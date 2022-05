Im Osten der Ukraine gehen die Kämpfe um die frühere Großstadt Sjewjerodonezk in die entscheidende Phase. Der Feind führe "im Raum Sjewjerodonezk Sturmaktivitäten im Bereich der Ortschaften Sjewjerodonezk und Toschkiwka durch, die Kampfhandlungen halten an", teilt der ukrainische Generalstab in seinem Lagebericht mit. Weitere russische Bodenangriffe werden aus dem etwas weiter westlich gelegenen Raum Bachmut gemeldet. Dort hätten die Russen die Ortschaften Solote, Komyschuwacha, Berestowe, Pokrowske und Dolomitne angegriffen.

+++ 07:34 Separatisten kommen in Sjewjerodonezk langsamer voran als erhofft +++

Bei den schweren Kämpfen in der Ostukraine haben die russischen Streitkräfte einem Separatistenanführer zufolge etwa ein Drittel der strategisch wichtigen Stadt Sjewjerodonezk unter ihre Kontrolle gebracht. Die Truppen kämen aber nicht so schnell voran, wie man es sich erhofft habe, zitiert die russische Nachrichtenagentur Tass den Anführer der prorussischen Separatistenregion Luhansk, Leonid Pasetschnik. In der Stadt tobten Kämpfe. Der Vormarsch werde auch erschwert, weil es mehrere große Chemieanlagen in der Region gebe. Man wolle vor allem die Infrastruktur der Stadt erhalten.

+++ 07:06 Litauen kündigt weitere militärische Hilfe für Kiew an +++

Litauen wird der Ukraine Drohnen-Abwehr-Systeme und Wärmebildkameras liefern. Das teilt Verteidigungsminister Arvidas Anushauskas auf Twitter mit. Hinzu komme eine Kampf-Drohne, für deren Anschaffung Menschen in Litauen zuletzt mehr als fünf Millionen Euro gespendet hatten.

+++ 06:36 Strack-Zimmermann fordert Lieferung von Marder-Panzern an Ukraine +++

Die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann fordert die Bundesregierung dazu auf, "schnellstmöglich 50 Schützenpanzer Marder direkt an die Ukraine" zu liefern. Das sagt die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses der "Bild"-Zeitung. Die Lieferung müsse noch vor der parlamentarischen Sommerpause im Juli erfolgen. Der FDP-Außenexperte Alexander Graf Lambsdorff unterstützt seine Parteikollegin: "Er wäre der erste westliche Gefechtsfeldpanzer im Donbass, aber die ukrainischen Streitkräfte müssen ihre Soldaten geschützt transportieren können. Das leistet der Marder - und seine Kampfkraft liegt deutlich unterhalb der des Gepard, dessen Lieferung von der Bundesregierung schon beschlossen worden ist."

+++ 05:59 Französische Anti-Terror-Staatsanwaltschaft ermittelt nach Tod von Reporter +++

Nach dem Tod eines französischen Kriegsreporters in der Ukraine leitet die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft Ermittlungen wegen Kriegsverbrechen ein. Die Untersuchungen werden unter anderem wegen vorsätzlichen Angriffs auf das Leben einer durch das Völkerrecht geschützten Person aufgenommen. Der TV-Journalist Frédéric Leclerc-Imhoff kam am Montag bei Sjewjerodonezk in der Ostukraine ums Leben, als er eine humanitäre Evakuierung begleitete. Der 32 Jahre alte Reporter wurde von einem Bombensplitter getroffen.

+++ 04:57 Selenskyj: Putin will Westen durch Hungerkrise destabilisieren +++

Der ukrainische Präsident Selenskyj wirft Russland vor, eine globale Hungersnot zu provozieren, um den Westen zu destabilisieren. 22 Millionen Tonnen Getreide, die bereits in der Ukraine für den Export gelagert seien, könnten aufgrund der russischen Blockade der Häfen das Land nicht verlassen, erklärt Selenskyj in seiner aktuellen Videoansprache. Dadurch drohe in Ländern Afrikas, Asiens und Europas eine Hungersnot, die wiederum eine Migrationsbewegung in Gang setzen könnte. Auch westliche Politiker werfen Russland vor, auf eine Hungerkrise zu spekulieren und sie als Druckmittel einzusetzen, damit der Westen die Sanktionen abschwächt. Moskau weist diese Anschuldigungen zurück.

