Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz warnt davor, dass die "Krankenhäuser im Gazastreifen zu Leichenhallen" werden könnten, wenn sie während der israelischen Bombardierung der Enklave den Strom verlieren. Die humanitäre Krise im Gazastreifen spitzt sich rapide zu. Nach Berichten von Hilfsorganisationen und Gesundheitsbehörden wurden Hunderttausende von Menschen vertrieben. Es mangelt an Lebensmitteln, Wasser und Strom.

+++ 07:45 Israel entsendet Reservisten in Städte an der libanesischen Grenze +++

Die israelischen Verteidigungskräfte senden nach eigenen Angaben im Rahmen einer allgemeinen Truppenverstärkung im Norden Israels Reservisten in Städte an der Grenze zum Libanon. "Die Truppen führen verschiedene Verteidigungsaufgaben in den Städten durch, darunter Patrouillen und die Einrichtung von Straßensperren, um die Sicherheit der Bewohner zu gewährleisten", so das Militär.

+++ 07:32 Netanjahu kündigt Zerstörung der Hamas an +++

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu droht damit, alle Mitglieder der radikalislamischen Palästinenserorganisation zu töten. "Die Hamas, das ist der Islamische Staat, und wir werden sie zerquetschen und zerstören, wie die Welt den Islamischen Staat zerstört hat", sagt Netanjahu in seiner ersten Ansprache mit Mitgliedern des neuen sogenannten Kriegskabinetts. Jedes "Mitglied der Hamas ist ein toter Mann", versichert er. Verteidigungsminister Joav Gallant pflichtet dem Regierungschef bei, Israel werde "die Hamas vom Angesicht der Erde wischen".

+++ 06:54 Trump lobt "kluge" Hisbollah und wettert gegen Gallant +++

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump lobt die Terrorgruppe Hisbollah bei einer Wahlkampfveranstaltung in West Palm Beach als "sehr klug". Den israelischen Verteidigungsminister Yoav Gallant bezeichnet er dagegen als "Idioten". Trump habe erfahren, dass Bidens Sicherheitsleuten gesagt hätten, der Norden Israels sei die verwundbarste Stelle. "Ich sagte: 'Moment mal, die Hisbollah ist sehr klug. Sie sind alle sehr klug. Die Presse mag es nicht, wenn ich das sage." Er habe das schon vor Präsident Xi und China gesagt. Für seine Aussagen sei er von der Presse am nächsten Tag gescholten worden. Die Schuld für die Hisbollah-Angriffe gab Trump Verteidigungsminister Gallant. Israel habe einen Verteidigungsminister, der sagt: 'Ich hoffe, die Hisbollah greift uns nicht von Norden an.' Und am nächsten Morgen habe die Hisbollah angegriffen. "Wenn man diesem Idioten zuhört, muss man vom Norden aus angreifen, weil er sagt: 'Das ist unsere Schwachstelle.'"

+++ 06:30 Hamas: 15 Tote bei Luftangriff im Gazastreifen +++

Von der Hamas kontrollierte Medien melden 15 getötete Palästinenser. Sie seien bei einem israelischen Luftangriff im Gazastreifen ums Leben gekommen. Mehrere Menschen seien dabei auch verletzt worden. Zuvor hatte Israel mitgeteilt, dass im Gazastreifen ein großangelegter Angriff laufe.

