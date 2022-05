Mitten im Angriffskrieg gegen die Ukraine feiert Russland ab 9 Uhr unserer Zeit mit einer großen Militärparade auf dem Roten Platz in Moskau den Sieg über Hitler-Deutschland vor 77 Jahren. Dabei steht besonders die Rede des russischen Präsidenten Wladimir Putin im Fokus: Wird er eine General- oder Teilmobilmachung in Russland anordnen? Der Kreml hat solche Spekulationen bereits als "Unsinn" zurückgewiesen. Spannend dürfte auch sein, was Putin zum Verhältnis zum Westen und den wirtschaftlichen Problemen in Russland durch die Sanktionen sagt. Rund 11.000 Soldaten sollen in Moskau aufmarschieren, außerdem werden Panzer und andere Militärtechnik gezeigt. Acht Kampfflugzeuge sollen darüber hinaus am Himmel den Buchstaben "Z" formen, das offizielle Symbol für Russlands Militäreinsatz in der Ukraine.

+++ 07:46 Briten: Russland fehlt Fähigkeit zu Präzisionsschlägen +++

Mit Fortschreiten des Krieges muss Russland verstärkt auf veraltete Munition zurückgreifen, der Vorrat an präzisionsgelenkter Munition ist "wahrscheinlich stark dezimiert" .Das berichtet das britische Verteidigungsministerium unter Berufung auf Geheimdienstinformation. Die ältere Munition sei "weniger zuverlässig, weniger genau und leichter abzufangen", heißt es. Wahrscheinlich habe Russland Schwierigkeiten, die zu Anfang des Kriegs genutzte Präzisionsmunition zu ersetzen. "Der Einmarsch Russlands in die Ukraine hat die Mängel seiner Fähigkeit zu Präzisionsschlägen in großem Maßstab offenbart. Russland hat die ukrainischen Städte einem intensiven und wahllosen Bombardement ausgesetzt, ohne Rücksicht auf die zivilen Opfer zu nehmen."

+++ 07:25 Neubauer: "Kein Embargo hat auch einen Preis" +++

Luisa Neubauer kritisiert die Haltung deutscher Manager im Ukraine-Krieg. Gerade große Konzerne versuchten "mit überzogenen Schreckensszenarien", die Politik in der Frage eines Embargos von harten Maßnahmen abzubringen, sagt die Organisatorin der Fridays-for-Future-Bewegung der "Süddeutschen Zeitung". "Ein Embargo hat einen Preis, aber kein Embargo hat eben auch einen Preis", so Neubauer. Die wirkliche Katastrophe sei aber anders als von deutschen Wirtschaftsführern behauptet, keine wirtschaftliche, sondern finde 1000 Kilometer östlich statt: "Es sterben Menschen durch russische Waffen, die mit unseren fossilen Importen bezahlt werden."

+++ 07:02 Britischer Verteidigungsminister: Putin "spiegelt" Faschismus wider +++

Der britische Verteidigungsminister Ben Wallace wirft Russlands Präsidenten Wladimir Putin vor, "die Geschichte an sich zu reißen" und das Andenken an die gefallenen sowjetischen Streitkräfte bei der jährlichen Parade zum Tag des Sieges zu beleidigen. Dies geht aus einem Redemanuskript hervor, aus dem britische Medien zitieren. Putin spiegele den Faschismus von Nazi-Deutschland wider, will Wallace demnach heute sagen - während der russische Präsident in Moskau eine massive Militärparade abhält. "Mit ihrem Einmarsch in die Ukraine spiegeln Putin, sein innerer Kreis und seine Generäle nun den Faschismus und die Tyrannei von vor 70 Jahren wider und wiederholen die Fehler der totalitären Regime des letzten Jahrhunderts", so Wallace. In seiner Rede im Nationalen Armeemuseum wird der britische Verteidigungsminister auch hohe Offiziere der russischen Armee beschuldigen, so inkompetent zu sein, dass sie vor ein Kriegsgericht gestellt werden sollten.

+++ 06:47 Lockheed Martin will deutlich mehr Panzerabwehrraketen produzieren +++

Der Rüstungskonzern Lockheed Martin kündigt an, die Produktion von Panzerabwehrraketen fast zu verdoppeln. Wie der Vorstandsvorsitzende Jim Taiclet beim US-Sender CBS erklärt, plant das Unternehmen statt 2100 Panzerabwehrraketen künftig 4000 pro Jahr zu produzieren. Grund ist demnach die steigende Nachfrage sowohl weltweit als auch in der Ukraine.

