Die jüngste Angriffswelle auf Kiew ist laut ntv-Reporterin Alexandra Callenius vor allem wegen ihrer Intensität ungewöhnlich, denn es ist bereits die achte Attacke auf die ukrainische Hauptstadt allein in diesem Monat. Präsident Selenskyj kehrt derweil mit guten Nachrichten in sein Land zurück.

+++ 07:27 Ukraine: 200.000 Russen seit Invasion getötet +++

Die ukrainischen Truppen haben nach Angaben des Generalstabs weitere 520 russische Soldaten getötet. Damit steigt die Zahl der russischen Opfer seit Beginn der russischen Invasion auf 199.980. Zudem wurde zahlreiches weiteres Kriegsgerät zerstört, darunter drei Panzer und zwölf gepanzerte Fahrzeuge. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Allein bei der Opferzahl kursieren bei westlichen Vertretern unterschiedliche Angaben. Russland selbst gibt keine Angaben zu eigenen Opfern heraus.

+++ 06:58 Russische Führung glaubt offiziell nicht an versuchten Verrat durch Prigoschin +++

Die Berichte über das angebliche Angebot zur Zusammenarbeit des Wagner-Chefs, Jewgeni Prigoschin, mit dem ukrainischen Geheimdienst sind in Russland weitgehend zurückgewiesen worden. Prigoschin habe zunächst "diese Informationen bestätig", beschuldigte aber später die Washington Post, gefälschte Informationen zu verbreiten, und behauptete, ungenannte Personen hätten ihn vor den Bemühungen gewarnt, ihn mit gefälschten Informationen zu diskreditieren. Seine ursprüngliche Bestätigung sei sarkastisch gewesen, sagte er. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow wies die Anschuldigungen der US-Zeitung zurück und erklärte, er könne die Informationen zwar nicht kommentieren, aber es sehe "nach einem weiteren Schwindel aus". Russische Milblogger – darunter der ehemalige russische Offizier Igor Girkin - behaupteten, sie glaubten ebenfalls nicht, dass Prigoschin mit dem ukrainischen Geheimdienst zusammenarbeiten würde.

+++ 06:35 Getreide-Deal läuft aus - Russland dämpft Hoffnung auf Fortsetzung +++

Es gebe derzeit keine ermutigenden Aussichten für eine Ausweitung der Schwarzmeer-Getreideexportinitiative, sagt eine mit den Verhandlungen vertraute Quelle gegenüber der staatlichen russischen Nachrichtenagentur RIA in einer Stellungnahme. Reuters berichtet: Der Chef der UN-Hilfsorganisation, Martin Griffiths, sagte bereits am Montag, dass die Bemühungen in den kommenden Tagen fortgesetzt werden, um ein Abkommen zu verlängern, das den sicheren Export ukrainischen Getreides über das Schwarze Meer ermöglicht. Russland hat damit gedroht, den Pakt am 18. Mai zu kündigen, weil seine Getreide- und Düngemittelausfuhren behindert werden. "Die Gespräche auf technischer Ebene" werden fortgesetzt, sagt die nicht genannte Quelle gegenüber RIA, aber auf die Frage nach den Aussichten für eine Verlängerung des Getreideabkommens sagt sie, dass es im Moment keine ermutigenden Aussichten" gebe. "Es ist schwierig für mich zu sagen, was morgen passieren wird. Vielleicht wird es Fortschritte geben, aber wenn wir von heute sprechen, gibt es keine (Aussichten)", zitiert die RIA die Quelle.

+++ 06:07 Russland beschießt Kiew offenbar erneut mit Hyperschallrakete Kinschal +++

Unter den zahlreichen Raketen, die Russland in der Nacht auf die ukrainische Hauptstadt Kiew abfeuert, soll sich erneut eine Hyperschallrakete vom Typ Kinschal befunden haben. Ein Fragment des Antriebsteils einer solchen Rakete soll in den Straßen der Stadt gefunden worden sein. Ob die Kinschal abgeschossen wurde oder ihr Ziel traf, ist unklar. Vor wenigen Tagen gab die Ukraine erstmals bekannt, eine Rakete dieses Typs abgefangen zu haben. Sie gehören zu den modernsten, die Russland im Arsenal hat und sind aufgrund ihres enormen Tempos schwer abzuwehren.

+++ 05:19 Ukraine: Angriff auf Kiew "ungewöhnlich in seiner Intensität" +++

Russland hat bei seinem nächtlichen Luftangriff auf Kiew ukrainischen Angaben zufolge neben Drohnen und Marschflugkörpern wahrscheinlich auch ballistische Raketen eingesetzt. "Er war ungewöhnlich in seiner Intensität - die größtmögliche Anzahl von Angriffsraketen in kürzester Zeit", teilt Serhij Popko, Leiter der Militärverwaltung der Stadt Kiew, über Telegram mit. "Nach vorläufigen Informationen wurde die große Mehrheit der feindlichen Ziele im Luftraum von Kiew entdeckt und zerstört!" Es ist der achte Angriff auf die Hauptstadt in diesem Monat.

+++ 02:56 Luftangriffe auf Kiew +++

Heftige Explosionen von Luftabwehrraketen reißen die Einwohner von Kiew aus dem Schlaf. Auf das Gelände des städtischen Tierparks seien Raketentrümmer heruntergefallen, teilt Bürgermeister Vitali Klitschko mit. Mehrere Autos seien in Brand geraten, ein größeres Gebäude sei beschädigt. Es gebe drei Verletzte. Laut der Militärverwaltung sind vier Stadtteile betroffen. In der ganzen Ukraine herrscht in der Nacht Luftalarm.