+++ 06:22 Rettungshelfer zu Massaker in Israel: "Es waren Lastwagen voller Leichen" +++

Ein Rettungshelfer in Israel berichtet nach dem Massaker von Hamas-Terroristen von unvorstellbaren Szenen vor Ort berichtet. "Wir dachten, wir wären stark, wir dachten, wir hätten alles gesehen, aber wurden vom Gegenteil überzeugt", sagt Avigdor Stern. Der 39-Jährige ist einer von Hunderten Freiwilligen des Rettungsdienst Zaka, die seit Tagen im Grenzgebiet zum Gazastreifen helfen, die Toten vollständig zu bergen, um ihnen die letzte Ehre zu erweisen. Es seien so viele Tote gewesen, dass die Leichentüten nicht ausgereicht hätten. Sie mussten aus ganz Israel angefragt werden. "Es waren Lastwagen voller Leichen", beschreibt Stern die Szenen vor Ort. Er und seine Kollegen hätten schon viel gesehen - Opfer von Tsunamis, Erdbeben, Unfällen, Anschlägen, aber diese Dimension war eine, mit der niemand gerechnet habe. "Frauen, Männer, Kinder, Babys, ich kann das gar nicht erklären", sagt der Zaka-Helfer und zeigt ein Foto mit einem kleinen Leichensack. Darauf geschrieben steht "Baby".

+++ 05:29 Überlebender über Festival-Massaker: "Sah, wie Menschen neben mir explodierten" +++

Ein Überlebender des Massakers der islamistischen Hamas in Israel erzählt von der "grausamen Jagd" der Terroristen auf Besucher eines Musikfestivals. "Erst kamen die Raketen, ich blieb ganz ruhig und dachte, die werden sicher abgefangen, doch dann gingen die Schüsse los", sagt Noam Cohen. Sie seien einfach nur gerannt. Mit rund 20 weiteren jungen Leuten habe er es in einen Raketenschutz-Bunker geschafft. "Wir dachten, wir waren sicher." Doch der Alptraum habe dann erst begonnen. Der Bunker sei zu einer "Todesfalle" geworden, sagt Cohen. Mehrere Terroristen hätten Granaten in den vollen Bunker geworfen. "Ich sah, wie Menschen neben mir explodierten, immer und immer wieder, Leichenteile überall", beschreibt Cohen die Szenen. "Uns wurde klar, hier wollten die Terroristen uns haben, völlig ausgeliefert." Er sei ganz hinten gestanden, das habe ihn gerettet.

+++ 05:14 Antisemitismusbeauftragter sorgt sich um Schulen +++

Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, befürchtet nach dem Großangriff der islamistischen Hamas auf Israel wachsende anti-israelische Tendenzen an Schulen. "Ich habe die große Sorge, je weiter auch die israelische Antwort auf diesen terroristischen Anschlag voranschreitet, dass sich die Stimmung in den Schulen deutlich gegen Israel wenden wird", sagte Klein DPA. "Bereits jetzt gibt es ja schockierende Nachrichten von Schulen, wo sich Schüler palästinensische Fahnen umlegen, also diesen Konflikt in die Schulen hereintragen wollen." Das werde möglicherweise noch zunehmen.

+++ 05:02 Islamexperte befürchtet mehr Anti-Israel-Proteste +++

Nach vereinzelten Anti-Israel-Aktionen in Deutschland hat der Islamexperte Eren Güvercin davor gewarnt, dass derartige Geschehnisse in nächster Zeit zunehmen könnten. Demonstrationen, bei denen der Terrorangriff der islamistischen Hamas auf Israel gefeiert werden, seien bislang eher im kleinen Rahmen. "Aber wir müssen davon ausgehen, dass in den nächsten Tagen und Wochen diese Demonstrationen hier in Deutschland zunehmen werden, auch größer werden", sagte der Autor, der auch Mitglied der Deutschen Islam Konferenz ist, der DPA.

+++ 04:31 Israels Luftwaffe setzt Angriffe auf Gaza fort +++

Das israelische Militär hat als Reaktion auf die Terrorattacken der islamistischen Hamas sein Bombardement im Gazastreifen fortgesetzt. Derzeit laufe ein großangelegter Angriff gegen zur Hamas gehörende Ziele im Gazastreifen, teilten die Streitkräfte in der Nacht auf Telegram mit. Israel hatte am Samstag in Reaktion auf die beispiellosen Terrorangriffe der Hamas mit den Luftschlägen begonnen. Dabei wurden im Gazastreifen bislang mindestens 1100 Menschen getötet und mehr als 5300 weitere Menschen verletzt.

