In der Debatte um eine Wiederzulassung russischer Sportler hat der frühere Box-Weltmeister Wladimir Klitschko den IOC-Chef Thomas Bach aufgefordert, sich selbst erneut ein Bild vom Krieg in der Ukraine zu verschaffen. "Herr Bach sollte nach Butscha fahren. Es ist an der Zeit, dass er die Propaganda aus Moskau mit der Realität vor Ort vergleicht", sagt Klitschko in einem Interview der "FAZ". In dem Kiewer Vorort Butscha waren nach dem Abzug russischer Truppen Hunderte Leichen von Zivilisten gefunden worden. "Das sind die Bilder, um deren Konsequenzen es geht", mahnt Klitschko. Der 46 Jahre alte Ukrainer kritisiert erneut die Pläne des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) scharf, Sportler aus Russland und Belarus den Weg zur Rückkehr auf die internationale Sportbühne zu ebnen. Nach dem Willen des IOC müssten die Athleten unter neutraler Flagge starten, sich klar zur olympischen Charta bekennen und dürften den Krieg in der Ukraine nicht aktiv unterstützen.

+++ 07:29 Wagner-Kämpfer zeigen Leichen-Video und gehen russischen Militärapparat an +++

Das Institut für Kriegsstudien (ISW) vermutet, dass der Chef der Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, eine informative Gegenoffensive gegen den russischen Militärapparat gestartet hat. In einem Video vom 16. Februar erklären Wagner-Truppen, sie seien von der Artillerieversorgung abgeschnitten, ein weiteres vom Folgetag zeigt einen Raum voller Leichen. Ein Kämpfer in dem Video behauptet, die Wagner-Gruppe verliere täglich Hunderte von Soldaten, weil das Verteidigungsministerium sie nicht mit den Waffen, Munition und anderen benötigten Materialien versorge. Wagner-nahe Accounts verbeiten zudem weitere Anschuldigungen. Prigoschin hatte sich in der Vergangenheit nach Ansicht von Experten mit seiner Kritik am russischen Militär im Kreml in Verruf gebracht. Zudem klagte der Wagner-Chef zuletzt darüber, nicht mehr selbst Kämpfer aus russischen Gefängnissen rekrutieren zu können. Die Aufgabe soll mittlerweile das Verteidigungsministerium übernommen haben.

+++ 06:52 Strack-Zimmermann lobt Scholz wegen Bundeswehr-Unterstützung - und kritisiert ihn sogleich +++

Knapp ein Jahr nach dem russischen Überfall auf die Ukraine hat die FDP-Wehrexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann ein kritisches Fazit zum Krisenmanagement von Bundeskanzler Olaf Scholz gezogen. Zwar habe der SPD-Kanzler kurz nach Kriegsbeginn mit seiner Zeitenwende-Rede und dem Sondervermögen für die Bundeswehr ein "deutliches Zeichen auch an die internationale Gemeinschaft" gesetzt, sagt Strack-Zimmermann der Nachrichtenagentur AFP. Das habe in der EU und in der Nato "große Sympathien" ausgelöst. "Leider wurde diese Stimmung im Laufe der Monate wieder relativiert, weil es nach den staatstragenden Worten des Kanzlers zu lange gedauert hat, bis Deutschland anfing, die Ukraine auch mit militärischem Material und Waffen wirklich zu unterstützen", fügt die Vorsitzende des Bundestags-Verteidigungsausschusses hinzu.

+++ 06:38 Wagner-Gruppe will wichtigen ukrainischen Knotenpunkt bei Bachmut erobert haben +++

Russische Kräfte rücken angeblich von Norden auf Bachmut vor: "Der Ort Paraskowijiwka ist vollständig unter der Kontrolle von Abteilungen der Söldner-Firma Wagner", teilt ihr Chef Prigoschin nach Angaben der russischen Agentur Interfax mit. Eine unabhängige Bestätigung gibt es nicht. Im Abendbericht des ukrainischen Generalstabs wird der Ort nicht erwähnt. Russische Militärblogger schreiben, dass Paraskowijiwka ein wichtiger Knotenpunkt der ukrainischen Verteidigungslinien nördlich von Bachmut gewesen sei. Sollten auch die angrenzenden Dörfer Werchiwka Berchiwka und Jahidne erobert werden, könnten die ukrainischen Truppen in Bachmut nicht mehr von Norden versorgt werden. Auch im Süden von Bachmut drängen russische Kräfte in den Rücken der Ukrainer.

