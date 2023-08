+++ 08:12 Deutscher Rüstungskonzern will "möglichst bald" Panzer in der Ukraine produzieren +++

Ukraine-Krieg im Liveticker +++ 08:12 Deutscher Rüstungskonzern will "möglichst bald" Panzer in der Ukraine produzieren +++

Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall will in den kommenden Tagen die Wartung von Panzern in der Ukraine starten. "Wir werden noch diesen Monat mit dem Service beginnen", sagt der Vorstandsvorsitzende Armin Papperger der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Die ersten zwölf Mitarbeiter aus der Ukraine hätten ihre Ausbildung in Deutschland bereits begonnen, weitere zwölf kämen hinzu. Deutschland liefert zur Unterstützung der Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen Russland unter anderem Leopard-Kampfpanzer. Da der Verschleiß in Gefechten hoch ist, ist eine regelmäßige Wartung wichtig. Der Chef des in Düsseldorf ansässigen Konzerns bekräftigt auch die Absicht, möglichst bald in der Ukraine mit der Produktion von Panzern zu beginnen. "Das kann schnell gehen, es gibt dort genügend gut ausgestattete Panzerfabriken aus Sowjetzeiten", sagt er. Diese wolle das Unternehmen anmieten und dann auf ein oder zwei Produktionslinien Fahrzeuge mit NATO-Standard fertigen.

+++ 07:34 Hajun-Projekt: Keine Belege für Rückzug der Wagner-Söldner aus Belarus - Spannungen an der NATO-Grenze +++

Das Projekt "Belarusian Hajun", das Truppenbewegungen der russischen und belarussischen Streitkräfte am Boden und in der Luft beobachtet, schätzt, dass sich 4000 bis 4500 Söldner in dem Land von Diktator Lukaschenko aufhalten könnten. Informationen über einen Rückzug seien noch unbestätigt. "Auch haben wir keine Sonderflüge registriert, die die Söldner von Weißrussland nach Afrika bringen", heißt es in einem Mitteilung auf Twitter. Die Präsenz der Söldner in Belarus werde laut "Hajun Projekt" aktiv für "informative Provokationen und die Schaffung von Spannungen an den Grenzen zu NATO-Ländern genutzt".

+++ 07:10 Russland: Raketenangriff auf die Krim abgewehrt +++

Russland hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau einen ukrainischen Raketenangriff auf der russisch besetzten Schwarzmeerhalbinsel Krim abgewehrt. Das berichtet die staatliche russische Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf das Ministerium. Die Flugabwehr habe das Geschoss in der Nacht abgefangen. Demnach gebe es weder Verletzte noch Schäden. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

+++ 06:42 Maskenbauer von Promis wie "Metallica" versorgt verwundete ukrainische Soldaten mit besonderem Equipment +++

Zehntausende ukrainische Soldaten werden durch die russische Invasion verwundet, einige von ihnen verlieren im Kampf ihr Augenlicht. Der Künstler Serhiy Petrow, auch bekannt als Bob Basset, hat laut "Radio France International" mit seinen Ledermasken und Accessoires weltweite Anerkennung gefunden. Sie sollen schon von Bands wie Metallica und Slipknot sowie der Sängerin Avril Lavigne gekauft worden sein. Mittlerweile stellt Petrow Masken für ukrainische Kämpfer her, die an der Front ihr Augenlicht verloren haben. Laut des Berichts ist es kostenlos, er könne "nie Geld dafür nehmen".

Finanziert wird Petrows Arbeit durch ein Stipendium des Wiener Instituts für Menschenkunde. Er sammelt laut eigenen Angaben zudem in der Ukraine Spenden, um Soldaten angesichts der Gefahr durch russische Chemiewaffen mit Gasmasken auszustatten.