+++ 03:42 Russland füllt eigene Getreidesilos +++

Russland füllt derzeit seine Getreidespeicher auf. Die Getreidevorräte lägen derzeit rund 20 Prozent über dem Stand des Vorjahres, sagt Gewerkschaftschef Arkadi Slotschewski unter Berufung auf die Statistikbehörde Rosstat. Gleichzeitig erklärt er, Russland beschränke "in keiner Weise" seine Getreideexporte ins Ausland. Bei Weizen habe das Land beispielsweise eine Exportkapazität von rund 40 Millionen Tonnen, "und 36 Millionen werden wir bis Ende der Saison exportieren". Slotschewski spricht von einer "Informations-Hysterie" über angeblich drohende Hungersnöte, die zu Preissteigerungen führe. Tatsächlich sei die Ernährungssicherheit nicht gefährdet. "Sobald die Hysterie vorüber ist, werden die Preise sinken", sagt der der Chef der Getreidegewerkschaft. Die russischen Weizenreserven dürften derweil weiter steigen: Ein von Russland eingesetzter Verwaltungsbeamter der ukrainischen Region Cherson kündigt an, der dort produzierte Weizen werde an Russland verkauft und über die Krim dorthin geliefert.

+++ 02:33 Selenskyj: Russische Armee mit "maximaler Kampfkraft" im Donbass +++

Die Lage im Osten der Ukraine bleibt nach den Worten des ukrainischen Präsidenten äußerst schwierig. Dort sei nun die "maximale Kampfkraft der russischen Armee" versammelt, sagt Wolodymyr Selenskyj in seiner jüngsten Videobotschaft. Sie versuche, im Donbass immer mehr Druck auf ukrainische Soldaten auszuüben. Als wichtige Ziele der russischen Armee nennt Selenskyj die Städte und Ortschaften Sjewjerodonezk, Lysytschansk, Bachmut, Slowjansk und Awdijiwka. Auch in Charkiw und in der Region Sumy im Nordosten der Ukraine habe es am Montag Beschuss gegeben.

+++ 01:46 Ukraine und Russland melden tote Zivilisten +++

Im Osten der Ukraine beklagen beide Kriegsparteien weitere zivile Todesopfer. Im Gebiet Donezk seien drei Menschen durch russischen Beschuss getötet worden, teilt Gouverneur Pawlo Kyrylenko auf Telegram mit. In der Region Charkiw starb nach Angaben der Online-Zeitung "Ukrajinska Prawda" ein Mann durch russische Granaten. Die russische Seite spricht der Agentur Tass zufolge von zwei getöteten Zivilisten durch ukrainische Angriffe im Gebiet Donezk sowie zwei getöteten Frauen im Gebiet Luhansk. Die Angaben sind nicht unabhängig zu prüfen.

+++ 01:05 Netflix streamt nicht mehr in Russland +++

Der US-Streamingdienst Netflix ist für die Menschen in Russland nicht mehr verfügbar. Dies sei Folge einer entsprechenden Ankündigung von Anfang März, teilt das Unternehmen mit. Netflix hatte damals mitgeteilt, den Betrieb in Russland einzustellen. Laut Unternehmen wurden seitdem noch Abonnements und Zahlungen abgewickelt. Netflix ist weltweit zwar der führende Streamingdienst mit 221,8 Millionen Abonnenten (Stand Ende März), in Russland spielte er aber nur eine kleine Rolle.

+++ 00:20 EU sagt Ukraine weitere neun Milliarden Euro zu +++

Die Europäische Union will der Ukraine weitere Finanzhilfen von bis zu neun Milliarden Euro zur Verfügung stellen. Das teilt EU-Ratspräsident Charles Michel mit. Mit dem Geld soll die Ukraine laufende Kosten etwa für Rentenzahlungen und den Betrieb von Krankenhäusern decken können.

+++ 23:58 EU-Staaten einigen sich auf Ölembargo gegen Russland +++

Die EU-Staaten haben sich im Streit um das geplante Ölembargo gegen Russland auf einen Kompromiss verständigt. Mehr als zwei Drittel der russischen Öl-Lieferungen in die EU sollen von dem Einfuhrverbot betroffen sein, teilt EU-Ratspräsident Charles Michel während eines Gipfeltreffens in Brüssel mit.

+++ 23:41 Südossetien sagt Referendum über Russland-Beitritt ab +++

Die georgische Separatistenregion Südossetien wird ein für Mitte Juli geplantes Referendum über einen Beitritt zu Russland doch nicht abhalten. Der neue Präsident der pro-russischen Enklave, Alan Gaglojew, hebt die Referendums-Pläne seines Vorgängers auf. In einem Dekret betont er, es sei nicht zulässig, per Volksabstimmung einseitig über Themen zu entscheiden, die die "legitimen Rechte und Interessen der russischen Föderation" beträfen.