+++ 01:55 Georgien erlaubt wieder russische Linienflüge nach Tiflis +++

Trotz ihrer Spannungen und Warnungen aus dem Westen nehmen Russland und Georgien erstmals seit 2019 ihren direkten Flugverkehr wieder auf. Als erste russische Fluglinie erhält die Gesellschaft Azimuth Airlines eine Erlaubnis für tägliche Direktflüge von Moskau in die georgische Hauptstadt Tiflis. Azimuth sei nicht mit Sanktionen belegt und könne deshalb die Südkaukasusrepublik ansteuern, erklärt die georgische Luftfahrtbehörde. Zuvor hatte Kremlchef Wladimir Putin per Dekret die Erlaubnis für Direktflüge gegeben - und erstmals Georgiern auch die visafreie Einreise nach Russland erlaubt.

+++ 00:46 WHO schließt Büro in Moskau +++

Mitglieder der Weltgesundheitsorganisation WHO in Europa haben für die Schließung eines regionalen Büros in Moskau gestimmt. Bei einem Sondertreffen erhält der Antrag eine ausreichende Mehrheit. Das Büro soll nun bis spätestens 1. Januar 2024 nach Kopenhagen in Dänemark umziehen. Die WHO-Mitgliedsstaaten haben den Schritt wegen des russischen Einmarsches in der Ukraine bereits seit dem vergangenen Jahr erwogen.

+++ 00:26 Für Ausbildung: Abrams-Panzer sind in Deutschland +++

Die USA haben nach Auskünften des Pentagons 31 Abrams Panzer nach Deutschland geliefert. Am Truppenstandort Grafenwöhr sollen ukrainische Soldaten daran ausgebildet werden. Die Panzer seien speziell für die Ausbildung gedacht und nicht unbedingt kampftauglich, erklärt Pentagon-Sprecher Pat Ryder. "Die Panzer, die wir an die Ukraine liefern werden, durchlaufen gerade den Modernisierungsprozess", so Ryder. Die aufgerüsteten Abrams sollen demnach im Herbst in die Ukraine gebracht werden.

+++ 23:27 Putin schenkt russisch-orthodoxer Kirche bedeutende Ikone +++

Der russische Präsident Wladimir Putin übergibt eines der berühmtesten religiösen Kunstwerke Russlands an die russisch-orthodoxe Kirche. Putin habe die Entscheidung zur Übergabe der Dreifaltigkeits-Ikone von Andrej Rubljow "als Antwort auf zahlreiche Forderungen orthodoxer Gläubiger" getroffen, teilt das Moskauer Patriarchat mit. Der Schritt verdeutlicht den wachsenden politischen Einfluss der Kirche in Russland. Das Heiligenbild, das drei Engel an einem Tisch zeigt, stammt aus dem 15. Jahrhundert. Es wurde zwölf Jahre nach der bolschewistischen Revolution 1929 in die Tretjakow-Galerie nach Moskau verbracht. Dort wird es seither - mit kurzen Unterbrechungen - ausgestellt.

Das Moskauer Patriarchat will die Ikone ein Jahr lang "zur öffentlichen Verehrung" in der Christ-Erlöser-Kirche in Moskau ausstellen. (Foto: IMAGO/ITAR-TASS)

+++ 22:09 Chinesischer Sondergesandter zu zweitägigem Besuch in Kiew erwartet +++

Der chinesische Sondergesandte Li Hui wird am Dienstag zu einem zweitägigen Besuch in der Ukraine erwartet. Ziel von Lis Reise ist es nach Angaben Pekings, "mit allen Parteien über eine politische Lösung" im Ukraine-Konflikt zu sprechen. Der Sondergesandte, der früher chinesischer Botschafter in Moskau war, soll auch nach Russland, Deutschland, Polen und Frankreich reisen. China bemüht sich nach eigenen Angaben im Ukraine-Konflikt um eine neutrale Position und will sich als Vermittler etablieren. Die Regierung in Peking hat den russischen Angriff auf die Ukraine bis heute nicht verurteilt. Ende April hatten der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und Chinas Staatschef Xi Jinping erstmals seit Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine ein Telefongespräch geführt.

+++ 21:34 Geheimdienst SBU wirft ukrainischem Oligarchen Gas-Diebstahl in Millionenhöhe vor +++

Der ukrainische Geheimdienst SBU wirft dem seit Jahren in Österreich festsitzenden ukrainischen Oligarchen Dmytro Firtasch den Diebstahl von Erdgas in dreistelliger Millionenhöhe vor. Regionale Gasversorger des 58-Jährigen sollen dem staatlichen Betreiber des ukrainischen Pipelinenetzes nur gut 30 Prozent des entnommenen Gases bezahlt haben, teilt der SBU mit. In den Jahren 2016 bis 2022 soll so ein Schaden in Höhe von umgerechnet knapp 440 Millionen Euro entstanden sein. Unter Firtaschs Kontrolle befinden sich den SBU-Angaben nach circa 70 Prozent der regionalen Gasversorger der Ukraine. Dem Geschäftsmann selbst und acht Topmanagern seiner Unternehmen drohen zwölf Jahre Gefängnis. Firtasch und vier im Ausland befindliche Verdächtige sollen zur internationalen Fahndung ausgeschrieben werden.





