Laut einer Meldung der Zeitung "Kyiv Independent" hat die ukrainische Armee im Süden des Landes 31 russische Soldaten getötet und acht Panzer, 26 gepanzerte Fahrzeuge und zwei Haubitzen zerstört. Außerdem seien zwei Hubschrauber in der Oblast Cherson abgeschossen worden.

+++ 07:44 Ukrainischer Soldat wendet sich direkt an Musk +++

Mit seinem "Lösungsvorschlag" für den Ukraine-Krieg hat sich Tesla-Chef Elon Musk wenig Freunde gemacht - sein Aufruf zu Verhandlungen verhallte. Aus der Ukraine meldet sich nun ein Soldat, der sich direkt an den Superreichen wendet. Er sagt, das Einzige, was Putin stoppen könne, sei die Armee. Russland zerstöre Häuser und töte Zivilisten. Nicht die Ukraine sei in Russland einmarschiert, sondern die Russen in die Ukraine. Musk solle verstehen, dass die Ukrainer ihr Land, ihre Freiheit und ihre Demokratie verteidigten.

+++ 07:17 Rund 700.000 Russen sollen Land wegen Teilmobilisierung verlassen haben +++

Die Teilmobilisierung löste in Russland eine Ausreisewelle aus - laut der russischen Ausgabe des Magazins "Forbes" haben nach mittlerweile zwei Wochen 700.000 Menschen das Land verlassen. 200.000 gingen demnach ins benachbarte Kasachstan. Es sei aber unklar, wie viele davon Touristen seien und womöglich wieder zurückkehren werden.

+++ 06:44 Ukrainer machen Fortschritte im Süden und Osten +++

Laut dem US-Thinktank ISW erobert die ukrainische Armee weiter Gebiete in den Oblasten Cherson, Luhansk und Charkiw zurück. Demnach haben die Streitkräfte mehrere Siedlungen am Ostufer des Flusses Inhulez befreit und die russischen Besatzer zum Rückzug Richtung der Stadt Cherson gezwungen. Entlang des Dnipro hätten die Ukrainer sich weiter in Richtung Süden bewegt und zwei russische Kommunikationslinien durchtrennt. Ukrainischen Militärs zufolge gelinge es, den russischen Nachschub mit Munition, neuen Soldaten und Kriegsgerät an die Front zu unterbinden. Auch im Osten in der Oblast Charkiw rücke die ukrainische Armee weiter vor.

+++ 05:07 Mehrheit der EU-Bürger befürwortet Unabhängigkeit von russischer Energie +++

Die europäische Unterstützung für die Ukraine ist laut einer EU-weiten Umfrage der Bertelsmann-Stiftung weiterhin groß. 72 Prozent der EU-Bürger sind trotz persönlicher Belastungen dafür, dass sich die Union unabhängig macht von russischen Energielieferungen. Mit 80 Prozent ist die Unterstützung in Polen besonders groß. Deutschland liegt mit 69 Prozent auf dem letzten Platz. Als Grund dafür wird in der Umfrage eine besonders große Abhängigkeit von russischem Gas genannt. Insgesamt sieht die Umfrage die Zustimmung zur Energieunabhängigkeit im längeren Vergleich bröckeln. Sie nehme ab, je größer das Ausmaß der Einschnitte wird. Im März hatte die Zahl derjenigen, die für eine Unabhängigkeit von russischer Energie sind, zwei Prozent höher gelegen. In den Niederlanden ging sie sogar um sieben Prozent zurück.



+++ 03:00 Ukraine meldet Drohnenangriff im Raum Kiew +++

Aus der Region Kiew werden russische Angriffe mit Kamikaze-Drohnen gemeldet. Wie der "Kyiv Independent" unter Berufung auf den Gouverneur der Region, Oleksiy Kuleba, berichtet, hätten russische Streitkräfte Infrastruktur in der Stadt Bika Zerkwa beschossen. Ein Objekt sei in Brand geraten. Bika Zerkwa liegt etwa 80 Kilometer südlich von Kiew.

+++ 01:16 IAEA-Chef verhandelt mit Moskau und Kiew wegen Saporischschja +++

Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, will noch in dieser Woche nach Kiew und Moskau reisen. Grossi werde seine Beratungen über die Einrichtung einer Sicherheitszone rund um das unter russischer Kontrolle stehende ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja fortsetzen, erklärt die IAEA. Ziel sei die Schaffung einer solchen Zone "so bald wie möglich". Das größte Atomkraftwerk Europas ist seit März von russischen Truppen besetzt.