+++ 22:55 Österreichs Kanzler kritisiert EU-Vorgehen bei Öl-Embargo +++

Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer übt vor dem Hintergrund des Streits über ein Öl-Embargo gegen Russland deutliche Kritik am Vorgehen der EU-Kommission. "Ich bin sehr erstaunt darüber, welchen Weg die Kommission gewählt hat, um dieses schwierige Thema tatsächlich für einen Rat vorzubereiten", sagt der konservative Politiker am Rande eines EU-Gipfels in Brüssel. Normalerweise "verhandelt man mit den Gesprächspartnern, bevor man das Ergebnis verkündet". In diesem Fall habe die Brüsseler Behörde jedoch einen anderen Weg gewählt und somit "eine intensive Diskussion auf europäischer Ebene" ausgelöst. Es müsse für die Länder, die von russischem Erdöl abhängig sind, möglich sein, die Sanktionen mitzutragen, betonte Nehammer. Wenn dies nicht gegeben sei, dann wäre ein Öl-Embargo seiner Meinung nach falsch. Allerdings gehe er davon aus, dass man "den Sorgen Rechnung tragen wird, und dann auch zu einem Ergebnis kommt". Im Zusammenhang mit Sanktionen gegen Russland will Nehammer auch über einen möglichen Importstopp von Uran sprechen. Auch das gelte es "redlicherweise" zu thematisieren, sagt der konservative Politiker zu Abgeordneten des österreichischen Parlaments.

+++ 22:22 Ukrainischer ESC-Sieger: Ich hatte nie russische Freunde +++

Oleh Psjuk, ukrainischer Sieger des Eurovision Song Contest, hat nach eigenen Worten keine Freunde aus Russland. "Ich habe keine russischen Freunde, und ich hatte auch noch nie welche", sagte der 28-Jährige Frontmann der Band Kalush Orchestra in der Nachrichtensendung "RTL direkt" vom Montagabend. "Was die Kultur angeht, wir haben doch unterschiedliche Kulturen. Unsere unterscheidet sich maximal von der russischen. Mit diesem Ziel sind wir auch zum Eurovision Song Contest gegangen: um zu zeigen, wie einzigartige unsere Musik und Kultur sind." Eines der Bandmitglieder kämpfe bereits an der Front, sagte Psjuk, und auch er und die anderen seien dazu bereit: "Wir sind dafür absolut offen, und wenn wir einberufen werden, kehren wir sofort in die Ukraine zurück." Er selber habe schon einige Freunde und Bekannte verloren: "Es ist eine Tragödie, die immer größer wird." Die Welt dürfe sich nicht an diesen Krieg gewöhnen, sagte Psjuk. "Ich glaube, dass die Nachrichten über den Krieg auf den Titelseiten bleiben sollten, weil es nicht normal ist, einen grausamen Krieg im Herzen Europas im Jahr 2022 zu führen."

+++ 21:55 Straßenkämpfe um Sjewjerodonezk +++

Russische Truppen sind nach ukrainischen Angaben in die schwer umkämpfte Großstadt Sjewjerodonezk im Osten der Ukraine vorgedrungen. Es gebe einen Straßenkampf, schreibt der Gouverneur des Gebietes Luhansk, Serhij Hajdaj, am Abend in seinem Telegram-Kanal. Er empfahl Bewohnern der Stadt, in Notunterkünften zu bleiben. Sjewjerodonezk ist seit Monaten Ziel von russischen Angriffen. Die Stadt gilt als letzter Punkt, den das ukrainische Militär in der Region Luhansk noch kontrolliert. Am Morgen hatten die russischen Truppen nach Angaben des Generalstabs noch am Stadtrand und in den Außenbezirken gekämpft.

+++ 21:25 Erdogan telefoniert mit Putin +++

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan bietet erneut Istanbul als Verhandlungsort für mögliche Gespräche zwischen der Ukraine, Russland und den Vereinten Nationen an. Die Türkei könne dabei eine Beobachterrolle übernehmen, hieß es von türkischer Seite nach einem Telefonat Erdogans mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Putin verwies weiterhin auf die Bereitschaft Russlands, in Abstimmung mit der Türkei den Export von Getreide aus ukrainischen Häfen zu erleichtern, wie der Kreml mitteilte. Russland könne außerdem "erhebliche Mengen an Düngemitteln" sowie landwirtschaftliche Erzeugnisse exportieren, würden die Sanktionen gegen das Land aufgehoben. Die Ukraine bezeichnet dies als Erpressung. Der Westen will über ein Ende der Sanktionen erst sprechen, wenn Russland den Krieg beendet.

+++ 20:45 Kiew verärgert über Hängepartie beim EU-Beitritt +++

Die ukrainische Regierung kritisiert die ihrer Ansicht schleppenden Fortschritte auf dem Weg zur gewünschten Mitgliedschaft in der Europäischen Union. Man habe die Nase voll von Sonderlösungen die Integration in die EU, sagte Außenminister Dmytro Kuleba. "Wir brauchen eine klare rechtliche Bestätigung, dass die Ukraine ein Teil des europäischen Integrationsprojekts ist, und eine solche Bestätigung wäre die Gewährung eines Kandidatenstatus", sagt er nach einem Treffen mit seiner französischen Amtskollegin Catherine Colonna in Kiew.

Frühere Entwicklungen des Ukraine-Kriegs können Sie hier nachlesen.