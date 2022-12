In den vergangenen Monaten geht die Zahl der Einsätze russischer Kampfflugzeuge in der Ukraine deutlich zurück. Dies berichtet das britische Verteidigungsministerium unter Berufung auf den Geheimdienst. Russische Flugzeuge führten jetzt wahrscheinlich nur noch einige Dutzend Einsätze pro Tag durch, verglichen mit einem Höchststand von bis zu 300 pro Tag im März 2022. Der Rückgang sei wahrscheinlich auf die anhaltend hohe Bedrohung durch die ukrainische Luftabwehr, die Beschränkung der für russische Flugzeuge verfügbaren Flugstunden und die Verschlechterung des Wetters zurückzuführen.

+++ 07:40 Ukrainischer Generalstab sieht kritische Infrastruktur weiterhin bedroht +++

Die Ukraine wehrt nach eigenen Angaben russische Angriffe bei 13 Siedlungen in den Gebieten Luhansk und Donezk ab. Nach Angaben des Generalstabs der ukrainischen Streitkräfte führte Russland 32 Luftangriffe sowie Angriffe durch sieben Raketen und mehr als 50 Angriffe mit Mehrfachraketenwerfern aus. Die ukrainische kritische Infrastruktur in der ganzen Ukraine bleibe weiter bedroht. Dabei unterstütze Belarus Russlands Krieg, indem es Gebiet und Luftraum für Raketen- und Luftangriffe zur Verfügung stelle, heißt es weiter.

+++ 07:15 Forscher rechnen mit steigender Nachfrage nach Waffen +++

Das Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI geht davon aus, dass Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine die Lieferkettenprobleme verschärfen könnte. Russland sei ein wichtiger Lieferant von Rohstoffen für die Waffenproduktion. Gleichzeitig habe der Krieg die Nachfrage erhöht. Nan Tian, leitender Wissenschaftler bei SIPRI, erwartet, dass die Nachfrage nach Waffen in den kommenden Jahren steigen wird - wie sehr, hänge jedoch von zwei Faktoren ab. So komme es darauf an, inwieweit Länder, die Waffen an die Ukraine geliefert haben, ihre Bestände auffüllen müssen. Zudem führe eine verschlechterte Sicherheitslage dazu, dass Länder mehr Waffen kaufen würden.

+++ 06:50 Kiew: "Sehr schwierige Situation" - Täglich Dutzende Tote bei Kämpfen um Bachmut +++

Bei den Versuchen, die Stadt Bachmut im östlichen Gebiet Donezk einzunehmen, verliert Russland nach ukrainischen Angaben täglich zwischen 50 und 100 Soldaten. Dies berichtet "Kyiv Independent" und beruft sich auf einen Sprecher des Militärkommandos Ost, Serhiy Cherevaty. Ihm zufolge würden täglich etwa ebenso viele russische Soldaten in der Nähe von Bachmut verwundet. Seit Monaten hat Russland Soldaten und Kämpfer der Söldnertruppe Wagner Group zusammengezogen, um Bachmut zu umzingeln und einzunehmen. "Es ist eine sehr schwierige Situation", so Tscherewaty. Aber die ukrainischen Kräfte hielten den Angriffen stand. Die Salzminenstadt Bachmut, in der einst 70.000 Menschen lebten, liegt an einer Hauptstraße nach Kramatorsk und Slovjansk - wichtigen Städte im Donezk, die Moskau einnehmen will.

+++ 06:31 UN rechnen mit mehr Vertriebenen in der Ukraine +++

Das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR rechnet wegen des anhaltenden russischen Angriffskriegs eher mit einer Zunahme der Vertreibung innerhalb der Ukraine als mit einer großen Fluchtbewegung in Richtung der EU-Staaten. "Das wahrscheinlichste Szenario ist eine weitere Vertreibung innerhalb der Ukraine", sagt UNHCR-Chef Filippo Grandi in einem Interview mit dem "Spiegel". "Ich hoffe, dass es keine weitere große Flüchtlingsbewegung geben wird." Gleichzeitig schränkt er ein: "Aber Krieg ist unberechenbar." Ihn beunruhige, dass diejenigen, die jetzt noch ins Ausland fliehen könnten, höchstwahrscheinlich mehr Unterstützung bräuchten. "Diejenigen, die bisher in der Ukraine geblieben sind, hatten entweder weniger Kontakte in Europa oder waren weniger mobil", so Grandi weiter. Er zeigt sich zuversichtlich, dass die Staaten der EU bei Bedarf auch zusätzliche Flüchtlinge aus der Ukraine aufnehmen könnten.