+++ 00:03 Dänische Polizei: Unbefugte Drohnenflüge über Erdgasfeldern gemeldet +++

Der dänischen Polizei sind am Wochenende unbefugte Drohnenflüge in der Nähe von Erdgasfeldern in der Nordsee gemeldet worden. Das bestätigt ein Polizeisprecher. Laut dem Fachmagazin "Danish Offshore Industry" wurden Drohnen in der Nähe des Gasfeldes Roar beobachtet, das vom französischen Konzern TotalEnergies mehr als 200 Kilometer westlich von Dänemark betrieben wird. Es handelte sich um den zweiten Vorfall dieser Art binnen einer Woche. Am Donnerstag hatte die Tageszeitung "Ekstra Bladet" über "nicht genehmigte" Drohnen-Aktivitäten über dem Erdgas Halfdan B berichtet, das ebenfalls von TotalEnergies ausgebeutet wird.

+++ 23:01 Selenskyi: Ukrainische Armee kommt im Süden "schnell und kraftvoll" voran +++

Dutzende Ortschaften sind laut dem ukrainischen Präsident Selenskyj in den vergangenen Tagen aus russischer Besatzung befreit worden. Es gebe gute Nachrichten, sagt Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft. "Die ukrainische Armee dringt ziemlich schnell und kraftvoll vor bei der gegenwärtigen Verteidigungsoperation im Süden unseres Landes." Es seien Ortschaften in den Gebieten Cherson, Charkiw, Luhansk und Donezk wieder unter ukrainische Kontrolle gebracht worden. Insbesondere im Gebiet Cherson im Süden seien Ortschaften befreit worden. Die ukrainischen Streitkräfte sprechen am Abend von insgesamt acht Siedlungen.

+++ 22:16 Ukrainischer Notenbankchef reicht Rücktritt ein +++

In der Ukraine reicht Notenbankchef Kyrylo Schewtschenko mitten im Krieg mit Russland überraschend seinen Rücktritt ein. "Aus gesundheitlichen Gründen, die ich nicht länger ignorieren kann, habe ich eine schwierige Entscheidung für mich getroffen", heißt es in einer bei der Zentralbank veröffentlichten Erklärung. Der 49-Jährige dankt Präsident Wolodymyr Selenskyj für das Vertrauen und die Zusammenarbeit. Nach der russischen Invasion vom 24. Februar sei die Arbeit des Finanzsystems ohne Unterbrechungen gesichert worden. Medienberichten zufolge hatte sich zuletzt der Konflikt zwischen Finanzministerium und der Zentralbank verschärft. Schewtschenko hatte sich wegen des chronischen Haushaltsdefizits für Einsparungen ausgesprochen. Die weitere Finanzierung sollte demnach wegen der Gefahr einer Hyperinflation nicht mehr über die Notenpresse erfolgen.

+++ 21:51 Kreml-Propagandist sieht Verrat und Feigheit am Werk +++

Angesichts der Nachrichten von der Front zeigt sich Wladimir Solowjow, einer der wichtigsten Kreml-Propagandisten, niedergeschlagen. "Ich habe keine gute Laune", gibt er in seiner Sendung zu. Die Ukraine arbeite "sehr effektiv". Vor Kurzem hätten die Russen noch kurz vor Kiew gestanden – und jetzt begradige man die Frontlinie: Solowjow spricht von Verrat und Feigheit und fordert schnelle Maßnahmen: "Diejenigen, die verantwortlich sind, müssen bestraft werden" Leider gebe es keine Todesstrafe. Dabei scheine es ihm, als sei dies für einige die "einzige Lösung. "Das Problem ist dass sie keine Offiziersehre haben. Und sich selbst nicht erschießen können."

+++ 21:28 AKW-Chef wird besetztes Kernkraftwerk nicht wieder leiten +++

Der von Russland vorübergehend festgenommene Chef des besetzten ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja wird nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) diese Stelle nicht mehr antreten. Ihor Muraschow sei nun mit seiner Familie in ukrainisch kontrolliertem Gebiet vereint, heißt es in einer Erklärung. Es sei nicht klar, wer den Chefposten nun übernehmen werde.





