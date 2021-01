"Keine Buchverträge für Betrüger" – lautet der Titel eines offenen Briefes, in dem mehr als 250 Verleger, Autoren und Literaturagenturen ihre Branche dazu aufrufen, Donald Trump die Veröffentlichung von Memoiren nach seiner Präsidentschaft zu verwehren. Es gibt Gerüchte, nach denen der scheidende US-Präsident Memoiren seiner Amtszeit plant. Die Unterzeichner des Briefes wollen verhindern, dass irgendein Mitglied der Trump-Regierung zukünftig mit einem Buch herauskommt. Die Mitarbeit im Regierungsteam Trumps solle ein Ausschlusskriterium für einen möglichen Buchvertrag sein. Unter den Unterzeichnern des Briefes sind Mitarbeiter der fünf größten US-Verlage.

+++ 07:20 FBI: Rechte planten, als Soldaten getarnt zu stören +++

Die US-Sicherheitsbehörde FBI warnt, Rechtsextreme hätten Ideen erwogen, am Mittwoch als Mitglieder der Nationalgarde aufzutreten, um die Amtsübernahme zu stören. Es soll auch Besprechungen gegeben haben, in denen ungeschützte Orte in Washington D.C. lokalisiert wurden, die sich für Anschläge eignen könnten. Die Ermittler haben in der Woche vor Amtsübernahme eine spürbare Zunahme von beunruhigenden Chatdebatten im Internet festgestellt. Ein FBI-Dokument vom Montag warnt dabei vor Anhängern der QAnon-Bewegung, die teilweise auch an der Attacke auf das Kapitol vor zwei Wochen beteiligt waren, ebenso wie vor "einsamen Wölfen", also Terroristen, die für sich allein agieren. Zugleich gaben sich mehrere US-Extremistengruppen in der Öffentlichkeit friedlich und verurteilten jegliche Gewalt gegen die Amtsübergabe.

+++ 06:34 Trotz Furcht vor Gewalt: Biden schwört Eid draußen +++

Trotz der angespannten Sicherheitslage in Washington will das Team des künftigen US-Präsidenten am Mittwoch an der Vereidigung im Freien vor dem Parlamentsgebäude festhalten. "Unser Plan und unsere Erwartung ist es, dass der gewählte Präsident Biden seine Hand auf die Bibel legen wird, mit seiner Familie, draußen, an der Westseite des Kapitols", sagte Biden-Sprecherin Kate Bedingfield dem Sender ABC News. Dies werde ein "unglaublich wichtiges" Bild der Widerstandsfähigkeit der amerikanischen Demokratie in die Welt senden. Man befinde sich in einer unberechenbaren Zeit. "Aber wir haben volles Vertrauen in den Secret Service der Vereinigten Staaten und seine Partner." Bei der Amtseinführung - die auch in normalen Jahren unter massiven Sicherheitsmaßnahmen stattfindet - hat der für den Schutz des Präsidenten zuständige Secret Service die Federführung bei den Vorkehrungen. Ein Sprecher erklärte auf Anfrage, dass der Secret Service und seine Partner aus Sicherheitsgründen keine Angaben zu den Mitteln und Methoden machen könnten, die eingesetzt würden, um die Veranstaltung zu schützen.

Bis zu 25.000 Naionalgardisten sichern die Amtseinführung am Mittwoch ab, für sie wurden auch Ruhezonen im Kapitol eingerichtet. (Foto: imago images/UPI Photo)

+++ 04:22 Trumps Umfragewerte so schlecht wie nie zuvor +++

Der scheidende US-Präsident Donald Trump verlässt das Weiße Haus mit den niedrigsten Zustimmungswerten seit seinem Amtsantritt. Einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Gallup zufolge unterstützten zuletzt nur noch 34 Prozent aller Amerikaner die Arbeit ihres Präsidenten. Auch im Vergleich zu anderen US-Präsidenten schneidet Trump laut Gallup schlecht ab: Mit einer durchschnittlichen Zustimmungsrate von 41 Prozent erzielte er das schlechteste Ergebnis seit Beginn der Datenerhebungen. Trumps Zustimmungswerte lagen den Meinungsforschern zufolge mindestens vier Prozentpunkte unter denen seiner Vorgänger.

+++ 03:38 Trump hat Abschiedsansprache aufgenommen +++

Melania Trump hat sich bereits per Videoansprache von den Amerikanern verabschiedet, Donald Trump wird wohl im Laufe des Tages folgen. Dem Vernehmen nach hat er seine Abschiedsbotschaft bereits im Weißen Haus aufgenommen. Trump nenne darin eine Reihe von Erfolgen, die seiner Meinung nach seine Amtszeit ausmachen, berichtet CNN unter Berufung auf einen Regierungsbeamten. Trump soll darin auch auf die neue Regierung Bezug nehmen. Ob das heißt, dass Biden nun als rechtmäßigen Präsidenten anerkennt, ist noch unklar. Die Veröffentlichung des Videos wird für Dienstag erwartet.