+++ 05:52 ISW: Gegenoffensive wird Russland "erheblich schwächen" und Gelegenheiten für Durchbruch schaffen +++

Aufgrund des eher mäßigen Erfolgs der ukrainischen Gegenoffensive gegen die russischen Invasoren gibt es immer wieder Warnungen vor einem Scheitern. Zuletzt sorgt die Nachricht für Aufsehen, dass US-Geheimdienste bezweifeln, dass die besetzte Stadt Melitopol eingenommen werden kann. Das Institut für Kriegsstudien (ISW) hält es weiter für "verfrüht, den Gesamterfolg der laufenden ukrainischen Gegenoffensiven zu beurteilen, die auf mehreren Vormarschrouten mit unterschiedlichen Zielen durchgeführt wird." Man habe immer wieder festgestellt, dass es sich um eine langwierige Operation handle, "die wahrscheinlich weiterhin in Phasen unterschiedlichen Tempos ablaufen wird". Die derzeitigen Gegenoffensivoperationen schafften wahrscheinlich günstigere Bedingungen für größere Operationen. Das ISW geht weiter davon aus, "dass die ukrainischen Gegenoffensiven die sich verteidigenden russischen Streitkräfte erheblich schwächen wird und dass die allgemeine Schwächung der russischen Verteidigungslinie Gelegenheiten für einen ukrainischen Durchbruch schafft, die potenziell von operativer Bedeutung sind."

+++ 05:00 Bericht: Putin trifft hochrangige Militärchefs +++

Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich laut einem Medienbericht mit hochrangigen Militärkommandeuren im Hauptquartier der russischen Operation getroffen. Der Bericht der Nachrichtenagentur RIA, der sich auf eine Erklärung des Kremls beruft, nennt keinen Grund für das Treffen in der südrussischen Stadt Rostow am Don.

+++ 03:18 Kiew lobt US-Zustimmung zu Kampfjet-Lieferung +++

Die Ukraine begrüßt die Zustimmung der USA für die Weitergabe von Kampfjets des Typs F-16 an Kiew durch die Niederlande und Dänemark. Dies seien "wunderbare Neuigkeiten", schreibt der ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Resnikow auf X (vormals Twitter). Auf diese Weise könne die Ukraine "ihre neuen Fähigkeiten voll ausschöpfen, sobald die erste Gruppe von Piloten ihre Ausbildung abgeschlossen" habe. Die F-16 würden zu den Verteidigungs- und Abschreckungsfähigkeiten der Ukraine beitragen, fügte der Sprecher hinzu.

+++ 01:45 Ex-US-General: Westen wäre für Scheitern der Gegenoffensive verantwortlich +++

Der ehemalige US-General Ben Hodges wirft Deutschland und den USA mangelnde Entschlossenheit bei der Unterstützung der Ukraine vor. "Will der Westen den Sieg der Ukraine? Mein Glaube schwindet", sagte der ehemalige Befehlshaber der US-Streitkräfte in Europa zum "Tagesspiegel". Zwar erlaube die US-Regierung nun ihren Verbündeten, F-16-Kampfjets an die Ukraine zu liefern, ihr langes Zaudern vor der Lieferung sei aber "ein Beispiel für die fehlende Entschlossenheit, der Ukraine zum Sieg zu verhelfen", so Hodges. Zögerlich sei auch Deutschland bei der Entscheidung über eine Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern, kritisierte Hodges. Sollte die Gegenoffensive der Ukraine scheitern, "muss man die Regierungen der USA und Deutschlands dafür verantwortlich machen". Ein Scheitern sei indes vermeidbar, wenn die beiden Länder jetzt entschieden handelten.

+++ 00:15 Ukraine sieht Fortschritt bei westlichen Sicherheitsgarantien +++

Die ukrainische Führung sieht nach eigenen Angaben Fortschritte in ihrem Streben nach westlichen Sicherheitsgarantien vor einer künftigen Aggression Russlands. Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach in seiner täglichen Videobotschaft von einem "diplomatischen Erfolg". Inzwischen hätten sich 18 Staaten der Erklärung der Gruppe der sieben führenden Industrienationen (G7) zu solchen Sicherheitsgarantien angeschlossen. Details nannte er nicht. Mit Blick auf den Unabhängigkeitstag am kommenden Donnerstag sagte Selenskyj, die Ukraine habe einen Schritt vorwärts gemacht, um Teil der stärksten Staaten der Welt zu werden.