+++ 06:27 Russlands Raumfahrt-Chef droht Musk +++

Der Chef der russischen Raumfahrt-Behörde, Dmitri Rogosin, droht Tech-Milliardär Elon Musk mit Konsequenzen für die Versorgung der Ukraine mit Satelliten-Internet. Musk sei "an der Versorgung faschistischer Kräfte in der Ukraine mit Mitteln militärischer Kommunikation" beteiligt gewesen, schreibt Rogosin bei Telegram. Dafür werde er sich "wie ein Erwachsener" verantworten müssen. Musk reagiert in der Nacht bei Twitter mit einem Scherz: "Wenn ich unter geheimnisvollen Umständen sterben sollte - war gut, euch gekannt zu haben." Musks Raumfahrtfirma SpaceX stellte der Ukraine Anlagen zur Nutzung ihres Starlink-Satellitennetzes zur Verfügung.

+++ 06:13 Guterres trifft politische Führung in Moldau +++

UN-Generalsekretär António Guterres besucht heute die Republik Moldau. Dort sind unter anderem Treffen mit der politischen Führung und ein Besuch eines Auffanglagers für ukrainische Kriegsflüchtlinge geplant. Seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine am 24. Februar sind fast eine halbe Million Ukrainer in das Nachbarland geflüchtet. Die Furcht vor einem Überschwappen des Ukraine-Krieges ist hier groß. Ein potenzieller Krisenherd ist vor allem die Separatistenregion Transnistrien im Osten des Landes.

+++ 05:56 Japan nennt Entscheidung zum Öl-Importstopp "sehr schwierig" +++

Japans Staatschef Fumio Kishida befürwortet den von den sieben wichtigsten westlichen Industriestaaten beschlossenen Importstopp für russisches Öl. "Für ein Land, das stark von Energieimporten abhängig ist, ist das eine sehr schwierige Entscheidung. Aber die abgestimmte Zusammenarbeit der G7 ist in einer Zeit wie dieser sehr wichtig", sagt Kishida. Neben Japan gehören zur Siebenergruppe führender demokratischer Industrienationen die Nato-Staaten USA, Kanada, Frankreich, Großbritannien, Italien und Deutschland.

+++ 05:37 Guterres "entsetzt" über Luftangriff auf Schule +++

UN-Generalsekretär António Guterres zeigt sich "entsetzt" über den von der Ukraine berichteten russischen Angriff auf eine Schule mit Dutzenden Toten. Guterres bekräftigt nach Angaben seines Sprechers Stephane Dujarric in einer Erklärung, dass "Zivilisten und zivile Infrastruktur in Kriegszeiten" nicht angegriffen werden dürften. Der Angriff sei "eine weitere Erinnerung daran, dass in diesem Krieg, wie in so vielen anderen Konflikten, die Zivilisten den höchsten Preis zahlen".

+++ 05:25 Wüst: Industriestandort Nordrhein-Westfalen bei Gasknappheit bevorzugen +++

Ministerpräsident Hendrik Wüst fordert für den Fall von Gasknappheit in Deutschland und Europa eine bevorzugte Versorgung der Industrie in Nordrhein-Westfalen. "Wenn es zu einer Gasmangellage kommt, dann muss der Industriestandort Nordrhein-Westfalen weiter verlässlich und wettbewerbsfähig versorgt werden", sagt Wüst dem "Handelsblatt". Ein Produktionsstillstand hätte gravierende Folgen für nachgelagerte Industrien. "Egal ob Stahl, Aluminium, Chemie, Glas: Es sind Schlüsselindustrien, weil sie am Anfang von langen Wertschöpfungsketten in ganz Deutschland und Europa stehen. Viele Anlagen in diesen Branchen sind unwiederbringlich zerstört, wenn sie nicht permanent laufen."

+++ 04:53 NATO-Generalsekretär erwartet von Putins Rede weitere "Lügen" über den Westen +++

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg drängt Russlands Präsidenten Wladimir Putin zum Tag des Sieges über Nazideutschland, die Kampfhandlungen in der Ukraine einzustellen. "Ich rufe Präsident Putin zum 9. Mai noch einmal auf, den Krieg unverzüglich zu beenden, seine Truppen aus der Ukraine zurückzuziehen und Friedensverhandlungen aufzunehmen. Wir stehen fest an der Seite der Ukraine und werden dem Land weiterhelfen, sein Recht auf Selbstverteidigung durchzusetzen", sagt Stoltenberg der "Welt". Stoltenberg betont zugleich, dass "Präsident Putin den Gedenktag am 9. Mai in der Vergangenheit regelmäßig genutzt hat, um Unwahrheiten über den Westen zu streuen und die NATO zu kritisieren". Er erwarte deshalb erneut "Lügen über die NATO und den Westen insgesamt".

