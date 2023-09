Es gibt Meldungen über Explosionen in der Großstadt Krywyj Rih in der Region Dnipropetrowsk. Davon berichtet etwa der Leiter des Verteidigungsrates der Stadt, Oleksandr Vilkul, bei Telegram. Unklar ist noch, wodurch die Explosionen verursacht wurden. Die Luftstreitkräfte hatten zuvor vor sich der Stadt nähernden Drohnen gewarnt.

+++ 07:47 ISW sieht ukrainische Fortschritte in Saporischschja +++

Die US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) erkennt bei der ukrainischen Gegenoffensive Fortschritte. Dies zeige geolokalisiertes Bildmaterial aus der Region Saporischschja, das am Sonntag veröffentlicht wurde, erklärt das ISW. Demnach ist die ukrainische Armee südlich des Dorfes Robotyne und östlich von Nowoprokopiwka weiter vorgerückt.

+++ 07:18 Ukraine warnt vor Drohnenangriffen im Süden +++

Am frühen Morgen gibt es im Süden der Ukraine Luftalarm. Die ukrainischen Luftstreitkräfte warnen unter anderem in den Regionen Cherson und Mykolajiw vor Angriffsdrohnen. Eine Gruppe Drohnen nähere sich der Stadt Krywyj Rih in der Oblast Dnipropetrowsk, schreibt das Militär gegen 6:30 Uhr Ortszeit bei Telegram. Berichte über mögliche Opfer oder Schäden liegen bisher nicht vor.

+++ 06:48 Baerbock besucht Kiew +++

Die Außenministerin trifft mit dem Zug zu einem geheim gehaltenen Besuch in der ukrainischen Hauptstadt ein. (Foto: picture alliance/dpa)



Bundesaußenministerin Annalena Baerbock besucht zum vierten Mal seit Beginn des russischen Angriffskrieges die Ukraine. Die Grünen-Politikerin trifft am Morgen zu einem aus Sicherheitsgründen zunächst geheim gehaltenen Besuch in Kiew ein. Weil der Luftraum über der Ukraine nach wie vor gesperrt ist, war Baerbock in der Nacht im Sonderzug von Polen aus in die ukrainische Hauptstadt gefahren. Die Ministerin wird vom deutschen Botschafter Martin Jäger am Bahnsteig abgeholt und begrüßt. Bei ihrer Ankunft sagt Baerbock der Ukraine anhaltende Unterstützung auf dem Weg in die Europäische Union zu, pocht aber auch auf weitere Reformbemühungen etwa im Kampf gegen die Korruption. Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ 06:22 Bericht: Fast 32.000 getötete russische Soldaten identifiziert +++

Mindestens 31.665 russische Soldaten sind nach einer Zählung des unabhängigen russischen Mediums "Mediazona" im Ukraine-Krieg bisher getötet worden. Allein innerhalb der letzten zwei Wochen seien 967 getötete russische Soldaten identifiziert worden, heißt es bei "Mediazona". Für die Namensliste hatte das Medium gemeinsam mit der BBC, sowie Freiwilligen öffentlich zugängliche Quellen ausgewertet. Dazu gehören etwa Beiträge von Angehörigen in sozialen Medien, Angaben lokaler Behörden sowie lokale Medienberichte. Die so ermittelte Zahl spiegele allerdings nicht die tatsächliche Höhe der russischen Verluste wider, die tatsächliche Zahl sei höher, schreibt "Mediazona".

+++ 05:22 Humanitäre Helfer nach Angriff in "stabilem" Zustand +++

Die am Wochenende bei einem Angriff in der Ostukraine verletzten zwei humanitären Helfer aus Deutschland und Schweden befinden sich nach Angaben der Hilfsorganisation Road to Relief in einem "stabilen" Zustand. Die beiden Männer seien durch Splitter verletzt worden und hätten Verbrennungen erlitten, teilt die Organisation mit. Sie seien ins Krankenhaus eingeliefert worden. Zwei andere Helfer aus Spanien, die im selben Fahrzeug unterwegs gewesen waren, waren bei dem Angriff getötet worden. Nach Angaben des ukrainischen Verteidigungsministeriums ist die russische Armee für den Angriff verantwortlich, der sich laut Road to Relief am Samstagmorgen nahe Tschassiw Jar ereignet hatte.

+++ 04:13 Russland: Drohnenangriff in Region Belgorod abgewehrt +++

Russland wehrt nach eigenen Angaben einen erneuten ukrainischen Drohnenangriff in der Region Belgorod an der Grenze zur Ukraine ab. Die Luftabwehr habe in der Nacht zum Montag zwei Drohnen über der Region abgeschossen, teilt das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Der Gouverneur von Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, erklärt bei Telegram, die zwei Drohnen seien über dem Bezirk Jakowlewski abgeschossen worden, der nördlich und westlich der Stadt Belgorod liegt. Es habe keine Todesopfer gegeben. Trümmer der Drohnen seien auf eine Straße in der Nähe eines privaten Wohngebäudes gefallen.

