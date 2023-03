Die ukrainischen Streitkräfte führen Militäranalysten zufolge wahrscheinlich einen begrenzten taktischen Rückzug aus Bachmut durch. Wie das Institute for the Study of War schreibt, sei es allerdings zu früh, die ukrainischen Absichten hinsichtlich eines vollständigen Rückzugs aus der Stadt zu beurteilen. Geolokalisierte Aufnahmen zeigten, dass die Kräfte der Gruppe Wagner im Nordosten von Bachmut weiter vorrückten und am 5. März in die Nähe des Bahnhofs Stupky vorstießen. Die Denkfabrik schreibt weiter: "Die ukrainische Verteidigung von Bachmut bleibt strategisch sinnvoll, da sie weiterhin russische Arbeitskräfte und Ausrüstung verbraucht, solange die ukrainischen Streitkräfte keine übermäßigen Verluste erleiden." Laut dem ISW ist es unwahrscheinlich, dass sich die ukrainischen Streitkräfte auf einmal aus der seit Monaten umkämpften Stadt zurückziehen. Vielmehr könnten sie einen schrittweisen Rückzug anstreben, um die russischen Streitkräfte durch Kämpfe in den Städten zu zermürben.

+++ 07:45 Bericht über Razzien und Festnahmen in Belarus +++

Belarussische Sicherheitsdienste gehen offenbar mit Razzien und Festnahmen rigoros gegen Oppositionelle vor. Dies berichtet "Kyiv Independent" und beruft sich auf die belarussische Menschenrechtsorganisation Viasna. Demnach stehen die Razzien im Zusammenhang mit einer Explosion auf einem Flugplatz in der Nähe von Minsk, bei der ein russisches Frühwarn- und Kontrollflugzeug des Typs A-50 beschädigt wurde. Laut Viasna nehmen die Sicherheitsbehörden, auch bekannt als KGB bekannt, "alle Personen, die zwischen 2020 und 2023 aufgrund politischer Artikel strafrechtlich verfolgt werden", fest und bringen sie in Untersuchungshaftanstalten.

+++ 07:25 Schoigu besucht zerstörtes Mariupol +++

Der russische Außenminister Sergej Schoigu stattet der Stadt Mariupol im Osten der Ukraine einen Besuch ab. Das teilt das russische Verteidigungsministerium mit. Russische Truppen hatten die Stadt in der Region Donezk nach monatelanger Belagerung im vergangenen Jahr eingenommen. Mariupol ist dabei in weiten Teilen dem Erdboden gleichgemacht worden.

+++ 07:03 Kallas: "Unser aggressiver Nachbar ist nicht verschwunden" +++

Estland wird vermutlich auch nach der Parlamentswahl die Ukraine im Krieg politisch und militärisch stark unterstützen. Die Partei der estnischen Ministerpräsidentin Kaja Kallas wird bei der Abstimmung stärkste Kraft, Kallas selbst kündigt an, eine Koalitionsregierung bilden zu wollen, die ihre pro-europäische Linie verfolgt: Estland müsse in seine Sicherheit investieren. "Unser aggressiver Nachbar ist nicht verschwunden und wird auch nicht verschwinden, also müssen wir damit arbeiten." Kallas ist eine entschiedene Befürworterin von EU-Sanktionen gegen Moskau und Waffenlieferungen an die Ukraine. Unter ihrer Führung hat Estland mehr als ein Prozent seiner Wirtschaftsleistung als Militärhilfe an die Ukraine geleistet und mehr als 60.000 Kriegsflüchtlinge aufgenommen.