+++ 23:15 Biden: Russischer Angriffskrieg betrifft nicht nur Europa +++

Der russische Einmarsch in die Ukraine betrifft nach Auffassung von US-Präsident Joe Biden nicht nur Europa. "Diese Art von Invasion hat es seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gegeben", sagte Biden nach einem Gipfeltreffen mit Japans Regierungschef Fumio Kishida und dem südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol in Camp David. Es sei nach Kriegsbeginn entscheidend gewesen, "deutlich zu machen, dass die Folgen eines Krieges weit über Europa hinausgehen", sagte er. "Und was den Frieden angeht, so wollen wir das alle." Allen voran wollten dies die Ukrainer. Die US-Regierung sei darüber ständig mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und dessen Team in Kontakt, so Biden. "Russland hat bereits verloren und kann sein ursprüngliches Ziel nicht mehr erreichen, das ist nicht möglich."

+++ 21:50 Generalstab: Russen gelingt Gegenschlag auf befreites Uroschajne nicht +++

Laut dem Generalstab der Ukraine haben die russischen Streitkräfte heute weitere erfolglose Gegenangriffe gegen das kürzlich befreite Uroschajne im Oblast Donezk unternommen. Gleichzeitig setzten die ukrainischen Streitkräfte Offensivoperationen in Richtung Melitopol und Berdjansk fort, festigen eingenommene Stellungen und führen Gegenbatteriefeuer durch, heißt es in dem Bericht. Nach Angaben des Generalstabs starteten die russischen Streitkräfte im Laufe des Tages einen Raketenangriff, 31 Luftangriffe und 45 Angriffe mit Mehrfachraketensystemen auf ukrainische Militärstellungen und besiedelte Gebiete, was Tote und Verwundete unter der Zivilbevölkerung forderte. Dem Bericht zufolge fanden rund 30 Kampfeinsätze statt.

+++ 21:19 Stellte Putin-Haftbefehl aus: Moskau setzt Chefankläger auf Sanktionsliste +++

Russland hat Sanktionen gegen den Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshof (IStGH), Karim Khan, sowie mehrere britische Regierungsverantwortliche und Journalisten angekündigt. Das russische Außenministerium begründete das Vorgehen mit Londons "unerschütterlicher militärischer Unterstützung" für Kiew und der "aggressiven Umsetzung (...) einer feindseligen anti-russischen Politik". Insgesamt wurden 54 Menschen auf die russische Liste der gegen Briten gerichteten Sanktionen gesetzt. IStGH-Chefankläger Khan, ebenfalls Brite, hatte Mitte März einen Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin wegen der "illegalen Deportation" tausender ukrainischer Kinder im Zuge des Konflikts zwischen Moskau und Kiew ausgegeben.

+++ 20:46 Ukrainischer Geheimdienst: Leiter der Besatzungspolizei in Enerhodar bei Explosion verletzt +++

Bei einer Explosion im besetzten Enerhodar im Oblast Saporischschja sind nach Angaben des Militärgeheimdienstes der Ukraine (HUR) mehrere hochrangige Beamte der russischen Besatzungsbehörden verletzt worden. "Gegen 9:23 Uhr ereignete sich im Büro des Polizeichefs eine heftige Explosion", heißt es in dem Bericht. Der für die "Strafverfolgungs"-Abteilung des Enerhodar zuständige Oberst Pawlo Tschesanow des Innenministeriums Russlands, sein Stellvertreter für Operationen, der Leiter der Ermittlungsabteilung und mehrere andere hochrangige Beamte erlitten schwere Verletzungen, teilte die HUR mit und veröffentlichte Aufnahmen von offenbar einem Drohnenangriff gegen das Gebäude. Die Verwundeten seien untersucht und ins Krankenhaus eingeliefert worden, woraufhin die Besatzungsbehörden drei Krankenwagen schickte, um sie in das besetzte Melitopol zu transportieren. Anschließend würden die verletzten Offiziere mit Hubschraubern nach Russland gebracht, hieß es in seinem Bericht des Militärgeheimdienstes. Berichten zufolge erlitt die Station der russischen Besatzer erhebliche Schäden, als im dritten, vierten und fünften Stockwerk Brände ausbrachen.

+++ 20:18 "Ukraine ist nicht bereit, von Melitopol abzuweichen" +++

Im Zuge der Gegenoffensive nimmt die Ukraine unter anderem die Stadt Melitopol ins Visier, um den Landweg zur Krim dichtzumachen. US-Geheimdienste bezweifeln jedoch, dass die Stadt befreit werden könne. Über die Stimmung im Land spricht ntv-Reporter Gordian Fritz.

