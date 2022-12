Die Reparatur der schwer beschädigten ukrainischen Infrastruktur geht nur mäßig voran. ntv-Korrespondentin Caroline Unger schildert die Lage in der Hauptstadt Kiew, wo Hunderttausende Menschen noch immer "im Dunkeln und Kalten sitzen". Die Atomwaffen-Drohung Russlands bewertet sie als eher innenpolitisches Signal - und sie erklärt, warum die ukrainischen Soldaten gegenüber den russischen Streitkräften im Vorteil sind.

+++ 07:41 Absage der Putin-PK: Hat der Kreml Angst vor der Antikriegsstimmung? +++

Die jährliche Pressekonferenz von Russlands Präsident Wladimir Putin könnte laut dem britischen Verteidigungsministerium aus Angst vor unangenehmen Fragen abgesagt worden sein. Die Pressekonferenz sei ein fester Bestandteil von Putins Terminkalender geworden und häufig als Gelegenheit genutzt worden, um dessen angebliche Integrität zu demonstrieren, heißt es. "Obwohl die Fragen in der Regel im Voraus geprüft werden, ist die Absage wahrscheinlich auf die zunehmende Besorgnis über die weit verbreitete Antikriegsstimmung in Russland zurückzuführen." Kreml-Beamte reagierten mit Sicherheit äußerst empfindlich auf die Möglichkeit, dass eine Veranstaltung mit Putin durch eine nicht genehmigte Diskussion über die "militärische Spezialoperation" unterwandert werden könne.

+++ 07:19 Russische Militärblogger beklagen Mangel an Blutspenden in Sewastopol +++

Den russischen Streitkräften fehlt es laut dem Institute for the Study of War an ausreichender Infrastruktur zur Unterstützung ihrer Truppen auf der Krim. Der Thinktank bezieht sich auf Berichte von russischen Militärbloggern, wonach Ärzte in Sewastopol bei der Versorgung verwundeter russischer Soldaten mit einem Mangel an Blutspenden kämpfen. Demnach soll das Krankenhauspersonal das russische Militärkommando über den Mangel an kommerziell bereitgestellten Blutspenden informiert, aber keine Unterstützung bei der Behebung des Problems erhalten haben. Hauptursache für den Versorgungsmangel sei, dass die Krankenhäuser im Jahr 2022 keine Haushaltsmittel für Materialien für Bluttransfusionen zur Verfügung hätten.

+++ 06:53 Ukraine: Strategisch wichtige Brücke bei Melitopol explodiert +++

Ukrainischen Angaben zufolge ist eine Brücke in der Nähe der von Russland besetzten Stadt Melitopol, die von den Moskauer Truppen für den Transport von militärischer Ausrüstung genutzt wird, explodiert. Dies berichtet "Kyiv Independent" und bezieht sich auf Aussagen von Ivan Fedorov, den Bürgermeister der Stadt. "Dies ist eine der strategisch wichtigen Brücken, wie die Krim-Brücke", so Fedorov. Die russischen Streitkräfte hätten über diese Brücke Ausrüstung in Richtung Osten transportiertet.

+++ 06:29 Puschilin: Russland kontrolliert mehr als die Hälfte der Donezk-Region +++

Laut dem von Moskau eingesetzten Verwalter in der russisch besetzten Donezk-Region ist mehr als die Hälfte der selbsternannten "Volksrepublik" unter russischer Kontrolle. "Etwas mehr als 50 Prozent des Gebiets der Volksrepublik Donezk wurden befreit", sagt Denis Puschilin gegenüber der staatlichen russischen Nachrichtenagentur RIA. Die Situation im Gebiet entlang der Frontlinie um Lyman sei jedoch weiterhin sehr schwierig. Wegen der heftigen Kämpfe in der Region in den vergangenen Wochen ist nicht klar, welche Teile der Donezk-Region unter russischer und welche unter ukrainischer Kontrolle stehen.