+++ 06:12 Sekretär von Saporischschja: Neue Angriffe auf Energieinfrastruktur +++

Nach ukrainischen Angaben gibt es wieder Angriffe auf Saporischschja. Wie der Sekretär des Stadtrats auf Telegram mitteilt, greift Russland die Industrie- und Energieinfrastruktur der Stadt an. Eines der privaten Unternehmen wird demnach durch den Angriff beschädigt, Informationen über Verletzte liegen zurzeit nicht vor. Rettungsdienste sind vor Ort im Einsatz, heißt es weiter. Und: "Russland ist ein terroristisches Land."

+++ 05:37 Bundeswehr baut Zusammenarbeit mit Spezialkräften Verbündeter aus +++

Die Bundeswehr baut die Zusammenarbeit ihrer Spezialkräfte mit den NATO-Verbündeten weiter aus. In Deutschland wurde dazu eine Zentrale zur Führung von Spezialkräften mehrerer Staaten eingerichtet, sagt Flottillenadmiral Stephan Plath. An einer ersten Übung waren 16 Nationen beteiligt gewesen. Plath, ein ausgebildeter Kampfschwimmer, ist seit Oktober vergangenen Jahres Direktor Spezialkräfte der Bundeswehr im Einsatzführungskommando in Schwielowsee bei Potsdam. Die neue Kommandostelle soll die Fähigkeiten zur Landes- und Bündnisverteidigung stärken und gehört damit zu den Schritten, die seit dem russischen Angriffskrieg politisch als wichtiger gelten.

+++ 04:29 Studie: Deutschland verfehlt Zwei-Prozent-Ziel bei Verteidigungsausgaben in mehreren Jahren +++

Deutschland wird trotz des 100-Milliarden-Euro-Sondervermögens für die Bundeswehr einem Bericht zufolge in den Jahren 2023 und ab 2026 das Zwei-Prozent-Ziel der NATO verfehlen. Das Ziel, zwei Prozent der Wirtschaftsleistung für Verteidigung aufzuwenden, rücke "in weite Ferne und auch kurzfristig nötige Beschaffungen kommen nicht voran", heißt es in einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), wie die "Rheinische Post" berichtet. Laut dem Bericht macht das Institut die jüngsten Preissteigerungen, Verzögerungen bei der Beschaffung von Ausrüstung und die Unterfinanzierung der Bundeswehr in der Finanzplanung des regulären Bundeshaushalts verantwortlich.

+++ 03:24 Insider: Kreml plant Handelsverbot wegen Ölpreisdeckel +++

Die Regierung in Moskau plant Insiderinformationen zufolge, russischen Unternehmen den Handel mit Ländern zu untersagen, die sich an den verhängten Preisdeckel für Rohölexporte auf dem Seeweg halten. Im Wesentlichen würde ein solches Dekret die Ausfuhr von Erdöl und Erdölerzeugnissen in Länder und Unternehmen, die die Obergrenze anwenden, verbieten, erklärt eine mit der Angelegenheit vertraute Person.

+++ 02:15 Linke begrüßt Vorschlag zu Sicherheitsgarantien für Russland +++

Die Linke begrüßt die Initiative des französischen Präsidenten Emmanuel Macron zu Sicherheitsgarantien für Russland bei einer Rückkehr an den Verhandlungstisch. "Es ist überfällig, dass endlich ein europäischer Staatschef einen ernsthaften Vorstoß für Diplomatie unternimmt", sagt Parteichef Martin Schirdewan der "Rheinischen Post". "Russland muss aus der Ukraine abziehen", betont Schirdewan. "Falls das dadurch erreicht werden kann, dass die NATO-Staaten sich im Gegenzug verpflichten, ihre militärische Drohkulisse gegenüber Russland zurückzunehmen, wäre das ein gangbarer Weg", erklärt der Europa-Abgeordnete.