+++ 06:39 Erster Besuch seit Kriegsbeginn: Klingbeil und Mützenich in Kiew +++

SPD-Parteichef Lars Klingbeil und SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich treffen überraschend zu Gesprächen in Kiew ein. Für beide ist es seit dem russischen Überfall am 24. Februar 2022 der erste Besuch in dem Land. Es gehe darum, ein Jahr nach Kriegsausbruch die Aufmerksamkeit weiter hochzuhalten, "und dafür zu sorgen, dass die Unterstützung der Ukraine weitergeht - militärisch, politisch, finanziell", zitiert das Redkationsnetzwerk Deutschland Klingbeil. Mützenich ist in der Ukraine u.a. wegen seiner Zurückhaltung bei Waffenlieferungen und seinem Werben für Diplomatie immer wieder angeeckt. Der ukrainische Vizeaußenminister Andrij Melnyk twitterte im Januar: "Er wird für immer in die Geschichte eingehen als der wertvollste Aktivposten Russlands bei der Blockade der Hilfe für die Ukraine seit Beginn der vollständigen russischen Aggression."

+++ 06:16 Bürgermeister: Schwere Explosionen und Hunderte russische Opfer in Melitopol +++

In der von Russen besetzten Stadt Melitopol soll es nach ukrainischen Angaben zu Explosionen gekommen sein. Dies berichtet der im Exil lebende Bürgermeister der Stadt, Iwan Fjodorow. Im nördlichen Teil Melitopol seien zwei starke Explosionen zu hören gewesen. Dabei seien zwei feindliche Stützpunkte zerstört worden, die Besatzer hätten Hunderte Opfer zu beklagen. "Heute ist ein Wochenende der Hölle für sie, genau wie die ganze letzte Woche der Hölle", zitiert "Kyiv Independent" den Bürgermeister. Melitopol, das vor dem Krieg 150.000 Einwohner hatte, ist seit dem 26. Februar 2022 von Russen besetzt.

+++ 05:59 Verfolgte Krimtataren - Kiew richtet Datenbank ein +++

Die ukrainische Regierung kündigt die Einrichtung einer Datenbank mit krimtatarischen Texten an. Damit solle die Sprachforschung gefördert werden, schreibt "Kyiv Independent". Nach Angaben aus Kiew werden seit vier Monaten gedruckte und digitale Quellen auf Krimtatarisch für die Datenbank gesammelt, 675 Werke von mehr als 180 Autoren wurden bereits in den Katalog aufgenommen. Krimtataren sind auf der Halbinsel Krim beheimatet, die 2014 von Russland annektiert wurde. Seitdem führt der Kreml eine gezielte Kampagne gegen die Tataren, die sich offen gegen das russische Besatzungsregime ausgesprochen haben. Auch Josef Stalin deportierte 1944 Hunderttausende Tataren, von denen viele dabei starben.

+++ 04:45 Russland will Visa für Indien und fünf weitere Länder erleichtern +++

Die Regierung in Moskau arbeitet einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur TASS zufolge an Erleichterungen bei der Vergabe von Visa für mehrere Länder. "Zusätzlich zu Indien wird die Vereinfachung der Verfahren mit Angola, Vietnam, Indonesien, Syrien und den Philippinen ausgearbeitet", zitiert TASS den stellvertretenden russischen Außenminister Jewgeni Iwanow. Russland bereite auch zwischenstaatliche Abkommen über visafreie Reisen mit elf weiteren Ländern vor, darunter Saudi-Arabien, Barbados, Haiti, Sambia, Kuwait, Malaysia, Mexiko und Trinidad. Seit dem Beginn der russischen Invasion in der Ukraine versucht Moskau engere Beziehungen zu den Ländern aufzubauen.

+++ 03:08 Union unterstützt Rheinmetall-Pläne für Panzerfabrik +++

Die Union unterstützt die Pläne des deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall, in der Ukraine eine Panzerfabrik bauen zu wollen. "Die Ukraine sollte selbstverständlich auch mit deutscher Hilfe in die Lage versetzt werden, selbst Rüstungsgüter und Munition herzustellen", sagt CDU-Außenpolitiker Jürgen Hardt der "Rheinischen Post". "Deutschland sollte prinzipiell alles unterstützen, was die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine verbessert, das gilt auch für die Rüstungsproduktion", sagt der außenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion.

