beschossen. Laut Angaben der dortigen Militärverwaltung hat es dieses Mal die Gemeinden Velyka Pysarivka, Bilopillia, Yunakivka, Khotin, Esman und Novoslobidske getroffen. Eine Person wird dabei getötet. Es gibt Beschädigungen an einem Wohnhaus, einem landwirtschaftlichen Betrieb und einer Stromleitung. Sumy liegt im Nordosten der Ukraine zwischen den Großstädten Kiew und Charkiw.

+++ 05:21 Bundesregierung will Russland-Klausel für Exportverträge +++

Im Kampf gegen die Umgehung von Russland-Sanktionen sollen nach dem Willen der Bundesregierung Unternehmen stärker in die Pflicht genommen werden. Wie es aus EU-Kreisen heißt, unterbreitete der deutsche Botschafter bei der EU bei Verhandlungen in Brüssel einen entsprechenden Vorschlag. Demnach könnten sich Unternehmen aus Nicht-EU-Ländern künftig beim Kauf von bestimmten Waren in der EU vertraglich verpflichten müssen, diese später nicht nach Russland zu exportieren. Zudem sollen die Importeure auch schriftlich versichern, diese Waren nur dann an andere Unternehmen weiterzuverkaufen, wenn diese ebenfalls eine "Nicht für Russland"-Klausel unterschreiben. Gelten könnte eine solche Regel nach Angaben aus EU-Kreisen vor allem für den Export von Gütern, die sich nicht nur zivil, sondern auch militärisch nutzen lassen. Dazu zählen zum Beispiel Nachtsichtgeräte und Drohnen.

+++ 03:12 USA: Werden der Ukraine so lange zur Seite stehen, wie es nötig ist +++

US-Finanzministerin Janet Yellen wird auf dem G7-Gipfel in Japan die Unterstützung der USA für die Ukraine bekräftigen. "Vom ersten Tag an haben unsere Länder gemeinsam das ukrainische Volk unterstützt, das einen erbitterten Widerstand geleistet hat", wird sie laut einem vom US-Finanzministerium veröffentlichten Auszug in ihrer Rede am Donnerstag bei einem Treffen mit ihren G7-Amtskollegen sagen. "Wie ich bereits gesagt habe, werden wir der Ukraine so lange zur Seite stehen, wie es nötig ist."

+++ 01:35 Kanada und Lettland bilden gemeinsam ukrainische Soldaten aus +++

Kanadische und lettische Streitkräfte beginnen am kommenden Montag mit der Ausbildung ukrainischer Soldaten in Lettland. "Ich kann ankündigen, dass Kanada und Lettland ab dem 15. Mai gemeinsam ukrainische Soldaten auf lettischem Boden ausbilden werden", sagt Kanadas Verteidigungsministerin Anita Anand. Die Ausbildung erfolge im Rahmen kanadischer Militäreinsätze und -ausbildungen in Europa, die der Stärkung der NATO und der Unterstützung der Ukraine dienen. "Wir müssen die Ukraine weiterhin gemeinsam unterstützen, denn die Kosten der Untätigkeit sind viel höher als die Kosten unserer Militärhilfe", fügt Anand hinzu.

+++ 00:33 Steinmeier sieht europäische Sicherheitsordnung zerstört +++

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sieht die europäische Sicherheitsordnung auf Dauer zerstört. Grund sei allein der russische Überfall auf die Ukraine. "Diese europäische Sicherheitsordnung gibt es leider nicht mehr", sagt Steinmeier in einem Interview des rbb. "Und die Prognose, die ich für die nähere Zukunft habe, die hören nicht alle gerne." Auch ein Ende des Ukraine-Kriegs bedeute keine Rückkehr in die alte Sicherheitsphilosophie. Es werde eine neue Situation geben, in der sich "Europa auf der einen Seite, Russland auf der anderen Seite zunächst einmal voreinander schützen", sagt das Staatsoberhaupt. Die Philosophie einer gemeinsamen Sicherheit werde auf lange Sicht nicht mehr das gemeinsame Konzept sein.

+++ 22:58 Kreml: Einsatz in der Ukraine "sehr schwierig" +++

Der russische Militäreinsatz in der Ukraine gestaltet sich nach den Worten von Kreml-Sprecher Dmitri Peskow "sehr schwierig". Bestimmte Ziele seien aber erreicht worden, sagt Peskow laut der staatlichen Nachrichtenagentur Tass. So habe dem ukrainischen Militär großer Schaden zugefügt werden können. Das werde fortgesetzt. Russland spricht offiziell nicht von einem Krieg in der Ukraine, sondern von einem Sondereinsatz.

+++ 22:13 Selenskyj: Russische Tyrannei wird nirgendwo herrschen +++

Die Ukraine will nach den Worten ihres Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit ausländischer Unterstützung die russischen Besatzer aus dem Land vertreiben. "Wir werden dem Feind nicht ein einziges Stück unseres Landes überlassen - die Tyrannei wird nirgendwo herrschen", sagt Selenskyj in seiner allabendlichen Videoansprache. "Vergessen wir nicht, dass jeder Tag, an dem sich der Besetzer auf unserem Land aufhält, für ihn eine Versuchung darstellt, zu glauben, dass er Erfolg haben wird", sagt Selenskyj. "Er wird keinen Erfolg haben! Wir müssen Freiheit, Sicherheit und Europa in das gesamte ukrainische Land zurückbringen."