+++ 03:32 Masala: Chancen für Durchbruch der Ukrainer stehen bei "40 bis 50 Prozent" +++

Nach Einschätzung des Militärexperten Carlo Masala stehen die Chancen der Ukrainer bei "40 bis 50 Prozent", dass sie bis Ende des Jahres die verbleibenden russischen Verteidigungslinien durchbrechen können. "Ja, das ist realistisch", sagt Masala den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Das hänge allerdings von mehreren Faktoren ab: "Wie reagieren die Russen? Haben sie noch genug Reserven? Werden die Ukrainer die relativ kluge Operationsführung beim Durchbruch durch die ersten beiden Verteidigungslinien fortsetzen? Und: Können Sie ihre Verluste minimieren?", fügt Masala hinzu. "Entscheidend ist, dass die ukrainischen Streitkräfte in der Lage sind, die russischen Verbände in Bewegung zu halten. Wenn ihnen das nicht gelingt, haben die Russen die Möglichkeit, sich wieder einzugraben. Die Ukrainer brauchen vor allem Nachschub an Munition, Ersatzteilen und Artilleriesystemen."

+++ 01:37 Eine "Farce": FDP-Politikerin fordert Sanktionen wegen Scheinwahlen in besetzten Gebieten +++

Die Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses im Bundestag, Renata Alt von der FDP, fordert EU-Sanktionen wegen der am Sonntag in den russisch besetzten Gebieten der Ukraine abgehaltenen Wahlen. Gegen die Organisatoren und Kandidaten müssten Strafmaßnahmen verhängt werden, sagt Alt dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Diese sogenannten Kommunalwahlen seien eine "Farce.". Die Wahlen hätten vor allem das Ziel gehabt, "Russlands vermeintlichen Anspruch auf diese Territorien zu demonstrieren und die Kollaborateure in den lokalen Machtstrukturen zu Loyalitätsbekundungen zu zwingen", kritisiert die FDP-Politikerin.

+++ 00:58 Russland will wohl wieder T-80-Panzer produzieren +++

Russland erwägt nach Medienberichten die Wiederaufnahme der Produktion des Panzermodells T-80. "Die Aufgabe steht, zumindest hat das Militär sie uns gegeben", sagt der Chef des Rüstungskonzerns Uralvagonzavod, Alexander Potapov, in einem Interview mit dem Armeesender "Swjesda". Der T-80 habe sich während der "militärischen Spezialoperation", wie in Russland der Angriffskrieg gegen die Ukraine genannt wird, besonders bewährt, heißt es in der Reportage des Senders dazu. Der T-80 wurde ab 1976 in der Sowjetunion gebaut, allerdings in wesentlich geringeren Stückzahlen als der bereits vor ihm entwickelte, aber noch parallel hergestellte T-72.

+++ 00:22 Medwedew lobt Ergebnis der Regionalwahlen +++

Der Chef der Kremlpartei Geeintes Russland, Dmitri Medwedew, stuft das Ergebnis seiner Partei bei den Kommunal- und Regionalwahlen in Russland als positiv ein. "Schon jetzt lässt sich sagen, dass Geeintes Russland würdig aufgetreten ist", sagte der Ex-Präsident, der als Vizechef des nationalen Sicherheitsrats immer noch Einfluss in der russischen Politik besitzt, der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge. Es sei gelungen, fast alle Positionen zu halten. Nun gehe es darum, die Wahlversprechen auch einzuhalten. Die Wahlen, die mitten im Krieg in den meisten der russischen Regionen stattfanden, sind ein Stimmungstest ein Jahr vor der russischen Präsidentenwahl, obwohl die Abstimmung nach Einschätzung von Beobachtern weder frei noch fair verlaufen ist.

+++ 23:16 Kiew: Gespräche mit USA über ATACMS-Lieferung gehen voran +++

In den Gesprächen mit den USA über die mögliche Lieferung reichweitenstarker Lenkflugkörper vom Typ ATACMS an Kiew gibt es nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Selenskyj Bewegung. Es gehe vorwärts und er hoffe, dass die Ukraine das Waffensystem im Herbst bekomme, sagte er dem US-Sender CNN in einem Interview. Es sei militärisch sehr wichtig, auch damit die Gegenoffensive nicht stoppe. Er werde erneut mit US-Präsident Biden darüber sprechen. ATACMS sind Lenkflugkörper mit einer Reichweite von bis zu 300 Kilometern vom US-Hersteller Lockheed Martin, die vom Boden aus gegen Ziele am Boden abgefeuert werden.

+++ 22:30 Selenskyj: Vormarsch im Süden und Bewegung im Osten +++

Die ukrainischen Truppen sind bei ihrer Gegenoffensive gegen die russischen Soldaten nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj in der vergangenen Woche an der Südfront vorgerückt. Auch im Osten in der Nähe von Bachmut gebe es Bewegung, sagt Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. "In den letzten sieben Tagen haben wir einen Vorstoß im (südlichen) Tawrija-Sektor gemacht. Es gibt Bewegung im Bachhmut-Sektor. Ja, es gibt Bewegung."

+++ 21:56 Russische Botschaft: Finnland nicht mit russischen Autos besuchen +++

Die russische Botschaft in Finnland empfiehlt russischen Staatsbürgern, nicht mit Fahrzeugen nach Finnland einzureisen, die russische Nummernschilder tragen. "Unter Berücksichtigung der möglichen Risiken empfehlen wir russischen Bürgern, nicht mit Autos mit russischen Kennzeichen nach Finnland zu reisen", zitiert die Tageszeitung Wedomosti den Pressedienst der Botschaft. Offenbar befürchten die russischen Behörden die Beschlagnahmung solcher Fahrzeuge aufgrund bestehender Sanktionen. Im Sommer soll der deutsche Zoll laut Medienberichten mehrere Fahrzeuge mit russischen Nummernschildern beschlagnahmt haben.

Mehr über die Ereignisse vom Vortag lesen Sie hier.