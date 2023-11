Während der laufenden Operationen der israelischen Armee (IDF) im Gazastreifen wurden von der Hamas genutzte Tunnel und Waffenlager in der Nähe eines Vergnügungsparks und einer Universität gefunden, gab ein IDF-Sprecher am Dienstag bekannt. "Wir sind hier in einem Vergnügungspark, wir haben hier einen Logistiktunnel gefunden. Normalerweise führen die nicht durch dieses Gebiet", sagt ein israelischer Soldat in einem Video der Armee. "Wir haben diesen hier bombardiert und wir werden das weiter tun, wo immer wir einen Tunnel finden."

+++ 07:31 NGOs: 180 Frauen entbinden täglich in Gaza ohne angemessene Versorgung +++

Das UN-Kinderhilfswerk (Unicef), der UN-Bevölkerungsfonds (UNFPA), die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und andere Organisationen erklärten am Wochenende, dass 14 der 35 Krankenhäuser und 46 der 72 Gesundheitszentren zerstört oder nicht mehr funktionsfähig seien und dass täglich 180 Frauen ohne angemessene Versorgung entbinden würden. In einer gemeinsamen Erklärung warnten sie: "Einige Frauen müssen in Notunterkünften, in ihren Häusern, auf der Straße inmitten von Trümmern oder in überlasteten Gesundheitseinrichtungen entbinden, wo sich die sanitären Verhältnisse verschlechtern und das Risiko von Infektionen und medizinischen Komplikationen steigt." Es werde erwartet, dass die Zahl der Todesfälle bei Müttern zunehmen werde, da es keinen Zugang zu angemessener Versorgung gebe.

+++ 07:03 US-Repräsentantenhaus rügt palästinensische Abgeordnete für Israel-Kritik +++

Das von den Republikanern kontrollierte Repräsentantenhaus stimmte am späten Dienstag dafür, die demokratische Abgeordnete Rashida Tlaib aus Michigan - die einzige palästinensische Amerikanerin im Kongress - für ihre Rhetorik über den Krieg zwischen Israel und der Hamas zu rügen. Die Abstimmung fiel mit 234 zu 188 Stimmen aus, nachdem sich genügend Demokraten mit den Republikanern zusammengetan hatten, um Tlaib mit einem Misstrauensvotum zu belegen. Die Strafe liegt eine Stufe unter dem Ausschluss aus dem Repräsentantenhaus. Die Kongressabgeordnete, die seit drei Jahren im Amt ist, steht seit langem wegen ihrer Ansichten über den jahrzehntelangen Nahostkonflikt in der Kritik. Vergangenen Woche hatte Tlaib erneut Kritik ausgelöst, als sie den umstrittenen Slogan "from the river to the sea" ("Vom Fluss bis zum Meer") verteidigte.





+++ 06:44 Gruppe Kanadier verlässt erstmals Gazastreifen +++

Die kanadische Regierung hat die Ausreise mehrerer ihrer Landsleute bestätigt. "Endlich wurde die erste Gruppe Kanadier aus Gaza evakuiert. Sie wurden von kanadischen Diplomaten auf der ägyptischen Seite der Grenze empfangen", sagte Außenministerin Mélanie Joly. Es sei eine gute Nachricht, die ein wenig Licht in dunkle Zeiten bringe.

+++ 06:13 G7-Außenminister fordern mehr humanitäre Hilfe im Gazastreifen +++

Die Außenminister der G7-Staaten fordern nach Angaben aus Delegationskreisen mehr humanitäre Hilfe für die Menschen im Gazastreifen. Bei den Beratungen von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock mit ihren G7-Kolleginnen und -Kollegen am Dienstagabend habe Einigkeit geherrscht, „dass angesichts der humanitären Notlage in Gaza die humanitäre Versorgung der palästinensischen Bevölkerung dringend ausgebaut werden muss“, hieß es aus Delegationskreisen.

+++ 05:45 Bundesweit: Plakate der Hamas-Opfer werden oft geschändet +++Die Antisemitismus-Meldestelle Rias und Organisatoren von Plakataktionen für die Opfer des Hamas-Angriffs auf Israel beklagen die bundesweite Zerstörung dieser Plakate. "Dass Plakate abgerissen werden, auf denen von der Hamas entführte Geiseln und Ermordete abgebildet sind, ist schockierend und nur schwer zu ertragen", sagte der Vorsitzende des Jungen Forums (JuFo) der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, Constantin Ganß. Er hat mit anderen in Berlin eine Plakataktion zur Erinnerung an die Massaker der Islamisten vom 7. Oktober organisiert.