+++ 01:08 Luftwaffe und Royal Air Force auf gemeinsamer NATO-Mission +++

Großbritannien und Deutschland werden im NATO-Auftrag gemeinsam den Luftraum über den an Russland grenzenden NATO-Mitgliedern Estland, Lettland und Litauen überwachen. An diesem Montag soll der kombinierte Einsatz der deutschen Luftwaffe und der britischen Royal Air Force in Estland beginnen, wie die beiden Seiten mitteilen. Der sogenannte voll integrierte Einsatz mit bewaffneten sowie unbewaffneten Schutz- und Trainingsflügen soll den Angaben nach der erste seiner Art sein. Dabei sollen deutsche und britische Eurofighter in gemischten Rotten den Himmel patrouillieren, wie ein Sprecher des Verteidigungsministeriums mitteilt.

+++ 22:26 Finnischer Armee-Chef: Russland versteht nur harte Macht +++

Mit Blick auf Russlands Angriffskrieg in der Ukraine sieht Finnlands Armee-Chef Timo Kivinen einen Beitritt seines neutralen Landes zur NATO als notwendig. "Wir wollen niemanden bedrohen", sagt der General dem ZDF, aber mit der NATO gebe es mehr Abschreckungspotenzial. "Russland versteht offensichtlich nur harte Macht." Finnland hat eine 1300 Kilometer lange Grenze zu Russland und will nun - ebenso wie Schweden - wegen des Krieges auch Mitglied der NATO werden. "In unserer Geschichte hatten wir mehrere Kriege mit Russland, der Sowjetunion. Wir wissen hier alle: Unser Nachbar ist eine starke Macht. Und wir müssen bereit sein, unser Land zu verteidigen", sagt Kivinen weiter. "In den 90er Jahren hatten wir auch bei uns eine Diskussion, ob wir wie die meisten Staaten in Europa unsere Landesverteidigung abbauen sollten, aber wir waren klug genug, das nicht zu tun, und das zahlt sich jetzt aus."

+++ 21:54 Ehepaar stirbt bei Beschuss von der Region Charkiw +++

In dem ukrainischen Dorf Budarky in der Region Charkiw soll ein Ehepaar ums Leben gekommen sein, als ihr Auto von einem russischen Artilleriegeschoss getroffen wurde. Dies berichtet die "The Kyiv Independent" und beruft sich auf Angaben der regionalen Staatsanwaltschaft.

+++ 21:00 Verteidigungsminister Pistorius besucht Bundeswehr-Soldaten in Litauen +++

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius reist am Montag zu einem zweitägigen Besuch nach Litauen. Er will dort wegen des Ukraine-Konflikts stationierte Bundeswehr-Soldaten treffen. Die deutschen Kräfte einer NATO-Einsatzgruppe mit Kampf- und Schützenpanzern befinden sich auf dem Stützpunkt in Rukla. Deutschland hat die Führung der NATO-Kampfgruppe in dem Baltenstaat zur Sicherung der Ostflanke des Bündnisses. Am zweiten Tag des Besuchs am Dienstag stehen auch militärpolitische Gespräche mit litauischen Vertretern auf dem Programm. Anfang Februar war Pistorius bereits in die Ukraine und nach Polen gereist.

+++ 20:19 Selenskyj: Bestrafung der Aggressoren ist kein Traum mehr +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist nach eigener Aussage fest davon überzeugt, dass die Verantwortlichen in Russland für den Krieg gegen sein Land ihrer gerechten Strafe entgegensehen. "Alle russischen Mörder, jeder Organisator dieser Aggression, jeder, der in irgendeiner Weise für den Krieg gegen unser Land und den Terror gegen unser Volk sorgt, sie alle müssen bestraft werden", sagt Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Der Grundstein dafür sei bereits bei der internationalen Konferenz "United for Justice" (Vereint für Gerechtigkeit) in den vergangenen Tagen in Lwiw gelegt worden. Bei der Konferenz in Lwiw wurde unter anderem vereinbart, ein neues Internationales Zentrum für die Verfolgung von Kriegsverbrechen einzurichten.

Die früheren Entwicklungen im Ukraine-Krieg lesen Sie hier.