+++ 06:05 Iran will Russland offenbar weiter Raketen liefern +++

Der Iran plant einem Medienbericht zufolge, Russland mit Raketen zu versorgen, will aber deren Reichweite aufgrund eines möglichen internationalen Gegenschlags begrenzen. Wie die US-Nachrichtenseite Axios unter Berufung auf vier hochrangige israelische Beamte berichtet, hat der westliche Druck Teheran nicht vollständig davon abgehalten, Raketen nach Russland zu schicken, und es beabsichtige, die Lieferungen bald fortzusetzen. Aus Sorge vor internationalen Konsequenzen und um die Resolution des Sicherheitsrates nicht zu verletzen, plane der Iran jedoch, Russland nur Raketen mit einer Reichweite von weniger als 300 Kilometern zu liefern und andere Raketen so abzuändern, dass sie die Resolution nicht verletzten, heißt es von Seiten der israelischen Beamten. Russland setzt seit September Kamikaze-Drohnen aus iranischer Produktion ein, um die Ukraine anzugreifen, Angriffe auf Zivilisten zu starten und Energieanlagen im ganzen Land zu zerstören.

+++ 05:38 Ukraine: Massiver russischer Beschuss im Osten und Süden +++

Nach Angaben der ukrainischen Militärführung nehmen russische Streitkräfte Ziele im Osten und Süden der Ukraine mit Raketen, Artillerie und Drohnen unter schweren Beschuss. Ukrainische Militär- und Zivilbeamte melden zudem, bei den jüngsten Kämpfen habe die russische Artillerie fast 20 Siedlungen rund um die zerstörte östliche Stadt Bachmut und die südliche Stadt Cherson massiv angegriffen.

+++ 04:30 USA liefern erste Stromerzeugungsanlagen +++

Die USA liefern die erste Ladung von Stromerzeugungsanlagen an die Ukraine, um die Energieinfrastruktur des Landes gegen russische Angriffe zu stärken. Ein US-Beamter sagt, bei der ersten Lieferung handele es sich um Anlagen im Wert von etwa 13 Millionen Dollar. Zwei weitere Flugzeugladungen mit Ausrüstungen sollen noch diese Woche folgen. "Unsere Strategie besteht jetzt zunächst darin, der Ukraine zu helfen, sich gegen die vorsätzlichen Angriffe auf die zivile Energieinfrastruktur zu schützen, denn das könnte eine humanitäre Katastrophe herbeiführen", sagt ein hoher US-Regierungsbeamter.

+++ 03:48 Ukraine: Brauchen schnell eine Milliarde Dollar für Infrastruktur +++

Die Ukraine benötigt Ministerpräsident Denys Schmyhal zufolge schnelle Hilfe im Umfang von einer Milliarde Dollar zur Wiederherstellung der kritischen Infrastruktur. Die Hälfte der Summe sei für Strom und die andere Hälfte für Wärme, erklärt er in einer Ansprache an die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Schmyhal verweist auf die Schäden durch russische Angriffe. "Die vordringliche Priorität ist jetzt die Überlebensphase - die schnelle Wiederherstellung der kritischen Infrastruktur und des Energiesektors, um den Winter zu überstehen."

+++ 02:19 Tschechische Rüstungsindustrie setzt auf ukrainische Fachkräfte +++

Für die tschechische Rüstungsindustrie sollen in den nächsten Monaten Tausende neue Arbeitskräfte aus der Ukraine gewonnen werden. Es handele sich um hoch qualifizierte Fachleute, die ein Gewinn für die tschechische Wirtschaft seien, sagt Vize-Verteidigungsminister Tomas Kopecny dem tschechischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Die Verhandlungen darüber hätten nach dem Besuch von Ministerpräsident Petr Fiala bei Präsident Wolodymyr Selenskyj Ende Oktober in Kiew begonnen. Allein dem LKW-Hersteller Tatra fehlen derzeit rund 500 qualifizierte Mitarbeiter.