+++ 04:10 Auch Bulgarien fordert Ausnahme bei Öl-Embargo der EU +++

Nach Ungarn, der Slowakei und Tschechien fordert auch Bulgarien eine Ausnahme vom geplanten russischen Öl-Embargo der EU. Andernfalls werde Bulgarien sein Veto einlegen, sagt der Vize-Ministerpräsident Assen Wassilew dem bulgarischen Sender BNT. Eine Ausnahme sei notwendig, weil die bulgarische Raffinerie Burgas Zeit für die Ausweitung ihrer Entschwefelung benötige, sollte sie nur noch nicht-russisches Öl verarbeiten. Die Hälfte des dort verarbeiteten Öls kommt derzeit noch aus Russland. Angesichts der derzeitigen Gespräche mit der EU dazu glaube er aber nicht, dass Bulgarien am Ende sein Veto einlegen müsse, sagte Wassilew.

+++ 03:22 Großbritannien verhängt weitere Sanktionen gegen Russland und Belarus +++

Großbritannien verhängt neue Sanktionen gegen Russland und Belarus, darunter Einfuhrzölle auf Edelmetalle und Exportverbote. "Dieses weitreichende Paket von Sanktionen wird der russischen Kriegsmaschinerie weiteren Schaden zufügen", erklärt Handelsministerin Anne-Marie Trevelyan. Die Strafzölle unter anderem auf Platin und Palladium betreffen ein Handelsvolumen von insgesamt 1,4 Milliarden Pfund (1,6 Milliarden Euro). Die Exportverbote für Waren im Wert von 250 Millionen Pfund richten sich gegen die russische Industrie. Mit dem neuen Sanktionspaket unterliegen nun Waren im Wert von insgesamt über vier Milliarden Pfund Einfuhr- und Ausfuhrsanktionen, die "Putins Kriegsanstrengungen erheblich schaden", erklärt Finanzminister Rishi Sunak.

+++ 02:30 Selenskyj: Ukraine ist Teil der freien Welt, Russland ist isoliert +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht eine große Symbolkraft in den Reisen internationaler Prominenz in sein Land zum Jahrestag des Weltkriegsendes in Europa. "Der heutige Tag in der Ukraine hat gezeigt, dass wir bereits ein vollwertiger Teil der freien Welt und eines vereinten Europas sind", betont Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache. "Dies ist ein offensichtlicher Kontrast zu Moskaus Einsamkeit in Bösem und Hass, die morgen jeder sehen wird", sagte er in Anspielung auf die Feierlichkeiten zum "Tag des Sieges" über Hitler-Deutschland in der russischen Hauptstadt am Montag.

+++ 01:34 Hoher Repräsentant Schmidt warnt vor Zündeln Putins auf dem Balkan +++

Der Hohe Repräsentant für Bosnien und Herzegowina, Christian Schmidt, warnt vor einer Destabilisierung des Balkans durch den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Schmidt sagt der "Rheinischen Post", Putin habe ein Interesse daran, den Balkan politisch aufzuheizen. "Er zündelt in der Region", sagt der frühere Landwirtschaftsminister. So versuche Putin etwa den Umstand zu nutzen, dass die NATO speziell in Serbien keinen guten Ruf habe. "Die gezielten beschränkten Luftangriffe der Allianz während des Kosovo-Kriegs 1999, insbesondere auf die Hauptstadt Belgrad, sind nicht vergessen." Darüber hinaus gebe es traditionelle Beziehungen zwischen Serben und Russen. Akut sei der Frieden auf dem Balkan aber nicht bedroht, betonte Schmidt. Er forderte, die Mission EUFOR Althea, also das militärische Engagement der EU in Bosnien und Herzegowina, zu stärken.

+++ 00:55 Selenskyj zeichnet Minensuchhund mit Medaille aus +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem kanadischen Regierungschef Justin Trudeau einen Minensuchhund mit einer Medaille ausgezeichnet. Der kleine Jack Russell Terrier Patron hat den Orden "Für selbstlosen Dienst" verliehen bekommen, wie die Agentur Interfax-Ukraine mitteilt.

Ein Video zeigt Patron bellend vor Selenskyj und Trudeau an der Leine seines Herrchens vom Zivilschutz. Angeblich soll der zweieinhalb Jahre alte Hund sich das Minensuchen selbst beigebracht haben. Im nordukrainischen Gebiet Tschernihiw habe er bereits auf mehr als 100 todbringende Gegenstände aufmerksam gemacht, heißt es.