+++ 05:08 CDU-Politikerin für Verbot von Palästina-Demos +++

Angesichts antisemitischer Vorfälle bei propalästinensischen Demonstrationen kommt aus der CDU die Forderung, dies durch eine Änderung des Bundesrechts bis hin zum Grundgesetz zu verhindern. "Nach diesen Ausrufen, nach diesen Plakaten müssen wir über eine Einschränkung der Versammlungsfreiheit, also eines Grundrechtes, nachdenken", sagt das Bundesvorstandsmitglied Serap Güler dem Berliner "Tagesspiegel". "Veranstaltungen, bei denen antisemitische und antiisraelische Parolen zu erwarten sind, sollten verboten werden."



+++ 04:06 Saudi-Arabien plant Gaza-Gipfel +++

Saudi-Arabien wird in den kommenden Tagen Gipfeltreffen arabischer, islamischer und afrikanischer Staaten ausrichten, um den israelisch-palästinensischen Konflikt zu erörtern. "Diese Woche, in den nächsten Tagen, wird Saudi-Arabien einen arabischen Krisengipfel in Riad einberufen", sagte der Investitionsminister Khalid Al-Falih auf einem Wirtschaftsforum in Singapur. Auch Treffen mit afrikanischen sowie weiteren islamischen Staaten sind geplant. Kurzfristig besteht das Ziel dieser drei Gipfeltreffen und anderer Zusammenkünfte unter der Führung Saudi-Arabiens darin, "an einer friedlichen Lösung des Konflikts zu arbeiten".

+++ 03:03 Baerbock bestätigt: 200 Deutsche haben Gaza verlassen +++

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock bestätigt die Ausreise von mehr als 200 Deutschen und deren Familienangehörigen aus dem Gazastreifen. "Das gibt Hoffnung inmitten der furchtbaren Lage in Gaza", schreibt die Grünen-Politikerin auf der Plattform X (früher Twitter). Sie ergänzt: "Vielen Dank an unsere Partner in Ägypten für die Unterstützung." Die Bundesregierung arbeitet "weiter, bis jeder Deutsche, der ausreisen will, dies auch kann".

+++ 02:03 Israels Militär: 100 Tunneleingänge zerstört +++

Seit Beginn des Militäreinsatzes gegen die islamistische Hamas haben die Streitkräfte nach eigenen Angaben 14.000 Ziele im Gazastreifen angegriffen. "Unter anderem seien in dem vergangenen Monat mehr als 100 Zugänge zu Tunneln zerstört und zahlreiche Hamas-Kommandeure getötet worden", sagt Militärsprecher Daniel Hagari am späten Abend. Außerdem wurden einzelne Einheiten über 4000 Waffen zerstört, viele waren in Moscheen, Kindergärten und Wohngebieten versteckt gewesen. "Das ist ein Beweis für den zynischen Missbrauch von Zivilisten als menschliche Schutzschilde durch die Hamas", sagt Hagari.

+++ 01:10 USA wollen Ruhe an Israels Grenze zum Libanon +++

Der US-Gesandte und Vermittler Amos Hochstein hat bei einem überraschenden Besuch im Libanon die "Wiederherstellung der Ruhe an der Südgrenze" zu Israel gefordert. Sie seien "von größter Bedeutung für die Vereinigten Staaten", so Hochstein nach einem Treffen mit dem libanesischen Parlamentssprecher Nabih Berri. Es sollte sowohl für den Libanon als auch für Israel "höchste Priorität" haben. "Die USA wollen nicht, dass der Konflikt in Gaza eskaliert und sich auf den Libanon ausweitet", sagt Hochstein bei der Pressekonferenz in der Hauptstadt Beirut.

+++ 00:02 Gaza: Ärzte ohne Grenzen melden Tod von Mitarbeitern +++

Ein Mitarbeiter von Ärzte ohne Grenzen ist nach Angaben der Hilfsorganisation im Gazastreifen getötet worden. "Heute trauern wir um eines unserer Teammitglieder in Gaza, Mohammed Al Ahel, der zusammen mit mehreren Mitgliedern seiner Familie am 6. November getötet wurde", teilt die Organisation am Abend auf der Plattform X mit und fordert einen "sofortigen und bedingungslosen" Waffenstillstand. Al Ahel war demnach ein Labortechniker der Organisation. Das Haus seiner Familie soll den Angaben nach bei einem israelischen Luftangriff getroffen worden sein. Das besagte Militär äußert sich bislang nicht.

+++ 23:30 Pentagon: 40 Angriffe auf US-Basen aus Syrien und Irak +++

Pro-iranische Milizen haben nach Angaben des Pentagons seit Mitte Oktober in mindestens 40 Fällen US-Militärstützpunkte angegriffen - davon 22 Mal im Irak und 18 Mal in Syrien. Die Angriffe mit Drohnen und Raketen seien nicht erfolgreich gewesen und es habe "keine schweren Verletzungen" von US-Soldaten gegeben, sagt eine Sprecherin des US-Verteidigungsministeriums. Ende Oktober hatten die USA im Osten Syriens mit Luftangriffen auf die Angriffe reagiert.