+++ 01:16 Strack-Zimmermann bestätigt weitere Waffenlieferungen +++

Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, bestätigt die Lieferung weiterer deutscher Waffen an die Ukraine. Bei "RTL Direkt" sagt sie: "Es sind weitere Panzerhaubitzen geliefert worden, inzwischen 24 Stück." Vom Flugabwehrpanzer "Gepard" würden "weitere sechs, sieben Geschütze" geliefert. Auf die Frage, ob den Ukrainern auch der deutsche Kampfpanzer "Leopard 2" zur Verfügung gestellt werden müsse, sagt sie: "Es wäre dringend erforderlich. Da gibt es auch keinen Grund mehr, es nicht zu tun."

+++ 00:03 Selenskyj schlägt Russland Abzug zu Weihnachten vor +++

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj schlägt Moskau indirekt vor, die Besatzungstruppen ab Weihnachten aus der Ukraine abzuziehen. Mit diesem Schritt könne Russland seine wahren Absichten erkennen lassen, sagt Selenskyj in einer Videoschalte zum Gipfel der G7 in Berlin. Sollte Russland seine Armeen aus der Ukraine abziehen, würde dadurch eine zuverlässige Einstellung der Kampfhandlungen erreicht. "Und ich sehe keinen Grund, warum Russland dies nicht jetzt tut, zu Weihnachten. Die Antwort aus Moskau wird zeigen, was man dort wirklich will", wird Selenskyj weiter von der Staatsagentur Unian zitiert.

+++ 22:18 Nestlé baut Nudelfabrik in der Ukraine +++

Nestlé kündigt den Bau einer neuen Nudelfabrik in der Westukraine an. Das Volumen der Investition beläuft sich auf umgerechnet rund 41 Millionen Euro. Der Nahrungsmittelkonzern baut die Fabrik in der im Westen der Ukraine gelegenen Oblast Wolyn. In der gesamten Region will Nestlé damit 1500 Personen beschäftigen, wie es in einer Mitteilung der Schweizer heißt. Die Fabrik in der Nähe der Ortschaft Smolyhiw soll die Ukraine wie auch den europäischen Markt beliefern. Neben dem weiteren Ausbau des Geschäfts in der Ukraine sei die Investition auch ein Beitrag zur Stützung der Wirtschaft in der Ukraine, heißt es weiter.

+++ 21:56 Selenskyj: Stromausfälle sind "letzte Hoffnung der Terroristen" +++

Russland setzt nach Darstellung von Präsident Wolodymyr Selenskyj bei der Invasion der Ukraine die letzte Hoffnung auf die Zerstörung der Stromversorgung. Die jüngsten Raketen-Angriffe auf die Infrastruktur seines Landes bezeichnet Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache als "Terror-Taktik" und ergänzt: "Russland zählt weiter auf Stromausfälle. Das ist die letzte Hoffnung der Terroristen."

+++ 21:34 Bout tritt ultranationalistischer Partei bei +++

Der russische Waffenhändler Viktor Bout strebt nach seiner Freilassung durch die USA womöglich eine Karriere in der Politik an. Der auch als "Händler des Todes" bekannte 55-Jährige ist der Kreml-nahen Liberal-Demokratischen Partei Russlands (LDPR) beigetreten. Die Partei gilt trotz ihres Namens weder als liberal noch demokratisch, sondern vertritt seit ihrer Gründung 1991 ultranationalistische bis rechtsextreme Positionen. Beispielsweise setzt sie sich dafür ein, die früheren Mitgliedstaaten der Sowjetunion anzugreifen und zu erobern. Seinen Mitgliedsausweis erhielt Bout von Parteichef Leonid Sluzki. "Ich möchte Viktor für seine Entscheidung danken und heiße ihn herzlich in der besten Partei des heutigen Russlands willkommen", erklärt der prominente russische Außenpolitiker nach Angaben der staatlichen russischen Nachrichtenagentur TASS in seiner Begrüßungsrede. "Willkommen im Klub."