+++ 01:11 Neue Öl-Sanktionen gegen Russland in Kraft +++

Rohöl aus Russland darf von heute an nur noch in Ausnahmefällen in die Europäische Union importiert werden. Grundlage der Einfuhrbeschränkung ist eine im Juni von den 27 Mitgliedstaaten beschlossene Sanktionsverordnung wegen des russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Sie trat bereits kurz nach dem Beschluss in Kraft, sah aber für das Öl-Embargo Übergangsfristen vor. Ebenfalls ab heute gilt eine Regelung, die Russland dazu zwingen soll, Erdöl künftig für höchstens 60 US-Dollar pro Barrel an Abnehmer in anderen Staaten zu verkaufen. Der Preis von umgerechnet etwa 57 Euro pro 159 Liter wird dann um bis zu 9 Euro unter dem jüngsten Marktpreis für russisches Rohöl der Sorte Urals liegen.

+++ 23:46 Selenskyj: "Müssen alles tun, um diesen Winter zu überleben" +++

Mit Blick auf die kalte Jahreszeit appelliert der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenkyj an das Durchhaltevermögen und die Widerstandsfähigkeit der Bevölkerung. "Der Feind hofft sehr, den Winter gegen uns zu verwenden: die Winterkälte und Not zu einem Teil seines Schreckens zu machen", sagt er in seiner täglichen Videobotschaft. "Wir müssen alles tun, um diesen Winter zu überleben, egal wie hart er ist." Diesen Winter zu ertragen bedeute, alles zu ertragen. Russland habe zwar einen Vorteil durch Raketen und Artillerie. "Aber wir haben etwas, was der Besatzer nicht hat und nicht haben wird. Wir schützen unser Zuhause, und das gibt uns die größtmögliche Motivation", betont Selenskyj.

+++ 22:08 Macrons Vorstoß sorgt bei SPD für Verwunderung +++

Überlegungen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron zu einer möglichen künftigen Sicherheitsarchitektur in Europa stoßen bei der SPD auf Ablehnung. Der SPD-Außenpolitiker Nils Schmid sagt der Zeitung "Welt", Macrons Worte verwunderten. "Solange Russland eine imperialistische Außenpolitik verfolgt, ist eine gesamteuropäische Friedensordnung unter Einschluss Russlands nicht möglich." Macron hatte unter anderem gesagt, er habe bei seinem jüngsten USA-Besuch mit Präsident Joe Biden über die künftige Sicherheitsordnung in Europa gesprochen. "Das bedeutet, einer der essenziellen Punkte - denn Präsident (Wladimir) Putin hat es immer gesagt - ist die Angst, dass die NATO bis vor seine Tür kommt, ist die Stationierung von Waffen, die Russland bedrohen können. Dieses Thema wird Teil der Themen für den Frieden sein. Und deshalb müssen wir es auch vorbereiten."

+++ 21:37 RT-Chefredakteurin: Wegen Heiligstätten kein Atomangriff auf Kiew +++

Die Chefredakteurin des russischen Staatssenders RT, Margarita Simonyan, behauptet, dass Russland die ukrainische Hauptstadt niemals mit Atomwaffen angreifen würde, unter anderem aus dem Grund, da sich dort heilige Stätten befänden. Als Beispiel nennt sie die Kiewer Höhlenkloster. Das berichtet das US-Portal "The Daily Beast", das russische Propaganda im Fernsehen auswertet. In London, Berlin und Washington habe man aber keine heiligen Stätten, fügt sie hinzu. Bei Twitter posten Nutzer in den Kommentaren unter dem Videoausschnitt etwa Bilder von Kirchen, die durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine beschädigt oder zerstört wurden. Für Aufregung und teilweise Spott sorgt auch Simonyans Behauptung, die russische Armee habe Kiew in der ersten Kriegswoche im Grunde genommen erobert, sei aber dann abgezogen. Die ukrainische Armee hatte heftigen Widerstand geleistet, die russische Armee zog sich schließlich aus der Umgebung von Kiew zurück.

Die früheren Entwicklungen im Ukraine-Krieg lesen Sie hier.