+++ 05:59 ISW: Belarus will wohl Kampfflugzeuge für Putin herstellen +++

Der Kreml wird laut Institut für Kriegsstudien (ISW) wahrscheinlich Elemente der belarussischen Verteidigungsindustrie übernehmen, um das russische Militär zur Unterstützung eines langwierigen Krieges gegen die Ukraine aufzurüsten. Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko erklärt bei einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau, dass die belarussische Luft- und Raumfahrtindustrie bereit sei, mit Hilfe russischer Technologietransfers Su-25-Bodenkampfflugzeuge für das russische Militär herzustellen.

+++ 05:17 Moskau schaltet UN zur Aufklärung der Nord-Stream-Explosionen ein +++

Russland fordert eine unabhängige Untersuchung der Angriffe auf die Nord-Stream-Gaspipeline im letzten September vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen (UN). Das Land hat dem 15-köpfigen Rat dafür einen Resolutionsentwurf übergeben. Darin wird UN-Generalsekretär Antonio Guterres aufgefordert, eine internationale Untersuchung der "Sabotage" einzuleiten und die Schuldigen zu ermitteln. Der stellvertretende russische UN-Botschafter Dmitri Poljanski sagt, man wolle den Text innerhalb einer Woche zur Abstimmung stellen. Um eine Resolution des Rates zu verabschieden, sind mindestens neun Ja-Stimmen erforderlich. Zudem dürfen weder die Vereinigten Staaten, Großbritannien, Frankreich, China oder Russland ein Veto einlegen.

+++ 04:54 USA wollen Produktion von Artilleriegeschossen steigern +++

Die US-Armee will mit einem fast eine Milliarde US-Dollar umfassenden Rüstungsauftrag die Produktion von Artilleriegeschossen steigern, die in großen Mengen von der Ukraine genutzt werden. Die Rüstungsunternehmen General Dynamics Ordnance & Tactical Systems und American Ordnance werden im Rahmen des 993,7 Millionen US-Dollar, rund 926 Millionen Euro, schweren Vertrags um einzelne Munitionsbestellungen konkurrieren, wie die Armee mitteilt. Ziel sei es, zwischen 12.000 und 20.000 zusätzliche Geschosse pro Monat zu produzieren.

+++ 04:06 Airbus lehnt Lieferung von Kampfflugzeugen derzeit ab +++

Der Chef der Airbus-Rüstungssparte, Michael Schöllhorn, spricht sich gegen die Lieferung von westlichen Kampfflugzeugen an die Ukraine zum jetzigen Zeitpunkt aus. "Ich würde angesichts der starken russischen Flugabwehr mal infrage stellen, dass Kampfflugzeuge zurzeit der wesentliche Faktor im Ukraine-Krieg sind", sagt der Chef von Airbus Defense and Space der "Süddeutschen Zeitung". Demnach würde es ohnehin nur um Flugzeuge älterer Bauart gehen, die Ausbildung von Piloten und Technikern würde Monate dauern. Schöllhorn will jedoch "nichts kategorisch ausschließen". Er sage nicht, "dass man das um Gottes Willen nicht machen darf, weil Putin sonst sauer wird". Wer Putin "zu einer Verhaltensänderung bringen" wolle, müsse ihm "mit einem Signal permanenter Stärke gegenübertreten".

+++ 02:58 FDP und Union erhöhen Druck auf Pistorius +++

Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, lobt Verteidigungsminister Boris Pistorius für dessen Kurs, hat zugleich aber zu einem hohen Tempo bei der Beschaffung von Waffen aufgefordert. "Mit Boris Pistorius kommt Bewegung in die Neubeschaffung bei der Bundeswehr. Fast ein Jahr nach der Zeitenwende-Rede des Kanzlers wird das auch höchste Zeit", sagt Strack-Zimmermann der "Rheinischen Post". "Es sind aber erst einmal Ankündigungen. Er muss das System der Beschaffung verschlanken und es muss Geschwindigkeit aufgenommen werden", so Strack-Zimmermann. Auch in der Union sieht man Pistorius auf dem richtigen Kurs, mahnt jedoch tiefgreifende Veränderungen an. "Boris Pistorius steht vor großen Aufgaben: Ein Jahr nach der Zeitenwende-Rede stellt die Bundeswehr keine Verbesserung fest", kritisiert der Verteidigungsexperte und stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Unionsfraktion, Johann Wadephul, in der "Rheinischen Post".