+++ 02:15 Melania Trumps Abschiedsbotschaft: "Gewalt ist niemals die Antwort" +++

Die scheidende First Lady Melania Trump hat sich in einer Abschiedsbotschaft an die Amerikaner gewandt. "Es ist die größte Ehre meines Lebens gewesen, als First Lady der Vereinigten Staaten von Amerika zu dienen", sagte die 50-Jährige in einer Ansprache. "Die vergangenen vier Jahre sind unvergesslich gewesen." Melania Trump rief dazu auf, angesichts der Corona-Pandemie vorsichtig zu sein. Sie bat zudem darum, die von ihr ins Leben gerufene "Be Best"-Initiative zu unterstützen, die sich um das Wohl von Kindern kümmert. Ohne weiteren Kontext hieß es in der Mitteilung der First Lady: "Seien Sie leidenschaftlich in allem, was Sie tun, aber denken Sie immer daran, dass Gewalt niemals die Antwort ist und niemals gerechtfertigt sein wird."

+++ 01:38 Biden will an Einreisestopp festhalten +++

Die Regierung des künftigen US-Präsidenten Joe Biden will die von Noch-Amtsinhaber Donald Trump verfügte Aufhebung von Einreisestopps unter anderem aus Europa nicht umsetzen. "Auf Anraten unseres medizinischen Teams beabsichtigt die Verwaltung nicht, diese Beschränkungen am 26.1. aufzuheben", teilte die künftige Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, am auf Twitter mit. Kurz zuvor hatte Trump eine Verfügung veröffentlicht, wonach der Einreisestopp für Reisende aus dem Schengen-Raum, aus Großbritannien und aus Irland sowie aus Brasilien ab dem 26. Januar nicht mehr gelten soll.

+++ 00:56 Trump verfügt Ende des Einreisestopps aus Europa +++

Donald Trump hat ein Ende des Einreisestopps für Ausländer aus weiten Teilen Europas in die USA angeordnet. Die Reisebeschränkung werde zum 26. Januar aufgehoben, teilte Trump mit. Von diesem Datum an ist bei allen internationalen Flügen in die USA vor der Abreise der Nachweis eines negativen Corona-Tests vorgeschrieben. Nach Reuters-Informationen soll auch das Einreiseverbot für Nicht-US-Bürger aus Brasilien fallen.

+++ 00:46 Trump-Gegner Scaramucci bekam Einladung zur Abschiedszeremonie +++

Donald Trump machte gern Wahlkampf auf Flughäfen und auch für seine Abschiedszeremonie am Mittwoch hat er sich mit der Joint Base Andrews einen Militärflugplatz ausgesucht. Doch es scheint, als habe sein Stab Probleme, die Location überhaupt mit Gästen zu füllen. Das vermutet jedenfalls Anthony Scaramucci. Der einstige Kommunikationsdirektor des Weißen Hauses und spätere Trump-Kritiker wundert sich, dass ausgerechnet er eine Einladung zur Verabschiedung im E-Mail-Eingang hatte. Trump hatte Scaramucci 2017 schon nach zehn Tagen wieder entlassen, im letzten Wahlkampf unterstützte er Biden. "Sie suchen nach Leuten", sagte Scaramucci gegenüber CNN. Wenn eine Einladungsmail bei ihm gelandet sei, müsse es sich um eine Massen-E-Mail handeln. Die Verzweiflung sei offenbar groß. Laut CNN haben sich bislang nur wenige Gäste zum Trump-Abschied angekündigt.

+++ 23:43 FBI hat 200.000 digitale Hinweise zu Kapitol-Ausschreitungen gesammelt +++

Das FBI hat Zeugen aufgerufen, Foto- und Videomaterial und andere Informationen zu den Ausschreitungen im und rund ums Kapitol einzusenden. Jetzt haben die Ermittler eine Menge Material zu sichten: Bislang sind fast 200.000 digitale Hinweise beim Washingtoner FBI-Hauptsitz eingegangen.

+++ 22:46 Trump muss bei Impeachment-Verfahren wohl auf Giuliani verzichten +++

Bei Trumps erster Impeachment-Verhandlung im Senat war noch Rudy Giuliani sein Anwalt - das wird beim nächsten Mal anders sein, wie der frühere New Yorker Bürgermeister und Trump-Verbündete nun gegenüber dem Portal "The Hill" sagte. Da es möglich sei, dass er selbst Zeuge ist, verbiete es die "gesetzliche Ethik", sagte er. Giuliani hatte vor Trumps umstrittener Rede vor dem Kapitol-Sturm gesprochen. Zuletzt war berichtet worden, Trump und Giuliani hätten sich über die Bezahlung seiner Dienste verkracht. Giulani führte Trumps Juristen-Team an, das den Wahlausgang vom 3. November vor verschiedenen Gerichten anfechten sollte, aber dutzendfach scheiterte.