+++ 02:23 Biden fordert von Israel "Regeln des Krieges" einzuhalten +++

US-Präsident Joe Biden hat Israel aufgefordert, nach den "Regeln des Krieges" zu handeln. "Ich kenne Bibi seit über 40 Jahren und habe eine sehr offene Beziehung zu ihm, ich kenne ihn gut", sagte Biden über den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu, den er beim Spitznamen nannte. Es sei wirklich wichtig, dass Israel trotz all des Ärgers und des Frusts nach den Regeln des Krieges handele, so Biden in seiner Rede. "Und es gibt Regeln des Krieges", fügte er hinzu.

+++ 01:16 Israels Armee zählt 189 gefallene Soldaten +++

Unter den mehr als 1200 Todesopfern der Terrorattacken der Hamas in Israel sind nach Stand vom Mittwoch auch 189 Soldaten. Das teilte Israels Armee am Abend mit. Die weitaus meisten der bei den Großangriffen getöteten Menschen sind demnach Zivilisten.

+++ 00:23 Britischer Außenminister erlebt Raketenalarm +++

Der britische Außenminister James Cleverly erlebte bei seinem Besuch in Israel offenbar selbst einen Raketenalarm. "Heute habe ich einen Ausschnitt von dem gesehen, was Millionen jeden Tag erleben", schreibt er bei X (früher Twitter). Dort teilt er ein Video, auf dem mehrere Menschen unter Sirenengeheul in ein Gebäude laufen. Das Video wurde auf einem offiziellen Kanal Israels veröffentlicht. Während Cleverlys Besuch in Ofakim sei eine Sirene losgegangen, die vor einer Hamas-Rakete gewarnt habe, heißt es in dem israelischen Post. Eine Durchsage im Video warnt: "An alle, räumt den Bereich und geht rein!" Cleverly schreibt dazu, die Bedrohung durch Raketen der Hamas schwebe über jedem israelischen Mann, jeder Frau und jedem Kind. "Deswegen stehen wir Seite an Seite mit Israel."

+++ 23:55 Hamas lässt angeblich verschleppte Mutter mit Kindern frei +++

Die radikalislamische Hamas hat die Freilassung einer israelischen Geisel und ihrer beiden Kinder verkündet. "Eine israelische Siedlerin und ihre zwei Kinder wurden nach ihrer Festnahme bei den Zusammenstößen freigelassen", erklärten die Essedin-al-Kassam-Brigaden, der bewaffnete Arm der Hamas, am Mittwochabend. Ein im Anschluss im palästinensischen Fernsehsender Al-Aksa ausgestrahltes Video zeigte, wie sich eine Frau bei Tag mit zwei Kindern und drei bewaffneten Hamas-Kämpfern von einer mit Stacheldraht eingezäunten Zone entfernt. Die israelische Armee bestätigte die Freilassung auf AFP-Anfrage zunächst nicht.

+++ 22:58 Pro-Palästina-Demos auch in Frankfurt verboten +++

Nach Berlin sind propalästinensische Demonstrationen auch in Frankfurt am Main verboten worden. Das hessische Innenministerium habe die Versammlungsbehörde der Stadt Frankfurt angewiesen, die gegen Israel gerichteten Versammlungen zu verbieten, teilt die Behörde mit. Es lägen Hinweise auf bevorstehende Straftaten vor, heißt es zur Begründung. Bei den Veranstaltungen werde eine "erhebliche Gewaltbereitschaft" vermittelt. "Wir werden nicht zulassen, dass kaltblütige Morde an Juden auf öffentlichen Plätzen in Deutschland bejubelt werden", erklärt CDU-Innenminister Peter Beuth. Sollte es dennoch zu antiisraelischen Kundgebungen kommen, werde die Polizei dagegen einschreiten.