+++ 01:40 Ministerium: Russische Vermögenswerte in Milliardenhöhe sanktioniert +++

Rund ein Jahr nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine sind in Deutschland russische Vermögenswerte in Höhe von 5,32 Milliarden Euro sanktioniert worden. Das berichtet die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf Angaben des Bundesfinanzministeriums. Die Summe setzt sich demnach aus Vermögenswerten russischer "Entitäten" zusammen, zu denen neben natürlichen Personen und Firmen auf der EU-Sanktionsliste auch die russische Zentralbank gehört. In welchem Umfang sogenannte Oligarchen in Deutschland sanktioniert sind, will das Ministerium nicht beantworten.

+++ 23:48 USA: Schwere Verluste für Söldnergruppe Wagner +++

Die Söldnergruppe Wagner hat in der Ukraine nach Einschätzung der US-Regierung schwere Verluste hinnehmen müssen. Rund 9000 Mann seien getötet worden, davon die Hälfte seit Mitte Dezember während ihres Einsatzes, teilt das Präsidialamt in Washington mit. Zusammen mit Verletzten belaufen sich die Verluste von Wagner demnach auf mehr als 30.000 Söldner. Es werde geschätzt, dass 90 Prozent der seit Dezember getöteten Wagner-Mitglieder verurteilte Straftäter gewesen seien, sagt der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby.

+++ 22:25 Erste 635 Ukrainer schließen Manövertraining in Grafenwöhr ab +++

Eine erste Gruppe von mehr als 600 ukrainischen Soldaten absolviert auf dem US-Truppenübungsplatz im bayerischen Grafenwöhr ein größeres Manövertraining. Das erste ukrainische Bataillon aus rund 635 Soldaten habe den fünfwöchigen Lehrgang mit dem Schützenpanzer M2 Bradley abgeschlossen, erklärte der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, Pat Ryder. Der Kurs umfasste demnach unter anderem Schießtraining, medizinische Ausbildung, Training in verschiedenen Einheiten und eine Übung in Bataillon-Stärke.

+++ 22:04 Wagner-Söldner beklagen Munitionsmangel +++

Laut einem Bericht der "Bild" klagen Wagner-Sölder in der Ukraine über zu wenig Munition. Demnach machen sie ihrem Ärger in Videos Luft. Sie werfen dem Verteidigungsministerium vor, absichtlich keinen Nachschub zu liefern. Der Chef der Kämpfer, Jewegeni Prigoschin, habe auf Telegram den Verteidigungsminister und die "Bürokraten" dort beschimpft. Den Wagner-Söldnern zufolge ist ihre Offensive auch wegen des Munitionsmangels gebremst worden.

+++ 21:52 Baerbock will mehr Panzer sehen +++

Außenministerin Annalena Baerbock appelliert an die Verbündeten im Abwehrkampf der Ukraine gegen Russland, ebenso wie Deutschland Leopard-Kampfpanzer an Kiew zu liefern. Gemeinsam müsse man jetzt dafür sorgen, dass die Ukraine sich verteidigen und Menschenleben retten könne, sagte die Grünen-Politikerin dem Bayerischen Rundfunk am Rande der Sicherheitskonferenz in München. "Deswegen appellieren wir so eindringlich an andere Partnerländer, die eben ein ähnliches Modell haben wie das, was wir liefern", ebenfalls solche Panzer zur Verfügung zu stellen.

+++ 21:04 Niinistö: "Türkei hat eigenes Verständnis zu Schwedens NATO-Beitritt" +++

Der finnische Präsident Sauli Niinistö rechnet bis zum Sommer mit der Aufnahme Finnlands und Schwedens in die NATO. "Ich sehe das sehr optimistisch", sagte er in der ARD. Er glaube, dass beide Länder vor dem im Juli geplanten Nato-Gipfel in der litauischen Hauptstadt Vilnius Mitglieder des westlichen Verteidigungsbündnisses seien. Beide Länder hätten klar den Willen zum Ausdruck gebracht, der NATO beizutreten. Es liege nun in türkischer Hand, Entscheidungen zu treffen. Die Türkei habe ein eigenes Verständnis in dieser Angelegenheit. "Wir wissen nicht genau, worin das besteht." Die Türkei wirft vor allem Schweden vor, nicht ausreichend gegen kurdische Extremisten vorzugehen.