+++ 00:21 Selenskyj: Zahl der Toten in Dorfschule bei 60 +++

Bei dem Bombenangriff auf die Dorfschule in der ostukrainischen Region Luhansk sind laut dem ukrainischen Präsident Wolodymyr Selenskyj etwa 60 Menschen getötet worden. Es handele sich um Zivilisten, die dort Unterschlupf gesucht hätten. Gouverneur Serhij Haidai hat schon am Nachmittag die Befürchtung geäußert, dass es 60 Tote gegeben haben könnte. In der Schule in Bilohoriwka hätten 90 Menschen Unterschlupf gesucht, hat er erklärt. Nach dem Angriff sei dort ein Feuer ausgebrochen. Nach dem Löschen des Brandes habe man 30 Menschen aus den Trümmern rettet können, sieben davon verletzt.

+++ 23:31 Habeck: Raffinerie Schwedt kann gerettet werden +++

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sieht trotz der Sanktionen gegen russisches Öl eine Zukunft für die Raffinerie im ostdeutschen Schwedt. Mit Öl aus anderen Ländern und einem vollen staatlichen Zugriff auf die Raffinerie könne man Schwedt retten und mittelfristig sogar zu einem Leuchtturmprojekt für Wasserstoff machen, sagt Habeck dem Sender "Welt". Man komme aber nicht weiter, solange sich der russische Ölkonzern Rosneft querstelle. Habeck will am Montag nach Schwedt reisen.

+++ 22:52 Klingbeil: Müssen aus Russland-Fehlern auch für Umgang mit China lernen +++

SPD-Co-Chef Lars Klingbeil räumt Fehler im Umgang mit Russland ein und will daraus auch Rückschlüsse im Verhältnis zu China ziehen. "Wir hatten immer einen politisch-gesellschaftlichen Konsens in diesem Land, dass wir eng an der Seite Russlands stehen wollen, dass wir die Nähe zu Russland suchen", sagt Klingbeil dem Sender Phoenix. Aus heutiger Sicht müsse man sagen, dass dies ein Fehler gewesen sei. Aus diesen Fehlern müssten für die Zukunft Rückschlüsse gezogen werden, sagt Klingbeil weiter. "Wenn es zum Beispiel um den Umgang mit China geht, dann müssen wir heute anders auftreten und kritischer sein."

+++ 22:14 Kanada hebt Zölle für ukrainische Importe auf +++

Kanada kündigt an, alle Handelszölle auf ukrainische Einfuhren für ein Jahr auszusetzen. Ministerpräsident Justin Trudeau sagt nach Gesprächen mit seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj, Kanada werde auch weiter Waffen und militärische Ausrüstung an die Ukraine liefern. Darüber hinaus werde sein Land neue Sanktionen gegen Russland verhängen.

+++ 21:47 In Kasachstan festgenommener Youtube-Star wieder frei +++

Der auf dem Gelände des russischen Weltraumbahnhofs Baikonur in Kasachstan festgenommene Brite und seine belarussische Begleiterin sind offenbar wieder frei. Am Samstag hatte der Chef der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos, Dmitri Rogosin, erklärt, zwei Verdächtige seien "im Gebiet der Startrampe 112" gefasst worden. Dabei handelte es sich um Benjamin Rich, der einen Youtube-Kanal mit über 3 Millionen Followern betreibt und seine Begleitung Alina Tseliupa. Zunächst wurden sie in die Innenbehörde von Baikonur gebracht. Sie stünden im Verdacht, "illegale Aktionen" vorbereitet zu haben, hatte Rogosin erklärt. Nach eigenen Angaben ist Rich inzwischen wieder frei. Die russische Polizei habe ihn für einige Strunden befragt, schreibt er auf Instagram. Nach Zahlung eines Bußgelds sei er wieder entlassen worden.

+++ 21:27 Selenskyj: Befreiung Mariupols ist unmöglich +++

Noch immer harren ukrainische Soldaten in der von russischen Truppen besetzten Stadt Mariupol aus. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj schließt ihre Befreiung derzeit aus. "Die Ukraine hat nicht genügend schwere Waffen, um Mariupol auf militärischem Wege zu befreien", sagt Selenskyj. "Die russischen Soldaten, die russische Armee, die Armeeführung und die politische Führung der Russischen Föderation wollen unsere Soldaten nicht herauslassen", so der ukrainische Staatschef.

Frühere Entwicklungen des Ukraine-Konfliktes können Sie hier nachlesen.