+++ 22:07 Melania Trump bricht auch mit alter Tradition +++

Nicht nur Präsident Donald Trump bricht zur Amtseinführung mit der Tradition, seine Frau Melania tut es ihm gleich. Eigentlich ist es üblich, dass die scheidende First Lady ihre Nachfolgerin die privaten Räume des Weißen Hauses im zweiten und dritten Stock zeigt. Wie CNN berichtet, wird es dazu aber nicht kommen. Joe Bidens Frau Jill wird sich allein zurecht finden müssen. Ihr Mann bricht unter anderem mit der Tradition, indem er nicht an der Amtseinführung Bidens teilnimmt und diesem nicht zum Wahlsieg gratulierte. Er verbreitet stattdessen Wahlbetrugsbehauptungen.

+++ 21:23 Pelosi: Alle Spuren führen zu Putin +++

Die Vorsitzende der Demokraten im Repräsentantenhaus, Nancy Pelosi, verdächtigt Russlands Präsidenten Putin, etwas mit der Randale am Kapitol vor knapp zwei Wochen zu tun zu haben. "Alle Spuren führen zu Putin", sagte sie laut CNN in einem von der früheren Außenministerin und Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton moderierten Podcast ("You and me both"). "Ich weiß nicht, was Putin gegen ihn politisch, finanziell oder persönlich in der Hand hat, aber was vergangene Woche passiert ist, war ein Geschenk für Putin", sagte sie demnach. Die Randalierer bezeichnete sie als "Putin-Marionetten". Clinton sagte, sie würde gern sehen, ob Trump an dem Tag mit Putin telefonierte.

+++ 20:37 Kapitol-Stürmerin wollte Pelosis Laptop an Russen verkaufen +++

Nach der Erstürmung des US-Kapitols soll eine junge Teilnehmerin den Laptop der Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, erfolglos dem russischen Geheimdienst angeboten haben. Das geht aus einer Strafanzeige der Bundespolizei FBI von Sonntagabend hervor. Darin beantragt die Behörde die Festnahme der 22-Jährigen wegen "gewaltsamen Eindringens und ordnungswidrigen Verhaltens" im Kapitol. Einem Zeugen zufolge habe die Frau den Laptop einem Freund in Russland schicken wollen, der ihn an den russischen Auslandsgeheimdienst SWR verkaufen sollte, hieß es in der Strafanzeige. Aus unbekannten Gründen sei der Verkauf gescheitert. Die Frau "besitzt den Computer noch oder hat ihn zerstört", wird der Zeuge zitiert.

+++ 20:10 "Trump-Festung" in New York dürfte öffnen +++

Seit Mitte 2016 gleicht der berühmte Trump-Tower an New Yorks Renommiermeile Fifth Avenue einer Festung. Denn dort befinden sich die Privatgemächer Trumps. Das soll sich nun Stück für Stück ändern. Wie CNN berichtet, wird erwartet, dass Straßensperren und andere Absperrungen geöffnet werden. Auch ein Kommunikationszentrum könne abgebaut werden. Trump hat seinen Wohnsitz bereits nach Florida verlegt - in New York wurde er durch seine Präsidentschaft überaus unbeliebt.

+++ 19:44 Lichtinstallation soll Opfer-Gedenken begleiten +++

Einen Tag vor der Amtseinführung des neuen Präsidenten Joe Biden erinnern die USA am Dienstag (17.30 Uhr Ortszeit; 23.30 Uhr MEZ) an die bislang rund 400.000 Corona-Toten im Land. Geplant ist unter anderem eine Lichtinstallation am Lincoln Memorial im Herzen der Hauptstadt Washington. Städte im ganzen Land werden ebenfalls an die Toten erinnern. Die USA sind das Land mit der höchsten Zahl von Corona-Opfern weltweit.

+ ++ 19:07 Baby-Trump-Ballon findet letzten Ruheort +++

Ein riesiger Ballon in Form eines blonden Babys mit seinem Konterfei sollte Trump während seines Großbritannien-Besuchs 2019 ärgern - nun kommt er ins Museum. Das Trump-Baby werde nach dem Kauf durch das Museum of London als historischer Gegenstand bewahrt und ausgestellt. Erstmals kam er 2018 bei Protesten gegen Trumps geplanten Besuch in Großbritannienzum Einsatz. Nach dem Willen der Museumsleitung soll der Ballon künftig an die "Welle der Emotionen" erinnern, die damals die Stadt erfasste: "Wir hoffen, dass der Platz des Babys im Museum an die Zeit erinnert, als London gegen Trump aufstand."

